Американский солдат попробовал угнать Мерседес, но не справился с «автоматом»

Вместо того, чтобы вылететь обратно в США, 19-летний солдат, проходивший службу во 2-м баварском кава­лерийском полку, зачем-то решил угнать такси Mercedes-Benz E-класса. Автомобиль был припаркован с ключами в замке зажигании, а 50-летний таксист стоял рядом, прислонив­шись к капоту, и ожидал пассажиров.

Солдат запрыгнул на водительское сиденье, завёл автомобиль, но не смог далеко уехать, так как запутался в режимах трансмиссии, непривычных для жителей США. Его подвёл мерседе­совский рычаг управления АКП, который размещён на рулевой колонке. Воспользо­вавшись заминкой, таксист напал на угонщика. Между ними завязалась драка.

В итоге автомобиль всё-таки сдвинулся с места, но врезался в столбик на газоне.

Виновник аварии бросился бежать, однако был пойман полицией аэропорта. Теперь ему грозит военный трибунал и две уголовные статьи: кража и нападение. Ему также предстоит оплатить ущерб владельцу разбитого Мерседеса — 11 800 долларов.