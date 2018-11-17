Tesla Model 3 против американских масл-каров: кто быстрее на дрэг-стрипе?

Воюем с перекупами за тачку из такси: ищем хорошую машину за 600 тысяч

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Разоблачаем перекупа-подборщика из ролика про Toyota Camry! Подержанные иномарки на автомате до 600 тысяч на Авто.ру: https://autoru.me/EiPkz Можно ли по цене новой Лады найти хорошую подержанную иномарку на автомате? Да, если это... очень уставшее такси! Почему это, кажется, идеальный вариант – расскажем в новой серии нашего шоу о подержанных автомобилях. Там же вас ждут Audi A4, которой на крышу что-то упало, убитый Opel Astra из хитрого автосалона и Skoda Octavia с очень странным водительским креслом. Ну и конечно – разоблачение подборщика-перекупа из первой серии про Тойоту Камри: https://www.youtube.com/watch?v=NmYI9VQ3nyM Разоблачение на канале Кирилла AvtoRevizorro: https://www.youtube.com/watch?v=Q10vxyZp4_8 #осторожноокрашено

Можно ли по цене новой Лады найти хорошую подержанную иномарку на автомате? Да, если это... очень уставшее такси! Почему это, кажется, идеальный вариант – расскажем в новой серии нашего шоу о подержанных автомобилях. Там же вас ждут Audi A4, которой на крышу что-то упало, убитый Opel Astra из хитрого автосалона и Skoda Octavia с очень странным водительским креслом.

Ну и конечно – разоблачение подборщика-перекупа из первой серии про Тойоту Камри.

Подержанные иномарки на автомате до 600 тысяч на Авто.ру

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