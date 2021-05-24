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Как выбрать багажник или бокс на крышу автомобиля

Учебник

Команда Авто.ру

Мы уже разбирались в том, как перевозить большой груз в легковой машине, и выяснили, что наиболее удобным и универсальным решением будет багажник на крыше. Однако не всякая его конструкция законна и безопасна. Рассказы­ваем, какой багажник можно приобрести, чтобы перевезти нужную вам поклажу без риска для авто­мобиля и его пассажиров. И без нарушения правил дорожного движения.

•  Как устроены багажники для крыши

•  Какими бывают крепления к кузову

•  Какие поперечные дуги выбрать

•  Как подобрать бокс на крышу

•  Как ездить с багажом на крыше

Как устроены багажники для крыши

Главное требование к любому багажнику — он должен быть надёжным «соедини­тельным звеном» между грузом и кузовом машины. Таким, чтобы, во-первых, дополни­тельная поклажа вместе с авто­мобилем благополучно доехала до места назна­чения. А во-вторых, чтобы ни она, ни сам багажник не повредили машину при перевозке.

Вещи, которые приходится возить на крыше, имеют разный размер, вес и форму. Багажник, на котором можно отвезти на дачу, например, шкаф, будет неудобен, если туда же нужно переправить велосипед. И если в былые времена авто­владельцы были просто вынуждены обходиться самыми простыми изделиями, то сегодня багажник на крышу – это настоящий конструктор. Который можно «собрать» под конкретные цели и формат багажа из набора элементов. В состав багажника, как правило, входят три основные детали:

  • крепления багажника к кузову автомобиля;

  • несущие поперечины багажника;

  • устройство для удержания груза на/в багажнике, которое крепится к поперечинам.

Третья деталь, в свою очередь, может быть закрытым боксом для перевозки поклажи «россыпью», универсальной «платформой» из планок или трубок или специфи­ческими крепле­ниями, рас­считанными на груз строго опреде­лённого вида – например, велосипедов, лыж или сёрфа.

Каждую составную часть можно купить отдельно, хотя произво­дители часто предлагают и готовые комплекты, рас­считанные на конкретную модель авто­мобиля. И каждый компонент багажника требует внимания — только при правильном подборе их всех поездка с грузом будет действи­тельно безопасной. Давайте разберёмся с ними по порядку.

Какими бывают типы креплений к кузову

Не существует единого стандарта креплений багажников на крышу машин — каждый автопроиз­водитель по-своему решает задачу безопасной перевозки дополни­тельного груза. Как правило, это делается одним из трёх способов.

На штатные посадочные места. Производитель автомобиля делает на крыше несколько точек крепления (4 или 6), к которым можно прикрутить попере­чины багажника. Они сделаны в местах усиления каркаса крыши и обычно закрыты пластико­выми или резиновыми крышками-заглушками.

Для машины с таким креплением подойдёт не всякая багажная система, а лишь та, у которой крепёж сертифи­цирован для использо­вания на конкретной модели и, соответ­ственно, идеально подходит для штатных посадочных мест.

За рейлинги. Конструкция самого автомобиля часто включает в себя продольные «рельсы» на крыше, к которым можно прикрепить поперечины багажника. Рейлинги бывают с просветом или интегриро­ванные в крышу. Форма и тех, и других отличается не только у машин разных автопроизво­дителей, но и у разных моделей одного и того же бренда. Это нужно учитывать при подборе поперечин, к которым будет крепиться бокс.

В целом, система с рейлингами наиболее универсальна: они менее требова­тельны к конструкции креплений поперечин, и места установки багажника варьируются — попере­чины можно двигать вперёд-назад, закрепляя на разном расстоянии от начала и конца рейлингов. Но система креплений всё равно должна быть одобрена для применения на вашей машине.

За водосточный желоб или дверной проём. Такие системы креплений считаются не самыми надёжными и довольно устарев­шими, но применяются до сих пор. Например, отечественными произво­дителями багажников для отече­ственных же автомобилей. Конструктивно такие крепления напоминают клещи. Поперечина багажника опирается прорезиненной площадкой на жёсткую часть крыши или на водо­сточный желоб, проходящий от ветрового к заднему стеклу. К площадке также крепится скоба, которая прижимает её к жёлобу или к крыше – с той стороны, что прикрыта верхней кромкой двери.

Несмотря на кажущуюся простоту, такие крепежи тоже «заточены» под особен­ности конкретных моделей. Например, системы, предназна­ченные для ранних версий «Шеви Нивы», не получится зацепить за крышу более поздних испол­нений модели. Поэтому при покупке обязательно проверяйте, для какой машины одобрена багажная система, которая вам понравилась.

Какие поперечные дуги выбрать

Дуги — главный несущий элемент, на них будет монтироваться всё то, что вы хотите перевозить на крыше: пластиковый бокс для вещей, крепления для лыж, вело­сипедов или лодок. К тому же габаритный груз — например, тот же шкаф — часто можно крепить прямо к ним. И уже на стадии подбора дуг стоит ясно представлять себе, что именно будет ездить на крыше машины, потому что полностью универсальных решений тут нет.

Например, не так трудно подобрать отдельные крепления для лыж, велосипеда и вещевого бокса так, чтобы их можно было смонтировать на одни и те же поперечины. А вот сложные системы погрузки каяка или каноэ будут совместимы отнюдь не с любыми дугами. Простой способ избежать проблем — подбирать оборудо­вание одного произво­дителя. Более сложный — иметь несколько комплектов дуги-крепления на разные случаи.

Между собой дуги различаются материалом, из которого они изготов­лены, длиной, а также формой поперечного сечения. Они бывают овальные, прямо­угольные, трапецие­видные, квадратные и иногда даже шести­угольные. От профиля зависит прочность дуги и, соответ­ственно, вес, которым её можно нагружать. А ещё — аэро­динами­ческое сопротив­ление поперечины и шум, генериру­емый ею на скорости. Считается, что овальные дуги заметно тише тех, что с углами, но и стоят они дороже. 

Как подобрать бокс на крышу

Если багажник предназначается для специфического груза — прежде всего, спорт­инвентаря — то его лучше всего выбирать с примеркой. Разберитесь, подходят ли крепления для вело­сипеда к его размеру, надёжно ли будет крепление, насколько легко и быстро его можно поставить на крышу и снять.

Конструкции из трубок и планок одновременно универсальны и неудобны. Да, на них, скорее всего, можно погрузить почти всё, что захочется. Однако в случае с тем же вело­сипедом придётся повозиться с крепле­нием — так, чтобы не поцарапать и байк, и крышу машины. Кроме того, груз на таком багажнике открыт пыли и дождю – чтобы довезти его до места назначения чистым, потребуется сложная упаковка. А плёнку или тканевую накидку воздух на ходу будет беспощадно трепать.

Поэтому всё большее распространение получают закрытые боксы, в которых груз защищён от ветра, осадков и даже нечистых на руку людей. Но и при покупке бокса нужно учитывать несколько важных факторов. Багажник неудачной конструкции может открыться на скорости или съехать с перекладин.

Материал бокса. Все боксы сделаны из пластика, но он бывает как минимум трёх видов. Бюджетные конструкции делают из мягких пластиков, но они склонны к деформации, особенно под воздей­ствием температуры — как низкой, так и высокой. Боксы из стекло­пластика надёжнее, а самый прочный и выносли­вый материал — термо­пластическая смола, ещё известная как АБС. Она без проблем выдерживает перепады температуры и не деформируется.

Форма и размер. Обратите внимание на габариты бокса — как внутренние, так и внешние. Они влияют и на вмести­мость, и на безопасность во время езды. Слишком высокий короб над крышей сделает машину менее устойчивой во время движения и повысит риск опрокиды­вания при резких манёврах на высокой скорости. Причём на это способна даже пустая ёмкость, увеличи­вающая чувствитель­ность автомобиля к боковому ветру.

Плоский и аэродинамичный бокс будет создавать меньшее сопротив­ление воздуху во время езды и не сильно увеличит расход топлива. Но бокс клиновидной формы позволяет загрузить что-то объёмное только в центральную часть отсека.

Производители иногда идут на хитрость и заявляют в габаритах именно параметры самой длинной и самой широкой частей бокса. Чтобы не попасться на эту уловку, внимательно изучайте все габаритные размеры. Можно даже измерить бокс самостоятельно.

Грузоподъёмность бокса. Здесь главный критерий — предельно допустимый вес, который способна выдержать крыша автомобиля. Эта информация есть в инструкции по эксплуатации. Отнимите от этой предельной цифры массу пустого бокса и системы его креплений. Возьмите ещё 10–15 процентов запаса — и при выборе бокса ориентируйтесь на получив­шуюся цифру грузо­подъёмности.

Замки и упоры. Упоры и замки на бюджетных моделях размещаются на одной стороне бокса, а на универсальных крепятся на ту, которая удобнее для владельца.

Крышка может держаться на газовых упорах, на пружинных или на совсем простых плоских рычагах, как фасады у кухонных шкафов. Выбирать тип упоров стоит в зависимости от веса крышки: для лёгкой подойдут самые простые, тяжёлую будут лучше держать газовые.

Число замков и защёлок может напрямую зависит от длины бокса: чем он длиннее, тем больше требуется точек запирания. В любом случае лучше выбирать тот бокс, у которого как минимум две защёлки — меньше вероятность, что на скорости крышка внезапно откроется. Чтобы этого избежать, у некоторых марок отдельной защёлкой может запираться даже носовая часть.

Крепления бокса к поперечным дугам. Самый простой тип — обычные П-образные скобы с резьбой на концах. Они обхваты­вают поперечину и проходят через отверстия в полу бокса. Фиксируются внутри гайками-барашками. Такие есть у большинства произво­дителей, поэтому скобы часто бывают универсаль­ными. Есть лишь одно ограничение — обычно они рассчитаны на поперечины шириной до 7 см.

Недостатком такого крепления может быть неудобство размещения груза в боксе из-за торчащих барашков. Кроме того, есть риск попадания в бокс воды через отверстия в полу. Поэтому у фирм-произво­дителей существуют и собственные патенто­ванные системы креплений. Например, «крабы», интегриро­ванные в пол бокса, или рельсовые крепления. Они будут скорее всего совместимы только с боксами того же производителя.

Как ездить с багажом на крыше

Багажник установлен, велосипед закреплён или поклажа уложена в бокс и заперта на замок — можно ехать? Да, но мы всё же напомним несколько нюансов, которые нужно помнить во время путешествия с багажником на крыше.

Держите в голове, что машина стала на добрых полметра-метр (если везёте велосипеды, например) выше. Это нужно брать в расчёт при проезде низких преград: парковок, ворот, гаражей. Если на скорости заденете о них боксом, он и сам пострадает, и крышу автомобиля наверняка повредит. Подъезжая к проездам под эстакадами и мостами, следите за информаци­онными табличками: на них указано, транспорт какой максимальной высоты сможет там проехать. И заранее измерьте высоту машины с грузом на крыше.

Чем выше конструкция, тем хуже у неё аэродинамика, а значит, выше сопротив­ление воздуха. Поэтому для движения машине с боксом потребуется больше топлива. Не удивляйтесь, если расход топлива вырастет на 1–2 л/100 км даже на городских скоростях. На трассе он может увели­читься ещё заметнее, поэтому не стоит ехать с очень высокой скоростью. Это не только неэкономично, но ещё и некомфортно: аэро­динами­ческих шумов с багажником тоже станет заметно больше.

Со стоящим на крыше велосипедом или боксом нужно быть осторожнее на открытых дорогах при сильном боковом ветре. Снижайте скорость на таких участках – на высокой скорости при порыве ветра машину на таком участке может резко потянуть в сторону. 

Если бокс установлен надолго, то нужно хотя бы раз в неделю проверять, насколько хорошо багажник прикручен к поперечинам, а они – к крыше или рейлингам. Падение даже пустого бокса на скорости может серьёзно повредить машину — вашу или чужую.

Забудьте о резких манёврах на скорости и энергичном проезде бездорожья. Теперь ваша машина стала выше, причём в самой верхней её точке сосре­доточен дополни­тельный груз. А значит, и центр тяжести авто­мобиля тоже поднялся, поэтому крены будут больше и риск опрокиды­вания увеличится.

Итак, совсем коротко

  • – Сначала надо решить, что именно и как часто будет ездить на крыше. Тогда будет проще определить необходимый набор оборудо­вания и выбрать подходящие комплектующие для него. Абсолютно универсальных решений не бывает, и возможно, под разный инвентарь понадобятся разные комплекты, например, дуг (перекладин).

  • – Первым делом разберитесь, как багажная система будет монти­роваться на машину. Крепление выбирайте строго под свой авто­мобиль, с учётом наличия или отсутствия рейлингов, а также их конструкции. На крыше без них поищите штатные места для поперечин.

  • – При выборе бокса на крышу важно учитывать его ключевые параметры: габаритные размеры и максимальную допустимую нагрузку на крышу. Не ориенти­руйтесь только на максимальные параметры — они задаются по самым длинным и широким точкам, а бокс редко бывает строгой прямо­угольной формы.

  • – Присмотритесь к амортизаторам крышки: чем она тяжелее, тем более серьёзные нужны держатели. А вот нужны ли они с каждой стороны — большой вопрос, это как раз точка для экономии.

  • – Чем длиннее бокс, тем больше должно быть защёлок и замков. Это важно не только для того, чтобы уберечься от воровства. Чем больше точек фиксации крышки с основанием, тем меньше вероятность, что бокс откроется во время движения.

  • – Водить машину с багажником на крыше нужно аккуратно — ведь она стала выше и тяжелее. Большинство багажников рассчитаны на максимальные 130 км/ч. Но это, конечно, оптими­стичная цифра. С боксом, а тем более велосипедом или байдаркой на крыше, комфортно ехать со скоростью не выше 90 км/ч. Так будет меньше вероят­ность опрокинуться и не так шумно.

  • – Если планируете ездить с боксом на крыше всё лето, то хотя бы раз в неделю проверяйте, не разболтались ли крепления дуг к крыши и бокса к дугам. Даже полупустой, плохо закреплённый бокс может навсегда испортить воспоминания о самом классном летнем путешествии.

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