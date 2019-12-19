Самые безумные перетягивания каната... машинами

Этот ролик облетел все новостные ленты — не только автомо­бильные. В нём нос к носу (точнее, корма к корме) сошлись настоящее и будущее: самый популяр­ный пикап Америки, Ford F-150, и первый электри­ческий пикап компании Tesla, который уже стал героем сотен мемов и приколов.

Поскольку видео было показано в ходе презен­тации Cybertruck, его исход очевиден. Тем не менее многие посчитали состяза­ние некорректным — потому что против полно­приводного Кибер­трака выставили задне­приводный F-150. К тому же у машин были разные покрышки. Поэтому обще­ствен­ность (в том числе и Сандип Мадра, руководитель под­разде­ления Ford X) потребо­вала от Илона Маска пере­игровки — с участием сопо­ставимых версий машин и на одинаковых шинах. Маск вызов принял. Но когда состоится реванш, пока не ясно. У Cybertruck сейчас есть проблемы посерьёзнее — например, его невозможно сертифи­цировать в странах Европы, так как кузов из нержа­веющей стали не отвечает современ­ным требова­ниям безопасности.