10 культовых машин, в которых двигатели заменили на японские

Поэтому немецкому седану пересадили леген­дарную «шестёрку» 2JZ-GTE, которой буквально сносу нет! Если говорить о конкретно этой машине, то помимо трёх­литрового мотора из страны вос­ходящего солнца, раздутого до 542 сил, она обзавелась пакетом внешних доработок от фирмы Dinan, жабрами на капоте в стиле M3 GTR, а также японскими колёсными дисками Volk Racing TE37.

Кстати, у владельца этой М5 есть ещё и М3 Е36. Угадаете, какой двигатель на неё установлен?