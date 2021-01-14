Я — легенда: 9 автомобилей, которым поставили памятники

10 культовых машин, в которых двигатели заменили на японские

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Алексей Олефиренко

Легендарность некоторых двигателей марок Toyota и Nissan известна по всему миру. Ведь каждый третий, а то и каждый второй дрэговый снаряд или дрифтовый корч несут на борту какой-нибудь JZ или RB. Однако эти агрегаты попадают не только под капоты гоночных машин — иногда их можно встретить в куда более неожиданных авто­мобилях. Например, этих.

BMW M5

Казалось бы, BMW M5 в кузове Е39 — модель само­достаточная и для фанатов BMW поистине культовая. С завода под её капотом стоял отличный V8 на 400 лошадиных сил рабочим объёмом четыре литра. Но мы-то с вами знаем, что против лома нет приёма, пока нет другого лома.

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Поэтому немецкому седану пересадили леген­дарную «шестёрку» 2JZ-GTE, которой буквально сносу нет! Если говорить о конкретно этой машине, то помимо трёх­литрового мотора из страны вос­ходящего солнца, раздутого до 542 сил, она обзавелась пакетом внешних доработок от фирмы Dinan, жабрами на капоте в стиле M3 GTR, а также японскими колёсными дисками Volk Racing TE37.

Кстати, у владельца этой М5 есть ещё и М3 Е36. Угадаете, какой двигатель на неё установлен?

Rolls-Royce Phantom

Когда могучий 6,75-литровый V12 Rolls-Royce Phantom приказал долго жить, японский владелец седана не придумал ничего лучше, чем заменить «двенашку» на рядную тойотов­скую «шестёрку» 2JZ-GTE. Ведь 600–900 сил получить с неё несложно, а больше люксовому лимузину и не надо.

Фото: Dino Dalle Carbonare (speedhunters.com)
Фото: Dino Dalle Carbonare (speedhunters.com)
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Фото: Dino Dalle Carbonare (speedhunters.com)

Есть, конечно, подозрения, что после установки нового мотора Phantom растерял в акустиче­ском комфорте. Зато запчасти не надо ждать и заказы­вать из далёкой Велико­британии. Да и свист пере­пускного клапана добавляет шарма.

Bentley Arnage

Где Rolls-Royce, там и Bentley? И да, и нет — потому что этот седан с пере­саженным японским сердцем дислоци­руется не в Японии, а в Курске. Более того: прямо сейчас он продаётся на Авто.ру и стоит смешные 1,68 миллиона рублей.

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Однако авторы этого проекта решили пойти не по проторенному JZ-пути, и российский Arnage получил двигатель (и коробку передач) от Lexus LS430 — то есть V8 3UZ-FE. Японский силовой агрегат развивает меньшую мощность, чем оригиналь­ный мотор, зато его проще и дешевле ремонти­ровать. Если он вообще когда-нибудь сломается.

Все изменения оформлены в ПТС и одобрены НАМИ. Едва ли похожий авто­мобиль ещё есть на планете.

Porsche 928

Да и ещё один такой же Porsche 928 едва ли найдётся. Как думаете, что под его капотом? Рядная «шестёрка»? Надёжный V8 серии UZ? Последнее, кстати, было бы вполне логично — ведь модель 928 оснащалась восьми­цилинд­ровыми моторами. Но, увы, оба раза мимо.

Владелец этого купе пошёл дальше и установил под капот Porsche… V12! От Toyota Century! Той самой Century, которая верой и правдой служит японским монархам!

Уж не знаем, где создатель такой машины нашёл бесхозный двенадцати­цилиндровый мотор 1GZ-FE, но доводов в его пользу должно было быть более чем достаточно. Во-первых, надёжность. Во-вторых, мощность. Кому-то 310 сил не покажутся выдающи­мися, но для немолодого Porsche должно быть в самый раз. К тому же второго такого автомобиля в мире точно нет.

Lancia Delta Integrale Evo I

Если вы когда-нибудь смотрели трансляции с фестиваля скорости в Гудвуде, то наверняка видели эту экстремаль­ную Lancia Delta по прозвищу LaSupra, которая участвует в тамошних соревно­ваниях. Машину разрабаты­вали специально для таких дисциплин: тайм-атак и подъём на холм.

Фото: Sean Klingelhoefer (speedhunters.com)
Фото: Sean Klingelhoefer (speedhunters.com)
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Фото: Sean Klingelhoefer (speedhunters.com)

Учитывая прозвище, нетрудно догадаться, какой двигатель установлен в Дельте — опять 2JZ-GTE. Разумеется, мотор не стоковый: он развивает около тысячи лошадиных сил и тягу отдаёт только на заднюю ось, через коробку передач Супры, дифферен­циал Супры, привода Супры… Похоже, что от Тойоты тут теперь компонентов больше, чем от исходной Лянчи.

Ну а кузов мутировал настолько, что в нём не сразу получится признать итальянский хот-хэтч. Все панели — кастомные, изготов­ленные из стекло­пластика, боковые и заднее стёкла — из поли­карбоната. А массивное антикрыло, установ­ленное на дверце багажника, было позаим­ствовано у суперкара Ultima GTR. В общем, гремучая смесь, от которой у итальян­ского фаната автоспорта может случиться инфаркт.

Mercedes-Benz 450 SLC

А на этом месте за валокордином потянутся любители немецкой классики: у нас тут ещё один культовый авто­мобиль, пере­ехавший на 2JZ — Mercedes-Benz 450 SLC 1977 года. Владелец машины попытался сделать из неё аккуратный и надёжный рестомод. А когда в одном предложении появляются слова «машина» и «надёжный», то вы знаете, что будет дальше.

Фото: Dino Dalle Carbonare (speedhunters.com)
Фото: Dino Dalle Carbonare (speedhunters.com)
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Фото: Dino Dalle Carbonare (speedhunters.com)

Атмосферный 4,5-литровый V8 уступил место трёх­литровой «шестёрке», которая, благодаря «мозгам» MoTeC M600 и ещё паре улучшений, развивает ровно 450 лошадиных сил — поэтому даже шильдик на крышке багажника не превратился в бестолковую декорацию. Дополняет образ четырёх­ступен­чатый «автомат» от Toyota Aristo. Ну а чтобы эта красота не попала в неприят­ности в виде столба или забора, купе оснастили тормозами Brembo с суппортами от Ferrari F50 на передней оси и от F430 — на задней.

Ford Mustang Fastback

Один из Мустангов, который снимался в «Тройном Форсаже», действи­тельно был оснащён скай­лайновским мотором RB26. Машина даже ездила! Правда, дрифтить её так и не научили: этому шасси японской мощности оказалось недо­статочно. Поэтому в экшн-сценах снимались шесть машин-дублёров с V8, а уже потом, на пост-продакшене звук одного мотора подменяли другим.

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Как заявили создатели Mustang Nismo (такое неофици­альное прозвище получила машина), построить за несколько дней машину как в кино — невыпол­нимая задача. Подрамник, транс­мис­сионный тоннель, даже места крепления передних стоек — всё пришлось менять. Вниматель­ный зритель обратит внимание и на то, что в фильме RB26 переведён на систему с одной турбиной. Это тоже неспроста: битурбиро­ванный вариант под капотом Мустанга просто не поместился бы.

Alfa Romeo 105

Подобную спецификацию ожидаешь увидеть в дрифтовой Сильвии. На худой конец, в каком-нибудь Датсуне 240Z, пере­живающем вторую молодость. Но никак не в итальян­ском купе родом из 1960-х. Но перед вами Alfa Romeo в 105-м кузове с рядной ниссанов­ской «четвёркой» SR20!

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Даже базового «сырка» 950-кило­граммовой Альфе хватило бы за глаза, но и здесь без тюнячек не обошлось: распред­валы Kelford, турбо­нагнетатель Garrett 2861, новый ЭБУ от Link — всё это подняло мощность мотора до 305 лошадиных сил. То есть по энерго­вооружён­ности старая Alfa Romeo вышла на уровень современных спорткаров.

В японском стиле оформлен и дизайн машины: тут и расшири­тели арок, и непри­крытые магистрали интер­кулера. Даже руль — и тот переехал на правую сторону!

Dacia Duster

Учитывая, что компания Dacia принадлежит Renault, а Renault составляет альянс с Nissan, Дастер с мотором от Nissan GT-R — явление в некоторой степени обыденное.

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Dacia Duster No limit был подготовлен для гонки на гору Пайкс-Пик в 2011 году. По большому счёту, от Дастера тут осталась лишь часть салона от моторного щита до пере­городки за передними сиденьями. Да и этот кусочек был суще­ственно перекроен каркасом. Всё остальное у No limit полностью новое, подготов­ленное специ­алистами Tork Engineering и Renault Sport Technologies. А главной особен­ностью машины стал установ­ленный по центру двигатель VR38DETT, который развивает 850 лошадиных сил и превращает Duster в настоящее чудовище.

Дебют машины, можно сказать, удался: в абсолютном зачёте кроссовер занял третье место, уступив лишь спорт­прототипам Hyundai и Suzuki.

Jaguar Mark II

Автомобили компании Jaguar никогда не славились эталонной надёж­ностью, а уж в середине прошлого века — и подавно. Поэтому, если хочется ездить на старом Ягуаре каждый день, приходится идти на компро­миссы. Можно перевести его на электро­тягу (подобную транс­формацию способен осуществить непосред­ственно автопроиз­водитель). А можно поступить так, как владелец этого Mark II 1960 года.

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Он взял 3,8-литровый двигатель Jaguar, положил его в дальний угол гаража, а на его старое место водрузил 2,8-литровый ниссанов­ский... дизель! Конечно, ценность машины от такого тюнинга существенно пострадала, зато надёжность и экономич­ность вышли на недосягаемый доселе уровень.

Интересно, что подобный Mark II — не един­ственный в Велико­британии: у него есть брат, оснащённый 3,3-литровым дизельным мотором. А донором для него тоже послужил Ниссан.

Поставили бы в свою машину японский мотор?

Фото на обложке: Sean Klingelhoefer (speedhunters.com)
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