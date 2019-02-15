Новый ведущий Top Gear разбил пикап Subaru на съёмках

Посмотрите, что будет, если поставить на машину два независимых руля

Видео
Test it tuesday! A car with two steering wheels! Is it driveable or will it break in two? Technical components: http://www.indi.nl ▼Click here for more!▼ Locking washers: http://www.nord-lock.com Follow me on: Facebook: https://www.facebook.com/mastermilo82 Instagram: https://www.instagram.com/mastermilo82 Merchandise: https://shop.spreadshirt.nl/Mastermilo82/ Website: http://mastermilo.com/

Парни из голландской автомастерской (и, по совместительству, авторы канала mastermilo82) провели очередной странный эксперимент: они взяли хэтчбек Opel Corsa и поставили на него второе рулевое управление. Правое колесо управляется правым рулем, левое – левым. Так что теперь этой Корсе нужны два водителя с идеальным взаимопониманием. Иначе... Смотрите ролик!

Хотели бы прокатиться на таком чуде?

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