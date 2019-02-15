Посмотрите, что будет, если поставить на машину два независимых руля

Парни из голландской автомастерской (и, по совместительству, авторы канала mastermilo82) провели очередной странный эксперимент: они взяли хэтчбек Opel Corsa и поставили на него второе рулевое управление. Правое колесо управляется правым рулем, левое – левым. Так что теперь этой Корсе нужны два водителя с идеальным взаимопониманием. Иначе... Смотрите ролик!