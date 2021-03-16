Как правильно мыть автомобиль и когда этого лучше не делать

На какой автомойке лучше мыть автомобиль

Самый очевидный ответ — ни на какой. Лучшая мойка — мойка своими руками. Бережная, неспешная, с соблюде­нием всех правил и примене­нием только специальных моющих средств и качественных приспособ­лений. Но такая возмож­ность доступна далеко не всем авто­любителям, и лишь тогда, когда к этому рас­полагает погода. Поэтому без платных автомоек не обойтись. Вопрос только в том, какую из них выбрать.

Мойка самообслуживания. «Самомоечный» вариант на специальных станциях не так и плох. Особенно если у вас есть полное представ­ление о том, как и в каком порядке надо мыть автомобиль, а заодно — соответ­ствующие навыки и допол­нительные приспособ­ления для удаления воды с кузова. Но как способ помыть авто­мобиль хорошо и по-быстрому лучше отмести его сразу. Тут или по-быстрому, или уж как следует, придер­живаясь целого ритуала и процедур, которые, скорее всего, не дадут выигрыша ни во времени, ни в деньгах по сравнению с традици­онной автомойкой. Так уж настроены счётчики на большин­стве таких пунктов. А при отрицатель­ных температурах «самомойка» вообще востребо­вана только у редких водителей такси.

Автоматические мойки. Они, по сути, тоже относятся к мойкам само­обслужи­вания и бывают двух типов — туннельные или порталь­ные. В первом случае специальное устройство захватывает автомобиль и провозит его «по конвейеру» мимо разных щёток и помывочных средств, распыли­телей и сушек. За час такие мойки могут пропустить через себя до 10–15 автомо­билей. Но в России они почти не распро­странены — обычно их строят там, где надо обслуживать большие потоки служебного транспорта или бизнес-такси. Чаще встречаются портальные автоматы, когда машина остаётся неподвижной, а моечная оснастка двигается вокруг неё. Такие мойки проще и дешевле в установке, но не так шустры и менее аккуратны по части качества — потому они и снискали не слишком хорошую славу.

Ещё бытует мнение, что все без исключения автоматиче­ские мойки быстрее портят лако­красочное покрытие — из-за грубого механиче­ского воздействия щёток и чрезмерно активной химии. В этом есть только доля правды: всё зависит от владельца мойки. Если закуплены качественные установки, на которых используются дорогие моющие средства, имеются продвинутые фильтры и регулярно меняются щётки, — тогда эта проблема стоит не острее, чем на обычных «ручных» автомойках.

Ручные автомойки. К этой категории относятся все пункты, где ваш автомобиль моют их сотрудники — с помощью ручных аппаратов высокого давления. Идеальное решение — найти неподалёку от дома такую автомойку, где вам захочется стать постоянным клиентом. Покажите себя максимально щепетильным авто­владельцем, поинтересуйтесь у главного «банщика» средствами, которые они применяют. Можно спросить про pH (параметр кислот­ности) используемых авто­шампуней, про достоин­ства пены, про марку защитного воскового состава, про целесо­образность нанесения «анти­дождевых» составов, спец­полиролей и т.д. Сделайте это, даже если вы сами не разбира­етесь в таких вещах. Компетентный специ­алист всегда ответит и охотно разъяснит все тонкости. А если не ответит — поищите другую мойку. Ведь неправильный шампунь будет вреден для вашего автомобиля и может вызывать, например, помутнение «хрома» на деталях отделки.