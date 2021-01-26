Как профессиональным продавцам эффективно продавать на Авто.ру
Авто.ру уже делился с дилерами советами по работе с объявлениями о продаже новых и подержанных автомобилей на Авто.ру. Теперь эксперты сервиса подготовили рекомендации для профессиональных продавцов и собрали в одной статье все самые полезные советы, которые повысят эффективность работы с Авто.ру и помогут продавать больше автомобилей.
Создавайте качественный контент
Фотографии — это то, на что обращают внимание пользователи при выборе автомобиля. Мы рекомендуем добавлять не меньше восьми качественных фотографий, а лучше — больше. Чем подробнее вы покажете машину, тем с большей вероятностью к вам придёт уже «тёплый» клиент.
Уделите внимание деталям экстерьера, интерьеру, особенностям машины — например, уникальной обивке сидений или «топовой» аудиосистеме. Если что-то выгодно выделяет автомобиль на фоне конкурентов — покажите это. И — важно! — фотографии должны быть актуальной «сезонности». Не рекомендуем летом выкладывать кадры, сделанные зимой, — это говорит о том, что автомобиль слишком долго находится в продаже.
Описание автомобиля должно быть «индивидуальным» для каждой машины в продаже — информативным, но кратким. Создайте единую структуру текста описания и используйте её для всех объявлений.
Не «нагружайте» публикацию перечислением всех штатных опций машины — для этого есть специальные поля, в которых можно отметить нужные опции ещё на стадии заполнения объявления, «экстрас». Но обязательно укажите особенности автомобиля, например, наличие сигнализации с функцией автозапуска или редких опций, доступных только в лимитированных комплектациях машины.
Снимите небольшой видеоролик об автомобиле (буквально на 2–3 минуты) и презентуйте машину потенциальным покупателям. По статистике, объявления с видео смотрят вдвое больше пользователей, чем публикации без них, а просмотры телефонов увеличиваются на 60%. Пример объявления с удачным видеообзором автомобиля можно посмотреть по этой ссылке.
3D-панорама — интерактивная фотография автомобиля в формате 360 градусов. Панорама позволяет пользователю детально рассмотреть автомобиль со всех сторон, как снаружи, так и внутри. Для продавца — это отличный способ вдвое и к тому же бесплатно увеличить количество просмотров объявлений в сравнении с публикациями с «обычными» фотографиями, что подтверждает опыт дилеров, которые уже используют панорамы в своей работе.
На панорамы экстерьера автомобиля продавцы могут добавить специальные точки — отметки, кликнув по которым пользователь увидит всплывающую форму с дополнительной фотографией или комментариями продавца. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельной статье.
Кроме того, объявления с панорамами выделяются в листинге соответствующим бейджем. А при покупке опции «Поднятие в поиске» или любого пакета продвижения, включающего её, в листинге публикация с панорамой становится анимированной — пользователи точно не пройдут мимо. По статистике, объявления с анимацией получают до 30% больше просмотров.
Когда лучше всего размещать объявления
Не обязательно откладывать публикацию объявлений на вторую половину дня. Вопреки предубеждениям, пользователи начинают активно искать автомобили с 8 утра, а заканчивают уже ночью. При этом большинство продавцов публикуют объявления только во второй половине дня. Авто.ру рекомендует размещать объявления и до обеда — в это время пользователи уже находятся в поиске, а продавцы не так активны.
Не забудьте включить автопродление
В регионах с семидневным размещением объявлений подключите «Автопродление», это поможет сэкономить на публикации. Без этого через 7 дней после размещения объявление снимается с продажи, и спустя 24 часа его придётся публиковать как новое, по соответствующей цене.
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В большинстве регионов при автопродлении действует регрессивная шкала — последующие недели размещения будут дешевле первой.
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Также при подключении «Автопродления» каждые 7 дней станут обновляться счётчик просмотров и дата размещения.
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С 1 февраля при автопродлении к объявлениям еженедельно будет применяться опция «Поднятие в поиске»: каждый четвёртый день, начиная со второй недели непрерывного размещения.
Если автопродление не сработало, то в течение суток после недели размещения можно продлить публикацию вручную и со скидкой.
Опубликовал объявление — что дальше
Вместо того, чтобы автомобиль просто «висел» в листинге и терял шансы на продажу, постепенно спускался ниже в поисковой выдаче, применяйте услуги продвижения — они дают возможность удерживать объявление в топе и помогают продавать машину быстрее.
Какие есть опции продвижения и для чего они нужны.
«Поднятие в поиске» — простой и эффективный инструмент продвижения, поднимает ваше объявление на первое место поиска по актуальности, при этом не обнуляет дату публикации и количество просмотров объявления. Эффективно, если автомобиль продаётся давно или у него высокая конкуренция. Срок действия — 1 день.
«Поднятие в ТОП» — поднятие на одну из трёх верхних позиций листинга, такое объявление выделяется значком короны. Это эффективный инструмент для привлечения дополнительного трафика на ликвидные модели.
«Спецпредложение» — объявление попадает в блок «Спецпредложение» и будет показываться в поиске по конкурентным маркам и моделям автомобилей. Например, вы продаёте Hyundai Solaris и ваше объявление будет отображаться в блоке «Спецпредложение» тем пользователям, которые ищут Kia Rio, Renault Logan, VW Polo и другие конкурентные модели.
«Стикеры» помогут привлечь внимание пользователя к конкретным опциям машины. Укажите их, например, «Два комплекта резины», «Не курили», «Не участвовала в ДТП». В выдаче рядом с объявлением появится фиолетовый бейдж.
Подробнее о правилах работы с опциями продвижения можно узнать по этой ссылке.
Используйте пакеты опций, которые помогают продвигать объявления выгоднее и эффективнее
«Турбо» — это пакет продвижения, включающий три инструмента: «Поднятие в ТОП», «Спецпредложение» и «Выделение цветом». Пакет помогает выделить ваше предложение о продаже среди конкурентов и держать его в топе поиска в течение трёх дней. Отлично подходит, если цена автомобиля «в рынке» и продать его нужно максимально быстро. По статистике, пакет «Турбо» увеличивает просмотры объявлений и телефона до 7 раз.
«VIP» — самый эффективный пакет продвижения, включающий в себя «Поднятие в ТОП», «Поднятие в поиске», «Спецпредложение» и «Выделение цветом». Кроме того, ежедневно объявление будет подниматься в топ и каждые 7 дней будет обнуляться счётчик просмотров и даты размещения (с 1 февраля 2021 года). Пакет «VIP» подходит для автомобилей с большим сроком продажи, например премиум-сегмент, неликвидных автомобилей или для машин в «высококонкурентных» сегментах, например, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Пакет помогает увеличить просмотры до объявлений до 10 раз, а звонки — до 16.
При этом покупать пакеты продвижения выгоднее: их стоимость ниже стоимости покупки опций по отдельности. Подробнее о пакетах можно прочитать по этой ссылке.
Анализируйте свои объявления
Используйте единый личный кабинет для работы с объявлениями. С его помощью удобно отслеживать статистику публикаций. Кроме того, если ваши ежемесячные траты на размещение и использование платных услуг на Авто.ру превышают
Следите за позицией объявления в поисковой выдаче. Максимум трафика и звонков получают объявления, которые находятся в верхней части первой страницы поисковой выдачи. Чем глубже «провалилось» объявление, тем меньше шансов быстро продать автомобиль. Для поднятия объявления в топ используйте опции продвижения.
Используете подменные номера — это удобнее, чем несколько сим-карт. Подменные номера «защищают» от спама, а заодно помогают отслеживать статистику по звонкам — её вы можете запрашивать у своего менеджера Авто.ру.
При подключенном подменном номере все пропущенные звонки будут отображаться в чате в личном кабинете. Не забывайте перезванивать клиентам: каждый звонок стоит денег, а каждый пропущенный звонок — это, возможно, несостоявшаяся сделка.
Чаты — бесплатный дополнительный канал продаж и коммуникаций с клиентами. По статистике, треть пользователей предпочитают написать продавцу, а не звонить. А в 2020 году чат стал полноценным источником лидов, который ежедневно приносит дилерам дополнительные продажи. Используйте чаты и дайте клиентам возможность написать вам, чтобы не упустить сделки.
Отчёты по VIN. Важный параметр, который влияет на решение потенциального покупателя позвонить, — отчёт по VIN «Про Авто». «Зелёный» отчёт говорит о юридической чистоте автомобиля и соответствии заявленных параметров реальным. Серые и красные галочки в отчёте свидетельствуют о несоответствии в каких-либо указанных данных (например, о расхождении пробега) или юридических ограничениях на автомобиль. По статистике, объявлениями с «красными» галочками интересуются на 68% реже.
Оставляйте комментарии к отчёту. Например, в отчёте указана информация о ДТП, но в реальности — это просто «притёртый» на парковке бампер. Расскажите потенциальным покупателям правду, чтобы автомобиль стал для них привлекательнее.
Если какие-либо данные долго не подгружаются в отчёт, обратитесь к своему менеджеру или в чат поддержки Авто.ру в личном кабинете.
Перед выкупом автомобиля с пробегом проверяйте его историю с помощью сервиса «Про Авто». В отчёте отображаются уникальные данные по автомобилю, которые невозможно найти в других источниках: например, «История размещения на Авто.ру» или работа машины в каршеринге. Отчёт поможет узнать обо всех нюансах, которые затем могут повлиять на скорость продажи автомобиля. Купить отчёт можно непосредственно в объявлении с выбранным автомобилем или в разделе «Про Авто». Чтобы сэкономить, приобретайте пакеты отчётов из 50 штук — в этом случае один отчёт будет стоить всего 60 ₽.
Общайтесь со своим менеджером
Поддерживайте связь со своим региональным менеджером: он заинтересован в том, чтобы вы быстро и выгодно продавали автомобили, покупали новые и размещали их. Ваш менеджер владеет ситуацией на рынке в вашем регионе, знает средний срок продажи, поможет спланировать бюджет и подскажет выгодные инструменты конкретно для вашего стока. Помните, что он — ваш помощник. Кроме того, это бесплатно! Контакты менеджеров можно найти здесь.
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