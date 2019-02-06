Автомобиль больше не обязательно покупать – его можно взять по подписке. Как это?
Компания Porsche объявила о партнёрстве с сервисом аренды частных автомобилей Turo и запустила программу под названием Porsche Host. По её условиям, клиенты смогут арендовать автомобиль Porsche у частного владельца с высоким рейтингом Turo и отобранный самим производителем. Проект запустят 8 октября в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Атланте – он станет дополнением к фирменной программе подписки на автомобили Porsche.
Что вообще означает «подписка на автомобиль»? Как на газету, что ли?
Суть подписки в том, что вы не покупаете автомобиль, а пользуетесь им – за ежемесячную абонентскую плату. Причем многие автопроизводители предлагают подписаться не на одну модель, а сразу на несколько! В этом заключается отличие подписки от, например, аренды или лизинга: подписка дает вам право менять автомобили. В ежемесячную плату обычно уже включена стоимость страховки, обслуживания и помощи на дорогах.
Но ведь автомобиль, получается, не мой?
Да, вы не станете полноценным владельцем, хоть и будете платить довольно приличные деньги (какие именно – расскажем ниже). С другой стороны, вам не нужно беспокоиться о страховке, налогах и обслуживании: сверх ежемесячной платы тратиться придётся только на топливо. А ещё можно менять одну машину на другую и каждый месяц (неделю/день) ездить на свежем автомобиле.
В каких странах уже работают такие программы?
Большинство фирменных программ «подписки» на автомобили пока что запущены в пилотном режиме и действуют в основном в США, но есть варианты и в Европе. На Россию, увы, их действие пока не распространяется.
И сколько же это стоит? Смотрите ниже!
Программы Passport и Drive от Porsche
Программы Porsche являются, пожалуй, самыми продвинутыми. Помимо упомянутой в начале статьи Porsche Host, есть программа Porsche Passport: за 2000 долларов (базовый тариф Launch) в месяц вы можете сколько угодно ездить на спорткарах 718 Boxster и 718 Cayman или кроссоверах Macan и Cayenne. За 3000 долларов (тариф Accelerate) доступны 911 и Panamera. Хардкорные модели типа 911 GT3 RS по подписке взять не получится. Зато менять автомобили в рамках подписки можно неограниченное количество раз и мыть их не обязательно (у других брендов за грязную машину могут взимать штраф). Ограничений по пробегу тоже нет.
В качестве альтернативы длительной подписке Porsche предлагает программу краткосрочной аренды под названием Drive: понравившийся автомобиль можно забронировать на срок от четырёх часов до недели. Сервис работает в Германии, Швейцарии, Канаде и США и, что логично, менее выгоден, чем подписка: например, в Америке неделя в компании с Porsche 911 обойдётся чуть меньше чем в 3000 долларов.
Программа Access от BMW
Свою программу BMW тестирует в Нэшвилле. Есть три варианта подписок: начальный, под названием Icon, за 1099 долларов в месяц открывает доступ к моделям 3-й серии, X2, i3, X3 и кабриолету M240i. За 1399 долларов в месяц можно купить подписку Legend: в ней, помимо указанных выше моделей, появляются 4-я серия, 5-я серия, X5 и M2. А за 2699 долларов в месяц оформляется подписка под названием М: она даёт право кататься на кабриолетах M4 и M6, седане M5 и кроссоверах X5M и X6M. Управлять подпиской можно через приложение, количество смен автомобилей в течение срока подписки не ограничено. Кроме того, выбранную машину доставят в любое удобное место, и эта услуга уже включена в стоимость. Из минусов: сервис работает только в одном городе (но будет расширяться), а при регистрации придётся заплатить взнос в 575 долларов США.
Программа Book от Cadillac
Марка Cadillac одной из первых стала предлагать автомобили по подписке: сервис заработал в январе 2017 года в Нью-Йорке. Но и свернулась программа одной из первых: в Cadillac решили временно заморозить проект из-за низкой популярности. Как и в случае с BMW, при регистрации требовался вступительный взнос (500 долларов), а выбранный автомобиль клиенту доставлял консьерж. Тариф был только один для всего семейства автомобилей: за 1800 долларов в месяц можно было кататься на горячих ATS-V и CTS-V, флагманском седане CT6, кроссоверах XT6 и Escalade. Менять автомобили в рамках подписки разрешалось не более 18 раз в год.
Программа Care by Volvo
Шведский автопроизводитель запустил сервис подписки одновременно с выходом кроссовера XC40. Собственно, XC40 и стал первым автомобилем, доступным по подписке. Программа действует не только в США, но и в Европе, а условия программы и набор доступных машин отличаются в зависимости от рынка. Абонентская плата зависит от комплектации автомобиля: например, в Америке можно взять по подписке новый седан Volvo S60 за 743 доллара в месяц, а тариф на комплектацию постарше – 850 долларов в месяц. При регистрации придётся внести депозит в размере 500 долларов, который затем пойдёт в счет оплаты автомобиля за первый месяц. Но свободно менять авто не получится: пересесть на другую модель можно не раньше чем через 12 месяцев.
Программа Carpe от Jaguar Land Rover
«Подписаться» на автомобили семейства Jaguar Land Rover можно только в Великобритании. При оформлении подписки не требуется никаких депозитов или входных взносов, а тарифы варьируются в зависимости от конкретной модели. Кроссовер Jaguar E-Pace обойдётся в 910 фунтов в месяц (это около 81 000 рублей), а Range Rover Sport HSE – в 2200 фунтов (почти 196 000 рублей). В стоимость, как и у всех, входят страховка, обслуживание и помощь на дорогах.
Программа Collection от Mercedes-Benz
Подписка от Mercedes-Benz очень похожа на программу BMW: модельный ряд разделён на тарифные планы, а при регистрации потребуется вступительный взнос (495 долларов). Зона действия тоже ограничена: программа работает в Филадельфии и всё в том же Нэшвилле (совпадение?). Тарифных планов пока два: Reserve и Premier. Reserve обойдётся в 1595 долларов в месяц без учёта налогов и откроет доступ к седану, универсалу, купе и кабриолету E-класса, кроссоверам GLE 350 и AMG GLC 43, а также спорткарам AMG C43 и AMG SLC43. В тарифе Premier (2995 долларов без учёта налогов) появляются седаны AMG E63S и AMG C63S, флагманский S 560, кроссоверы AMG GLE 63 S, G 550 и GLS 550, а также родстер SL 550 и купе AMG C63S.
Программам подписки на автомобили прочат большое будущее. Как пишет Forbes, к 2025 году на долю этого сервиса будет приходиться десятая часть автомобильного рынка США и Европы, а в рамках программ будет эксплуатироваться более 16 миллионов машин. Такой формат нравится всем — и автопроизводителям, и дилерам, и страховым компаниям. Неплохие перспективы для идеи, которая была реализована лишь год назад!