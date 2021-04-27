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Как получать дополнительные заявки на кредит с помощью кредитных форм Авто.ру: кейс ГК «Прагматика»

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Дилеры Авто.ру уже несколько месяцев могут подключать к своим объявлениям кредитные формы — интер­активный блок, с помощью которого клиенты могут быстро рассчитать кредит, ознакомиться с условиями в конкретном авто­салоне и сразу отправить заявку. Про эффектив­ность использо­вания кредитных форм рассказы­вает группа компаний «Прагматика».

«Прагматика» — один из крупнейших автомобильных холдингов в Северо-Западном федеральном округе. В его состав входят 10 дилерских центров Chevrolet, Kia и Lada в шести городах: Санкт-Петербург, Великие Луки, Великий Новгород, Мурманск, Петро­заводск и Псков. За 2020 год компания суммарно продала почти 14 тысяч новых и подержанных автомобилей.

Как настроена работа с кредитными формами Авто.ру

  • Осенью 2020 года компания в тестовом режиме (для одного из авто­салонов) подключила кредитные формы в объявле­ниях о продаже подер­жанных автомобилей на Авто.ру.

  • Заявки на кредит, полученные на классифайде, попадают в контактный центр.

  • Заявки получают директор и руково­дитель отдела продаж авто­мобилей с пробегом, маркетолог и ответ­ственный сотрудник отдела страхования и кредитования.

  • Оператор колл-центра обрабатывает заявку — заводит её в CRM-систему как интернет-заявку и передаёт в отдел продаж автомобилей с пробегом.

  • Сотрудник, получивший эту заявку, связывается с клиентом, рассказы­вает об условиях, запрашивает необходимые документы и оформляет заявку в банк.

Какие получили результаты

  • Ежемесячно один из автосалонов компании получает с Авто.ру 30–40 лидов. Примерно четверть из них — потенциаль­ные сделки с использо­ванием кредитных средств.

  • Конверсия из «кредитных» заявок с Авто.ру в сделку достигает 20%. Только в январе дилер получил 15 обращений и три из них закончились продажей.

«Основное преимущество кредитной формы Авто.ру — удобство для клиента. Потенциаль­ный покупатель самостоятельно рассчитывает кредит на выбранный авто­мобиль, меняет перво­началь­ные условия и так далее — всё это экономит его время и время наших сотрудников. После этого клиенту достаточно заполнить небольшую форму, чтобы заявка попала в автосалон», — рассказал представитель ГК «Прагматика».

Автокредитование — выгодное и одно из самых доходных направ­­лений в авто­­бизнесе. Пользо­ватели Авто.ру интересуются покупкой авто­мобиля в кредит, а на фоне сильно растущих цен доля покупателей, использующих заёмные средства, будет увеличи­ваться и дальше. Дилеру важно сделать путь клиента в подборе кредита проще и понятнее — это станет конкурентным преимуще­ством и поможет компании увеличить объём продаж.

Чтобы подключить кредитную форму в объяв­лениях, обратитесь к своему региональному менеджеру или напишите на электронную почту: Accounting@yandex-team.ru.

Уже подключили кредитные формы на Авто.ру?

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