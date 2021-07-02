Как часто россияне моют автомобили и сколько денег на это тратят: опрос Авто.ру

Не больше 500 рублей за мойку отдают 58 процентов респондентов, при этом половине из них хватает всего 200 рублей. Каждый седьмой водитель тратит около 800 рублей на мойку. 11 процентов респондентов платят ещё больше, но только 5 процентов участников опроса готовы отдать за мойку тысячу рублей и больше.

При этом 16 процентов опрошенных признались, что совсем не тратят деньги на мойку: некоторые считают это занятие бесполезным, потому что дороги «круглый год грязные», другие моют автомобиль самостоятельно.