Суперкар Aston Martin без крыши и окон разгонится до 300 км/ч

Автомобили российской сборки будут следить за соблюдением ПДД

Новости

Николай Андреев

Росстандарт планирует до конца октября 2020 года принять ГОСТ, который обяжет устанав­ливать на все новые машины, собранные в России, системы оповещения о нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Об этом стало известно изданию «Известия».

  • Автомобили оснастят комплексом с камерами, который должен распознавать разметку, сигналы светофоров и дорожные знаки. Данные проанализи­рует специальный модуль и предупредит водителя — сообщением на дисплее бортового компьютера, звуковым сигналом, а также вибрацией руля или сиденья.

  • Согласно новому ГОСТу, система будет обязана видеть дорожные знаки и светофоры на расстоянии от 30 до 100 метров и функциони­ровать на скорости до 150 км/ч. Пока неизвестно, будет ли она передавать данные за пределы авто­мобиля, например, сотрудникам ГИБДД.

  • Комплекс с камерами планируется устанавливать на все новые легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики российской сборки. На беспилотные машины действие нового ГОСТа распространяться не будет.

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