Заряженные Audi и BMW, свежий Duster и другие: все российские новинки начала 2021 года

Очень специальное назначение: необычные машины для необычных задач

Подборки

Алексей Олефиренко

Что вы представляете, когда слышите фразу «автомобиль специаль­ного назна­чения»? Наверное, брониро­ванную машину спецназа, скорую помощь или автозак. Короче говоря, ничего интересного. Но что, если мы скажем, что в мире существуют авто­мобили специаль­ного назначения, от которых почти невоз­можно оторваться, и задачи которых могут слегка шокировать? Всё ещё не верите? Сейчас покажем!

Mack LR Electric

1/5

Многим знакома следующая ситуация: раннее утро, хочется поваляться ещё три минутки после будильника. Но тут под окна приезжает мусоровоз и устраивает дэт-метал концерт. Разве что отбойного молотка для полного счастья не хватает. Но компания Mack придумала простое решение по умень­шению шумности мусоровозов.

Они просто перевели их на электро­моторы! Именно фактор шумности сподвиг­нул Mack попробовать электриче­скую силовую установку, которая, как выяснилось, имеет ещё и ряд других преимуществ: она и мощная (545 лошадиных сил), и тяговитая (5493 Н·м, которые сразу доступны). Как ожидают в Mack, моделью должны заинтересо­ваться города с высокой плотностью населения, вроде Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Хотя запас хода грузовика до сих пор не обнародован, заказ на восемь электри­ческих Mack LR был оформлен властями города Макунги (штат Пенсиль­вания). Машины должны доставить в конце нынешнего года. 

Хотели бы такие мусоровозы в своём городе?

MAN BAI Janus 4000 Bifronte

1/3

24 марта 1999 года в тоннеле под горой Монблан произошла трагедия: грузовик, пере­возивший маргарин и муку из Бельгии, загорелся. Из-за огня и отравления угарным газом погибли 39 человек. После инцидента системы безопас­ности в тоннеле были серьёзно пере­смотрены: по всей длине установили камеры, допол­нитель­ные вытяжки и системы пожаро­тушения, а также модифи­цировали вентиляцию. А главным «апдейтом» стало приобрете­ние особых пожарных машин, которые имеют необычную внешность и конструкцию.

Поскольку пространство в 12-кило­метровом тоннеле ограни­чено, а огонь, как показал печальный опыт, может распро­страняться очень быстро, Италия заказала у MAN три «двуликие» пожарные машины, у которых кабины водителя находятся с обеих сторон. Благодаря такой схеме пожарка может быстро менять направ­ление движения и оперативно реагировать на изменение обстановки в ограни­ченном простран­стве. Ей попросту не надо разворачиваться!

Помимо прочего, двуликий MAN может разгоняться до 180 километров в час (как в одну, так и в другую сторону), везти на борту 4000 литров воды и почти 1900 литров пены. Несколько подобных машин позже приобрёл и Китай.

Mercedes Citaro

1/4

Но если про функции двух предыдущих машин всё понятно } просто справ­ляются они с ними необычным образом, то в случае с этим Citaro всё сложнее. Удали с него наклейки — и можно подумать, что это обычный городской автобус с тониро­ванными окнами. А на самом деле перед вами самый большой автомобиль скорой помощи на планете! Это, кстати, подтверждено соответ­ствующей записью в книге рекордов Гиннесса.

В 2009 году 20-метрового гиганта построили по заказу дубайских властей (каких же ещё). По умолчанию автобус выполняет функцию транс­портиров­щика пострадавших с места чрезвычайных ситуаций (в таком случае Citaro способен перевозить до 123 человек), но может быть оперативно пере­оборудован в мобиль­ный госпиталь, изолиро­ванную камеру для пребывания на карантине, полноценный амбулаторий и даже пару операци­онных! Тот самый момент, когда ты на карантине не сидишь, а едешь.

Ghe-O

1/6

В мире немало интересных с виду спасательных машин. Вспомнить хотя бы отече­ственную «Синюю птицу», предназна­ченную для поиска и эвакуации приземлив­шихся экипажей космиче­ских кораблей. Но даже на её фоне румынская спасатель­ная машина Ghe-O выглядит необычно. Потому что Ghe-O куда больше похожа на мечту рыбака, а не МЧСника.

С виду Ghe-O напоминает багги для удалого внедорожного раздол­байства, но это ощущение улетучи­вается сразу же, когда осознаёшь её размеры: эта машина больше Hummer H1. В несколько раз! Внутри есть необходимое оборудо­вание для оказания первой помощи пострадавшим, включая носилки, баллон с кислородом и большую аптечку.

По словам Богдана Апреа, главы охранного агентства BGS и создателя Ghe-O, на постройку машины его вдохновил отец по имени Георг — отсюда и название Ghe-O. «Он был прекрасным, добрым человеком. И всегда любил внедорожники. Часто говорил, что с такими машинами весело, но что гораздо важнее, они могут спасать жизни», — объяснил Богдан появление Ghe-O.

Toe-Truck

1/3

Если посмотреть на Toe-Truck спереди, то очень сложно понять, зачем авто­мобиль сделали именно таким. Это что: подвижная реклама средства от грибка ногтей? Промо­автомобиль салона рыбьего педикюра? Ни то, ни другое! Toe-Truck — эвакуатор! И если вы владеете английским, то наверняка уже уловили причудливую омонимию.

Дело в том, что toe-truck (в переводе с англий­ского — «грузовик-палец ноги») звучит практи­чески так же, как tow-truck («эвакуатор»). Это совпадение и вдохно­вило частную компанию Lincoln’s из Сиэтла (штат Вашинг­тон) выпустить несколько необычных эвакуаторов, которые позабавили местных туристов. Как и знаменитые хотдожные Wienermobile, машины Toe-Truck насчиты­вают несколько поколений и стали визитной карточкой своего города, в данном случае Сиэтла. Часть из них утилизи­ровали, ещё часть — передали городским музеям, закусочным и шино­монтажкам в качестве экспонатов.

Ford Super Duty

Встретить на внедорожном маршруте Rubicon Trail подготов­ленный пикап, запутанный в сложном силовом каркасе, всё равно что увидеть колорад­ского жука на грядках с картошкой. Обычное дело! Но едва ли вы сразу догадаетесь, почему конкретно этот великан выходит на Рубикон-Трейл каждый день. На самом деле, ответ достаточно прост: лифто­ванный Ford Super Duty обслужи­вает туалеты, расстав­ленные вдоль трассы.

Подготовкой машины под необычные нужды занималась компания WFO Concepts. В ходе доработок был увеличен дорожный просвет, установ­лены внедорожные 41-дюймовые шины на 20-дюймовых дисках, заменены рулевой механизм и трансмиссия. А вот 6,8-литровый V10 остался без изменений — его мощности и крутящего момента достаточно, чтобы тащить 300-литровый бак с чистой водой и 1800-литровый бак с не очень чистой.

МАЗ-541

1/4

В отрыве от своей деятельности МАЗ-541 напоминает неприлично большой седан-дрэгстер на стероидах. И хотя мотор у этого исполина действи­тельно мощный — танковый V12 Д-12А, который с 38 литров рабочего объёма отдаёт более 400 сил и 2000 Н·м крутящего момента, — в гонках он никогда не участвовал.

МАЗ-541 проектировался в качестве аэро­дромного тягача. Потреб­ность в подобном авто­мо­биле длиной 8 метров и массой 28 тонн возникла после появления пассажир­ских реактивных самолётов с относи­тельно низким располо­жением фюзеляжа. Изначально планиро­валось создание 13 тягачей подобного типа, но из-за выявленных в ходе эксплу­атации недостатков (например, расход солярки достигал 45 литров в час) партия ограни­чилась тремя машинами, которые построили в 1956 году.

Mobile Lounge

1/6

Если в Советском Союзе «луноходами» называли автобусы ЛиАЗ-677, то в Соединённых Штатах — вот такие странные транс­портные средства, напоми­нающие люксовые кунги коммуналь­ных служб. На самом деле, перед вами полностью авто­номные шаттлы, достав­ляющие пассажиров из терминалов к летатель­ным аппаратам и обратно. И под «летатель­ными аппаратами» подразуме­ваются не только гражданские самолёты. Несколько этих шаттлов сделали для NASA.

Первые «мобильные лаунжи» были изготов­лены совместными усилиями Chrysler и Budd Company в середине 1980-х. К тому времени разно­образие самолётов и их высот стало слишком большим, и компании нашли такой вот оригиналь­ный способ доставлять пассажиров прямо на борт. Ведь отличитель­ной особен­ностью «мобиль­ного лаунжа» является регулиру­емая высота, благодаря которой пассажирам ни к чему выходить на взлётное поле.

В отличие от телетрапов и традиционных автобусов-шаттлов, идея мобильных лаунжей, способных перевозить около 130 пассажиров за раз, не особо прижилась. Однако и сейчас их можно встретить в аэро­портах Шарль де Голль (Париж), Монреаля, Мехико и Вашинг­тонском аэропорту имени Даллеса (Виргиния, США).

Встречали или хотя бы слышали об одной из этих машин?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение