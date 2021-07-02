Как часто россияне моют автомобили и сколько денег на это тратят: опрос Авто.ру
Дмитрий Савостьянчик
Большинство россиян тратят на мойку автомобиля не больше 500 рублей — это следует из итогов опроса Журнала Авто.ру, в котором приняли участие две тысячи человек. Респонденты также рассказали, как часто моют машины в тёплое время года и где обычно это делают.
Не больше 500 рублей за мойку отдают 58 процентов респондентов, при этом половине из них хватает всего 200 рублей. Каждый седьмой водитель тратит около 800 рублей на мойку. 11 процентов респондентов платят ещё больше, но только 5 процентов участников опроса готовы отдать за мойку тысячу рублей и больше.
При этом 16 процентов опрошенных признались, что совсем не тратят деньги на мойку: некоторые считают это занятие бесполезным, потому что дороги «круглый год грязные», другие моют автомобиль самостоятельно.
Следят за чистотой своих машин и заезжают на мойку несколько раз в месяц половина опрошенных. Несколько раз в неделю «моются» только 17 процентов из них. Вдвое больше делают это раз в неделю.
Каждый пятый респондент посещает мойку лишь раз в месяц. Суммарно столько же тех, кто моет транспорт раз в 2–3 месяца или реже. Заезжают на мойку исключительно по мере необходимости 6 процентов респондентов, а 3 процента вообще не считают нужным мыть машину.
«Традиционные» автомойки пока остаются самым популярным способом поддерживать чистоту машины — ими пользуются 39 процентов опрошенных. Мойки самообслуживания, количество которых резко выросло за последние несколько лет, пользуются популярностью у трети участников нашего опроса.
Автоматические мойки, на которые заезжает лишь каждый девятый автомобилист, можно условно разделить на два типа. Первый — контактные — был популярен пару десятилетий назад и практически ушёл с рынка. Современные их аналоги — бесконтактные — совсем недавно стали появляться в России и ещё не получили массового распространения.
Оставшиеся 18 процентов водителей моют машину на даче или в загородных домах.