Что можно и что нельзя менять в своей машине, и как всё оформить

8 шагов по легализации изменений в конструкции

Шаг 1. Предварительная экспертиза. Неважно, сделали вы уже что-то с машиной или только готовитесь доработать, – сначала необходимо обратиться к экспертам за предвари­тельной оценкой. Они скажут, насколько после переделки машина в принципе будет безопасной.

Главный по таким техническим услугам – Центр технической экспертизы ФГУП «НАМИ». Но лицензиро­ванные испыта­тельные лаборатории, которые могут дать заключение, есть и в других регионах. Список организаций, имеющих аккреди­тацию, есть на сайте Федеральной службы по аккредитации и на сайте Евразийского экономического союза.

Чтобы проект взяли на оценку, помимо документов на машину и своего паспорта владельцу потребуется заполненное заявление. К нему надо приложить общее техническое описание проекта, лучше всего – сразу с чертежами, расчётами и прочей технической документацией. На все заменяемые агрегаты нужны сертификаты соответствия.

Лаборатория рассмотрит этот набор документов и может выдать один из трёх — обязательно обоснованных! — вариантов заключения. Отказ возможен, если конструкцию посчитают небезопасной. Проект также могут вернуть владельцу и попросить доработать — при этом он должен получить рекомендации экспертов, как правильно это сделать. И самый желанный исход — все изменения предварительно одобрят.

Если водитель предоставил экспертам только проект, то ему могут выдать отдельные рекомендации о том, сотрудники какой квали­фикации должны выполнять работы, а какие работы можно произвести самостоятельно.

Это предварительное заключение попадёт в единый электронный реестр, где его привяжут к VIN автомобиля.

Шаг 2. Разрешение от ГИБДД. Чтобы получить разрешение ГИБДД, нужно подать заявление — быстрее всего через Госуслуги. К нему нужно приложить свой паспорт, СТС и ПТС и предваритель­ное заключение экспертов. ГИБДД выдаст решение в течение трёх дней, а отказ обязано обосновать. С разре­шением можно ехать в сервис.

Шаг 3. Сертификаты на работы. Помните рекомендации экспертов? В вашем проекте могут быть работы, для которых нужен сертифи­цированный специалист. Поэтому лучше обратиться к сертифи­цированному мастеру или искать сертифи­цированную СТО, где смогут подтвердить, что её мастера аттестованы должным образом.

После всех переделок от сервиса (или мастера) нужно получить акт выпол­ненных работ и заявление-декларацию. В последнем документе укажут все изменения, который внесли в конструкцию машины. Они не могут отличаться от тех, что фигурируют в предваритель­ном заключении. На самостоятель­ные, которые владельцу позволили сделать эксперты, составляется аналогичная декларация — её заполняет сам владелец. Форма декларации есть в приложении к стандарту оценки изменений.

Шаг 5. Техосмотр. После всех доработок автомобиль должен пройти технический осмотр и получить диагно­стическую карту.

Шаг 6. Техническая экспертиза. Официально эта процедура называется проверкой безопасности конструкции транспортного средства после внесённых в неё изменений. Её может проводить та же организация, что делала предварительную экспертизу. Но можно выбрать и другую. В любом случае придётся вместе с машиной предоставлять весь комплект документов.

К паспорту, СТС и ПТС прибавятся:

результаты предварительной экспертизы;

разрешение от ГИБДД;

все бумаги из СТО: копии сертификатов, подтверждение оплаты услуг и декларации-заявления;

диагностическая карта.

Эксперты изучат все документы и обязательно осмотрят саму машину, исследуют обновлённую конструкцию и сделают заключение о её безопасности.

Выводы будут в протоколе техэкспертизы, который владелец получит на руки. Если нужны доработки, в документе укажут, что именно сделать, чтобы привести машину в соответ­ствие с техрегламентом. Тогда после устранения недочётов нужно будет снова приехать на экспертизу. В идеальном сценарии техпротокол сразу подтвердит, что конструкция безопасна.

Шаг 7. Свидетельство о соответствии типу ТС. С протоколом и документами, полученными на всех предыдущих шагах, нужно поехать в то же отделение ГИБДД, которое выдавало разрешение. К пакету бумаг следует добавить заявление на услугу и копию квитка об оплате пошлины за свидетель­ство о соответ­ствии типу. Инспектор изучит все документы и осмотрит машину, чтобы подтвердить, что заявленные и пред­писанные изменения полностью выполнены. Затем выдаст свидетельство.

Шаг 8. Перерегистрация. Теперь у владельца будет 10 дней, чтобы оформить внесение изменений в ПТС и СТС. Тут процедура мало чем отличается от любых других регистрационных действий. А к пакету обычных для такого случая документов добавляется лишь свидетель­ство о соответствии типу.