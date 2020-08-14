Американский солдат попробовал угнать Мерседес, но не справился с «автоматом»
Наталья Насонова
Солдат американской армии попытался угнать такси в аэропорту Мюнхена, но не смог разобраться, как включить передачу, и разбил машину. Об этом сообщает издание Stars & Stripes.
Вместо того, чтобы вылететь обратно в США,
19-летнийсолдат, проходивший службу во 2-мбаварском кавалерийском полку, зачем-то решил угнать такси Mercedes-Benz E-класса.Автомобиль был припаркован с ключами в замке зажигании, а 50-летний таксист стоял рядом, прислонившись к капоту, и ожидал пассажиров.
Солдат запрыгнул на водительское сиденье, завёл автомобиль, но не смог далеко уехать, так как запутался в режимах трансмиссии, непривычных для жителей США. Его подвёл мерседесовский рычаг управления АКП, который размещён на рулевой колонке. Воспользовавшись заминкой, таксист напал на угонщика. Между ними завязалась драка.
В итоге автомобиль всё-таки сдвинулся с места, но врезался в столбик на газоне.
Виновник аварии бросился бежать, однако был пойман полицией аэропорта. Теперь ему грозит военный трибунал и две уголовные статьи: кража и нападение. Ему также предстоит оплатить ущерб владельцу разбитого Мерседеса — 11 800 долларов.
Количество автоугонов в Германии снизилось втрое за последние 28 лет. В 1993 году у немцев угнали 105,5 тысячи машин, в
2005-м— уже 59 тысяч, а в 2018-м— только 30 тысяч. В зоне риска — автомобили возрастом от 4 до 7 лет. Больше всего транспорта крадут в Берлине, меньше всего — в Эссене. Чаще всего угонщики предпочитают Land Rover, Porsche и Audi.