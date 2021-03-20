В Подмосковье задержали банду автоугонщиков, укравшую машин на 13 миллионов

Трёх жителей Подмосковья задержали с поличным сразу после очередного угона. В ходе обысков полицейские обнаружили спец­средства для проникно­вения в автомобиль, генераторы радио­помех и личные вещи владельцев украденных машин.

Отмечается, что банда тщательно готовилась к каждой краже, подыскивая авто­мобили в максимальной комплектации. После за машинами следили, выясняя распорядок дня владельцев и подбирая подходящий момент.

В дальнейшем злоумышленники меняли иденти­фикаци­онные номера, готовили поддель­ные документы и выстав­ляли авто­мобили на продажу в Сети. Все украденные машины были найдены.