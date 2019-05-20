Самые крутые гаджеты машин Джеймса Бонда

Автомобили против «айфонов»: кто сильнее?

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Александр Мирошкин

Внимание! Уберите от экранов инстаграм-блогеров, фанатов айфонов и людей с селфи-зависимостью. Потому что в этой подборке основной объект их любви (и заработка) проходит через слишком суровые испытания. Убрали? Тогда приятного просмотра!

Машина переезжает iPhone

Начнём с банального. Таких роликов на YouTube едва ли меньше, чем пранков, челенджей или обзоров гаджетов. Поэтому ловите относительно свежий: Suzuki Liana переезжает iPhone XR. Поначалу авторы видео побаловались, истребляя машинами другие предметы, а непосредственно к смартфону перешли на 3:19. Кстати, эта машина стоит примерно как три таких же «айфона». Доказательство – тут.

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iPhone вместо тормозных колодок

А теперь всё по-жёсткому. «Айфоны» вместо тормозных колодок Porsche 911?! Да! Зачем? Ну, во-первых, это красиво...

Can You Use 8 iPhones as Brakes To Stop A Speeding Porsche 911? 60MPH With 4 iPhone 5S & 4 iPhone 4S Phones Replacing Brake Pads.

iPhone против подушки безопасности

Найти современный автомобиль без подушки безопасности почти невозможно. Как и найти человека, который никогда бы не пользовался телефоном за рулём. Авторы канала EverythingApplePro показали, что будет с «айфоном», в который прилетит подушка безопасности. И что будет с лицом водителя, если между ним и подушкой безопасности окажется этот самый «айфон».

iPhone 6S vs Airbag Tests. Several iPhone Airbag Explosions. Don't Put Your iPhone on an Airbag!

iPhone против выхлопа 1200-сильной Супры

Осторожно, бесполезный контент! Блогер Cleetus McFarland, который очень любит очень мощные машины, показал, что случится со смартфоном, если поднести его к выхлопу 1200-сильной Toyota Supra. А теперь представьте, что на месте «айфона» могла быть, например, рука.

CLEETUS MERCH - https://goo.gl/d2j71j Well that went a little better than we planned lol! -Leroy's ECU (Holley Dominator) - https://goo.gl/JjvakM -Precision Turbo (turbos, BOV, waste gates) - http://www.precisionturbo.net -Jeremy's Shop, Fasterproms (tuning) - (813) 476-7364 -Texas Speed & Performance - (512) 863-0900 -Motion Raceworks - (563) 345-7223 -ProFab Performance Plus - (727) 849-9300 -RPM Transmissions - www.rpmtransmissions.com -Billet T4 Flanges - www.streetcarrfabrication.com **MERCHANDISE: "Leroy the Savage T-SHIRT" - https://goo.gl/2FSYaS “DO IT FOR DALE” Cleetus/1320Video T-Shirt - https://goo.gl/2jvjJw Cleetus "Twin Turbskies" T-Shirts - https://goo.gl/TYBLcV Motoloot Key Tags! - https://motoloot.com/search?type=prod... Music by Joakim Karud http://youtube.com/joakimkarud **Social Media: Instagram - https://goo.gl/LZvy5e Facebook - https://goo.gl/gdwhh1 **SEND ME FAN MAIL... (bald eagles welcome) Cleetus McFarland 6921 E St Rd 70 Bradenton FL 34203 United States of America

iPhone против автомобильного стекла

«Добро пожаловать на новый выпуск шоу по разбиванию автомобильных стёкол разными предметами», — так начинается это видео и, уже зная тематику нашей подборки, вряд ли вам стоит объяснять, что полетит в окна этой машины.

New Season. New Car. We test out different household and other random objects to see exactly how strong car windows are, and what can and can't break them. Many of the results may surprise you! Interested in donating items for future windows breaking episodes? Contact me to find out how. Facebook: https://www.facebook.com/pages/Demolition-Missions/171100552936878

Итак, самое суровое испытание?

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