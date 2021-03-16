Как правильно мыть автомобиль и когда этого лучше не делать
Команда Авто.ру
С тех пор как один великий писатель назвал Россию «немытой», мало что изменилось. О том, почему в нашей стране автомобиль не может оставаться чистым дольше нескольких дней, а иногда и часов, можно рассуждать бесконечно. Но мы лишь разберём аргументы «за» и «против» частой мойки машины, а заодно расскажем, как правильно это делать и когда этого лучше вообще не делать. Ведь следить за грязевым «загаром» тоже надо с умом.
Мыть или не мыть?
Каждая мойка автомобиля — это траты. Денег, времени и даже личных сил. А ещё это износ лакокрасочного покрытия кузова! Незаметный на первый взгляд, но хорошо видимый после множества таких процедур. Наконец, не совсем понятно, куда в итоге попадает грязь с машины и смывающая её химия. Вдруг они портят экологию или приводят к какому-то локальному загрязнению природы? Недаром государственные органы надзора запрещают мыть машины вблизи естественных водоёмов.
Но важность регулярной мойки автомобиля тоже неоспорима. Во-первых, автомобиль с грязными стёклами и колёсами, фарами и стоп-сигналами — это реальная угроза безопасности для всех участников движения, включая пешеходов и вас самого. Во-вторых, грязевые отложения на кузове и в колёсных арках — большая проблема для городов и, особенно, для мегаполисов с большим трафиком, где экологический баланс и так далёк от нормального.
Такие же неблагоприятные условия складываются и внутри машины, если редко или кое-как чистить салон. В конце концов, о грязный автомобиль вы сами же пачкаете одежду и руки, несмотря на все меры предосторожности. Дети — так и подавно.
Выходит, что аргументы в пользу чистого автомобиля намного весомее. А значит — мыть!
Когда стоит мыть автомобиль
Ответ на этот вопрос зависит не только от дорожных и погодных условий, но и от сезона, и от интенсивности использования автомобиля.
В тёплое время года кажется логичным мыть автомобиль утром, в начале погожего дня. Но не всё так просто. Во-первых, нет смысла делать это раньше, чем по улицам проедут коммунальные машины — «метёлки» и «поливалки», которые в минуту испачкают чистые бока вашей машины. Во-вторых, не стоит заезжать на автомойку, спеша по делам: как бы хорошо не вытирали кузов её сотрудники, он ещё какое-то время после мойки остаётся мокрым. И этих минут хватит, чтобы неизбежная даже на асфальте пыль прилипла к влажным поверхностям, прежде всего заднему бамперу и крышке багажника. Поэтому будет лучше, если автомобиль после мойки постоит какое-то время без движения.
Не надо отказываться от регулярной мойки и в долгие засушливые периоды — даже если машина кажется чистой на вид. Водные процедуры и уборка салона раз в неделю помогут поддерживать внутри автомобиля нормальный микроклимат, предотвратят пересыхание кожаной обивки и деталей декора, а главное — не дадут скапливаться аллергенной пыли или пыльце от растений.
Самый сложный вопрос — мыть или не мыть машину зимой. И ответ на него зависит от конкретных условий. Если температура воздуха близка к нулю, то стоит регулярно хотя бы ополаскивать автомобиль, смывая с кузова дорожные реагенты (в такие периоды их концентрация максимальна). И делать это лучше вечером, перед постановкой автомобиля в тёплый гараж. Если же автомобиль хранится в холодном гараже, под навесом или на открытой парковке, то советуем найти автомойку с оборудованием для просушки замков и уплотнителей — обычно это делают сжатым воздухом. Иначе наутро можете столкнуться с банальной проблемой – примерзанием дверей.
Когда не надо мыть автомобиль
В сильные морозы мойка машины не очень полезна. Влага с кузова после неё не высыхает, а почти мгновенно замерзает, стоит выехать с мойки на улицу. Вода при этом расширяется и, попав в микротрещины ЛКП или резиновых уплотнителей, ускоряет износ и деформацию. Тем более, что и дорожная «химия» в хороший «минус» уже не так активна и разрушительна, поэтому частоту визитов на мойку можно снизить.
Реже посещать автомойки можно и в короткое межсезонье, когда с дорог снег уже сошёл, но на асфальте остаётся много грязи. В такие дни коммунальные службы обычно выводят на улицы всю свою уборочную технику, которая поднимает столько мелкой пыли, что к вечеру любая чистая машина превращается в грязную. Самое неприятное, что именно такая пыль чрезвычайно абразивна – характерный муар от неё на лаке кузова может появиться уже после пары моек.
Наконец, мойка может оказаться напрасной в двух самых банальных случаях — при ухудшающейся погоде или в автопутешествии. Насколько идеальными ни казались бы условия всей поездки, но они в любой момент могут испортиться. На каком-то отрезке дороги попадётся грязь на полотне или придётся проезжать ремонтируемый участок, а вечером всю переднюю часть машины залепят останки насекомых. Поэтому мыть машину после дальней дороги лучше всего уже по факту прибытия в конечную точку маршрута.
На какой автомойке лучше мыть автомобиль
Самый очевидный ответ — ни на какой. Лучшая мойка — мойка своими руками. Бережная, неспешная, с соблюдением всех правил и применением только специальных моющих средств и качественных приспособлений. Но такая возможность доступна далеко не всем автолюбителям, и лишь тогда, когда к этому располагает погода. Поэтому без платных автомоек не обойтись. Вопрос только в том, какую из них выбрать.
Мойка самообслуживания. «Самомоечный» вариант на специальных станциях не так и плох. Особенно если у вас есть полное представление о том, как и в каком порядке надо мыть автомобиль, а заодно — соответствующие навыки и дополнительные приспособления для удаления воды с кузова. Но как способ помыть автомобиль хорошо и по-быстрому лучше отмести его сразу. Тут или по-быстрому, или уж как следует, придерживаясь целого ритуала и процедур, которые, скорее всего, не дадут выигрыша ни во времени, ни в деньгах по сравнению с традиционной автомойкой. Так уж настроены счётчики на большинстве таких пунктов. А при отрицательных температурах «самомойка» вообще востребована только у редких водителей такси.
Автоматические мойки. Они, по сути, тоже относятся к мойкам самообслуживания и бывают двух типов — туннельные или портальные. В первом случае специальное устройство захватывает автомобиль и провозит его «по конвейеру» мимо разных щёток и помывочных средств, распылителей и сушек. За час такие мойки могут пропустить через себя до 10–15 автомобилей. Но в России они почти не распространены — обычно их строят там, где надо обслуживать большие потоки служебного транспорта или бизнес-такси. Чаще встречаются портальные автоматы, когда машина остаётся неподвижной, а моечная оснастка двигается вокруг неё. Такие мойки проще и дешевле в установке, но не так шустры и менее аккуратны по части качества — потому они и снискали не слишком хорошую славу.
Ещё бытует мнение, что все без исключения автоматические мойки быстрее портят лакокрасочное покрытие —
Ручные автомойки. К этой категории относятся все пункты, где ваш автомобиль моют их сотрудники — с помощью ручных аппаратов высокого давления. Идеальное решение — найти неподалёку от дома такую автомойку, где вам захочется стать постоянным клиентом. Покажите себя максимально щепетильным автовладельцем, поинтересуйтесь у главного «банщика» средствами, которые они применяют. Можно спросить про pH (параметр кислотности) используемых автошампуней, про достоинства пены, про марку защитного воскового состава, про целесообразность нанесения «антидождевых» составов, спецполиролей и т.д. Сделайте это, даже если вы сами не разбираетесь в таких вещах. Компетентный специалист всегда ответит и охотно разъяснит все тонкости. А если не ответит — поищите другую мойку. Ведь неправильный шампунь будет вреден для вашего автомобиля и может вызывать, например, помутнение «хрома» на деталях отделки.
Как правильно мыть машину
Как понять, хорошо ли помыт автомобиль или ему могли навредить? Обращайте внимание не только на результат мойки, но и на сам процесс. Он должен включать в себя предварительное смачивание кузова водой или специальным составом из распылителя низкого давления. Если этой фазы нет (иногда её исключают из «комплексов» ради удешевления) или вы видите, что пену или шампунь наносят для галочки и тут же начинают смывать, не дав автохимии достаточного времени на реакцию (активный период у составов разный, но он редко бывает короче 2–4 минут), или машина остаётся в пене едва ли не до высыхания — то лучше подыскать другой сервис.
Правильная технология выглядит следующим образом. Кузов сначала смачивают, вчерне моют под большим давлением колёсные арки, затем наносят шампунь (пену), проходят по самым грязным местам специальной мягкой щёткой. После этого составу дают несколько минут «поработать» и затем тщательно смывают всю «химию» деминерализованной водой (осмосом). В конце обычно используют микрофибру для просушки всего вымытого. Летом — крайне желательно под крышей или в тени, чтобы вода не успела высохнуть, до того как её вытрут. Таким же образом надо мыть машину и самостоятельно, на «самомойке».
Заметили, что мы не использовали термин «бесконтактная мойка»? По факту такой услуги не существует: контакт чистящих средств с кузовом в каком-либо виде всё равно неизбежен. А на обычных мойках (где нет полной просушки воздухом) к этому добавляется и финальная протирка. Она должна выполняться специальными тряпками из искусственной замши (поливинила). Все другие материалы требуют либо большего нажима, либо оставляют разводы, либо быстрее накапливают абразивные частицы, которые и портят ЛКП.
Что надо мыть всегда — даже когда машину мыть не надо
Бывают периоды затяжного ненастья, когда попытки помыть автомобиль лишены всякого смысла. Однако это не значит, что вопрос о его чистоте надо совсем выбросить из головы. Потому что грязь может обойтись слишком дорого.
Прежде всего — из-за штрафа. Да, формально никакого наказания за немытый автомобиль в российских законах нет, потому как нарушение это не прописано ни в ПДД, ни в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Но водителя могут оштрафовать по статье 12.33 КоАП за «...умышленное создание помех путём загрязнения дорожного покрытия» — например, если после автомобиля на дорожной разметке остаётся гора грязи. И если для владельца легковушки это, скорее, гипотетическая ситуация, то для водителя грузовика, вырулившего на дорогу с какой-нибудь стройки, она может обернуться вполне реальным протоколом на 5–10 тысяч рублей.
За нечитаемые номерные знаки штраф можно получить вне зависимости от класса автомобиля. Следуя той же логике, инспектор ДПС вправе пригрозить протоколом и за испачканные фары или стоп-сигналы, хотя здесь наказание всё-таки будет не совсем однозначным. Потому что в КоАП есть статьи только за неработающие или выключенные дневные ходовые огни или ближний свет, а за «грязные» — нет.
Но вас наверняка обяжут, притом на совершенно законных основаниях, устранить «неисправность» на месте. И инспектор будет прав: работающие фары или фонари важны для всех участников движения. Аварии из-за тусклого света закиданных грязью фар или «стопов» не только самые обидные, но и, как правило, очень тяжёлые.
Не стоит ждать, когда на дороге встретится полицейский и взмахнёт жезлом. Лучше позаботиться о собственной безопасности без его напоминаний. Какая бы погода ни стояла, в каких бы условиях вы ни передвигались, лобовое стекло, боковые окна и зеркала необходимо всегда держать в чистоте. Останавливайтесь в безопасном месте и очищайте их сразу, как только почувствуете, что обстановка вокруг автомобиля стала «считываться» хуже. Для этого в плохую погоду всегда держите под рукой щётку и бутылку с водой — потому что растирание грязи сухой тряпкой будет и не так эффективно, и вредно для стёкол, которые быстро покроются мелкими царапинами.
Всегда держите в чистоте лобовое стекло. Для этого нужно, чтобы стеклоомыватель был исправен и заполнен жидкостью, соответствующей сезону. И конечно, чтобы в полном порядке были «дворники» – про них мы уже писали максимально подробно.
Итак, совсем коротко
– Автомобиль старайтесь держать чистым независимо от сезона и дорожных условий. Это залог вашего здоровья, дорожной безопасности и хорошего настроения.
– В летнее засушливое время машину рекомендуется мыть после выпадения осадков. Дождитесь, когда просохнут от луж не только основные дороги, но и просёлочные.
– Если вам приходится ездить по дорогам, обработанным реагентами, то лучше мыть машину перед каждой постановкой в гараж. Ну или хотя бы как можно чаще.
– Когда погодные прогнозы указывают на скорое установление ясной морозной погоды, лучше помыть автомобиль, не дожидаясь заморозков.
– Вам приходится посещать автомойку, когда на улице значительные минусовые температуры? Выбирайте станцию, где тщательно просушат все замки и уплотнители окон.
– По возможности избегайте частого обслуживания на автоматических моечных комплексах. Но совсем бояться их не надо.
– Лучше стать требовательным, но лояльным клиентом какой-то одной автомойки, чем мыть автомобиль где придётся или где подешевле.
– Если нет возможности помыть автомобиль целиком, то вы всё равно обязаны обеспечить чистоту боковых окон, зеркал, фар и номерных знаков.