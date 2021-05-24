Как выбрать багажник или бокс на крышу автомобиля
Команда Авто.ру
Мы уже разбирались в том, как перевозить большой груз в легковой машине, и выяснили, что наиболее удобным и универсальным решением будет багажник на крыше. Однако не всякая его конструкция законна и безопасна. Рассказываем, какой багажник можно приобрести, чтобы перевезти нужную вам поклажу без риска для автомобиля и его пассажиров. И без нарушения правил дорожного движения.
Как устроены багажники для крыши
Главное требование к любому багажнику — он должен быть надёжным «соединительным звеном» между грузом и кузовом машины. Таким, чтобы, во-первых, дополнительная поклажа вместе с автомобилем благополучно доехала до места назначения. А во-вторых, чтобы ни она, ни сам багажник не повредили машину при перевозке.
Вещи, которые приходится возить на крыше, имеют разный размер, вес и форму. Багажник, на котором можно отвезти на дачу, например, шкаф, будет неудобен, если туда же нужно переправить велосипед. И если в былые времена автовладельцы были просто вынуждены обходиться самыми простыми изделиями, то сегодня багажник на крышу – это настоящий конструктор. Который можно «собрать» под конкретные цели и формат багажа из набора элементов. В состав багажника, как правило, входят три основные детали:
крепления багажника к кузову автомобиля;
несущие поперечины багажника;
устройство для удержания груза на/в багажнике, которое крепится к поперечинам.
Третья деталь, в свою очередь, может быть закрытым боксом для перевозки поклажи «россыпью», универсальной «платформой» из планок или трубок или специфическими креплениями, рассчитанными на груз строго определённого вида – например, велосипедов, лыж или сёрфа.
Каждую составную часть можно купить отдельно, хотя производители часто предлагают и готовые комплекты, рассчитанные на конкретную модель автомобиля. И каждый компонент багажника требует внимания — только при правильном подборе их всех поездка с грузом будет действительно безопасной. Давайте разберёмся с ними по порядку.
Какими бывают типы креплений к кузову
Не существует единого стандарта креплений багажников на крышу машин — каждый автопроизводитель по-своему решает задачу безопасной перевозки дополнительного груза. Как правило, это делается одним из трёх способов.
На штатные посадочные места. Производитель автомобиля делает на крыше несколько точек крепления (4 или 6), к которым можно прикрутить поперечины багажника. Они сделаны в местах усиления каркаса крыши и обычно закрыты пластиковыми или резиновыми крышками-заглушками.
Для машины с таким креплением подойдёт не всякая багажная система, а лишь та, у которой крепёж сертифицирован для использования на конкретной модели и, соответственно, идеально подходит для штатных посадочных мест.
За рейлинги. Конструкция самого автомобиля часто включает в себя продольные «рельсы» на крыше, к которым можно прикрепить поперечины багажника. Рейлинги бывают с просветом или интегрированные в крышу. Форма и тех, и других отличается не только у машин разных автопроизводителей, но и у разных моделей одного и того же бренда. Это нужно учитывать при подборе поперечин, к которым будет крепиться бокс.
В целом, система с рейлингами наиболее универсальна: они менее требовательны к конструкции креплений поперечин, и места установки багажника варьируются — поперечины можно двигать вперёд-назад, закрепляя на разном расстоянии от начала и конца рейлингов. Но система креплений всё равно должна быть одобрена для применения на вашей машине.
За водосточный желоб или дверной проём. Такие системы креплений считаются не самыми надёжными и довольно устаревшими, но применяются до сих пор. Например, отечественными производителями багажников для отечественных же автомобилей. Конструктивно такие крепления напоминают клещи. Поперечина багажника опирается прорезиненной площадкой на жёсткую часть крыши или на водосточный желоб, проходящий от ветрового к заднему стеклу. К площадке также крепится скоба, которая прижимает её к жёлобу или к крыше – с той стороны, что прикрыта верхней кромкой двери.
Несмотря на кажущуюся простоту, такие крепежи тоже «заточены» под особенности конкретных моделей. Например, системы, предназначенные для ранних версий «Шеви Нивы», не получится зацепить за крышу более поздних исполнений модели. Поэтому при покупке обязательно проверяйте, для какой машины одобрена багажная система, которая вам понравилась.
Какие поперечные дуги выбрать
Дуги — главный несущий элемент, на них будет монтироваться всё то, что вы хотите перевозить на крыше: пластиковый бокс для вещей, крепления для лыж, велосипедов или лодок. К тому же габаритный груз — например, тот же шкаф — часто можно крепить прямо к ним. И уже на стадии подбора дуг стоит ясно представлять себе, что именно будет ездить на крыше машины, потому что полностью универсальных решений тут нет.
Например, не так трудно подобрать отдельные крепления для лыж, велосипеда и вещевого бокса так, чтобы их можно было смонтировать на одни и те же поперечины. А вот сложные системы погрузки каяка или каноэ будут совместимы отнюдь не с любыми дугами. Простой способ избежать проблем — подбирать оборудование одного производителя. Более сложный — иметь несколько комплектов дуги-крепления на разные случаи.
Между собой дуги различаются материалом, из которого они изготовлены, длиной, а также формой поперечного сечения. Они бывают овальные, прямоугольные, трапециевидные, квадратные и иногда даже шестиугольные. От профиля зависит прочность дуги и, соответственно, вес, которым её можно нагружать. А ещё — аэродинамическое сопротивление поперечины и шум, генерируемый ею на скорости. Считается, что овальные дуги заметно тише тех, что с углами, но и стоят они дороже.
Как подобрать бокс на крышу
Если багажник предназначается для специфического груза — прежде всего, спортинвентаря — то его лучше всего выбирать с примеркой. Разберитесь, подходят ли крепления для велосипеда к его размеру, надёжно ли будет крепление, насколько легко и быстро его можно поставить на крышу и снять.
Конструкции из трубок и планок одновременно универсальны и неудобны. Да, на них, скорее всего, можно погрузить почти всё, что захочется. Однако в случае с тем же велосипедом придётся повозиться с креплением — так, чтобы не поцарапать и байк, и крышу машины. Кроме того, груз на таком багажнике открыт пыли и дождю – чтобы довезти его до места назначения чистым, потребуется сложная упаковка. А плёнку или тканевую накидку воздух на ходу будет беспощадно трепать.
Поэтому всё большее распространение получают закрытые боксы, в которых груз защищён от ветра, осадков и даже нечистых на руку людей. Но и при покупке бокса нужно учитывать несколько важных факторов. Багажник неудачной конструкции может открыться на скорости или съехать с перекладин.
Материал бокса. Все боксы сделаны из пластика, но он бывает как минимум трёх видов. Бюджетные конструкции делают из мягких пластиков, но они склонны к деформации, особенно под воздействием температуры — как низкой, так и высокой. Боксы из стеклопластика надёжнее, а самый прочный и выносливый материал — термопластическая смола, ещё известная как АБС. Она без проблем выдерживает перепады температуры и не деформируется.
Форма и размер. Обратите внимание на габариты бокса — как внутренние, так и внешние. Они влияют и на вместимость, и на безопасность во время езды. Слишком высокий короб над крышей сделает машину менее устойчивой во время движения и повысит риск опрокидывания при резких манёврах на высокой скорости. Причём на это способна даже пустая ёмкость, увеличивающая чувствительность автомобиля к боковому ветру.
Плоский и аэродинамичный бокс будет создавать меньшее сопротивление воздуху во время езды и не сильно увеличит расход топлива. Но бокс клиновидной формы позволяет загрузить что-то объёмное только в центральную часть отсека.
Производители иногда идут на хитрость и заявляют в габаритах именно параметры самой длинной и самой широкой частей бокса. Чтобы не попасться на эту уловку, внимательно изучайте все габаритные размеры. Можно даже измерить бокс самостоятельно.
Грузоподъёмность бокса. Здесь главный критерий — предельно допустимый вес, который способна выдержать крыша автомобиля. Эта информация есть в инструкции по эксплуатации. Отнимите от этой предельной цифры массу пустого бокса и системы его креплений. Возьмите ещё 10–15 процентов запаса — и при выборе бокса ориентируйтесь на получившуюся цифру грузоподъёмности.
Замки и упоры. Упоры и замки на бюджетных моделях размещаются на одной стороне бокса, а на универсальных крепятся на ту, которая удобнее для владельца.
Крышка может держаться на газовых упорах, на пружинных или на совсем простых плоских рычагах, как фасады у кухонных шкафов. Выбирать тип упоров стоит в зависимости от веса крышки: для лёгкой подойдут самые простые, тяжёлую будут лучше держать газовые.
Число замков и защёлок может напрямую зависит от длины бокса: чем он длиннее, тем больше требуется точек запирания. В любом случае лучше выбирать тот бокс, у которого как минимум две защёлки — меньше вероятность, что на скорости крышка внезапно откроется. Чтобы этого избежать, у некоторых марок отдельной защёлкой может запираться даже носовая часть.
Крепления бокса к поперечным дугам. Самый простой тип — обычные П-образные скобы с резьбой на концах. Они обхватывают поперечину и проходят через отверстия в полу бокса. Фиксируются внутри гайками-барашками. Такие есть у большинства производителей, поэтому скобы часто бывают универсальными. Есть лишь одно ограничение — обычно они рассчитаны на поперечины шириной до 7 см.
Недостатком такого крепления может быть неудобство размещения груза в боксе из-за торчащих барашков. Кроме того, есть риск попадания в бокс воды через отверстия в полу. Поэтому у фирм-производителей существуют и собственные патентованные системы креплений. Например, «крабы», интегрированные в пол бокса, или рельсовые крепления. Они будут скорее всего совместимы только с боксами того же производителя.
Как ездить с багажом на крыше
Багажник установлен, велосипед закреплён или поклажа уложена в бокс и заперта на замок — можно ехать? Да, но мы всё же напомним несколько нюансов, которые нужно помнить во время путешествия с багажником на крыше.
Держите в голове, что машина стала на добрых полметра-метр (если везёте велосипеды, например) выше. Это нужно брать в расчёт при проезде низких преград: парковок, ворот, гаражей. Если на скорости заденете о них боксом, он и сам пострадает, и крышу автомобиля наверняка повредит. Подъезжая к проездам под эстакадами и мостами, следите за информационными табличками: на них указано, транспорт какой максимальной высоты сможет там проехать. И заранее измерьте высоту машины с грузом на крыше.
Чем выше конструкция, тем хуже у неё аэродинамика, а значит, выше сопротивление воздуха. Поэтому для движения машине с боксом потребуется больше топлива. Не удивляйтесь, если расход топлива вырастет на 1–2 л/100 км даже на городских скоростях. На трассе он может увеличиться ещё заметнее, поэтому не стоит ехать с очень высокой скоростью. Это не только неэкономично, но ещё и некомфортно: аэродинамических шумов с багажником тоже станет заметно больше.
Со стоящим на крыше велосипедом или боксом нужно быть осторожнее на открытых дорогах при сильном боковом ветре. Снижайте скорость на таких участках – на высокой скорости при порыве ветра машину на таком участке может резко потянуть в сторону.
Если бокс установлен надолго, то нужно хотя бы раз в неделю проверять, насколько хорошо багажник прикручен к поперечинам, а они – к крыше или рейлингам. Падение даже пустого бокса на скорости может серьёзно повредить машину — вашу или чужую.
Забудьте о резких манёврах на скорости и энергичном проезде бездорожья. Теперь ваша машина стала выше, причём в самой верхней её точке сосредоточен дополнительный груз. А значит, и центр тяжести автомобиля тоже поднялся, поэтому крены будут больше и риск опрокидывания увеличится.
Итак, совсем коротко
– Сначала надо решить, что именно и как часто будет ездить на крыше. Тогда будет проще определить необходимый набор оборудования и выбрать подходящие комплектующие для него. Абсолютно универсальных решений не бывает, и возможно, под разный инвентарь понадобятся разные комплекты, например, дуг (перекладин).
– Первым делом разберитесь, как багажная система будет монтироваться на машину. Крепление выбирайте строго под свой автомобиль, с учётом наличия или отсутствия рейлингов, а также их конструкции. На крыше без них поищите штатные места для поперечин.
– При выборе бокса на крышу важно учитывать его ключевые параметры: габаритные размеры и максимальную допустимую нагрузку на крышу. Не ориентируйтесь только на максимальные параметры — они задаются по самым длинным и широким точкам, а бокс редко бывает строгой прямоугольной формы.
– Присмотритесь к амортизаторам крышки: чем она тяжелее, тем более серьёзные нужны держатели. А вот нужны ли они с каждой стороны — большой вопрос, это как раз точка для экономии.
– Чем длиннее бокс, тем больше должно быть защёлок и замков. Это важно не только для того, чтобы уберечься от воровства. Чем больше точек фиксации крышки с основанием, тем меньше вероятность, что бокс откроется во время движения.
– Водить машину с багажником на крыше нужно аккуратно — ведь она стала выше и тяжелее. Большинство багажников рассчитаны на максимальные
130 км/ч.Но это, конечно, оптимистичная цифра. С боксом, а тем более велосипедом или байдаркой на крыше, комфортно ехать со скоростью не выше 90 км/ч.Так будет меньше вероятность опрокинуться и не так шумно.
– Если планируете ездить с боксом на крыше всё лето, то хотя бы раз в неделю проверяйте, не разболтались ли крепления дуг к крыши и бокса к дугам. Даже полупустой, плохо закреплённый бокс может навсегда испортить воспоминания о самом классном летнем путешествии.