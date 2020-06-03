Кто дальше уедет без масла в моторе: Ford, Honda или Peugeot

Мэт Уотсон из Carwow выяснил, как долго автомобиль может функцио­нировать безо всех технических жидкостей, в том числе без масла в двигателе. Для экспери­мента он взял Ford Focus, Honda Civic и Peugeot 206. При помощи своей команды Мэт слил все жидкости из машин, а для того, чтобы моторы работали на макси­мальных оборотах, придавил педали газа камнями.