Британец провёз на крыше автомобиля другой автомобиль

Инцидент произошёл в марте 2019 года, но ролик с опасным наруше­нием опублико­ван совсем недавно — уже после заверше­ния судебных разбира­тельств.

51-летний Глиндур Ричардс установил кузов Октавии на крышу Пассата для того, чтобы отвезти его на утили­зацию.

В суде водитель заявил, что надёжно закрепил автомо­биль на крыше и проехал с ним не более трёхсот метров и не быстрее 8 км/ч. Но в полиции рас­сказали, что он проследовал через весь город, о чём стражам порядка со­общили очевидцы.