Что можно и что нельзя менять в своей машине, и как всё оформить
КОМАНДА АВТО.РУ
Ещё недавно российская Госавтоинспекция лояльно относилась к переделкам автомобилей, а под запрет попадали только доработки узлов и агрегатов, кардинально влияющих на безопасность передвижения таких машин — например, светотехники, тормозов, рулевого управления. Но постепенно требования к конструкции и виду машин становились строже, и сегодня уже бытует мнение, что в своём автомобиле нельзя поменять вообще ничего. Особенно после того, как окончательно вступило в силу постановление правительства №413, описывающее правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Давайте разберёмся, что же всё-таки можно дорабатывать самостоятельно, как регистрировать переделки и чем сегодня автовладельцам грозит пренебрежение этой процедурой.
Зачем необходимо регистрировать изменения в автомобиле
Международное и российское законодательство признаёт автомобиль источником повышенной опасности. Поэтому к нему и ко всем его компонентам предъявляют особые требования, среди которых – соответствие определённым стандартам безопасности.
В России действуют стандарты, общие для стран-участниц Таможенного союза — эти правила были приняты в 2011 году и время от времени дополняются. Они отражены в техническом регламенте «О безопасности колёсных транспортных средств».
Каждый серийный автомобиль, поступающий в продажу, должен пройти процедуру сертификации, которая подтвердит, что он соответствует стандартам и что его конструкция безопасна для использования. Поскольку в случае с серийным автомобилем речь идёт о принципах унифицированного производства, то по результатам сертификации нескольких экземпляров одной модели выдают разрешение — так называемый «Сертификат соответствия типу ТС», которое будет распространяться на все машины этой модели и её модификации.
Теперь представим, что тюнер-энтузиаст или поклонник оффроуда берёт вполне конкретный серийный автомобиль и дорабатывает его на своё усмотрение, используя детали, которые ему больше нравятся. В этом случае формально уже нельзя говорить о том, что конструкция автомобиля осталась прежней, а значит, невозможно и поручиться, что доработанный автомобиль безопасен. Подтвердить его безопасность способно только всестороннее исследование обновлённой конструкции, которое должны провести технические специалисты.
Постановление правительства РФ №413 описывает процедуру проверки такой изменённой конструкции. А поскольку машина доработана не на сертифицированном серийном производстве, то каждый такой проект должен проходить проверку в индивидуальном порядке.
Когда переделки не требуют регистрации
Пункт 77 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» говорит о том, что проверку на безопасность не нужно проходить, если на машину установлены предназначенные для неё детали. То есть такие, которые проверялись на «совместимость», и на которые у их изготовителя есть соответствующие документы.
Не попадают в категорию доработок и плановые замены деталей — например, по мере износа. Если во время ремонта вы меняете рулевые тяги на точно такие же или на детали с теми же характеристиками, то никакая их регистрация не нужна. Можно доустанавливать на машину детали и оборудование, которые предусмотрены заводом, — это должно быть указано в эксплуатационной документации к машине, а также в бумагах к самому оборудованию.
Например, на серийной машине предусмотрены противотуманные фары, но в вашей комплектации их нет. Можно дооборудовать ими свой автомобиль самому, однако поставить их надо в предназначенные автопроизводителем посадочные места и крепления. И не любые фары, а только те, которые выпускаются для данной модели машины. А вот если вы решили поставить на свой французский седан тяги от японского внедорожника, то это уже считается вмешательством в конструкцию.
Проблема в том, что формулировка пункта 77 не совсем точная. Он допускает установку компонентов, предназначенных «для этого транспортного средства», что можно трактовать и как модель автомобиля, и как конкретный экземпляр. Во втором случае в ГИБДД могут посчитать установку тех же противотуманок уникальной доработкой и требовать от владельца получения на неё разрешения.
Как из этой правовой коллизии выйдет ГИБДД, покажет практика. Но автовладельцу нужно быть готовым к тому, что мало-мальские изменения будут трактоваться как конструктивное вмешательство – в соответствии с «буквой закона».
На какие доработки не дадут разрешение
Сразу нужно отказаться от идеи переделывать машину, на регистрацию которой наложены ограничения, или находящуюся в розыске. Лучше дождаться снятия этих ограничений или выбрать другой вариант.
Правила запрещают выдавать разрешение на переделки, если те могут повредить или уничтожить VIN автомобиля. Также вне закона изменения, после которых существенно вырастет максимальная масса машины или её колесная база. Тут показатели не могут быть выше, чем в уже действующих сертификатах типа ТС.
Нельзя заменять кузов или его части на те, что не предусмотрены маркой транспортного средства. И это может стать некоторой проблемой для любителей тюнинга. Полёт их творческой фантазии ограничили рекомендациями производителя или сертифицированными деталями. Кроме того, на машину не удастся поставить грузоподъёмное оборудование, если оно не было признано совместимым с машиной.
Замену каких элементов необходимо обязательно оформлять
Тут для автомобилистов приятного мало: список нештатного оборудования, на которое придётся просить разрешение, получился длинным и охватывает значительную часть систем автомобиля. Кстати, оформлять изменения придётся и в том случае, если захочется что-то убрать из автомобиля. По логике закона, автомобиль в этом случае тоже перестаёт соответствовать конструкции, заявленной изготовителем.
Двигатель. Потребуется разрешение и проверка любых силовых агрегатов, если они отличаются о того, что стоял «с завода». Чип-тюнинг тоже считается изменением конструкции. О нюансах процедуры оформления замены мотора мы писали в отдельной статье. Также почитайте подробно, как оформить установку ГБО – оно тоже подпадает под новые правила.
Кузов. Готовьтесь к легализации нестандартных бамперов, порогов, подкрылков, а также любого дополнительного обвеса, включая плавники, лайтбоксы и экраны на крыше такси.
Свет. Под правила подпадают все нестандартные фары или дополнительный свет — даже если речь о подсветке номера. Необходимо также отдельно регистрировать не предусмотренный конструкцией ксеноновый свет, галогеновые лампы не стандартизированного в техрегламенте формата.
Колёса. Нештатные колёса и шины не нужно легализовывать, если их типоразмер есть в списке предусмотренных для вашей модели автомобиля. А вот просить разрешение на нестандартные болты придётся — на них распространяются требования техрегламента.
Другие системы. Придётся получать разрешение на несерийные элементы подвески, рулевого управления (включая и сам руль), компоненты системы выпуска, тормозной системы, колёсные проставки, неоригинальные кресла водителя и переднего пассажира, ремни безопасности.
Навесное оборудование. Лебёдки, силовые бамперы и прочие элементы внедорожного оснащения требуют разрешений на установку. Отдельный разговор – о прицепных устройствах (фаркопах) и багажниках на крышу.
Можно ли поставить фаркоп и дополнительный багажник
Вопрос о «шарах» для прицепов и багажниках вызвал бурное возмущение автомобилистов ещё летом 2020 года, так что ГИБДД было вынуждено выпустить на этот счёт специальное пояснение.
Всё зависит о того, что именно и каким образом владелец хочет установить. Если речь идёт о кустарной продукции, которая к тому же намертво приваривается к силовой структуре кузова, то это характерный пример вмешательства в конструкцию. И тут процедуры получения разрешения и дальнейшей легализации оборудования не избежать.
Но если фаркоп официально предусмотрен в конструкции машины и его можно заказать в качестве опции – то проблем быть не должно. Однако необходимо выбирать такой узел, который разрешён к установке производителем и имеет подтверждающий это сертификат соответствия.
Та же ситуация и с вещевыми боксами, которые крепятся на крышу, и с нештатными рейлингами. Если у машины есть посадочные места для их установки, разрешение на установку не требуется. Но в отношении таких деталей действует то же правило, что и с прицепными устройствами: можно устанавливать только те модели, которые сертифицированы для использования на вашей машине. А сертификат обычно идёт к каждому багажнику.
8 шагов по легализации изменений в конструкции
Шаг 1. Предварительная экспертиза. Неважно, сделали вы уже что-то с машиной или только готовитесь доработать, – сначала необходимо обратиться к экспертам за предварительной оценкой. Они скажут, насколько после переделки машина в принципе будет безопасной.
Главный по таким техническим услугам – Центр технической экспертизы ФГУП «НАМИ». Но лицензированные испытательные лаборатории, которые могут дать заключение, есть и в других регионах. Список организаций, имеющих аккредитацию, есть на сайте Федеральной службы по аккредитации и на сайте Евразийского экономического союза.
Чтобы проект взяли на оценку, помимо документов на машину и своего паспорта владельцу потребуется заполненное заявление. К нему надо приложить общее техническое описание проекта, лучше всего – сразу с чертежами, расчётами и прочей технической документацией. На все заменяемые агрегаты нужны сертификаты соответствия.
Лаборатория рассмотрит этот набор документов и может выдать один из трёх — обязательно обоснованных! — вариантов заключения. Отказ возможен, если конструкцию посчитают небезопасной. Проект также могут вернуть владельцу и попросить доработать — при этом он должен получить рекомендации экспертов, как правильно это сделать. И самый желанный исход — все изменения предварительно одобрят.
Если водитель предоставил экспертам только проект, то ему могут выдать отдельные рекомендации о том, сотрудники какой квалификации должны выполнять работы, а какие работы можно произвести самостоятельно.
Это предварительное заключение попадёт в единый электронный реестр, где его привяжут к VIN автомобиля.
Шаг 2. Разрешение от ГИБДД. Чтобы получить разрешение ГИБДД, нужно подать заявление — быстрее всего через Госуслуги. К нему нужно приложить свой паспорт, СТС и ПТС и предварительное заключение экспертов. ГИБДД выдаст решение в течение трёх дней, а отказ обязано обосновать. С разрешением можно ехать в сервис.
Шаг 3. Сертификаты на работы. Помните рекомендации экспертов? В вашем проекте могут быть работы, для которых нужен сертифицированный специалист. Поэтому лучше обратиться к сертифицированному мастеру или искать сертифицированную СТО, где смогут подтвердить, что её мастера аттестованы должным образом.
После всех переделок от сервиса (или мастера) нужно получить акт выполненных работ и заявление-декларацию. В последнем документе укажут все изменения, который внесли в конструкцию машины. Они не могут отличаться от тех, что фигурируют в предварительном заключении. На самостоятельные, которые владельцу позволили сделать эксперты, составляется аналогичная декларация — её заполняет сам владелец. Форма декларации есть в приложении к стандарту оценки изменений.
Шаг 5. Техосмотр. После всех доработок автомобиль должен пройти технический осмотр и получить диагностическую карту.
Шаг 6. Техническая экспертиза. Официально эта процедура называется проверкой безопасности конструкции транспортного средства после внесённых в неё изменений. Её может проводить та же организация, что делала предварительную экспертизу. Но можно выбрать и другую. В любом случае придётся вместе с машиной предоставлять весь комплект документов.
К паспорту, СТС и ПТС прибавятся:
результаты предварительной экспертизы;
разрешение от ГИБДД;
все бумаги из СТО: копии сертификатов, подтверждение оплаты услуг и декларации-заявления;
диагностическая карта.
Эксперты изучат все документы и обязательно осмотрят саму машину, исследуют обновлённую конструкцию и сделают заключение о её безопасности.
Выводы будут в протоколе техэкспертизы, который владелец получит на руки. Если нужны доработки, в документе укажут, что именно сделать, чтобы привести машину в соответствие с техрегламентом. Тогда после устранения недочётов нужно будет снова приехать на экспертизу. В идеальном сценарии техпротокол сразу подтвердит, что конструкция безопасна.
Шаг 7. Свидетельство о соответствии типу ТС. С протоколом и документами, полученными на всех предыдущих шагах, нужно поехать в то же отделение ГИБДД, которое выдавало разрешение. К пакету бумаг следует добавить заявление на услугу и копию квитка об оплате пошлины за свидетельство о соответствии типу. Инспектор изучит все документы и осмотрит машину, чтобы подтвердить, что заявленные и предписанные изменения полностью выполнены. Затем выдаст свидетельство.
Шаг 8. Перерегистрация. Теперь у владельца будет 10 дней, чтобы оформить внесение изменений в ПТС и СТС. Тут процедура мало чем отличается от любых других регистрационных действий. А к пакету обычных для такого случая документов добавляется лишь свидетельство о соответствии типу.
Чем грозит переделка без оформления
Сейчас после первой встречи с инспектором на дороге за неузаконенный тюнинг выпишут штраф в 500 рублей, как и предписано статьёй 12.5 КоАП. Но дальше планируют вводить ужесточения. Например, если через 10 дней с момента штрафа недочёты не будут устранены, регистрацию автомобиля приостановят. Тогда ездить на нём будет нельзя — на первый раз за езду без регистрации оштрафуют на 500–800 рублей, а во второй — уже на 5000 рублей или лишат права управления автомобилем на срок до 3 месяцев.
Ещё более серьёзные ужесточения — пока в проектах. Готовятся поправки к закону о техническом осмотре, по которым нужно будет успеть устранить признанные незаконными изменения в течение трёх суток. А затем пройти внеочередной техосмотр, который подтвердит, что машина исправна и безопасна.
Хотя постановление о правилах регистрации тюнинга вступило в силу 1 февраля 2021 года, владельцам машин пока можно не торопиться с легализацией изменений. Потому что до 1 июля 2021 года это в принципе невозможно сделать — так как только с середины лета вступит в силу ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», используя который, эксперты будут определять, безопасны изменения в конструкции или нет. До тех пор официально сделать это невозможно – в том числе и инспектору ГИБДД. Так что даже 500-рублёвый штраф прямо сейчас можно оспаривать. Как это сделать, мы писали в отдельной статье.
Итак, совсем коротко
– Правила легализации машин с конструктивными изменениями вступили в силу 1 февраля 2021 года, но сами требования к тому, в каких случаях необходима регистрация, не поменялись.
– На все детали, которые изготовитель машины не предусмотрел для установки с завода, требуются разрешение ГИБДД и одобрение испытательной лаборатории. То же самое нужно делать с деталями, которые не сертифицированы для использования на машине. В частности, необходимо легализовывать нестандартные рули и передние сиденья, лампы, элементы подвески, тормозов и системы выпуска.
– Внешние съёмные багажники и сертифицированные фаркопы не попадают под запрет и не требуют оформления как доработки – об этом ГИБДД выпустило отдельные разъяснения.
– При отсутствии необходимых согласований на доработки инспектор ГИБДД может выписать штраф в 500 рублей за нарушение правил эксплуатации ТС. Однако до 1 июля 2021 года его можно и нужно оспорить, так как до этого момента правильно оценить легитимность доработок невозможно.
– С 1 июля в РФ вступят в силу стандарты, в соответствии с которыми эксперты будут оценивать конструкцию машины, а также методика её проверки.
– Следующими шагами в контроле над тюнингом автомобилей предусмотрены ужесточения ответственности для владельцев – в частности, приостановка регистрации ТС из-за незаконных доработок. Получить на них разрешение или устранить изменения необходимо будет в течение 10, а в некоторых случаях — в течение 3 дней.