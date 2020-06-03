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Кто дальше уедет без масла в моторе: Ford, Honda или Peugeot

Новости

Николай Андреев

Мэт Уотсон из Carwow выяснил, как долго автомобиль может функцио­нировать безо всех технических жидкостей, в том числе без масла в двигателе. Для экспери­мента он взял Ford Focus, Honda Civic и Peugeot 206. При помощи своей команды Мэт слил все жидкости из машин, а для того, чтобы моторы работали на макси­мальных оборотах, придавил педали газа камнями.

Первым сдался Ford Focus — всего через 20 секунд после старта испытания. Чуть позже Peugeot 206 задымился, а двигатель заглох через 27 секунд после Фокуса. Civic работал спустя две минуты после запуска двигателя, поэтому Мэт сел за руль сам и поехал. В результате мотор Хонды остановился только спустя 6 минут и 22 секунды.

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