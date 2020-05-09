Кажется, я въехал: нелепые аварии с участием автомобилей и зданий
Алексей Олефиренко
Это тот случай, когда тёмная сторона берёт верх, и наружу, вместо сочувствия, прорывается смех. Любая авария — это грустно, но в случаях, о которых пойдёт речь сегодня, сдержать улыбку почти невозможно. Вспомнили семь очень странных аварий, в которых автомобили не поделили дорогу с… недвижимостью! И в этих невероятных историях никто серьёзно не пострадал.
Газета The Republican является одной из старейших в Соединённых Штатах. Несмотря на то, что спрос на бумажную прессу продолжает падать, ежемесячный тираж издания составляет около 70 тысяч экземпляров. Поэтому некоторым читателям печатные газеты до сих пор доставляют прямо на порог.
А иногда — непосредственно в дом. В июле 2017 года в Ричмонде (штат Вирджиния) водитель развозного фургона не справился с управлением и влетел на машине в двухэтажный дом. К счастью, никто не пострадал. В этом свете иронично выглядит девиз газеты, нанесённый на борт фургона – Where the news hits home («Где новости приходят в дом»). Кстати, глагол «hits» в английском языке имеет несколько значений, в том числе «ударять».
Этот инцидент произошёл в 2014 году в Колливилле (штат Техас). Водитель GMC Yukon, который, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения, врезался в седан. От удара внедорожник перевернулся и полетел дальше по улице, пока не проломил стену ближайшей... автомастерской! По иронии судьбы, она называлась Lone Star Collision (столкновение одинокой звезды).
В ходе аварии двое пассажиров седана получили незначительные травмы, и их отвезли в больницу. Водитель внедорожника чудом не пострадал, поэтому его направили прямиком в полицейский участок. Дженнифер Лапье, владелица Lone Star Collision, была в шоке от увиденного зрелища, но иронию тоже оценила.
Август 2010 года, Южная Калифорния. По небу неспешно плывут облака, люди неторопливо едут по своим делам. Как вдруг в витрину мастерской Hot Rods влетает… хот-род.
Подробности инцидента не разглашаются, но, скорее всего, водитель модифицированного Форда просто не справился с управлением на площадке около сервисного центра. Хорошо, что мишенью для хот-рода стала как раз специализированная мастерская: не пришлось далеко ехать для ремонта. И как же в тему надпись Open («Открыто») на входе…
Каковы шансы, что Nissan Altima влетит (!) на второй этаж (!) стоматологической клиники? Кажется, примерно нулевые. Однако именно такой инцидент произошёл в округе Ориндж (Калифорния). По данным камер видеонаблюдения, автомобиль взлетел, задев оградительный барьер. Скорость была такой, что Ниссан взмыл до второго этажа стоматологии и в полёте чуть не задел проезжающий мимо автобус.
«Забавная» авария, в которой не пострадал ни водитель, ни пассажир Альтимы, случилась вечером 14 января 2018 года. Фотографии с места происшествия моментально завирусились в интернете и породили множество мемов: «Когда её родители уехали, но закрыли на замок», «Рональд Уизли, как ты посмел угнать машину!» — шуток по этому поводу было хоть отбавляй.
Настоящая драма развернулась в калифорнийском городе Сан-Рафаэль. В 2:45 ночи в дом одного из жителей городка влетел «Мустанг» четвёртого поколения. Автомобиль с очень пьяным мужчиной за рулём ехал с колесом-докаткой и на скорости потерял управление.
Но на этом «представление» не окончилось. Неадекватный водитель попытался выбраться из западни, но вместо этого пробил Фордом путь в коридор и гостиную. Так «Мустанг» нанёс дому второй удар. Когда «шоу» увидел владелец дома, он выволок нарушителя из машины, достал ключи из замка зажигания и вызвал полицию. Нарушитель не растерялся — он забрал ключи от RAV4 владельца дома и попытался скрыться на кроссовере.
Но опьянённый разум вновь подвёл нарушителя, и кроссовер Toyota вместо того, чтобы скрыться от дома подальше, влетел в него на полном ходу, заняв место рядом с «Мустангом». Таким образом, за короткий промежуток дом получил от автомобилей три удара.
К счастью, к моменту третьей аварии уже подоспела полиция. Нарушитель был задержан, ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.
Десять лет назад довольно «милое» ДТП произошло в Кемерове. Как говорится, «война войной, а обед — по расписанию». Иначе как объяснить тот факт, что троллейбус врезался прямо в кафе «Блок питания»?
На самом деле ни о каком обеде речи идти не могло — авария произошла в 7:30 утра! Водитель троллейбуса пыталась проскочить на зелёный сигнал светофора и ехала слишком быстро, но старый «рогатый» этого спринта не выдержал и решил отдохнуть. По счастливой случайности никто не пострадал: ни один из посетителей «Блока питания», ни водитель, ни шесть пассажиров, ни прохожие на тротуаре. Увечья зафиксировали только у здания и техники.
Наконец, ещё одна авария, в которой нет виноватых, но есть пострадавшие. Точнее, один пострадавший — суперкар McLaren 650S, который принадлежал бейсболисту Тревору Бауэру.
Автомобиль ждал своего владельца в дилерском центре в Хьюстоне (штат Техас). И ждал, к сожалению, рядом с панорамным окном. В это время от грузовика, который двигался недалеко от салона, оторвалось колесо, перелетело через шесть полос, срикошетило от стенки автосалона и прилетело прямо на крышку двигателя новёхонького МакЛарена. Собственно, фото более чем красноречиво: тут и вмятина на стене, и осколки стекла… И колесо от фуры.
К счастью, суперкар был застрахован. Но осадочек наверняка остался.