Как получать дополнительные заявки на кредит с помощью кредитных форм Авто.ру: кейс ГК «Прагматика»

«Прагматика» — один из крупнейших автомобильных холдингов в Северо-Западном федеральном округе. В его состав входят 10 дилерских центров Chevrolet, Kia и Lada в шести городах: Санкт-Петербург, Великие Луки, Великий Новгород, Мурманск, Петро­заводск и Псков. За 2020 год компания суммарно продала почти 14 тысяч новых и подержанных автомобилей.

Как настроена работа с кредитными формами Авто.ру

Осенью 2020 года компания в тестовом режиме (для одного из авто­салонов) подключила кредитные формы в объявле­ниях о продаже подер­жанных автомобилей на Авто.ру.

Заявки на кредит, полученные на классифайде, попадают в контактный центр.

Заявки получают директор и руково­дитель отдела продаж авто­мобилей с пробегом, маркетолог и ответ­ственный сотрудник отдела страхования и кредитования.

Оператор колл-центра обрабатывает заявку — заводит её в CRM-систему как интернет-заявку и передаёт в отдел продаж автомобилей с пробегом.

Сотрудник, получивший эту заявку, связывается с клиентом, рассказы­вает об условиях, запрашивает необходимые документы и оформляет заявку в банк.

Какие получили результаты

Ежемесячно один из автосалонов компании получает с Авто.ру 30–40 лидов. Примерно четверть из них — потенциаль­ные сделки с использо­ванием кредитных средств.

Конверсия из «кредитных» заявок с Авто.ру в сделку достигает 20%. Только в январе дилер получил 15 обращений и три из них закончились продажей.

«Основное преимущество кредитной формы Авто.ру — удобство для клиента. Потенциаль­ный покупатель самостоятельно рассчитывает кредит на выбранный авто­мобиль, меняет перво­началь­ные условия и так далее — всё это экономит его время и время наших сотрудников. После этого клиенту достаточно заполнить небольшую форму, чтобы заявка попала в автосалон», — рассказал представитель ГК «Прагматика».

Автокредитование — выгодное и одно из самых доходных направ­­лений в авто­­бизнесе. Пользо­ватели Авто.ру интересуются покупкой авто­мобиля в кредит, а на фоне сильно растущих цен доля покупателей, использующих заёмные средства, будет увеличи­ваться и дальше. Дилеру важно сделать путь клиента в подборе кредита проще и понятнее — это станет конкурентным преимуще­ством и поможет компании увеличить объём продаж.

Чтобы подключить кредитную форму в объяв­лениях, обратитесь к своему региональному менеджеру или напишите на электронную почту: Accounting@yandex-team.ru.