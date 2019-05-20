Автомобили против «айфонов»: кто сильнее?
Александр Мирошкин
Внимание! Уберите от экранов инстаграм-блогеров, фанатов айфонов и людей с селфи-зависимостью. Потому что в этой подборке основной объект их любви (и заработка) проходит через слишком суровые испытания. Убрали? Тогда приятного просмотра!
Машина переезжает iPhone
Начнём с банального. Таких роликов на YouTube едва ли меньше, чем пранков, челенджей или обзоров гаджетов. Поэтому ловите относительно свежий: Suzuki Liana переезжает iPhone XR. Поначалу авторы видео побаловались, истребляя машинами другие предметы, а непосредственно к смартфону перешли на 3:19. Кстати, эта машина стоит примерно как три таких же «айфона». Доказательство – тут.
iPhone вместо тормозных колодок
А теперь всё по-жёсткому. «Айфоны» вместо тормозных колодок Porsche 911?! Да! Зачем? Ну, во-первых, это красиво...
iPhone против подушки безопасности
Найти современный автомобиль без подушки безопасности почти невозможно. Как и найти человека, который никогда бы не пользовался телефоном за рулём. Авторы канала EverythingApplePro показали, что будет с «айфоном», в который прилетит подушка безопасности. И что будет с лицом водителя, если между ним и подушкой безопасности окажется этот самый «айфон».
iPhone против выхлопа 1200-сильной Супры
Осторожно, бесполезный контент! Блогер Cleetus McFarland, который очень любит очень мощные машины, показал, что случится со смартфоном, если поднести его к выхлопу 1200-сильной Toyota Supra. А теперь представьте, что на месте «айфона» могла быть, например, рука.
iPhone против автомобильного стекла
«Добро пожаловать на новый выпуск шоу по разбиванию автомобильных стёкол разными предметами», — так начинается это видео и, уже зная тематику нашей подборки, вряд ли вам стоит объяснять, что полетит в окна этой машины.