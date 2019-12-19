Дед Мороз прокатился по Казани на санях за Мерседесом. Полицейским это не понравилось

Самые безумные перетягивания каната... машинами

Видео

Алексей Олефиренко

Ещё в школе (да чего уж там — ещё в детском саду!) такое состя­зание, как пере­тягива­ние каната, позволяло выяснить, кто сильнее, ловчее и изобрета­тельнее. А то, что сгодится для маленьких детей, вполне подойдёт и для автомо­билей! Как доказать, что твой автомо­биль мощный, тяговитый, вынос­ливый? Цепляй его к другой машине с помощью каната — и тяните в разные стороны. Именно так и поступили владельцы следующих 18 автомобилей…

Tesla Cybertruck против Ford F-150

#Cybertruck #F150 #TeslavsFord Elon Musk unveils results of Experment: Tesla CYBERTRUCK Tug o war vs Ford F-150 Real world test Skipped all the opinions an noise just results of the experiment what are your thoughts?

Этот ролик облетел все новостные ленты — не только автомо­бильные. В нём нос к носу (точнее, корма к корме) сошлись настоящее и будущее: самый популяр­ный пикап Америки, Ford F-150, и первый электри­ческий пикап компании Tesla, который уже стал героем сотен мемов и приколов.

Поскольку видео было показано в ходе презен­тации Cybertruck, его исход очевиден. Тем не менее многие посчитали состяза­ние некорректным — потому что против полно­приводного Кибер­трака выставили задне­приводный F-150. К тому же у машин были разные покрышки. Поэтому обще­ствен­ность (в том числе и Сандип Мадра, руководитель под­разде­ления Ford X) потребо­вала от Илона Маска пере­игровки — с участием сопо­ставимых версий машин и на одинаковых шинах. Маск вызов принял. Но когда состоится реванш, пока не ясно. У Cybertruck сейчас есть проблемы посерьёзнее — например, его невозможно сертифи­цировать в странах Европы, так как кузов из нержа­веющей стали не отвечает современ­ным требова­ниям безопасности.

ГАЗ-69 против УАЗ-469

GAZ-69 against UAZ ice entertainments the Extreme 4x4 [OFF-ROAD][4x4] [Club Extreme 4х4] ™ ● vk.com/offroad_vu 4x4 Subscribe! All the best at us on the channel. ГАЗ-69 против УАЗа ледовые забавы Экстрим 4x4 ● vk.com/offroad_vu 4x4 Подписывайтесь! Все самое лучшее у нас на канале.

Пока американские пикапы соревнуются на ровненьком и чис­теньком асфальте, россий­ские машины делают это по-русски — на поверх­ности замёрзшей реки. Ну а героями противо­стояния стали самые известные армейские вне­дорожники — ГАЗ-69 и УАЗ-469.

Несмотря на то, что автомобили принадлежат к одному классу и имеют похожую снаря­жённую массу (1525 кило­граммов у ГАЗа против 1650 кг у УАЗа), их разделяют добрых 20 лет разницы техно­логи­ческого прогресса. Но это отнюдь не значит, что 69-й стал для УАЗа лёгкой добычей — машины боролись на равных. И как боролись!

Атмосферности видео добавляют традици­онные выкрики «Давай-давай!», раскачка машин для лучшего зацепа колёс, падения секун­дантов на лед… В общем, как отметили в коммен­тариях под видео, в тот день клёва не было, поэтому парни развле­кались как могли.

BMW 5 серии против трактора

tractor vs bmw

Как над «пятёрками» в кузове Е34 только не издева­лись: их обстрели­вали и нещадно лупили в 90-е, превра­щали в дрэгстеры и дрифт-мобили… И вот кому-то показалось, что седан бизнес-класса — это хорошее оружие, чтобы посоревно­ваться в пере­тягива­нии каната с трактором. И кто мы такие, чтобы его осуждать?

Видео зрелищное, но смотреть его больно: слушать, как две минуты шести­цилиндровый двигатель BMW упирается в отсечку — все равно, что наблюдать за диким зверем, бьющимся в пред­смертной агонии. Тем не менее «пятёрка» не позволила трактору выиграть дуэль всухую: как только водитель трактора приподни­мал ногу с педали газа, седан тут же перетяги­вал соперника в свою сторону.

Интересно, как сложилась судьба BMW после соревно­вания. Вариант продажи с описанием «не бита, не крашена, в гонках не участво­вала, в Германии дедушка ездил за хлебушком» — не худший сценарий. Ведь вряд ли новый владелец додумается до таких игрищ.

Дизельный трактор-дрэгстер против парового трактора

Drag Tractor vs Traction Engine

850 лошадиных сил против 18 — казалось бы, о какой дуэли может идти речь? Но в пере­тяги­вании каната гораздо важнее масса, крутящий момент и качество сцепле­ния с поверх­ностью, и в этом плане старые паровые тракторы дадут фору многим современным аналогам.

Поначалу кажется, что дрэговый John Deere без труда рас­правится с трактором начала прош­лого века, но не всё так просто — ведь крутящий момент паровой машины превышает 1800 Нм, причём он доступен с самых низов. А уж насколько старичок тяжелее и говорить не приходится. Поэтому состяза­ние превраща­ется чуть ли не в избиение младенца.

Сколько нужно тракторов, чтобы вспахать поле? Два. И ни одного плуга – если один из тракторов будет дизельным, а другой — паровым, и оба нажмут на газ.

Toyota Supra против Mercedes-Benz G-Wagen

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Ещё одна дуэль, которая показывает, насколько важна масса в пере­тяги­вании каната. Даже злющая дрифтовая Supra команды Evil Empire ничего не смогла противо­поставить абсолютно стоковому пятисотому «Гелику» — просто потому, что «японка» максимально облегчена.

А ведь отдача Супры составляет 800 лошадиных сил и 900 Нм — её 2JZ-GTE получил строкер-кит, который увеличил рабочий объём до 3,4 литра. Кроме традици­онных тюнячек для дрифта, вроде высоко­производи­тельных бензо­насосов и форсунок, Supra оснащена системой впрыска закиси азота NOS. При правильном пере­даточном отношении в трансмиссии машина способна ехать 350 кило­метров в час. Но все эти аргументы оказываются мало­значи­тельными, когда появляются трос и Геленд­ваген. Всё, что в такой ситуации может выдать Supra, — зрелищный бёрнаут.

Mercedes-AMG G63 против трех Suzuki Jimny

It’s time for a bit of Saturday fun with a difference! The Mercedes-AMG G63 is one of the luxurious SUVs on the market, but of course it doesn’t come cheap, with a price tag of £150,000! So what would happen when it goes up against a £15,000 Jimny? There’s only one way to find out… Stick with Mat to see what happens! Instagram – http://www.instagram.com/carwowcars Facebook – http://www.facebook.com/carwowuk/ Twitter – http://www.twitter.com/carwowuk Refer A Friend – https://www.carwow.co.uk/share Awkward haggling is a thing of the past with carwow. Choose your perfect car with our configurator tool and let the country’s best dealers compete over you. Compare the five best offers by price, location and dealer ratings and choose the one that’s right for you – no hassle, no haggling, just a great deal. Visit our site to save money on your new car – http://bit.ly/carwow-UK Oder auch in Deutschland Geld beim Autokauf sparen – http://bit.ly/carwow-DE

Канал CarWow любит устраивать необычные срав­нения автомо­билей. Обычно — на дрэг-стрипе, где опреде­ляется автомобиль с лучшей динамикой и тормозами. Но бывают соревно­вания и на бездорожье. Например, необычное пере­тяги­вание каната, в котором одному Геленд­вагену противостоят сразу три Suzuki Jimny.

Изначально G63 соревновался с одним Джимни, но преи­мущество Мерседеса оказалось настолько велико, что к маленькому японскому вне­дорожнику постепенно присоеди­нились ещё два. Учитывая, что в Велико­британии флагманский Gelandewagen стоит в 10 раз дороже Suzuki, противо­стояние стало более-менее честным.

Удалось ли трём Давидам с полуторалитровыми мотор­чиками одолеть тевтонского Голиафа, под капотом которого располага­ется четырёх­литровый битурбиро­ванный V8? Не будем спойлерить. Видео стоит того, чтобы его посмотреть.

Ferrari F50 против Ferrari F50

Two Ferrari F50's going toe-to-tow! Subscribe for the next video: http://goo.gl/5JTvzN Facebook: http://goo.gl/3Z4KuI Instagram: http://goo.gl/UN6Hsc Google +: http://goo.gl/XbpimN Twitter : @TaxTheRich100 http://goo.gl/aivRNW

Как развлекаются очень богатые люди? Заполняют бассейны шампанским, пробуют фигуры высшего пилотажа на Боингах. На худой конец — соревну­ются в пере­тяги­вании каната на двух Ferrari F50.

Абсолютно бессмысленное состязание, на которое хочется смотреть вечно. Как и слушать мелодию атмо­сферного 4,7-литрового V12, который был создан на основе формульного мотора Ferrari. Нынешняя стои­мость Ferrari F50 может пре­вышать два миллиона долларов, так что можно лишь догады­ваться, сколько денег могло быть потрачено на восстанов­ление этих двух машин, если бы что-нибудь пошло не так. Впрочем, шины и сцепления F50 тоже потянут на стоимость хорошо упако­ванного седана предста­вительского класса.

Volkswagen Golf против Volkswagen Polo

Coub via GIPHY

Просто красивый зимний танец с участием двух хэтчбеков и одного троса. Перетягивание каната — это не обязательно только спорт, но и веселье.

Перетягивание каната автомобилями — это...

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