В России кончились новые машины. Автодилеры ждут стабилизации поставок только осенью

Придуман гаджет, который покажет другим водителям ваши эмоции

Новости

Кирилл Малышев

В США анонсировано устройство CarWink, которое представ­ляет собой ЖК-дисплей на присоске для креп­ления на лобовом или заднем стекле автомобиля. С помощью мобильного приложения с возмож­ностью голосового управления на этот экран можно вывести картинку-эмоджи, адресо­ванную другому водителю или пешеходу.

  • В арсенале гаджета несколько вариантов анимации. Например, надпись «слишком близко» остудит пыл любящих дышать в задний бампер на трассе. Едущего сзади также можно заранее преду­предить об аварии, заторе или пеше­ходном переходе впереди, о начале торможения или поблаго­дарить за пропуск в свой ряд. А можно просто поделиться своим хорошим настроением.

  • Аппарат на присоске крепится к стеклу. Питание – через провод с разъёмом USB. Кроме того, устройство умеет заряжаться от солнечной панели. Небольшой по размерам дисплей питается от встроенного литий-ионного аккуму­лятора ёмкостью 3000 мА·ч.

  • Пока CarWink находится в статусе проекта на «Кикстартере». Создатели собрали уже больше 102 000 долларов. Судя по информации на странице проекта, пилотная партия находится на стадии доставки первым клиентам – бета-тестерам. В будущем устройство планируется отправить в широкую продажу по цене 120 долларов за штуку.

  • Однако эта идея не нова. В начале 2000-х на рынке (в том числе российском) продавались похожие устрой­ства — бегущая строка на присосках и даже панель из светодиодов, с запрограммиро­ванным набором «смайликов». Правда, мобильных приложений тогда не было, поэтому управлять устрой­ствами приходилось с помощью отдельных пультов, и спросом такие гаджеты не пользовались.

Купили бы CarWink, чтобы общаться с другими водителями?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение