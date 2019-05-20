Автомобили против «айфонов»: кто сильнее?

iPhone против подушки безопасности

Найти современный автомобиль без подушки безопасности почти невозможно. Как и найти человека, который никогда бы не пользовался телефоном за рулём. Авторы канала EverythingApplePro показали, что будет с «айфоном», в который прилетит подушка безопасности. И что будет с лицом водителя, если между ним и подушкой безопасности окажется этот самый «айфон».