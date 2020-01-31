Они утонули: суперкары, которые падали в воду

Не ищут лёгких путей: автомобили самых необычных профессий

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Команда Авто.ру

Представить машину в роли снегоуборщика, молоковоза или скорой помощи может каждый. Но иногда у автомо­билей оказываются настолько диковинные профессии, что им и название найти бывает непросто.

Пограничник-контрабандист

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История, в которую невозможно поверить, если бы она не была чистой правдой. В начале 1950-х в Германии промыш­ляла банда, занимав­шаяся контра­бандой кофе из Нидер­ландов. Причём от частых погонь смекалистые бандиты уходили, раз­брасывая под колёса машин преследо­ва­телей шипы. Тогда не менее смекалистые немецкие полицаи оснастили служебный Porsche 356... швабрами с серво­приводом, которые в буквальном смысле сметали раз­бросан­ные колючки с асфальта. 

Спортсмен-рекордсмен

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С разбегу и не скажешь, что же на самом деле происходит на этих снимках... Ну а проис­ходит тут попытка устано­вить рекорд скорости на шоссейном вело­сипеде! Виновник торже­ства — француз­ский вело­гонщик Жозе Мейфрре — остер­венело накручи­вает педали в воздушном мешке (или, если угодно, в слип­стриме) Mercedes-Benz 300 SL. Вы, наверное, не поверите, но 19 июля 1962 года на участке немецкого автобана близ Фрай­бурга этот тандем достиг скорости в 204,73 км/ч!

В дальнейшем рекорд пытались превзойти не раз, но далеко не всегда удачно. Скажем, через 15 лет полным фиаско закончилась попытка велогонщика Жан-Клод Рюда, хотя помогал ему Porsche 935 с победи­телем «Ле-Мана» Анри Пескароло за рулем. Но в 2019 году 45-лет­ний Нейл Кэмбелл разогнался до 280,556 кило­метров в час на вело­сипеде особой конструкции, следуя за Porsche Cayenne.

Экспресс-почтальон

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На самом деле автомобили в почтовой службе не редкость, а совсем наоборот — привычное дело. Но вы сначала дослушайте! В прошлом веке целый автопарк удли­нённых 6,5-метровых шести­колёсных Citroen DS и CX, пере­деланных кузовным ателье Automobiles Tissier, занимались экспресс-доставкой свежей прессы из Парижа во Франкфурт. И про один из таких мы даже сняли большой видеоролик. С гидро­пневматикой на каждой оси, увели­ченным до 280 л топливным баком и 2,3-литровой «четвёркой» мощностью 141 л.с. удлинённые Ситроены, даже под завязку забитые газетами, выдавали на шоссе 160 км/ч. Получалось выгоднее и дешевле, чем возить корреспон­денцию на самолёте.

Мобильная голубятня

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Голубь — символ мира. Но это ведь как посмотреть... Например, пере­движные голубятни сотню лет назад строили отнюдь не для мирных задач: в годы Первой и даже Второй мировой войны голубей активно использо­вали для связи. Получа­ется, что голубятня на колёсах — это дедушка совре­менных войск связи. Конкретно на этих снимках – пере­оборудо­ванный в мобильную голубятню англий­ский автобус LGOC B-type образца 1910 года. Голубиные войска тянули лямку не только в Велико­британии, но и в составе француз­ских, немецких и американских соединений.

Церковь на колёсах

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Кровопролитным военным конфликтам человече­ство обязано и появ­лению пере­движных… церквей! Вообще-то, пере­оборудо­ванные под храмы железно­дорожные вагоны были весьма популярны в США ещё в XIX веке. Но именно Первая мировая война с огромным количе­ством потерь с обеих сторон и постоянно меняющейся линией фронта потребо­вала мобиль­ности ещё и от армейских капелланов. Необходи­мость в храмах на колёсах не отпала и по сей день. Никто, конечно, не кричит об этом на каждом углу, но сегодня в составе россий­ских Вооружённых Сил числятся сразу несколько пере­деланных в пере­движные церкви КамАЗов с прицепами.

Гоночный эвакуатор

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Сегодня гоночные автомобили спокойно путеше­ствуют в комфорта­бельном чреве грузовиков, самолётов или кораблей. Но разве мы вспоминаем что-то обычное? Никак нет!

В 1950-х годах прошлого века Mercedes-Benz разработал по-настоящему гоночный эвакуатор Das Blaue Wunder. С совер­шенно офигенским дизайном, удлинённой рамой от купе S300 Adenauer (W186), интерьером от «Понтона» и трёх­литровым мотором от суперкара 300 SL. Зачем? Ну, во-первых, конечно, для красоты. А ещё «Синее чудо» в случае серьёзной поломки боевой машины на трени­ровке или квалифи­кации позволяло... быстренько сгонять в Германию за запасным автомо­билем. От Монцы до Штутгарта всего каких-то 500 км — для бешеного эвакуатора, спокойно разгоняв­шегося до 170 км/ч, вообще не крюк...

Автомобиль-библиотека

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Если человек не стремится к просвещению, то — можете не сомневаться — просвеще­ние само доберётся до человека. Можно посмеяться над так назы­ваемыми пере­движными клубами, нёсшими культуру в отдалён­ные регионы Советского Союза. Можно, но не стоит... Набитые книгами и учебниками авто­бусы и грузовики — на самом деле вполне привычное явление на дорогах всего мира. Пере­движные библиотеки появились задолго до изобретения автомобиля. 

Еще в середине XIX века по американской глубинке колесили гужевые фургоны изда­тельства Harper & Brothers, знакомив­шие всех желающих с фирменной печатной продукцией. Появление же первых авто­мобилей-библиотек относят к 20-м годам прошлого века. Пионером (или всё-таки пионеркой?!) считается американка Сара Эскью, которая пере­оборудо­вала личный Ford T в книжную лавку.

Испытатель шин

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Автомобиль, с помощью которого испытывают покрышки для легко­вушек? Ничего интересного. Но конкретно этот 10-ко­лёсный «Michelin-PLR», построенный на базе Citroen DS и прозван­ный «много­ножкой», приме­нялся для тестов грузовых шин. Как? На самом деле колёс у пяти­осного чуда вообще 11 — одно, невидимое, распо­ложено внутри салона. По сути, это динами­ческий стенд, на который устанав­ли­валась грузовая шина для испытаний на скорости вплоть до 180 км/ч.

С помощью гидропневматики грузовую шину можно было подни­мать, опускать, наклонять относи­тельно централь­ной оси и фикси­ровать в разных положе­ниях. Ещё «Ситроен» оснащался сразу двумя моторами V8 от Chevrolet Corvette. Один приводил в движе­ние саму машину, другой — раскручи­вал грузовую покрышку на стенде. Ну очень интересная конструкция!

Испытатель коэффициента сцепления

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С первого взгляда эту «восьмёрочку» можно принять за машину сопровож­дения, которая помогает призем­лившимся само­лётам найти своё парко­вочное место. Вот и ВАЗ-2108 «Аэро» имеет прямое отношение к аэро­дромной технике. Только это не эскорт, а тестовая лабора­тория для взлётно-посадочных полос. 

Применялась эта штуковина для точного прогнозиро­вания тормозного пути призем­ляющих­ся лайнеров. В задней части хэтчбека установ­лено пятое измери­тельное колесо, с помощью которого опре­делялся коэффи­циент сцепления с поверх­ностью покрытия. А также скорость, при которой начина­ется аква­плани­рование. Всего по заказу «Аэро­флота» было собрано 10 таких «восьмёрок».

Церемониальный перевозчик цветов

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Катафалк — не самая веселая, но вполне распро­странённая профессия автомобиля. А что вы скажете о машинах, специально приспособ­ленных для транспор­тировки венков и букетов? Были ведь и такие. Что тут скажешь — просто помолчим...

Какая профессия вас удивила больше всего?

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