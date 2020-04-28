Супертяжи: 7 самых-самых грузовиков на планете

Вспомнить всех: 12 спецверсий современных машин, посвящённых легендарной классике

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Алексей Олефиренко

Специальные и ограниченные версии — отличный способ подогреть интерес к обычной модели. Ну кто же откажется получить эксклюзив, выпущенный ограниченным тиражом, пусть даже от любой другой модификации он будет отличаться шильдиками и накладками на пороги. Однако встречаются и действительно крутые лимити­рованные серии — например, посвящённые автомобилям из прошлого. Сегодня вспоминаем самые интересные проекты.

Lotus Exige Cup 430 Type 49/79

Lotus Exige Cup 430 Type 49
Lotus Exige Cup 430 Type 49
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Lotus Exige Cup 430 Type 49

Компания Lotus очень гордится своим гоночным наследием и потому периоди­чески напоминает миру о тех славных деньках, когда команда Колина Чепмэна была одним из лидеров Формулы-1.

Вот и на Гудвудском фестивале скорости 2018 года британцы сыграли на своём чемпион­ском прошлом, представив суперкар Exige Cup 430 в лимити­рованных сериях Type 49 и Type 79. Технически машины ничем не отличаются от обычного Exige Cup 430: 3,5-литровый V6 с компрессором, снаряжённая масса в 1056 кило­граммов... Их выделяет только ливрея, вдохнов­лённая формульными Lotus 49B и Lotus 79.

Выбор именно этих машин в качестве «посвящения» не случаен. Lotus 49B стал триумфатором сезона 1968 года: команда выиграла Кубок конструкторов, а Грэм Хилл — чемпионский титул. Инновационный Lotus 79, в свою очередь, блистал десять лет спустя, в 1978-м. Этот авто­мобиль принёс команде седьмой Кубок конструкторов, сделал чемпионом Марио Андретти и показал, насколько эффективным может быть граунд-эффект.

Aston Martin V12 Vantage V600

Aston Martin V12 Vantage V600
Aston Martin V12 Vantage V600
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Aston Martin V12 Vantage V600

Aston Martin Vantage предыдущего поколения считается долго­жителем даже по спорткаровским меркам. Он продержался на конвейере с 2005 по 2018 год и стал последним Астоном на плат­форме VH. Поэтому на пенсию его проводили красиво.

Лебединой песней Vantage стала версия V600, названная так в честь флагманской версии V8 Vantage 1998 года. Однако общего у моделей не так много: разве что колёса с креплением одной гайкой, да механи­ческие коробки передач. Да и тираж заметно отличается: количество V600 1998 года превышает 50 экзем­пляров, а линейка V600 2018-го состоит всего из 7 купе и 7 родстеров.

Впрочем, это объясняется тем, что V12 Vantage V600 заметно круче обычного V12 Vantage того же поколения: тут расширенная колея передней и задней осей, иные рычаги подвески, полностью новый аэро­динами­ческий пакет, особый капот с перфорацией, обилие карбона в салоне… Красивый финал для красивого автомобиля.

Jaguar XK E-Type Celebration

Jaguar XK Convertible E-Type Celebration
Jaguar XK Convertible E-Type Celebration
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Jaguar XK Convertible E-Type Celebration

Когда на Женевском автосалоне 1961 года дебютировал Jaguar E-Type, авто­мобильный мир аплоди­ровал стоя. Элегантный, быстрый и относи­тельно недорогой авто­мобиль стал мечтой миллионов и выбором звёзд первой величины. Не удивительно, что в Jaguar по сей день регулярно находят поводы напомнить о двухдверке.

Ещё до появления серийного F-Type, который и считается идеологи­ческим преемником E-Type, компания Jaguar отпразд­новала полувековой юбилей «самого красивого авто­мобиля в мире» (между прочим, это не только наше мнение, но и мнение Энцо Феррари). По случаю годовщины была выпущена ограниченная серия кабриолетов Jaguar XK E-Type Celebration тиражом 50 экзем­пляров.

Все автомобили покрасили в особый цвет «чёрная вишня» и оснастили чёрным матерчатым верхом. Помимо краски, спецверсию выделяло широкое использо­вание хромиро­ванных элементов (на решётке радиатора, корпусах зеркал), 19-дюймовые колёсные диски Tamana Red Badge Jaguar Heritage, а также комбиниро­ванная отделка планками цвета слоновой кости и рояльного лака. На подголовники сидений машин нанесены логотипы Jaguar Heritage. Видимо, чтобы совсем наверняка.

Mini 1499 GT

MINI Cooper 1499 GT
MINI Cooper 1499 GT
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MINI Cooper 1499 GT

Был в конце 60-х такой MINI — 1275 GT. У него имелась квадратная мордашка от модели Clubman, «взрывной» мотор объёмом почти 1,3 литра и мощностью 58 лоша­диных сил, а также богатая комплектация. В общем, топовый топ того времени, которым концерн British Leyland надеялся поднять престиж марки. Но затея не выгорела и тираж 1275 GT получился относительно скромным: за 11 лет производства было выпущено 111 тысяч автомобилей.

Тем не менее, спецсерия 1499 GT, выпущенная в 2017 году, посвящена именно этому авто­мобилю. В отличие от 1275 GT, комплектация 1499 GT далека от «полного фарша»: под капотом — скромненький 1,5-литровый моторчик с тремя цилиндрами от версии One, в салоне — «средняя» мульти­медийная система и обычный кондици­онер вместо климат-контроля. Зато есть обвес в стиле JCW, спортивная подвеска, спортивные сиденья и перенастроенный «автомат».

И если у 1275 GT число в названии говорило о рабочем объёме двигателя, то в случае с 1499 GT оно говорит о тираже: построили ровно 1499 праворульных «Миников» этой серии.

Jeep Wrangler Willys

Jeep Wrangler Willys
Jeep Wrangler Willys
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Jeep Wrangler Willys

Последний Wrangler вроде только появился, а у него уже с десяток ограниченных серий. И одна из них, есте­ственно, посвящена Виллису.

Однако источником вдохновения для спецсерии Willys послужил не тот самый МВ, а Willys-Overland CJ-3A — по сути, первый Jeep, который создавался для комфортного повсе­дневного использо­вания. Эту модификацию отличали от кондовых родствен­ников высокая крыша, руль меньшего диаметра, брезентовые двери, а также большое одно­составное ветровое стекло, улучшающее обзорность.

Что же отличает Wrangler в версии Willys от обычного? На самом деле, не так много. Характер­ные стикеры на корме и капоте, матовая радиаторная решётка, а также расширенная комп­лектация, в которую входят свето­диодные фары, внедорожные шины, пере­настроенная подвеска, задний дифферен­циал с самоблоком повышенного трения и защита порогов.

Dodge Charger Daytona

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary
Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary
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Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary

Оригинальный Dodge Charger Daytona, представленный в 1969 году, стал одним из неофици­альных символов NASCAR — наряду с Plymouth Superbird. Огромное купе с аэродинами­ческим колпаком на носу и высоченным антикрылом выделялось не только экзотической внешностью, но и скоростью: Charger Daytona стал первым автомобилем NASCAR, который проехал круг по трассе Талладега со средней скоростью 200 миль в час (322 километра в час).

Для нужд омологации 501 экземпляр оригинальной Дайтоны попал на «гражданку». С аэроколпаком, антикрылом и монструозным V8. А спустя 50 лет у неё появился достойный наследник (вдохните воздуха) — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Смогли прочитать с первого раза?

Конечно, новые Дайтоны встречались в рядах Dodge и раньше, но именно этот седан является истинным продолжателем идей оригинала. Во-пер­вых, у него тот же тираж — 501 экземпляр. Во-вторых, у него до безумия мощный двигатель: под капотом юбилейной версии установлен 6,2-литровый V8 Hemi с компрессором, который выдаёт 727 лошадиных сил! С такой энерго­вооружённостью седан разменивает 60 миль в час (97 километров в час) за 3,6 секунды, а его максимальная скорость доходит до 315 километров в час. Контрастная полоса поперёк багажника, 20-дюймовые диски Warp Speed, тормоза Brembo и салон с алькантарой включены в базовую комплектацию. Только «лавки» сзади не хватает...

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser Heritage Edition
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Toyota Land Cruiser 70

Для любителей внедорожников Toyota Объединённые Арабские Эмираты — настоящий Эльдорадо: здесь, помимо Land Cruiser 200, можно купить ещё и несколько вариантов олдскульного Land Cruiser 70. Причём купить абсолютно новыми!

А для тех, кто хочет всё и сразу, недавно появилась спецверсия LC 200, вдохнов­лённая классической семидесяткой. Вообще-то, выход Land Cruiser 200 Heritage Edition посвящён выпуску 10-милли­онного «Крузака», но характерные наклейки на боковинах внедорожника явно отсылают к LC 70, у которого стикеры сохранились по сей день.

Помимо внешнего декора Land Cruiser 200 Heritage Edition предлагает велюровый (!!!) салон, распашные дверцы багажника, а также бортовой компрессор для подкачки колёс, который установ­лен в багажнике. В списке двигателей числятся атмосферные V6 и V8, причём шестицилиндровый мотор сочетается с механи­ческой коробкой передач, а восьми­цилиндровый — с автоматом.

В зависимости от моторов разнятся и цены: версия с V6 будет стоить 169 900 дирхам (3,5 миллиона рублей), с V8 – 224 900 дирхам (4,7 миллиона рублей). Тираж Heritage Edition составит всего 20 экземпляров.

Volkswagen Golf GTI Rabbit

Volkswagen Golf GTI Rabbit
Volkswagen Golf GTI Rabbit
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Volkswagen Golf GTI Rabbit

В отличие от арабского Land Cruiser, тираж Golf GTI Rabbit куда более много­численный. Точное число этих авто­мобилей не знают даже в Volkswagen, но пред­полагают, что их будет «пара-тройка тысяч».

Спецсерией Golf GTI в Америке прощаются с седьмым поколением хэтчбека. И, честно говоря, от базового хот-хэтча такие машины отличаются не слишком сильно. Клетчатая обивка на месте — и на том спасибо.

Однако название Rabbit для прощальной версии седьмого GTI выбрано не случайно. Ведь именно под именем Rabbit в Северной Америке продавался Golf GTI первого поколения. Позже спортверсии Golf на этом континенте назывались просто GTI, и вот с Golf GTI Rabbit петля времени вновь замкнулась.

Mercedes-Benz SL Spezial Edition 722

Mercedes-Benz SL Spezial Edition 722
Mercedes-Benz 300 SLR
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Mercedes-Benz SL Spezial Edition 722

129-й мерседесовский кузов запомнился не только множеством ролей в кино, но и обилием модификаций. Одних только версий от AMG было минимум пять штук! Запомнился SL ещё и версией, которая посвящена мерседесовскому прошлому.

В 1995 году дилеры Mercedes в Германии принимали заказы на модификацию Spezial Edition 722. Её посвятили легендарному SLR с бортовым номером 722, на котором Стрилинг Мосс и Денис Дженкинсон выиграли гонку Mille Miglia в 1955 году.

Исполнение Edition 722 было доступно для всех версий SL, кроме SL 600. Отличи­тельными особен­ностями таких машин были шестиспицевые колёсные диски Evo II, небольшие флажки возле воздухо­водов на крыльях, красно-чёрный кожаный салон, а также декоративные планки из карбона.

Впоследствии Mercedes-Benz уважил Стирлинга Мосса ещё больше, выпустив McLaren SLR 722 Edition, а также McLaren SLR Stirling Moss.

Porsche 911 Speedster

Porsche 911 Speedster
Porsche 911 Speedster
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Porsche 911 Speedster

356 Speedster представлял собой более лёгкую и более доступную версию обычного Porsche 356. Однако американцам модель с коротким ветровым стеклом и клеёночными боковыми окнами так полюбилась, что спорткар стал культовым. Именно по этой причине чуть ли не каждое поколение Porsche 911 имеет ограниченную серию Speedster в честь машины, позволившей Порше закрепиться в Штатах.

Если говорить о самом ярком «трибьюте» оригинальному Спидстеру, то им однозначно стал родстер на базе поколения 991: двигатель от GT3, обвес от GT3, механическая коробка передач — мечта автомобильного энтузиаста! Но есть одна деталь, которая мешает ему стать рукотворным памятником 356 Speedster, — тираж. Самый актуальный на сегодня 911 Speedster  выпущен в количестве 1948 экзем­пляров, так как именно в 1948 году было начато производство 356-х. Кстати, не Спидстеров: они появились спустя 4 года.

Куда более аутентичным был Speedster в кузове 997. Та самая низкая крышка, то самое короткое ветровое стекло, а главное — подходящий тираж. Потому что Спидстеров в поколении 997 выпустили всего 356 штук.

Renault Magnum Legend

Renault Magnum Legend
Renault Magnum Legend
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Renault Magnum Legend

Да, памятные модели встречаются не только среди легковушек! Магнум тоже проводили на заслуженный отдых красиво, замкнув исторический круг. Ведь прощальная серия Legend, состоящая из 99 грузо­виков, оформлена точно так же, как самый первый Magnum 1991 года.

Помимо чёрно-белого окраса, Magnum серии Legend выделяют хромиро­ванные гайки колёс, алюминиевые накладки на ступеньках, а также расширенное использо­вание натуральной кожи в салоне. Ну и памятная табличка с номером авто­мобиля на месте. Куда же без неё.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci
Bugatti Centodieci
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Bugatti Centodieci

Но если нужен настоящий «трибьют» машинам из прошлого, то нужно смотреть в сторону штучных супер- и гиперкаров. В этой лиге предков чтят как нигде больше.

Например, летом 2019 года компания Bugatti представила Centodieci – эксклюзивный гиперкар, который не только стал подарком фирмы самой себе на 110-й день рождения (ведь Centodieci переводится именно как «сто десять»), но и посвящением модели EB110 SS. Сходство с первым четырёх­турбинным Бугатти видно невооружённым глазом: тут и маленькая подкова радиаторной решётки, и характерные отверстия воздухо­заборников у дверей, и стационарное антикрыло в стиле знаменитого предка.

Любит делать посвящения классике и компания Ferrari, особенно по индивиду­альным заказам. Несколько лет назад по заказу дантиста Рика Уоркмана была изготов­лена единственная и неповторимая Ferrari SP275 RW Competizione, которая является современным прочтением Ferrari 275 GTB/C Special. Для этого проекта были привлечены специ­алисты как дизайн-студии Ferrari, так и ателье Pinifarina. В жертву принесли Ferrari F12tdf.

Стоит ли выпускать спецверсии, посвящённые старым машинам?

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