Как профессиональным продавцам эффективно продавать на Авто.ру

Авто.ру уже делился с дилерами советами по работе с объявле­ниями о продаже новых и подер­жанных автомо­билей на Авто.ру. Теперь эксперты сервиса подгото­вили реко­мендации для професси­ональных продавцов и собрали в одной статье все самые полезные советы, которые повысят эффектив­ность работы с Авто.ру и помогут продавать больше автомобилей.

Создавайте качественный контент

Фотографии — это то, на что обращают внимание пользова­тели при выборе авто­мобиля. Мы рекомендуем добавлять не меньше восьми каче­ственных фото­графий, а лучше — больше. Чем подробнее вы покажете машину, тем с большей вероят­ностью к вам придёт уже «тёплый» клиент.

Уделите внимание деталям экстерьера, интерьеру, особен­ностям машины — например, уникальной обивке сидений или «топовой» аудио­системе. Если что-то выгодно выделяет авто­мобиль на фоне конкурентов — покажите это. И — важно! — фото­графии должны быть актуальной «сезон­ности». Не рекомендуем летом выклады­вать кадры, сделанные зимой, — это говорит о том, что авто­мобиль слишком долго находится в продаже.