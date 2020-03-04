Автомобили российской сборки будут следить за соблюдением ПДД

Росстандарт планирует до конца октября 2020 года принять ГОСТ, который обяжет устанав­ливать на все новые машины, собранные в России, системы оповещения о нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Об этом стало известно изданию «Известия».

Автомобили оснастят комплексом с камерами, который должен распознавать разметку, сигналы светофоров и дорожные знаки. Данные проанализи­рует специальный модуль и предупредит водителя — сообщением на дисплее бортового компьютера, звуковым сигналом, а также вибрацией руля или сиденья.

Согласно новому ГОСТу, система будет обязана видеть дорожные знаки и светофоры на расстоянии от 30 до 100 метров и функциони­ровать на скорости до 150 км/ч. Пока неизвестно, будет ли она передавать данные за пределы авто­мобиля, например, сотрудникам ГИБДД.