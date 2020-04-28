Вспомнить всех: 12 спецверсий современных машин, посвящённых легендарной классике
Алексей Олефиренко
Специальные и ограниченные версии — отличный способ подогреть интерес к обычной модели. Ну кто же откажется получить эксклюзив, выпущенный ограниченным тиражом, пусть даже от любой другой модификации он будет отличаться шильдиками и накладками на пороги. Однако встречаются и действительно крутые лимитированные серии — например, посвящённые автомобилям из прошлого. Сегодня вспоминаем самые интересные проекты.
Lotus Exige Cup 430 Type 49/79
Компания Lotus очень гордится своим гоночным наследием и потому периодически напоминает миру о тех славных деньках, когда команда Колина Чепмэна была одним из лидеров
Вот и на Гудвудском фестивале скорости 2018 года британцы сыграли на своём чемпионском прошлом, представив суперкар Exige Cup 430 в лимитированных сериях Type 49 и Type 79. Технически машины ничем не отличаются от обычного Exige Cup 430: 3,5-литровый V6 с компрессором, снаряжённая масса в 1056 килограммов... Их выделяет только ливрея, вдохновлённая формульными Lotus 49B и Lotus 79.
Выбор именно этих машин в качестве «посвящения» не случаен. Lotus 49B стал триумфатором сезона 1968 года: команда выиграла Кубок конструкторов, а Грэм Хилл — чемпионский титул. Инновационный Lotus 79, в свою очередь, блистал десять лет спустя,
Aston Martin V12 Vantage V600
Aston Martin Vantage предыдущего поколения считается долгожителем даже по спорткаровским меркам. Он продержался на конвейере с 2005 по 2018 год и стал последним Астоном на платформе VH. Поэтому на пенсию его проводили красиво.
Лебединой песней Vantage стала версия V600, названная так в честь флагманской версии V8 Vantage 1998 года. Однако общего у моделей не так много: разве что колёса с креплением одной гайкой, да механические коробки передач. Да и тираж заметно отличается: количество V600 1998 года превышает 50 экземпляров, а линейка V600
Впрочем, это объясняется тем, что V12 Vantage V600 заметно круче обычного V12 Vantage того же поколения: тут расширенная колея передней и задней осей, иные рычаги подвески, полностью новый аэродинамический пакет, особый капот с перфорацией, обилие карбона в салоне… Красивый финал для красивого автомобиля.
Jaguar XK E-Type Celebration
Когда на Женевском автосалоне 1961 года дебютировал Jaguar
Ещё до появления серийного F-Type, который и считается идеологическим преемником
Все автомобили покрасили в особый цвет «чёрная вишня» и оснастили чёрным матерчатым верхом. Помимо краски, спецверсию выделяло широкое использование хромированных элементов (на решётке радиатора, корпусах зеркал), 19-дюймовые колёсные диски Tamana Red Badge Jaguar Heritage, а также комбинированная отделка планками цвета слоновой кости и рояльного лака. На подголовники сидений машин нанесены логотипы Jaguar Heritage. Видимо, чтобы совсем наверняка.
Mini 1499 GT
Был в конце 60-х такой MINI — 1275 GT. У него имелась квадратная мордашка от модели Clubman, «взрывной» мотор объёмом почти 1,3 литра и мощностью 58 лошадиных сил, а также богатая комплектация. В общем, топовый топ того времени, которым концерн British Leyland надеялся поднять престиж марки. Но затея не выгорела и тираж 1275 GT получился относительно скромным: за 11 лет производства было выпущено 111 тысяч автомобилей.
Тем не менее, спецсерия 1499 GT, выпущенная в 2017 году, посвящена именно этому автомобилю. В отличие от 1275 GT, комплектация 1499 GT далека от «полного фарша»: под капотом — скромненький 1,5-литровый моторчик с тремя цилиндрами от версии One, в салоне — «средняя» мультимедийная система и обычный кондиционер вместо климат-контроля. Зато есть обвес в стиле JCW, спортивная подвеска, спортивные сиденья и перенастроенный «автомат».
И если у 1275 GT число в названии говорило о рабочем объёме двигателя, то в случае с 1499 GT оно говорит о тираже: построили ровно 1499 праворульных «Миников» этой серии.
Jeep Wrangler Willys
Последний Wrangler вроде только появился, а у него уже с десяток ограниченных серий. И одна из них, естественно, посвящена Виллису.
Однако источником вдохновения для спецсерии Willys послужил не тот самый МВ, а Willys-Overland
Что же отличает Wrangler в версии Willys от обычного? На самом деле, не так много. Характерные стикеры на корме и капоте, матовая радиаторная решётка, а также расширенная комплектация, в которую входят светодиодные фары, внедорожные шины, перенастроенная подвеска, задний дифференциал с самоблоком повышенного трения и защита порогов.
Dodge Charger Daytona
Оригинальный Dodge Charger Daytona, представленный в 1969 году, стал одним из неофициальных символов NASCAR — наряду с Plymouth Superbird. Огромное купе с аэродинамическим колпаком на носу и высоченным антикрылом выделялось не только экзотической внешностью, но и скоростью: Charger Daytona стал первым автомобилем NASCAR, который проехал круг по трассе Талладега со средней скоростью 200 миль в час (322 километра в час).
Для нужд омологации 501 экземпляр оригинальной Дайтоны попал на «гражданку». С аэроколпаком, антикрылом и монструозным V8. А спустя 50 лет у неё появился достойный наследник (вдохните воздуха) — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition. Смогли прочитать с первого раза?
Конечно, новые Дайтоны встречались в рядах Dodge и раньше, но именно этот седан является истинным продолжателем идей оригинала.
Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition
Для любителей внедорожников Toyota Объединённые Арабские Эмираты — настоящий Эльдорадо: здесь, помимо Land Cruiser 200, можно купить ещё и несколько вариантов олдскульного Land Cruiser 70. Причём купить абсолютно новыми!
А для тех, кто хочет всё и сразу, недавно появилась спецверсия LC 200, вдохновлённая классической семидесяткой.
Помимо внешнего декора Land Cruiser 200 Heritage Edition предлагает велюровый (!!!) салон, распашные дверцы багажника, а также бортовой компрессор для подкачки колёс, который установлен в багажнике. В списке двигателей числятся атмосферные V6 и V8, причём шестицилиндровый мотор сочетается с механической коробкой передач, а восьмицилиндровый — с автоматом.
В зависимости от моторов разнятся и цены: версия с V6 будет стоить 169 900 дирхам (3,5 миллиона рублей), с V8 – 224 900 дирхам (4,7 миллиона рублей). Тираж Heritage Edition составит всего 20 экземпляров.
Volkswagen Golf GTI Rabbit
В отличие от арабского Land Cruiser, тираж Golf GTI Rabbit куда более многочисленный. Точное число этих автомобилей не знают даже в Volkswagen, но предполагают, что их будет «пара-тройка тысяч».
Спецсерией Golf GTI в Америке прощаются с седьмым поколением хэтчбека. И, честно говоря, от базового хот-хэтча такие машины отличаются не слишком сильно. Клетчатая обивка на месте — и на том спасибо.
Однако название Rabbit для прощальной версии седьмого GTI выбрано не случайно. Ведь именно под именем Rabbit в Северной Америке продавался Golf GTI первого поколения. Позже спортверсии Golf на этом континенте назывались просто GTI, и вот с Golf GTI Rabbit петля времени вновь замкнулась.
Mercedes-Benz SL Spezial Edition 722
129-й мерседесовский кузов запомнился не только множеством ролей в кино, но и обилием модификаций. Одних только версий от AMG было минимум пять штук! Запомнился SL ещё и версией, которая посвящена мерседесовскому прошлому.
В 1995 году дилеры Mercedes в Германии принимали заказы на модификацию Spezial Edition 722. Её посвятили легендарному SLR с бортовым номером 722, на котором Стрилинг Мосс и Денис Дженкинсон выиграли гонку Mille Miglia в 1955 году.
Исполнение Edition 722 было доступно для всех версий SL, кроме SL 600. Отличительными особенностями таких машин были шестиспицевые колёсные диски Evo II, небольшие флажки возле воздуховодов на крыльях, красно-чёрный кожаный салон, а также декоративные планки из карбона.
Впоследствии Mercedes-Benz уважил Стирлинга Мосса ещё больше, выпустив McLaren SLR 722 Edition, а также McLaren SLR Stirling Moss.
Porsche 911 Speedster
356 Speedster представлял собой более лёгкую и более доступную версию обычного Porsche 356. Однако американцам модель с коротким ветровым стеклом и клеёночными боковыми окнами так полюбилась, что спорткар стал культовым. Именно по этой причине чуть ли не каждое поколение Porsche 911 имеет ограниченную серию Speedster в честь машины, позволившей Порше закрепиться в Штатах.
Если говорить о самом ярком «трибьюте» оригинальному Спидстеру, то им однозначно стал родстер на базе поколения 991: двигатель от GT3, обвес от GT3, механическая коробка передач — мечта автомобильного энтузиаста! Но есть одна деталь, которая мешает ему стать рукотворным памятником 356 Speedster, — тираж. Самый актуальный на сегодня 911 Speedster выпущен в количестве 1948 экземпляров, так как именно в 1948 году было начато производство
Куда более аутентичным был Speedster в кузове 997. Та самая низкая крышка, то самое короткое ветровое стекло, а главное — подходящий тираж. Потому что Спидстеров в поколении 997 выпустили всего 356 штук.
Renault Magnum Legend
Да, памятные модели встречаются не только среди легковушек! Магнум тоже проводили на заслуженный отдых красиво, замкнув исторический круг. Ведь прощальная серия Legend, состоящая из 99 грузовиков, оформлена точно так же, как самый первый Magnum 1991 года.
Помимо чёрно-белого окраса, Magnum серии Legend выделяют хромированные гайки колёс, алюминиевые накладки на ступеньках, а также расширенное использование натуральной кожи в салоне. Ну и памятная табличка с номером автомобиля на месте. Куда же без неё.
Bugatti Centodieci
Но если нужен настоящий «трибьют» машинам из прошлого, то нужно смотреть в сторону штучных супер- и гиперкаров. В этой лиге предков чтят как нигде больше.
Например, летом 2019 года компания Bugatti представила Centodieci – эксклюзивный гиперкар, который не только стал подарком фирмы самой себе на
Любит делать посвящения классике и компания Ferrari, особенно по индивидуальным заказам. Несколько лет назад по заказу дантиста Рика Уоркмана была изготовлена единственная и неповторимая Ferrari SP275 RW Competizione, которая является современным прочтением Ferrari 275