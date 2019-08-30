Американские полицейские пересели с Dodge Charger на Теслу

Британец провёз на крыше автомобиля другой автомобиль

Новости

Николай Андреев

В промзоне британского города Аберистуита на камеры видео­наблюдения попал Volkswagen Passat, на крыше которого стоял частично разо­бран­ный лифтбек Skoda Octavia. Как сообщает издание Daily Mail, полиция выписала водителю штраф за такую пере­возку груза.

A motorist has been spotted driving around Aberystwyth with another car on his roof. Glyndwr Wyn Richards said he was helping out a friend by taking his vehicle to be scrapped. He's been given three penalty points and ordered to pay fines and costs. Report by Jeremy Barnes: #aberystwyth #wales #driver Subscribe here: http://bit.ly/ODNsubs Twitter: https://twitter.com/ODN Facebook: https://www.facebook.com/ODN/ If you wish to purchase any of our clips for commercial use, please visit: http://www.itnproductions.co.uk/news/

  • Инцидент произошёл в марте 2019 года, но ролик с опасным наруше­нием опублико­ван совсем недавно — уже после заверше­ния судебных разбира­тельств.

  • 51-летний Глиндур Ричардс установил кузов Октавии на крышу Пассата для того, чтобы отвезти его на утили­зацию.

  • В суде водитель заявил, что надёжно закрепил автомо­биль на крыше и проехал с ним не более трёхсот метров и не быстрее 8 км/ч. Но в полиции рас­сказали, что он проследовал через весь город, о чём стражам порядка со­общили очевидцы.

  • В итоге Глиндур Ричардс признал свою вину в суде и получил штраф в размере 195 фунтов стерлингов (почти 16 тысяч рублей), а также три штрафных балла в води­тельское удосто­вере­ние за опасную пере­возку груза.

Возить машину на машине и правда опасно?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение