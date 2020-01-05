В Приморье под лёд одновременно провалились более 30 машин

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Александр Мирошкин
В бухте Воевода острова Русский (Приморский край) под лёд провалились несколько десятков автомобилей. По словам очевидцев, опубликовавших видео на YouTube, подо льдом оказались примерно 30 машин.
Как сообщает PrimaMedia, в местное управление МЧС поступило 45 сообщений об автомобилях, провалившихся под лёд. Однако часть машин оказались в воде лишь частично и смогли самостоятельно выбраться на берег. Пострадавших в инциденте нет.
В МЧС напомнили также, что несанкционированный выезд на лёд карается либо предупреждением, либо штрафом в размере до трёх тысяч рублей.