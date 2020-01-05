В Приморье под лёд одновременно провалились более 30 машин

Как сообщает PrimaMedia, в местное управление МЧС поступило 45 сообщений об автомо­билях, провалив­шихся под лёд. Однако часть машин оказались в воде лишь частично и смогли само­стоятельно выбраться на берег. Пострадавших в инциденте нет.