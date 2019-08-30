Британец провёз на крыше автомобиля другой автомобиль
Николай Андреев
В промзоне британского города Аберистуита на камеры видеонаблюдения попал Volkswagen Passat, на крыше которого стоял частично разобранный лифтбек Skoda Octavia. Как сообщает издание Daily Mail, полиция выписала водителю штраф за такую перевозку груза.
Инцидент произошёл в марте 2019 года, но ролик с опасным нарушением опубликован совсем недавно — уже после завершения судебных разбирательств.
51-летний Глиндур Ричардс установил кузов Октавии на крышу Пассата для того, чтобы отвезти его на утилизацию.
В суде водитель заявил, что надёжно закрепил автомобиль на крыше и проехал с ним не более трёхсот метров и не быстрее
8 км/ч.Но в полиции рассказали, что он проследовал через весь город, о чём стражам порядка сообщили очевидцы.
В итоге Глиндур Ричардс признал свою вину в суде и получил штраф в размере 195 фунтов стерлингов (почти 16 тысяч рублей), а также три штрафных балла в водительское удостоверение за опасную перевозку груза.