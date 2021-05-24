Как выбрать багажник или бокс на крышу автомобиля

Как подобрать бокс на крышу

Если багажник предназначается для специфического груза — прежде всего, спорт­инвентаря — то его лучше всего выбирать с примеркой. Разберитесь, подходят ли крепления для вело­сипеда к его размеру, надёжно ли будет крепление, насколько легко и быстро его можно поставить на крышу и снять.

Конструкции из трубок и планок одновременно универсальны и неудобны. Да, на них, скорее всего, можно погрузить почти всё, что захочется. Однако в случае с тем же вело­сипедом придётся повозиться с крепле­нием — так, чтобы не поцарапать и байк, и крышу машины. Кроме того, груз на таком багажнике открыт пыли и дождю – чтобы довезти его до места назначения чистым, потребуется сложная упаковка. А плёнку или тканевую накидку воздух на ходу будет беспощадно трепать.

Поэтому всё большее распространение получают закрытые боксы, в которых груз защищён от ветра, осадков и даже нечистых на руку людей. Но и при покупке бокса нужно учитывать несколько важных факторов. Багажник неудачной конструкции может открыться на скорости или съехать с перекладин.

Материал бокса. Все боксы сделаны из пластика, но он бывает как минимум трёх видов. Бюджетные конструкции делают из мягких пластиков, но они склонны к деформации, особенно под воздей­ствием температуры — как низкой, так и высокой. Боксы из стекло­пластика надёжнее, а самый прочный и выносли­вый материал — термо­пластическая смола, ещё известная как АБС. Она без проблем выдерживает перепады температуры и не деформируется.

Форма и размер. Обратите внимание на габариты бокса — как внутренние, так и внешние. Они влияют и на вмести­мость, и на безопасность во время езды. Слишком высокий короб над крышей сделает машину менее устойчивой во время движения и повысит риск опрокиды­вания при резких манёврах на высокой скорости. Причём на это способна даже пустая ёмкость, увеличи­вающая чувствитель­ность автомобиля к боковому ветру.

Плоский и аэродинамичный бокс будет создавать меньшее сопротив­ление воздуху во время езды и не сильно увеличит расход топлива. Но бокс клиновидной формы позволяет загрузить что-то объёмное только в центральную часть отсека.

Производители иногда идут на хитрость и заявляют в габаритах именно параметры самой длинной и самой широкой частей бокса. Чтобы не попасться на эту уловку, внимательно изучайте все габаритные размеры. Можно даже измерить бокс самостоятельно.

Грузоподъёмность бокса. Здесь главный критерий — предельно допустимый вес, который способна выдержать крыша автомобиля. Эта информация есть в инструкции по эксплуатации. Отнимите от этой предельной цифры массу пустого бокса и системы его креплений. Возьмите ещё 10–15 процентов запаса — и при выборе бокса ориентируйтесь на получив­шуюся цифру грузо­подъёмности.

Замки и упоры. Упоры и замки на бюджетных моделях размещаются на одной стороне бокса, а на универсальных крепятся на ту, которая удобнее для владельца.

Крышка может держаться на газовых упорах, на пружинных или на совсем простых плоских рычагах, как фасады у кухонных шкафов. Выбирать тип упоров стоит в зависимости от веса крышки: для лёгкой подойдут самые простые, тяжёлую будут лучше держать газовые.

Число замков и защёлок может напрямую зависит от длины бокса: чем он длиннее, тем больше требуется точек запирания. В любом случае лучше выбирать тот бокс, у которого как минимум две защёлки — меньше вероятность, что на скорости крышка внезапно откроется. Чтобы этого избежать, у некоторых марок отдельной защёлкой может запираться даже носовая часть.

Крепления бокса к поперечным дугам. Самый простой тип — обычные П-образные скобы с резьбой на концах. Они обхваты­вают поперечину и проходят через отверстия в полу бокса. Фиксируются внутри гайками-барашками. Такие есть у большинства произво­дителей, поэтому скобы часто бывают универсаль­ными. Есть лишь одно ограничение — обычно они рассчитаны на поперечины шириной до 7 см.

Недостатком такого крепления может быть неудобство размещения груза в боксе из-за торчащих барашков. Кроме того, есть риск попадания в бокс воды через отверстия в полу. Поэтому у фирм-произво­дителей существуют и собственные патенто­ванные системы креплений. Например, «крабы», интегриро­ванные в пол бокса, или рельсовые крепления. Они будут скорее всего совместимы только с боксами того же производителя.