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Американский солдат попробовал угнать Мерседес, но не справился с «автоматом»

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Наталья Насонова

Солдат американской армии попытался угнать такси в аэропорту Мюнхена, но не смог разобраться, как включить передачу, и разбил машину. Об этом сообщает издание Stars & Stripes.

  • Вместо того, чтобы вылететь обратно в США, 19-летний солдат, проходивший службу во 2-м баварском кава­лерийском полку, зачем-то решил угнать такси Mercedes-Benz E-класса. Автомобиль был припаркован с ключами в замке зажигании, а 50-летний таксист стоял рядом, прислонив­шись к капоту, и ожидал пассажиров.

  • Солдат запрыгнул на водительское сиденье, завёл автомобиль, но не смог далеко уехать, так как запутался в режимах трансмиссии, непривычных для жителей США. Его подвёл мерседе­совский рычаг управления АКП, который размещён на рулевой колонке. Воспользо­вавшись заминкой, таксист напал на угонщика. Между ними завязалась драка.

  • В итоге автомобиль всё-таки сдвинулся с места, но врезался в столбик на газоне.

  • Виновник аварии бросился бежать, однако был пойман полицией аэропорта. Теперь ему грозит военный трибунал и две уголовные статьи: кража и нападение. Ему также предстоит оплатить ущерб владельцу разбитого Мерседеса — 11 800 долларов.

  • Количество автоугонов в Германии снизилось втрое за последние 28 лет. В 1993 году у немцев угнали 105,5 тысячи машин, в 2005-м — уже 59 тысяч, а в 2018-м — только 30 тысяч. В зоне риска — автомобили возрастом от 4 до 7 лет. Больше всего транспорта крадут в Берлине, меньше всего — в Эссене. Чаще всего угонщики предпочитают Land Rover, Porsche и Audi.

У вас случались казусы с незнакомой АКП?

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