Воюем с перекупами за тачку из такси: ищем хорошую машину за 600 тысяч

Можно ли по цене новой Лады найти хорошую подержанную иномарку на автомате? Да, если это... очень уставшее такси! Почему это, кажется, идеальный вариант – расскажем в новой серии нашего шоу о подержанных автомобилях. Там же вас ждут Audi A4, которой на крышу что-то упало, убитый Opel Astra из хитрого автосалона и Skoda Octavia с очень странным водительским креслом.

Ну и конечно – разоблачение подборщика-перекупа из первой серии про Тойоту Камри.

