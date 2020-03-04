Автомобили российской сборки будут следить за соблюдением ПДД
Николай Андреев
Росстандарт планирует до конца октября 2020 года принять ГОСТ, который обяжет устанавливать на все новые машины, собранные в России, системы оповещения о нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Об этом стало известно изданию «Известия».
Автомобили оснастят комплексом с камерами, который должен распознавать разметку, сигналы светофоров и дорожные знаки. Данные проанализирует специальный модуль и предупредит водителя — сообщением на дисплее бортового компьютера, звуковым сигналом, а также вибрацией руля или сиденья.
Согласно новому ГОСТу, система будет обязана видеть дорожные знаки и светофоры на расстоянии от 30 до 100 метров и функционировать на скорости до
150 км/ч.Пока неизвестно, будет ли она передавать данные за пределы автомобиля, например, сотрудникам ГИБДД.
Комплекс с камерами планируется устанавливать на все новые легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики российской сборки. На беспилотные машины действие нового ГОСТа распространяться не будет.