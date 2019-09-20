Разбираемся с налогами на автомобиль

Как рассчитывается транспортный налог

Рядовому владельцу рассчитывать транспортный налог имеет смысл только перед покупкой автомобиля — если его сумма может повлиять на решение. После приобретения машины уже Налоговая служба сама и посчитает сумму, и выставит счёт.

Ставка налога зависит прежде всего от мощности двигателя. А ещё от субъекта Российской Федерации, где зарегистри­рован владелец (не автомобиль!): статья 361 НК РФ разрешает местным властям увеличивать или уменьшать ставку в десять раз.

Например, для Москвы транспортный налог сейчас определён так:

до 100 л.с. включительно — 12 рублей за 1 лошадиную силу,

до 125 л.с. включительно — 25 рублей,

до 150 л.с. включительно — 35 рублей,

до 175 л.с. включительно — 45 рублей,

до 200 л.с. включительно — 50 рублей,

до 225 л.с. включительно — 65 рублей,

до 250 л.с. включительно — 75 рублей,

свыше 250 л.с. — 150 рублей.

Сумма налога на автомобиль за год получается умножением количества «лошадей» на соответствующую ставку. Пример:

Kia Rio 1.4 мощностью 100 л.с. — транспортный налог: 100 х 12 = 1200 рублей;

Kia Rio 1.6 мощностью 123 л.с. — транспортный налог: 123 х 25 = 3075 рублей.

Такая разница получается из-за того, что 1,6-литровый Rio попадает в следующий налоговый класс. По той же причине мощность многих двигателей специально для российского рынка ограничивают на отметках 149, 199 или 249 л.с.

Если же транспортное средство поставлено на учёт в середине года, нужно пользоваться более подробной формулой: размер ставки умножаем на мощность двигателя и на количество месяцев владения, оставшихся до конца года, деленных на общее число месяцев в году. Если тот же 123-сильный Rio был куплен в мае, налог за прошедший год будет: 123 * 25 * 8/12 = 2050 рублей.

Транспортный налог платят почти все (об исключениях ниже). Но части автовладельцев ограничиться им не получится. Если автомобиль стоит достаточно дорого, собственнику придётся ещё доплатить и налог на роскошь.