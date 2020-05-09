Кажется, я въехал: нелепые аварии с участием автомобилей и зданий

Газета The Republican является одной из старейших в Соединённых Штатах. Несмотря на то, что спрос на бумажную прессу продолжает падать, ежемесячный тираж издания состав­ляет около 70 тысяч экзем­пляров. Поэтому некоторым читателям печатные газеты до сих пор доставляют прямо на порог.

А иногда — непосредственно в дом. В июле 2017 года в Ричмонде (штат Вирд­жиния) водитель развозного фургона не справился с управ­лением и влетел на машине в двух­этажный дом. К счастью, никто не пострадал. В этом свете иронично выглядит девиз газеты, нанесённый на борт фургона – Where the news hits home («Где новости приходят в дом»). Кстати, глагол «hits» в англий­ском языке имеет несколько значений, в том числе «ударять».