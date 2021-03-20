В Подмосковье задержали банду автоугонщиков, укравшую машин на 13 миллионов
Михаил Кондратьев
Сотрудники уголовного розыска МВД России пресекли деятельность банды автоугонщиков. Злоумышленники орудовали в Московской и соседних областях, ущерб оценивается в более чем 13 миллионов рублей, сообщает МВД Медиа.
Трёх жителей Подмосковья задержали с поличным сразу после очередного угона. В ходе обысков полицейские обнаружили спецсредства для проникновения в автомобиль, генераторы радиопомех и личные вещи владельцев украденных машин.
Отмечается, что банда тщательно готовилась к каждой краже, подыскивая автомобили в максимальной комплектации. После за машинами следили, выясняя распорядок дня владельцев и подбирая подходящий момент.
В дальнейшем злоумышленники меняли идентификационные номера, готовили поддельные документы и выставляли автомобили на продажу в Сети. Все украденные машины были найдены.
В марте текущего года российские страховщики назвали самые угоняемые в стране автомобили. Ими стали модели марок Hyundai, Kia и Toyota, а также Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus и другие.