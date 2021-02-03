Очень специальное назначение: необычные машины для необычных задач

Многим знакома следующая ситуация: раннее утро, хочется поваляться ещё три минутки после будильника. Но тут под окна приезжает мусоровоз и устраивает дэт-метал концерт. Разве что отбойного молотка для полного счастья не хватает. Но компания Mack придумала простое решение по умень­шению шумности мусоровозов.

Они просто перевели их на электро­моторы! Именно фактор шумности сподвиг­нул Mack попробовать электриче­скую силовую установку, которая, как выяснилось, имеет ещё и ряд других преимуществ: она и мощная (545 лошадиных сил), и тяговитая (5493 Н·м, которые сразу доступны). Как ожидают в Mack, моделью должны заинтересо­ваться города с высокой плотностью населения, вроде Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Хотя запас хода грузовика до сих пор не обнародован, заказ на восемь электри­ческих Mack LR был оформлен властями города Макунги (штат Пенсиль­вания). Машины должны доставить в конце нынешнего года.