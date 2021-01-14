10 культовых машин, в которых двигатели заменили на японские
Алексей Олефиренко
Легендарность некоторых двигателей марок Toyota и Nissan известна по всему миру. Ведь каждый третий, а то и каждый второй дрэговый снаряд или дрифтовый корч несут на борту какой-нибудь JZ или RB. Однако эти агрегаты попадают не только под капоты гоночных машин — иногда их можно встретить в куда более неожиданных автомобилях. Например, этих.
BMW M5
Казалось бы, BMW M5 в кузове Е39 — модель самодостаточная и для фанатов BMW поистине культовая. С завода под её капотом стоял отличный V8 на 400 лошадиных сил рабочим объёмом четыре литра. Но мы-то с вами знаем, что против лома нет приёма, пока нет другого лома.
Поэтому немецкому седану пересадили легендарную «шестёрку» 2JZ-GTE, которой буквально сносу нет! Если говорить о конкретно этой машине, то помимо трёхлитрового мотора из страны восходящего солнца, раздутого до 542 сил, она обзавелась пакетом внешних доработок от фирмы Dinan, жабрами на капоте в стиле M3 GTR, а также японскими колёсными дисками Volk Racing TE37.
Кстати, у владельца этой М5 есть ещё и М3 Е36. Угадаете, какой двигатель на неё установлен?
Rolls-Royce Phantom
Когда могучий 6,75-литровый V12 Rolls-Royce Phantom приказал долго жить, японский владелец седана не придумал ничего лучше, чем заменить «двенашку» на рядную тойотовскую «шестёрку» 2JZ-GTE. Ведь 600–900 сил получить с неё несложно, а больше люксовому лимузину и не надо.
Есть, конечно, подозрения, что после установки нового мотора Phantom растерял в акустическом комфорте. Зато запчасти не надо ждать и заказывать из далёкой Великобритании. Да и свист перепускного клапана добавляет шарма.
Bentley Arnage
Где Rolls-Royce, там и Bentley? И да, и нет — потому что этот седан с пересаженным японским сердцем дислоцируется не в Японии, а в Курске. Более того: прямо сейчас он продаётся на Авто.ру и стоит смешные 1,68 миллиона рублей.
Однако авторы этого проекта решили пойти не по проторенному
Все изменения оформлены в ПТС и одобрены НАМИ. Едва ли похожий автомобиль ещё есть на планете.
Porsche 928
Да и ещё один такой же Porsche 928 едва ли найдётся. Как думаете, что под его капотом? Рядная «шестёрка»? Надёжный V8 серии UZ? Последнее, кстати, было бы вполне логично — ведь модель 928 оснащалась восьмицилиндровыми моторами. Но, увы, оба раза мимо.
Владелец этого купе пошёл дальше и установил под капот Porsche… V12! От Toyota Century! Той самой Century, которая верой и правдой служит японским монархам!
Уж не знаем, где создатель такой машины нашёл бесхозный двенадцатицилиндровый мотор 1GZ-FE, но доводов в его пользу должно было быть более чем достаточно. Во-первых, надёжность. Во-вторых, мощность. Кому-то 310 сил не покажутся выдающимися, но для немолодого Porsche должно быть в самый раз. К тому же второго такого автомобиля в мире точно нет.
Lancia Delta Integrale Evo I
Если вы когда-нибудь смотрели трансляции с фестиваля скорости в Гудвуде, то наверняка видели эту экстремальную Lancia Delta по прозвищу LaSupra, которая участвует в тамошних соревнованиях. Машину разрабатывали специально для таких дисциплин: тайм-атак и подъём на холм.
Учитывая прозвище, нетрудно догадаться, какой двигатель установлен в Дельте — опять 2JZ-GTE. Разумеется, мотор не стоковый: он развивает около тысячи лошадиных сил и тягу отдаёт только на заднюю ось, через коробку передач Супры, дифференциал Супры, привода Супры… Похоже, что от Тойоты тут теперь компонентов больше, чем от исходной Лянчи.
Ну а кузов мутировал настолько, что в нём не сразу получится признать итальянский хот-хэтч. Все панели — кастомные, изготовленные из стеклопластика, боковые и заднее стёкла — из поликарбоната. А массивное антикрыло, установленное на дверце багажника, было позаимствовано у суперкара Ultima GTR. В общем, гремучая смесь, от которой у итальянского фаната автоспорта может случиться инфаркт.
Mercedes-Benz 450 SLC
А на этом месте за валокордином потянутся любители немецкой классики: у нас тут ещё один культовый автомобиль, переехавший на 2JZ — Mercedes-Benz 450 SLC 1977 года. Владелец машины попытался сделать из неё аккуратный и надёжный рестомод. А когда в одном предложении появляются слова «машина» и «надёжный», то вы знаете, что будет дальше.
Атмосферный 4,5-литровый V8 уступил место трёхлитровой «шестёрке», которая, благодаря «мозгам» MoTeC M600 и ещё паре улучшений, развивает ровно 450 лошадиных сил — поэтому даже шильдик на крышке багажника не превратился в бестолковую декорацию. Дополняет образ четырёхступенчатый «автомат» от Toyota Aristo. Ну а чтобы эта красота не попала в неприятности в виде столба или забора, купе оснастили тормозами Brembo с суппортами от Ferrari F50 на передней оси и от F430 — на задней.
Ford Mustang Fastback
Один из Мустангов, который снимался в «Тройном Форсаже», действительно был оснащён скайлайновским мотором RB26. Машина даже ездила! Правда, дрифтить её так и не научили: этому шасси японской мощности оказалось недостаточно. Поэтому в экшн-сценах снимались шесть машин-дублёров с V8, а уже потом, на пост-продакшене звук одного мотора подменяли другим.
Как заявили создатели Mustang Nismo (такое неофициальное прозвище получила машина), построить за несколько дней машину как в кино — невыполнимая задача. Подрамник, трансмиссионный тоннель, даже места крепления передних стоек — всё пришлось менять. Внимательный зритель обратит внимание и на то, что в фильме RB26 переведён на систему с одной турбиной. Это тоже неспроста: битурбированный вариант под капотом Мустанга просто не поместился бы.
Alfa Romeo 105
Подобную спецификацию ожидаешь увидеть в дрифтовой Сильвии. На худой конец, в каком-нибудь Датсуне 240Z, переживающем вторую молодость. Но никак не в итальянском купе родом из
Даже базового «сырка» 950-килограммовой Альфе хватило бы за глаза, но и здесь без тюнячек не обошлось: распредвалы Kelford, турбонагнетатель Garrett 2861, новый ЭБУ от Link — всё это подняло мощность мотора до 305 лошадиных сил. То есть по энерговооружённости старая Alfa Romeo вышла на уровень современных спорткаров.
В японском стиле оформлен и дизайн машины: тут и расширители арок, и неприкрытые магистрали интеркулера. Даже руль — и тот переехал на правую сторону!
Dacia Duster
Учитывая, что компания Dacia принадлежит Renault, а Renault составляет альянс с Nissan, Дастер с мотором от Nissan
Dacia Duster No limit был подготовлен для гонки на гору Пайкс-Пик в 2011 году. По большому счёту, от Дастера тут осталась лишь часть салона от моторного щита до перегородки за передними сиденьями. Да и этот кусочек был существенно перекроен каркасом. Всё остальное у No limit полностью новое, подготовленное специалистами Tork Engineering и Renault Sport Technologies. А главной особенностью машины стал установленный по центру двигатель VR38DETT, который развивает 850 лошадиных сил и превращает Duster в настоящее чудовище.
Дебют машины, можно сказать, удался: в абсолютном зачёте кроссовер занял третье место, уступив лишь спортпрототипам Hyundai и Suzuki.
Jaguar Mark II
Автомобили компании Jaguar никогда не славились эталонной надёжностью, а уж в середине прошлого века — и подавно. Поэтому, если хочется ездить на старом Ягуаре каждый день, приходится идти на компромиссы. Можно перевести его на электротягу (подобную трансформацию способен осуществить непосредственно автопроизводитель). А можно поступить так, как владелец этого Mark II 1960 года.
Он взял 3,8-литровый двигатель Jaguar, положил его в дальний угол гаража, а на его старое место водрузил 2,8-литровый ниссановский... дизель! Конечно, ценность машины от такого тюнинга существенно пострадала, зато надёжность и экономичность вышли на недосягаемый доселе уровень.
Интересно, что подобный Mark II — не единственный в Великобритании: у него есть брат, оснащённый 3,3-литровым дизельным мотором. А донором для него тоже послужил Ниссан.