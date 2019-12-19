Самые безумные перетягивания каната... машинами
Алексей Олефиренко
Ещё в школе (да чего уж там — ещё в детском саду!) такое состязание, как перетягивание каната, позволяло выяснить, кто сильнее, ловчее и изобретательнее. А то, что сгодится для маленьких детей, вполне подойдёт и для автомобилей! Как доказать, что твой автомобиль мощный, тяговитый, выносливый? Цепляй его к другой машине с помощью каната — и тяните в разные стороны. Именно так и поступили владельцы следующих 18 автомобилей…
Tesla Cybertruck против Ford F-150
Этот ролик облетел все новостные ленты — не только автомобильные. В нём нос к носу (точнее, корма к корме) сошлись настоящее и будущее: самый популярный пикап Америки, Ford
Поскольку видео было показано в ходе презентации Cybertruck, его исход очевиден. Тем не менее многие посчитали состязание некорректным — потому что против полноприводного Кибертрака выставили заднеприводный
ГАЗ-69 против УАЗ-469
Пока американские пикапы соревнуются на ровненьком и чистеньком асфальте, российские машины делают это по-русски — на поверхности замёрзшей реки. Ну а героями противостояния стали самые известные армейские внедорожники —
Несмотря на то, что автомобили принадлежат к одному классу и имеют похожую снаряжённую массу (1525 килограммов у ГАЗа против 1650 кг у УАЗа), их разделяют добрых 20 лет разницы технологического прогресса. Но это отнюдь не значит, что
Атмосферности видео добавляют традиционные выкрики «Давай-давай!», раскачка машин для лучшего зацепа колёс, падения секундантов на лед… В общем, как отметили в комментариях под видео, в тот день клёва не было, поэтому парни развлекались как могли.
BMW 5 серии против трактора
Как над «пятёрками» в кузове Е34 только не издевались: их обстреливали и нещадно лупили
Видео зрелищное, но смотреть его больно: слушать, как две минуты шестицилиндровый двигатель BMW упирается в отсечку — все равно, что наблюдать за диким зверем, бьющимся в предсмертной агонии. Тем не менее «пятёрка» не позволила трактору выиграть дуэль всухую: как только водитель трактора приподнимал ногу с педали газа, седан тут же перетягивал соперника в свою сторону.
Интересно, как сложилась судьба BMW после соревнования. Вариант продажи с описанием «не бита, не крашена, в гонках не участвовала, в Германии дедушка ездил за хлебушком» — не худший сценарий. Ведь вряд ли новый владелец додумается до таких игрищ.
Дизельный трактор-дрэгстер против парового трактора
850 лошадиных сил против 18 — казалось бы, о какой дуэли может идти речь? Но в перетягивании каната гораздо важнее масса, крутящий момент и качество сцепления с поверхностью, и в этом плане старые паровые тракторы дадут фору многим современным аналогам.
Поначалу кажется, что дрэговый John Deere без труда расправится с трактором начала прошлого века, но не всё так просто — ведь крутящий момент паровой машины превышает 1800 Нм, причём он доступен с самых низов. А уж насколько старичок тяжелее и говорить не приходится. Поэтому состязание превращается чуть ли не в избиение младенца.
Сколько нужно тракторов, чтобы вспахать поле? Два. И ни одного плуга – если один из тракторов будет дизельным, а другой — паровым, и оба нажмут на газ.
Toyota Supra против Mercedes-Benz G-Wagen
Ещё одна дуэль, которая показывает, насколько важна масса в перетягивании каната. Даже злющая дрифтовая Supra команды Evil Empire ничего не смогла противопоставить абсолютно стоковому пятисотому «Гелику» — просто потому, что «японка» максимально облегчена.
А ведь отдача Супры составляет 800 лошадиных сил и 900 Нм — её 2JZ-GTE получил строкер-кит, который увеличил рабочий объём до 3,4 литра. Кроме традиционных тюнячек для дрифта, вроде высокопроизводительных бензонасосов и форсунок, Supra оснащена системой впрыска закиси азота NOS. При правильном передаточном отношении в трансмиссии машина способна ехать 350 километров в час. Но все эти аргументы оказываются малозначительными, когда появляются трос и Гелендваген. Всё, что в такой ситуации может выдать Supra, — зрелищный бёрнаут.
Mercedes-AMG G63 против трех Suzuki Jimny
Канал CarWow любит устраивать необычные сравнения автомобилей. Обычно — на дрэг-стрипе, где определяется автомобиль с лучшей динамикой и тормозами. Но бывают соревнования и на бездорожье. Например, необычное перетягивание каната, в котором одному Гелендвагену противостоят сразу три Suzuki Jimny.
Изначально G63 соревновался с одним Джимни, но преимущество Мерседеса оказалось настолько велико, что к маленькому японскому внедорожнику постепенно присоединились ещё два. Учитывая, что в Великобритании флагманский Gelandewagen стоит в 10 раз дороже Suzuki, противостояние стало более-менее честным.
Удалось ли трём Давидам с полуторалитровыми моторчиками одолеть тевтонского Голиафа, под капотом которого располагается четырёхлитровый битурбированный V8? Не будем спойлерить. Видео стоит того, чтобы его посмотреть.
Ferrari F50 против Ferrari F50
Как развлекаются очень богатые люди? Заполняют бассейны шампанским, пробуют фигуры высшего пилотажа на Боингах. На худой конец — соревнуются в перетягивании каната на двух Ferrari F50.
Абсолютно бессмысленное состязание, на которое хочется смотреть вечно. Как и слушать мелодию атмосферного 4,7-литрового V12, который был создан на основе формульного мотора Ferrari. Нынешняя стоимость Ferrari F50 может превышать два миллиона долларов, так что можно лишь догадываться, сколько денег могло быть потрачено на восстановление этих двух машин, если бы что-нибудь пошло не так. Впрочем, шины и сцепления F50 тоже потянут на стоимость хорошо упакованного седана представительского класса.
Volkswagen Golf против Volkswagen Polo
Просто красивый зимний танец с участием двух хэтчбеков и одного троса. Перетягивание каната — это не обязательно только спорт, но и веселье.