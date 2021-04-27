Как получать дополнительные заявки на кредит с помощью кредитных форм Авто.ру: кейс ГК «Прагматика»
Дмитрий Савостьянчик
Дилеры Авто.ру уже несколько месяцев могут подключать к своим объявлениям кредитные формы — интерактивный блок, с помощью которого клиенты могут быстро рассчитать кредит, ознакомиться с условиями в конкретном автосалоне и сразу отправить заявку. Про эффективность использования кредитных форм рассказывает группа компаний «Прагматика».
«Прагматика» — один из крупнейших автомобильных холдингов в Северо-Западном федеральном округе. В его состав входят 10 дилерских центров Chevrolet, Kia и Lada в шести городах: Санкт-Петербург, Великие Луки, Великий Новгород, Мурманск, Петрозаводск и Псков. За 2020 год компания суммарно продала почти 14 тысяч новых и подержанных автомобилей.
Как настроена работа с кредитными формами Авто.ру
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Осенью 2020 года компания в тестовом режиме (для одного из автосалонов) подключила кредитные формы в объявлениях о продаже подержанных автомобилей на Авто.ру.
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Заявки на кредит, полученные на классифайде, попадают в контактный центр.
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Заявки получают директор и руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом, маркетолог и ответственный сотрудник отдела страхования и кредитования.
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Оператор колл-центра обрабатывает заявку — заводит её в CRM-систему как интернет-заявку и передаёт в отдел продаж автомобилей с пробегом.
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Сотрудник, получивший эту заявку, связывается с клиентом, рассказывает об условиях, запрашивает необходимые документы и оформляет заявку в банк.
Какие получили результаты
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Ежемесячно один из автосалонов компании получает с Авто.ру 30–40 лидов. Примерно четверть из них — потенциальные сделки с использованием кредитных средств.
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Конверсия из «кредитных» заявок с Авто.ру в сделку достигает 20%. Только в январе дилер получил 15 обращений и три из них закончились продажей.
«Основное преимущество кредитной формы Авто.ру — удобство для клиента. Потенциальный покупатель самостоятельно рассчитывает кредит на выбранный автомобиль, меняет первоначальные условия и так далее — всё это экономит его время и время наших сотрудников. После этого клиенту достаточно заполнить небольшую форму, чтобы заявка попала в автосалон», — рассказал представитель ГК «Прагматика».
Автокредитование — выгодное и одно из самых доходных направлений в автобизнесе. Пользователи Авто.ру интересуются покупкой автомобиля в кредит, а на фоне сильно растущих цен доля покупателей, использующих заёмные средства, будет увеличиваться и дальше. Дилеру важно сделать путь клиента в подборе кредита проще и понятнее — это станет конкурентным преимуществом и поможет компании увеличить объём продаж.
Чтобы подключить кредитную форму в объявлениях, обратитесь к своему региональному менеджеру или напишите на электронную почту: Accounting@yandex-team.ru.