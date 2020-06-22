Названы самые угоняемые автомобили в России за время самоизоляции

Российские страховые компании раскрыли статистику угонов машин за время действия в стране режима ограни­чений, вызванного пандемией коронавируса. Информация опубликована РИА «Новости».

Среди марок самыми угоняемыми оказались Toyota, Kia и Hyundai. Они же были в лидерах и до начала пандемии. Чаще всего авто­мобилей лишались владельцы седанов Kia Optima, Toyota Camry и кроссоверов Hyundai Tucson. Вдобавок отмечен рост хищений всех моделей Lexus.

В «Согласии», «Страховом доме ВСК» и «МАКСе» рассказали, что в мае по сравнению с апрелем число угонов не изменилось. В «РЕСО-Гарантии» отметили повышение количества краж автомобилей в полтора раза, а в «АльфаСтраховании» — напротив, снижение. Две последние компании вдобавок сообщили, что больше всего машин угнали в Санкт-Петербурге, но Москва близка к лидеру по числу заявлений.