Москвичка узнала об угоне автомобиля, получив штраф за нарушение самоизоляции
Николай Андреев
В Москве женщина получила штраф за езду на своём Mercedes-Benz без обязательного электронного пропуска. При этом она никуда не ездила и автомобиль должен был находиться в сервисе. Об этом сообщает Baza.
Москвичка отдала машину в ремонт 18 мая, а когда получила штраф, пошла в полицию с заявлением об угоне. Полицейские выяснили, что на Мерседесе по столице ездил заместитель директора автосервиса и на камеру он попался, проезжая по Очаковскому шоссе.
На замдиректора сервиса завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В столице 9 июня отменяется режим цифровых пропусков для поездок, введённый 13 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.