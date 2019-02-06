Автомобиль больше не обязательно покупать – его можно взять по подписке. Как это?

Компания Porsche объявила о партнёрстве с сервисом аренды частных автомобилей Turo и запустила программу под названием Porsche Host. По её условиям, клиенты смогут арендовать автомобиль Porsche у частного владельца с высоким рейтингом Turo и отобранный самим производителем. Проект запустят 8 октября в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Атланте – он станет дополнением к фирменной программе подписки на автомобили Porsche.

Что вообще означает «подписка на автомобиль»? Как на газету, что ли?

Суть подписки в том, что вы не покупаете автомобиль, а пользуетесь им – за ежемесячную абонентскую плату. Причем многие автопроизводители предлагают подписаться не на одну модель, а сразу на несколько! В этом заключается отличие подписки от, например, аренды или лизинга: подписка дает вам право менять автомобили. В ежемесячную плату обычно уже включена стоимость страховки, обслуживания и помощи на дорогах.