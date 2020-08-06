Придуман гаджет, который покажет другим водителям ваши эмоции
Кирилл Малышев
В США анонсировано устройство CarWink, которое представляет собой ЖК-дисплей на присоске для крепления на лобовом или заднем стекле автомобиля. С помощью мобильного приложения с возможностью голосового управления на этот экран можно вывести картинку-эмоджи, адресованную другому водителю или пешеходу.
В арсенале гаджета несколько вариантов анимации. Например, надпись «слишком близко» остудит пыл любящих дышать в задний бампер на трассе. Едущего сзади также можно заранее предупредить об аварии, заторе или пешеходном переходе впереди, о начале торможения или поблагодарить за пропуск в свой ряд. А можно просто поделиться своим хорошим настроением.
Аппарат на присоске крепится к стеклу. Питание – через провод с разъёмом USB. Кроме того, устройство умеет заряжаться от солнечной панели. Небольшой по размерам дисплей питается от встроенного литий-ионного аккумулятора ёмкостью 3000 мА·ч.
Пока CarWink находится в статусе проекта на «Кикстартере». Создатели собрали уже больше 102 000 долларов. Судя по информации на странице проекта, пилотная партия находится на стадии доставки первым клиентам – бета-тестерам. В будущем устройство планируется отправить в широкую продажу по цене 120 долларов за штуку.
Однако эта идея не нова. В начале
2000-хна рынке (в том числе российском) продавались похожие устройства — бегущая строка на присосках и даже панель из светодиодов, с запрограммированным набором «смайликов». Правда, мобильных приложений тогда не было, поэтому управлять устройствами приходилось с помощью отдельных пультов, и спросом такие гаджеты не пользовались.