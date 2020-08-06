Придуман гаджет, который покажет другим водителям ваши эмоции

В арсенале гаджета несколько вариантов анимации. Например, надпись «слишком близко» остудит пыл любящих дышать в задний бампер на трассе. Едущего сзади также можно заранее преду­предить об аварии, заторе или пеше­ходном переходе впереди, о начале торможения или поблаго­дарить за пропуск в свой ряд. А можно просто поделиться своим хорошим настроением.

Аппарат на присоске крепится к стеклу. Питание – через провод с разъёмом USB. Кроме того, устройство умеет заряжаться от солнечной панели. Небольшой по размерам дисплей питается от встроенного литий-ионного аккуму­лятора ёмкостью 3000 мА·ч.

Пока CarWink находится в статусе проекта на «Кикстартере». Создатели собрали уже больше 102 000 долларов. Судя по информации на странице проекта, пилотная партия находится на стадии доставки первым клиентам – бета-тестерам. В будущем устройство планируется отправить в широкую продажу по цене 120 долларов за штуку.