Хардкорная версия BMW M5 раскрыта на видео

Названы самые угоняемые автомобили в России за время самоизоляции

Новости

Николай Андреев

Российские страховые компании раскрыли статистику угонов машин за время действия в стране режима ограни­чений, вызванного пандемией коронавируса. Информация опубликована РИА «Новости».

  • Среди марок самыми угоняемыми оказались Toyota, Kia и Hyundai. Они же были в лидерах и до начала пандемии. Чаще всего авто­мобилей лишались владельцы седанов Kia Optima, Toyota Camry и кроссоверов Hyundai Tucson. Вдобавок отмечен рост хищений всех моделей Lexus.

  • В «Согласии», «Страховом доме ВСК» и «МАКСе» рассказали, что в мае по сравнению с апрелем число угонов не изменилось. В «РЕСО-Гарантии» отметили повышение количества краж автомобилей в полтора раза, а в «АльфаСтраховании» — напротив, снижение. Две последние компании вдобавок сообщили, что больше всего машин угнали в Санкт-Петербурге, но Москва близка к лидеру по числу заявлений.

  • Страховые компании предполагают, что число угонов в России начнёт расти в течение лета. При этом из-за экономи­ческого спада ожидается уменьшение количества оформ­ления полисов каско, по которым клиентам выплачи­ваются деньги за угнанные автомобили.

Ездили на автомобиле в период действия ограничений?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение