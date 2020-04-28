Вспомнить всех: 12 спецверсий современных машин, посвящённых легендарной классике

Компания Lotus очень гордится своим гоночным наследием и потому периоди­чески напоминает миру о тех славных деньках, когда команда Колина Чепмэна была одним из лидеров Формулы-1.

Вот и на Гудвудском фестивале скорости 2018 года британцы сыграли на своём чемпион­ском прошлом, представив суперкар Exige Cup 430 в лимити­рованных сериях Type 49 и Type 79. Технически машины ничем не отличаются от обычного Exige Cup 430: 3,5-литровый V6 с компрессором, снаряжённая масса в 1056 кило­граммов... Их выделяет только ливрея, вдохнов­лённая формульными Lotus 49B и Lotus 79.