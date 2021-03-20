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В Подмосковье задержали банду автоугонщиков, укравшую машин на 13 миллионов

Новости

Михаил Кондратьев

Сотрудники уголовного розыска МВД России пресекли деятель­ность банды авто­угонщиков. Злоумыш­ленники орудовали в Московской и соседних областях, ущерб оцени­вается в более чем 13 милли­онов рублей, сообщает МВД Медиа.

  • Трёх жителей Подмосковья задержали с поличным сразу после очередного угона. В ходе обысков полицейские обнаружили спец­средства для проникно­вения в автомобиль, генераторы радио­помех и личные вещи владельцев украденных машин.

  • Отмечается, что банда тщательно готовилась к каждой краже, подыскивая авто­мобили в максимальной комплектации. После за машинами следили, выясняя распорядок дня владельцев и подбирая подходящий момент.

  • В дальнейшем злоумышленники меняли иденти­фикаци­онные номера, готовили поддель­ные документы и выстав­ляли авто­мобили на продажу в Сети. Все украденные машины были найдены.

  • В марте текущего года российские страховщики назвали самые угоняемые в стране автомобили. Ими стали модели марок Hyundai, Kia и Toyota, а также Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus и другие.

Обращаете внимание на статистику по угонам, выбирая автомобиль?

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