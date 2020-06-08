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Москвичка узнала об угоне автомобиля, получив штраф за нарушение самоизоляции

Новости

Николай Андреев

В Москве женщина получила штраф за езду на своём Mercedes-Benz без обязатель­ного электронного пропуска. При этом она никуда не ездила и автомобиль должен был находиться в сервисе. Об этом сообщает Baza.

  • Москвичка отдала машину в ремонт 18 мая, а когда получила штраф, пошла в полицию с заяв­лением об угоне. Полицейские выяснили, что на Мерседесе по столице ездил заместитель директора авто­сервиса и на камеру он попался, проезжая по Очаковскому шоссе.

  • На замдиректора сервиса завели уголовное дело по статье «Неправо­мерное завладение автомо­билем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В столице 9 июня отменяется режим цифровых пропусков для поездок, введённый 13 апреля для борьбы с распро­странением коронавирусной инфекции. С 22 апреля за соблюдением правила начали следить с помощью 2500 дорожных камер. Штраф за езду без пропуска составляет 5000 рублей.

Получали штрафы за езду без пропусков?

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