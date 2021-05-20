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Шесть крутых ретродеталей для современных автомобилей

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Константин Новацкий

Автомобильные компании любят напоминать о своей, зачастую очень богатой истории. Чаще всего разговоры о наследии звучат во время важных юбилеев или дебюта моделей ограниченных серий: хэтчбеков, внедорожников или спорткаров. Они получают знаменитые ретроимена, особый винтажный окрас кузова или скромный тираж. Но иногда результатом заигрывания с темой прошлого становятся необычные компоненты отделки или тюнинга. Собрали для вас несколько любопытных ретродевайсов: как заводских, так и от сторонних производителей.

70-летний тюнинг для Citroen

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В 2017 году итальянская компания Carrosserie Caselani предложила по-особенному отметить юбилей фургончика Citroen Type H середины сороковых. В честь 70-летия знаменитой коммер­ческой модели был представлен необычный стайлинг-пакет, превраща­ющий современный вэн Jumper в подобие «рифлёного» старичка с угловатым кузовом и выразитель­ными фарами. Серия из 70 обвесов оказалась настолько популярной, что через три года, в 2020-м, компания презентовала новые ретро­комплекты, адаптиро­ванные для актуальных моделей SpaceTourer и Jumpy.

Помимо самих кузовных панелей, набор включал в себя их монтаж и окраску в выбранный клиентом цвет, а стоимость превращения современного «ситро» в классиче­ский составляла чуть меньше 15 000 евро (около 1,4 млн ₽).

Сегодня на обновлённом сайте компании предложены готовые модели более чем в десяти вариантах кузова — от семейных фургонов до фудтраков, эвакуаторов и даже домов на колёсах! Все без исключения оформлены под модель Type H.

Vesta с приборами от ВАЗ-2101

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А российская компания CMGAISD из Санкт-Петербурга на днях решила напомнить об истории АвтоВАЗа, предложив полностью цифровой приборный щиток в духе легендарной «копейки». Дизайн-оболочка, которая «живёт» внутри электронной панели, доступной для Vesta и Xray, достоверно копирует приборы классических «Жигулей» — от широкого гори­зонталь­ного спидометра с узнаваемым шрифтом и качающейся стрелкой до вспомо­га­тельных ламп и датчиков. 

На панели можно найти показания вольтметра и температуру охлаждающей жидкости, по старинке обозначенной словом «Вода». Однако и современным пикто­граммам тоже отвели место. Речь о сигнальных лампах об открытых дверях, непристёгнутых ремнях, включенном круиз-контроле, работе датчиков ABS и подушек безопасности.

Графикой цифрового щитка можно управлять с кнопки, а сама картинка загружается за 30 секунд с момента разблокировки централь­ного замка или почти сразу, если зажигание у автомобиля было выключено меньше часа назад. Стоимость ретро­девайса уже озвучена: 43 000 рублей для Весты и 44 000 — для Иксрея.

Bentley с куском кресла и старого поршня

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В 2019 году британский бренд пышно отмечал собственное столетие. И помимо пафосных речей и разговоров о громких спортивных победах, марка отметилась выводом на рынок особенной серии спорткара Continental GT. Купе, получившее приставку Number 9 Edition, прослав­ляло знаменитый гоночный Бентли прошлого — модель Blower, которая с успехом гоняла в Ле-Мане.

Чтобы создать визуальную связь между двумя автомобилями, британцы не только покрыли кузов Continental GT краской зелёного оттенка и добавили цифру 9 на радиаторную решётку, но и поместили на переднюю панель деревянный фрагмент, взятый с сиденья гоночного автомобиля 1930 года.

А буквально через пару месяцев появился ещё один ретро-Bentley — открытая версия Conti GT, названная GT Convertible Number 1 Edition By Mulliner. По-прежнему отсылая к ле-мановскому Blower (правда, уже в другой версии и ином цвете), автомобиль получил алый и чёрный оттенки кузова, юбилейные таблички с названием серии, а также особую салонную «фишку» — миниатюрный колёсный спиннер на передней панели. Пере­плавленный из 90-летнего гоночного поршня элемент был стилизован под старинную гайку на авто­мобильном колесе и помещён в индивиду­альный циферблат, как у модели Number 9 Edition. 

Ретромагнитола от Blaupunkt

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Владельцы янгтаймеров, а также ценители аутентичных компонентов в классических автомобилях знают, как непросто отыскать рабочий девайс для уже немолодой модели. Для такой аудитории компания Blaupunkt в 2019 году перевыпустила свою автомагнитолу Bremen, которая в восьми­десятых ставилась на BMW, Mercedes-Benz и Porsche, а также Saab.

Правда, банальным возвращением к жизни камбэк «музыки» не назвать — прикрываясь аутентичным дизайном, новинка с индексом SQR 46 DAB получила набор современных компонентов, и, в отличие от старой магнитолы, поддер­живает цифровое вещание и охотно «коннектится» с гаджетами по Bluetooth. Лицевая панель устройства избавлена от разъёмов, но гнёзда для AUX, USB и SD-карт можно обнаружить за крышечкой бутафорского отсека для кассет — разумеется, никакой «ленты» в современный Блаупункт уже не воткнёшь.

Деревянный руль и селектор от Momo

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Дерево под стеклом, которое нельзя потрогать? Итальянский производитель Momo, напротив, готов сам вложить в ваши руки винтажные деревянные аксес­суары. В обмен на 300 и 190 долларов (22 000 и 14 000 ₽) вы можете получить классическое рулевое колесо с полиро­ванным ободом, а также шарик селектора трансмиссии, которым не стыдно украсить рычаг «механики». Чтобы отыскать представ­ленные на фото аксес­суары, достаточно знать их названия: «баранка» от Momo зовётся Steering Wheel Heritage Indy Mahogany, а набалдашник трансмиссии со вставкой из кожи — Momo Targa Heritage Wood.

Нечто подобное можно найти в каталоге другого итальянского произво­дителя рулей, компании Nardi: классические деревянные аксес­суары этого бренда называются Evolution Line (насадка селектора) и Deep Corn («баранка»).

«Розочка» и чехол-оплётка

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Как забыть о традиционном, отечественном автомо­бильном украша­тельстве, давно перешедшем в категорию классики и напоминающем не о конкретной модели, а о советской эпохе в целом? Отыскать в продаже знаменитый прозрачный набал­дашник с цветком внутри сегодня несложно: крупнейшие маркет­плейсы предлагают десятки видов этих девайсов как на отече­ственные ВАЗы и ГАЗели, так и на иномарки с «автоматами». Помимо самих насадок, есть прозрачные чехлы на сам рычаг, а также выполненные в схожем стиле фиксаторы дверных замков.

А тех, кто уже готов заказать себе такой аксессуар, поспешим удивить ещё и тем, что в Сети можно отыскать даже новенькую советскую оплётку руля. Ту самую, которая сложно натяги­валась на обод и страшно нагревалась на солнце. Но она точно напомнит о детстве и первых попытках водить машину.

Поставили бы в свою машину один из таких аксессуаров?

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