Очень специальное назначение: необычные машины для необычных задач
Алексей Олефиренко
Что вы представляете, когда слышите фразу «автомобиль специального назначения»? Наверное, бронированную машину спецназа, скорую помощь или автозак. Короче говоря, ничего интересного. Но что, если мы скажем, что в мире существуют автомобили специального назначения, от которых почти невозможно оторваться, и задачи которых могут слегка шокировать? Всё ещё не верите? Сейчас покажем!
Mack LR Electric
Многим знакома следующая ситуация: раннее утро, хочется поваляться ещё три минутки после будильника. Но тут под окна приезжает мусоровоз и устраивает дэт-метал концерт. Разве что отбойного молотка для полного счастья не хватает. Но компания Mack придумала простое решение по уменьшению шумности мусоровозов.
Они просто перевели их на электромоторы! Именно фактор шумности сподвигнул Mack попробовать электрическую силовую установку, которая, как выяснилось, имеет ещё и ряд других преимуществ: она и мощная (545 лошадиных сил), и тяговитая (5493 Н·м, которые сразу доступны). Как ожидают в Mack, моделью должны заинтересоваться города с высокой плотностью населения, вроде Нью-Йорка и Сан-Франциско.
Хотя запас хода грузовика до сих пор не обнародован, заказ на восемь электрических Mack LR был оформлен властями города Макунги (штат Пенсильвания). Машины должны доставить в конце нынешнего года.
Хотели бы такие мусоровозы в своём городе?
MAN BAI Janus 4000 Bifronte
24 марта 1999 года в тоннеле под горой Монблан произошла трагедия: грузовик, перевозивший маргарин и муку из Бельгии, загорелся.
Поскольку пространство в 12-километровом тоннеле ограничено, а огонь, как показал печальный опыт, может распространяться очень быстро, Италия заказала у MAN три «двуликие» пожарные машины, у которых кабины водителя находятся с обеих сторон. Благодаря такой схеме пожарка может быстро менять направление движения и оперативно реагировать на изменение обстановки в ограниченном пространстве. Ей попросту не надо разворачиваться!
Помимо прочего, двуликий MAN может разгоняться до 180 километров в час (как в одну, так и в другую сторону), везти на борту 4000 литров воды и почти 1900 литров пены. Несколько подобных машин позже приобрёл и Китай.
Mercedes Citaro
Но если про функции двух предыдущих машин всё понятно } просто справляются они с ними необычным образом, то в случае с этим Citaro всё сложнее. Удали с него наклейки — и можно подумать, что это обычный городской автобус с тонированными окнами. А на самом деле перед вами самый большой автомобиль скорой помощи на планете! Это, кстати, подтверждено соответствующей записью в книге рекордов Гиннесса.
В 2009 году 20-метрового гиганта построили по заказу дубайских властей (каких же ещё). По умолчанию автобус выполняет функцию транспортировщика пострадавших с места чрезвычайных ситуаций (в таком случае Citaro способен перевозить до 123 человек), но может быть оперативно переоборудован в мобильный госпиталь, изолированную камеру для пребывания на карантине, полноценный амбулаторий и даже пару операционных! Тот самый момент, когда ты на карантине не сидишь, а едешь.
Ghe-O
В мире немало интересных с виду спасательных машин. Вспомнить хотя бы отечественную «Синюю птицу», предназначенную для поиска и эвакуации приземлившихся экипажей космических кораблей. Но даже на её фоне румынская спасательная машина
С виду Ghe-O напоминает багги для удалого внедорожного раздолбайства, но это ощущение улетучивается сразу же, когда осознаёшь её размеры: эта машина больше Hummer H1. В несколько раз! Внутри есть необходимое оборудование для оказания первой помощи пострадавшим, включая носилки, баллон с кислородом и большую аптечку.
По словам Богдана Апреа, главы охранного агентства BGS и создателя
Toe-Truck
Если посмотреть на Toe-Truck спереди, то очень сложно понять, зачем автомобиль сделали именно таким. Это что: подвижная реклама средства от грибка ногтей? Промоавтомобиль салона рыбьего педикюра? Ни то, ни другое! Toe-Truck — эвакуатор! И если вы владеете английским, то наверняка уже уловили причудливую омонимию.
Дело в том, что toe-truck (в переводе с английского — «грузовик-палец ноги») звучит практически так же, как tow-truck («эвакуатор»). Это совпадение и вдохновило частную компанию Lincoln’s из Сиэтла (штат Вашингтон) выпустить несколько необычных эвакуаторов, которые позабавили местных туристов. Как и знаменитые хотдожные Wienermobile, машины Toe-Truck насчитывают несколько поколений и стали визитной карточкой своего города, в данном случае Сиэтла. Часть из них утилизировали, ещё часть — передали городским музеям, закусочным и шиномонтажкам в качестве экспонатов.
Ford Super Duty
Встретить на внедорожном маршруте Rubicon Trail подготовленный пикап, запутанный в сложном силовом каркасе, всё равно что увидеть колорадского жука на грядках с картошкой. Обычное дело! Но едва ли вы сразу догадаетесь, почему конкретно этот великан выходит на Рубикон-Трейл каждый день. На самом деле, ответ достаточно прост: лифтованный Ford Super Duty обслуживает туалеты, расставленные вдоль трассы.
Подготовкой машины под необычные нужды занималась компания WFO Concepts. В ходе доработок был увеличен дорожный просвет, установлены внедорожные 41-дюймовые шины на 20-дюймовых дисках, заменены рулевой механизм и трансмиссия. А вот 6,8-литровый V10 остался без изменений — его мощности и крутящего момента достаточно, чтобы тащить 300-литровый бак с чистой водой и 1800-литровый бак с не очень чистой.
МАЗ-541
В отрыве от своей деятельности МАЗ-541 напоминает неприлично большой седан-дрэгстер на стероидах. И хотя мотор у этого исполина действительно мощный — танковый V12
МАЗ-541 проектировался в качестве аэродромного тягача. Потребность в подобном автомобиле длиной 8 метров и массой 28 тонн возникла после появления пассажирских реактивных самолётов с относительно низким расположением фюзеляжа. Изначально планировалось создание 13 тягачей подобного типа, но
Mobile Lounge
Если в Советском Союзе «луноходами» называли автобусы ЛиАЗ-677, то в Соединённых Штатах — вот такие странные транспортные средства, напоминающие люксовые кунги коммунальных служб. На самом деле, перед вами полностью автономные шаттлы, доставляющие пассажиров из терминалов к летательным аппаратам и обратно. И под «летательными аппаратами» подразумеваются не только гражданские самолёты. Несколько этих шаттлов сделали для NASA.
Первые «мобильные лаунжи» были изготовлены совместными усилиями Chrysler и Budd Company в середине
В отличие от телетрапов и традиционных автобусов-шаттлов, идея мобильных лаунжей, способных перевозить около 130 пассажиров за раз, не особо прижилась. Однако и сейчас их можно встретить в аэропортах Шарль де Голль (Париж), Монреаля, Мехико и Вашингтонском аэропорту имени Даллеса (Виргиния, США).