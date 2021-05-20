Шесть крутых ретродеталей для современных автомобилей

В 2017 году итальянская компания Carrosserie Caselani предложила по-особенному отметить юбилей фургончика Citroen Type H середины сороковых. В честь 70-летия знаменитой коммер­ческой модели был представлен необычный стайлинг-пакет, превраща­ющий современный вэн Jumper в подобие «рифлёного» старичка с угловатым кузовом и выразитель­ными фарами. Серия из 70 обвесов оказалась настолько популярной, что через три года, в 2020-м, компания презентовала новые ретро­комплекты, адаптиро­ванные для актуальных моделей SpaceTourer и Jumpy.

Помимо самих кузовных панелей, набор включал в себя их монтаж и окраску в выбранный клиентом цвет, а стоимость превращения современного «ситро» в классиче­ский составляла чуть меньше 15 000 евро (около 1,4 млн ₽).

Сегодня на обновлённом сайте компании предложены готовые модели более чем в десяти вариантах кузова — от семейных фургонов до фудтраков, эвакуаторов и даже домов на колёсах! Все без исключения оформлены под модель Type H.