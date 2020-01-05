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В Приморье под лёд одновременно провалились более 30 машин

Новости

Александр Мирошкин

В бухте Воевода острова Русский (Приморский край) под лёд провали­лись несколько десятков автомо­билей. По словам очевидцев, опубликовавших видео на YouTube, подо льдом оказались примерно 30 машин.

  • Как сообщает PrimaMedia, в местное управление МЧС поступило 45 сообщений об автомо­билях, провалив­шихся под лёд. Однако часть машин оказались в воде лишь частично и смогли само­стоятельно выбраться на берег. Пострадавших в инциденте нет.

  • В МЧС напомнили также, что несанкционированный выезд на лёд карается либо предупреж­дением, либо штрафом в размере до трёх тысяч рублей.

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