Разбираемся с налогами на автомобиль
КОМАНДА АВТО.РУ
Купили машину и удовлетворённо «выдохнули»? Не расслабляйтесь, безвозмездно наслаждаться покупкой не получится. За сам факт владения автомобилем придётся платить государству — в экономике эти отчисления называются налогами и сборами. А те, кто этого не делают, рано или поздно попадают в списки должников. Им государство запрещает выезжать за границу, производить регистрационные действия и вообще всячески осложняет жизнь.
Причём обойтись одной квитанцией не всегда получится – платежей может быть несколько. Давайте разберёмся в их назначении и размерах.
Материал обновлён 11.04.2022
- Что такое транспортный налог
- Как рассчитывается транспортный налог
- Что такое налог на роскошь
- Какие автомобили считаются роскошными
- Когда начисляют налог с продажи
- Когда нужно платить утилизационный сбор
- Какие есть льготы при уплате транспортного налога
- Какой срок уплаты налогов
- Что будет, если не заплатить налог
Что такое транспортный налог
Его ещё называют «дорожным» — предполагается, что сборы направляются на содержание российских дорог. Давно идут разговоры, что транспортный налог нужно включить в цену топлива — тогда реализуется справедливый принцип «кто больше ездит, больше и платит». Но пока налог начисляют за сам факт обладания транспортным средством.
Статья 358 Налогового Кодекса РФ гласит: «объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры ..., зарегистрированные в установленном порядке». Проще говоря, налоговый механизм запускается при постановке машины или любого другого транспортного средства на учёт в ГИБДД — информация оттуда оперативно передаётся в ФНС.
Неважно — используете вы автомобиль ежедневно, исключительно по выходным для поездок на дачу или только летом, как в случае с мотоциклом. Ставка налога не изменится, его начислят за каждый полный и неполный год владения транспортным средством. А вот от самой машины сумма сбора зависит существенно.
Как рассчитывается транспортный налог
Рядовому владельцу рассчитывать транспортный налог имеет смысл только перед покупкой автомобиля — если его сумма может повлиять на решение. После приобретения машины уже Налоговая служба сама и посчитает сумму, и выставит счёт.
Ставка налога зависит прежде всего от мощности двигателя. А ещё от субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован владелец (не автомобиль!): статья 361 НК РФ разрешает местным властям увеличивать или уменьшать ставку в десять раз.
Например, для Москвы транспортный налог сейчас определён так:
- до 100 л.с. включительно — 12 рублей за 1 лошадиную силу,
- до 125 л.с. включительно — 25 рублей,
- до 150 л.с. включительно — 35 рублей,
- до 175 л.с. включительно — 45 рублей,
- до 200 л.с. включительно — 50 рублей,
- до 225 л.с. включительно — 65 рублей,
- до 250 л.с. включительно — 75 рублей,
- свыше 250 л.с. — 150 рублей.
Сумма налога на автомобиль за год получается умножением количества «лошадей» на соответствующую ставку. Пример:
Kia Rio 1.4 мощностью 100 л.с. — транспортный налог: 100 х 12 = 1200 рублей;
Kia Rio 1.6 мощностью 123 л.с. — транспортный налог: 123 х 25 = 3075 рублей.
Такая разница получается из-за того, что 1,6-литровый Rio попадает в следующий налоговый класс. По той же причине мощность многих двигателей специально для российского рынка ограничивают на отметках 149, 199 или 249 л.с.
Если же транспортное средство поставлено на учёт в середине года, нужно пользоваться более подробной формулой: размер ставки умножаем на мощность двигателя и на количество месяцев владения, оставшихся до конца года, деленных на общее число месяцев в году. Если тот же 123-сильный Rio был куплен в мае, налог за прошедший год будет: 123 * 25 * 8/12 = 2050 рублей.
Транспортный налог платят почти все (об исключениях ниже). Но части автовладельцев ограничиться им не получится. Если автомобиль стоит достаточно дорого, собственнику придётся ещё доплатить и налог на роскошь.
Что такое налог на роскошь
Так принято называть дополнительную плату за обладание дорогим автомобилем. На самом деле «налог на роскошь» — это повышающий коэффициент для транспортного налога. И он одинаковый для всех регионов РФ: его определяет Минпромторг.
Раньше порог «роскоши» был на уровне 3 миллионов рублей, но с 26 марта 2022 года его установили на новой отметке — от 10 миллионов рублей.
При определении повышающего коэффициента в расчёт берут не мощность автомобиля, а его цену и возраст. В 2022 году сетка «налога» выглядит так:
|Цена автомобиля
|Возраст
|Коэффициент
|от 10 до 15 млн. рублей включительно
|до 10 лет включительно
|3
|свыше 15 млн. рублей
|до 20 лет включительно
|3
Пример: Bentley Continental GT 2018 года выпуска и стоимостью более 15 млн рублей. Стандартный транспортный налог: 635 л.с. * 150 руб/л.с. = 95 250 рублей — нужно умножить на три. Итого получается: 95 250 * 3 = 285 750 рублей за каждый год владения.
По достижении указанного в таблице возраста автомобиль из «роскоши» превращается в средство передвижения, и транспортный налог рассчитывается уже без коэффициента.
Какие автомобили считаются роскошными
Сколько кровных лично вы отдали за машину, никого не интересует. Минпромторг ориентируется на каталожные цены, то есть те, что объявлены производителем для каждой модели и её модификации. Перечень таких автомобилей ведомство публикует ежегодно, с разбивкой по перечисленным выше категориям. Список постоянно растёт, вслед за ценами на машины — в 2022 году в разделе «от 10 до 15» значатся ровно 200 моделей и их модификаций. Самых дорогих автомобилей «от 15 млн» поменьше — 145.
Посмотреть перечень можно здесь.
Соответственно, факт покупки автомобиля со скидкой, по итоговой цене ниже пороговой, не спасает от повышающего коэффициента. С другой стороны, и опции, порой увеличивающие стоимость автомобиля раза в полтора, тоже на налогообложение не влияют.
Более того, повышенного налога может не быть, даже когда базовая цена автомобиля зашкаливает за 10 миллионов. Просто потому, что Минпромторг не включил эту модель в свой «роскошный» список.
Также в поле зрения ведомства пока не попадают машины, официально не продающиеся в России – владельцы автомобилей Tesla или McLaren платят транспортный налог без повышающих коэффициентов. Другое дело, что он и так получается немаленьким.
Цифры транспортного налога пугают настолько, что хочется побыстрее продать автомобиль? В ряде случаев за это тоже придётся заплатить государству.
Когда начисляют налог с продажи
Ставка налога с продаж для автомобиля такая же, как для подоходного — 13 процентов от вырученных за реализацию средств. Под действие налога попадают как новые, так и подержанные машины. Но не все.
Продажа не облагается налогом, если с момента предыдущей покупки автомобиля прошло как минимум три года. Точнее, со дня подписания договора купли-продажи, договора дарения или со дня смерти прошлого владельца, если машина перешла к нынешнему собственнику по наследству. В этих случаях даже уведомлять налоговую инспекцию не требуется — всю информацию ФНС получит из ГИБДД после переоформления автомобиля.
В первые три года на отчислении в бюджет тоже можно сэкономить. Во-первых, налог не начисляется, если цена при продаже не превысила 250 тысяч рублей. Во-вторых, если она оказалась равной или ниже, чем при покупке. Но тут уже придётся предоставить в налоговую подтверждающие документы.
Умудрились «сдать» машину дороже, чем купили? Можно воспользоваться предусмотренным законодательством налоговым вычетом в те же 250 тысяч из полученной от покупателя суммы (способ работает не чаще раза в год) или заплатить «подоходный» только с разницы между ценами покупки и продажи.
Когда нужно платить утилизационный сбор
Существует и ещё один единовременный платёж, связанный с автомобилем — утилизационный сбор. Но с ним большинству автовладельцев сталкиваться не приходится. Неочевидная для налогоплательщиков дань государству лежит на плечах автопроизводителей и импортёров, она взимается с каждого реализованного автомобиля. И, естественно, закладывается в цену машины.
Физическому лицу утилизационный сбор приходится платить только в том случае, если он самостоятельно ввозит автомобиль из-за границы. В этом случае базовая ставка сбора — 20 000 рублей (для легковых автомобилей) умножается на коэффициент в зависимости от возраста ТС:
- 0,17 – для машин младше 3 лет;
- 0,26 – для машин старше 3 лет.
Кстати, для автопроизводителей коэффициенты утилизационного сбора уже повышающие — и суммы, соответственно, намного выше. Например, за любой новый автомобиль Lada (от 1000 до 2000 см3) государство взымает 20 000 * 2,21 = 44 200 рублей.
Какие есть льготы при уплате транспортного налога
Не всем нужно платить транспортный налог в полной мере, а часть автовладельцев вообще от него освобождена. Поскольку налог — региональный, льготы по нему в каждом субъекте РФ отличаются друг от друга.
В категорию льготников попадают инвалиды I и II групп, участники боевых действий и ВОВ, Герои Советского Союза и России, многодетные семьи, опекуны инвалидов детства и т. д.
Кроме того, иногда налог за машину скашивают вне зависимости от личности владельца. В некоторых регионах послабление дают маломощным (например, в Москве нижний порог — 70 л.с., а в Тюмени — уже 150 сил), отечественным или очень пожилым автомобилям, возрастом 30–50 лет.
Наконец, есть и единые для России причины обнуления транспортного налога:
- Пока автомобиль числится в угоне.
- Если автомобиль куплен и передан владельцу через органы социальной защиты, а также имеет мощность менее 100 л.с.
- Легковые автомобили для инвалидов, в том числе предназначенные для их перевозки.
Кстати, помните, что «налог на роскошь» — это повышающий коэффициент транспортного налога? Поэтому на него тоже есть льготы, для тех же категорий граждан (инвалиды, многодетные и проч.). С одной важной поправкой: мощность «роскошного» автомобиля не должна превышать 200 л.с.
Какой срок уплаты налогов
Согласно Налоговому Кодексу, информацию для расчёта платежей в бюджет за прошедший год необходимо подать до 30 апреля текущего. В случае с транспортным налогом делать этого обычно не требуется: все данные передаются в ФНС из ГИБДД. Хотя случаев, когда налоговики требуют заплатить за давно проданный автомобиль, немало. Тут уже визита в Налоговую инспекцию не избежать.
По имеющимся данным ФНС должна прислать владельцу расчёт налога до 1 ноября, а тот в свою очередь заплатить его — до 1 декабря. Не получили квитанцию? Нужно идти в налоговую и писать заявление, ибо штрафы и пени вам начислить точно не забудут. Альтернативные варианты — внести оплату через личный кабинет налогоплательщика или самостоятельно сформировать квитанцию на официальном сайте ФНС. Форма доступная, процесс недолгий.
Что будет, если не заплатить налог
До Соединённых Штатов с их маниакальным отношением к налогам России пока далеко, но и безнаказанной неуплата налогов на автомобиль тоже долго не останется. Если до 1 декабря необходимая сумма не появится на счетах ФНС, то сперва за каждый календарный день просрочки будет начисляться пеня. Формула расчёта пени следующая: сумма налога умножается на 1/300 часть ставки рефинансирования ЦБ РФ (на начало весны-2022 она составляла 20%) и на количество дней просрочки.
А если владелец игнорирует и уплату пени, на него дополнительно наложат штраф в размере 20 процентов от налога, а когда задолженность превысит 30 000 рублей — запретят выезд за границу. Если и это не подействует, ФНС обратится в суд, который арестует имущество должника и принудительно спишет долг с его банковских счетов.
Итак, совсем коротко
-
– Транспортным налогом облагается большинство зарегистрированных транспортных средств.
-
– Транспортный налог рассчитывают по коэффициенту, дифференцированному в зависимости от мощности автомобиля. Он также зависит от места проживания владельца машины.
-
– Налог на роскошь — это дополнительная плата за обладание автомобилем дороже 10 миллионов рублей. Перечень «роскошных» машин ежегодно обновляется на сайте Минпромторга.
-
– Налог с продажи нужно заплатить в случае, когда транспорт был в собственности менее 3 лет и продан по стоимости, превышающей покупку.
-
– Утилизационный сбор рассчитывают исходя из базового коэффициента и возраста автомобиля. Обычно его платят автопроизводители.
-
– При расчёте налога выделяют льготные группы граждан. Для них он может быть снижен или даже обнулён.
-
– Налоги необходимо заплатить до 1 декабря. В случае просрочки сначала начисляются пени. Если после этого квитанция не будет оплачена, ФНС обратится в суд.