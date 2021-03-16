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Как правильно мыть автомобиль и когда этого лучше не делать

Учебник

Команда Авто.ру

С тех пор как один великий писатель назвал Россию «немытой», мало что изменилось. О том, почему в нашей стране автомобиль не может оставаться чистым дольше нескольких дней, а иногда и часов, можно рассуждать бесконечно. Но мы лишь разберём аргументы «за» и «против» частой мойки машины, а заодно расскажем, как правильно это делать и когда этого лучше вообще не делать. Ведь следить за грязевым «загаром» тоже надо с умом.

•  Мыть или не мыть?

•  Когда стоит мыть автомобиль

•  Когда не надо мыть автомобиль

•  На какой автомойке лучше мыть автомобиль

•  Как правильно мыть машину

•  Что надо мыть, когда машину мыть не надо

Мыть или не мыть?

Каждая мойка автомобиля — это траты. Денег, времени и даже личных сил. А ещё это износ лако­красочного покрытия кузова! Незаметный на первый взгляд, но хорошо видимый после множества таких процедур. Наконец, не совсем понятно, куда в итоге попадает грязь с машины и смывающая её химия. Вдруг они портят экологию или приводят к какому-то локаль­ному загряз­нению природы? Недаром государ­ственные органы надзора запрещают мыть машины вблизи есте­ственных водоёмов. 

Но важность регулярной мойки автомобиля тоже неоспорима. Во-первых, авто­мобиль с грязными стёклами и колёсами, фарами и стоп-сигналами — это реальная угроза безопас­ности для всех участников движения, включая пешеходов и вас самого. Во-вторых, грязевые отложения на кузове и в колёсных арках — большая проблема для городов и, особенно, для мега­полисов с большим трафиком, где экологи­ческий баланс и так далёк от нормального. В-третьих, если не смывать с автомобиля реагенты, которые исполь­зуются дорожными службами в зимнее время, то декоратив­ные части машины потеряют свой нарядный вид — удалить «химию», въевшуюся в хромиро­ванные, алюмини­евые или лаковые поверх­ности, практически невозможно. В-чет­вёртых, если вы используете тёплый или подземный гараж, то, регулярно доставляя в него ту саму химию на немытом автомобиле, вы создаёте весьма токсичные условия, которые и нанесут вред вашему здоровью, и могут в разы ускорить процессы коррозии узлов автомобиля и старения его резиновых или пластиковых частей. 

Такие же неблагоприятные условия складываются и внутри машины, если редко или кое-как чистить салон. В конце концов, о грязный автомобиль вы сами же пачкаете одежду и руки, несмотря на все меры предосторож­ности. Дети — так и подавно. 

Выходит, что аргументы в пользу чистого автомобиля намного весомее. А значит — мыть!

Когда стоит мыть автомобиль

Ответ на этот вопрос зависит не только от дорожных и погодных условий, но и от сезона, и от интен­сивности использования автомобиля.

В тёплое время года кажется логичным мыть авто­мобиль утром, в начале погожего дня. Но не всё так просто. Во-первых, нет смысла делать это раньше, чем по улицам проедут коммуналь­ные машины — «метёлки» и «поливалки», которые в минуту испачкают чистые бока вашей машины. Во-вторых, не стоит заезжать на автомойку, спеша по делам: как бы хорошо не вытирали кузов её сотрудники, он ещё какое-то время после мойки остаётся мокрым. И этих минут хватит, чтобы неизбежная даже на асфальте пыль прилипла к влажным поверх­ностям, прежде всего заднему бамперу и крышке багажника. Поэтому будет лучше, если автомобиль после мойки постоит какое-то время без движения.

Не надо отказываться от регулярной мойки и в долгие засуш­ливые периоды — даже если машина кажется чистой на вид. Водные процедуры и уборка салона раз в неделю помогут поддер­живать внутри автомобиля нормальный микро­климат, предотвратят пере­сыхание кожаной обивки и деталей декора, а главное — не дадут скапли­ваться аллергенной пыли или пыльце от растений.

Самый сложный вопрос — мыть или не мыть машину зимой. И ответ на него зависит от конкретных условий. Если температура воздуха близка к нулю, то стоит регулярно хотя бы ополаскивать авто­мобиль, смывая с кузова дорожные реагенты (в такие периоды их концентрация максимальна). И делать это лучше вечером, перед постановкой авто­мобиля в тёплый гараж. Если же автомобиль хранится в холодном гараже, под навесом или на открытой парковке, то советуем найти автомойку с оборудо­ванием для просушки замков и уплотни­телей — обычно это делают сжатым воздухом. Иначе наутро можете столкнуться с банальной проблемой – примерзанием дверей.

Когда не надо мыть автомобиль

В сильные морозы мойка машины не очень полезна. Влага с кузова после неё не высыхает, а почти мгновенно замерзает, стоит выехать с мойки на улицу. Вода при этом расширяется и, попав в микро­трещины ЛКП или резиновых уплотни­телей, ускоряет износ и деформацию. Тем более, что и дорожная «химия» в хороший «минус» уже не так активна и разрушительна, поэтому частоту визитов на мойку можно снизить.

Реже посещать автомойки можно и в короткое межсезонье, когда с дорог снег уже сошёл, но на асфальте остаётся много грязи. В такие дни коммуналь­ные службы обычно выводят на улицы всю свою уборочную технику, которая поднимает столько мелкой пыли, что к вечеру любая чистая машина превращается в грязную. Самое неприятное, что именно такая пыль чрезвы­чайно абразивна – характерный муар от неё на лаке кузова может появиться уже после пары моек.

Наконец, мойка может оказаться напрасной в двух самых банальных случаях — при ухудша­ющейся погоде или в автопуте­шествии. Насколько идеаль­ными ни казались бы условия всей поездки, но они в любой момент могут испортиться. На каком-то отрезке дороги попадётся грязь на полотне или придётся проезжать ремонтиру­емый участок, а вечером всю переднюю часть машины залепят останки насекомых. Поэтому мыть машину после дальней дороги лучше всего уже по факту прибытия в конечную точку маршрута.

На какой автомойке лучше мыть автомобиль

Самый очевидный ответ — ни на какой. Лучшая мойка — мойка своими руками. Бережная, неспешная, с соблюде­нием всех правил и примене­нием только специальных моющих средств и качественных приспособ­лений. Но такая возмож­ность доступна далеко не всем авто­любителям, и лишь тогда, когда к этому рас­полагает погода. Поэтому без платных автомоек не обойтись. Вопрос только в том, какую из них выбрать.

Мойка самообслуживания. «Самомоечный» вариант на специальных станциях не так и плох. Особенно если у вас есть полное представ­ление о том, как и в каком порядке надо мыть автомобиль, а заодно — соответ­ствующие навыки и допол­нительные приспособ­ления для удаления воды с кузова. Но как способ помыть авто­мобиль хорошо и по-быстрому лучше отмести его сразу. Тут или по-быстрому, или уж как следует, придер­живаясь целого ритуала и процедур, которые, скорее всего, не дадут выигрыша ни во времени, ни в деньгах по сравнению с традици­онной автомойкой. Так уж настроены счётчики на большин­стве таких пунктов. А при отрицатель­ных температурах «самомойка» вообще востребо­вана только у редких водителей такси.

Автоматические мойки. Они, по сути, тоже относятся к мойкам само­обслужи­вания и бывают двух типов — туннельные или порталь­ные. В первом случае специальное устройство захватывает автомобиль и провозит его «по конвейеру» мимо разных щёток и помывочных средств, распыли­телей и сушек. За час такие мойки могут пропустить через себя до 10–15 автомо­билей. Но в России они почти не распро­странены — обычно их строят там, где надо обслуживать большие потоки служебного транспорта или бизнес-такси. Чаще встречаются портальные автоматы, когда машина остаётся неподвижной, а моечная оснастка двигается вокруг неё. Такие мойки проще и дешевле в установке, но не так шустры и менее аккуратны по части качества — потому они и снискали не слишком хорошую славу.

Ещё бытует мнение, что все без исключения автоматиче­ские мойки быстрее портят лако­красочное покрытие — из-за грубого механиче­ского воздействия щёток и чрезмерно активной химии. В этом есть только доля правды: всё зависит от владельца мойки. Если закуплены качественные установки, на которых используются дорогие моющие средства, имеются продвинутые фильтры и регулярно меняются щётки, — тогда эта проблема стоит не острее, чем на обычных «ручных» автомойках.

Ручные автомойки. К этой категории относятся все пункты, где ваш автомобиль моют их сотрудники — с помощью ручных аппаратов высокого давления. Идеальное решение — найти неподалёку от дома такую автомойку, где вам захочется стать постоянным клиентом. Покажите себя максимально щепетильным авто­владельцем, поинтересуйтесь у главного «банщика» средствами, которые они применяют. Можно спросить про pH (параметр кислот­ности) используемых авто­шампуней, про достоин­ства пены, про марку защитного воскового состава, про целесо­образность нанесения «анти­дождевых» составов, спец­полиролей и т.д. Сделайте это, даже если вы сами не разбира­етесь в таких вещах. Компетентный специ­алист всегда ответит и охотно разъяснит все тонкости. А если не ответит — поищите другую мойку. Ведь неправильный шампунь будет вреден для вашего автомобиля и может вызывать, например, помутнение «хрома» на деталях отделки.

Как правильно мыть машину

Как понять, хорошо ли помыт автомобиль или ему могли навредить? Обращайте внимание не только на результат мойки, но и на сам процесс. Он должен включать в себя предвари­тельное смачи­вание кузова водой или специальным составом из распыли­теля низкого давления. Если этой фазы нет (иногда её исключают из «комплексов» ради удешев­ления) или вы видите, что пену или шампунь наносят для галочки и тут же начинают смывать, не дав автохимии достаточного времени на реакцию (активный период у составов разный, но он редко бывает короче 2–4 минут), или машина остаётся в пене едва ли не до высыхания — то лучше подыскать другой сервис.

Правильная технология выглядит следующим образом. Кузов сначала смачивают, вчерне моют под большим давлением колёсные арки, затем наносят шампунь (пену), проходят по самым грязным местам специальной мягкой щёткой. После этого составу дают несколько минут «поработать» и затем тщательно смывают всю «химию» деминерализо­ванной водой (осмосом). В конце обычно используют микрофибру для просушки всего вымытого. Летом — крайне желательно под крышей или в тени, чтобы вода не успела высохнуть, до того как её вытрут. Таким же образом надо мыть машину и самостоятельно, на «самомойке».

Заметили, что мы не использовали термин «бесконтактная мойка»? По факту такой услуги не существует: контакт чистящих средств с кузовом в каком-либо виде всё равно неизбежен. А на обычных мойках (где нет полной просушки воздухом) к этому добавляется и финальная протирка. Она должна выполняться специаль­ными тряпками из искус­ственной замши (поливинила). Все другие материалы требуют либо большего нажима, либо оставляют разводы, либо быстрее накап­ливают абразивные частицы, которые и портят ЛКП.

Что надо мыть всегда — даже когда машину мыть не надо

Бывают периоды затяжного ненастья, когда попытки помыть автомобиль лишены всякого смысла. Однако это не значит, что вопрос о его чистоте надо совсем выбросить из головы. Потому что грязь может обойтись слишком дорого.

Прежде всего — из-за штрафа. Да, формально никакого наказания за немытый автомобиль в российских законах нет, потому как нарушение это не прописано ни в ПДД, ни в Кодексе об админи­стративных право­нарушениях (КоАП). Но водителя могут оштрафовать по статье 12.33 КоАП за «...умышленное создание помех путём загрязнения дорожного покрытия» — например, если после автомобиля на дорожной разметке остаётся гора грязи. И если для владельца легковушки это, скорее, гипотети­ческая ситуация, то для водителя грузовика, вырулив­шего на дорогу с какой-нибудь стройки, она может обернуться вполне реальным протоколом на 5–10 тысяч рублей.

За нечитаемые номерные знаки штраф можно получить вне зави­симости от класса автомобиля. Следуя той же логике, инспектор ДПС вправе пригрозить протоколом и за испачканные фары или стоп-сигналы, хотя здесь наказание всё-таки будет не совсем однозначным. Потому что в КоАП есть статьи только за неработающие или выключенные дневные ходовые огни или ближний свет, а за «грязные» — нет. 

Но вас наверняка обяжут, притом на совер­шенно законных основаниях, устранить «неисправ­ность» на месте. И инспектор будет прав: работающие фары или фонари важны для всех участников движения. Аварии из-за тусклого света закиданных грязью фар или «стопов» не только самые обидные, но и, как правило, очень тяжёлые.

Не стоит ждать, когда на дороге встретится полицейский и взмахнёт жезлом. Лучше позаботиться о собственной безопас­ности без его напоминаний. Какая бы погода ни стояла, в каких бы условиях вы ни пере­двигались, лобовое стекло, боковые окна и зеркала необходимо всегда держать в чистоте. Останавли­вайтесь в безопасном месте и очищайте их сразу, как только почув­ствуете, что обстановка вокруг авто­мобиля стала «считы­ваться» хуже. Для этого в плохую погоду всегда держите под рукой щётку и бутылку с водой — потому что растирание грязи сухой тряпкой будет и не так эффективно, и вредно для стёкол, которые быстро покроются мелкими царапинами.

Всегда держите в чистоте лобовое стекло. Для этого нужно, чтобы стекло­омыватель был исправен и заполнен жидкостью, соответ­ствующей сезону. И конечно, чтобы в полном порядке были «дворники» – про них мы уже писали максимально подробно.

Итак, совсем коротко

  • – Автомобиль старайтесь держать чистым независимо от сезона и дорожных условий. Это залог вашего здоровья, дорожной безопасности и хорошего настроения.

  • – В летнее засушливое время машину рекомендуется мыть после выпадения осадков. Дождитесь, когда просохнут от луж не только основные дороги, но и просёлочные.

  • – Если вам приходится ездить по дорогам, обработанным реагентами, то лучше мыть машину перед каждой постановкой в гараж. Ну или хотя бы как можно чаще.

  • – Когда погодные прогнозы указывают на скорое установление ясной морозной погоды, лучше помыть автомобиль, не дожидаясь заморозков.

  • – Вам приходится посещать автомойку, когда на улице значительные минусовые температуры? Выбирайте станцию, где тщательно просушат все замки и уплотнители окон.

  • – По возможности избегайте частого обслуживания на автоматических моечных комплексах. Но совсем бояться их не надо.

  • – Лучше стать требовательным, но лояльным клиентом какой-то одной автомойки, чем мыть автомобиль где придётся или где подешевле.

  • – Если нет возможности помыть автомобиль целиком, то вы всё равно обязаны обеспечить чистоту боковых окон, зеркал, фар и номерных знаков.

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