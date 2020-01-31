Не ищут лёгких путей: автомобили самых необычных профессий

С разбегу и не скажешь, что же на самом деле происходит на этих снимках... Ну а проис­ходит тут попытка устано­вить рекорд скорости на шоссейном вело­сипеде! Виновник торже­ства — француз­ский вело­гонщик Жозе Мейфрре — остер­венело накручи­вает педали в воздушном мешке (или, если угодно, в слип­стриме) Mercedes-Benz 300 SL. Вы, наверное, не поверите, но 19 июля 1962 года на участке немецкого автобана близ Фрай­бурга этот тандем достиг скорости в 204,73 км/ч!

В дальнейшем рекорд пытались превзойти не раз, но далеко не всегда удачно. Скажем, через 15 лет полным фиаско закончилась попытка велогонщика Жан-Клод Рюда, хотя помогал ему Porsche 935 с победи­телем «Ле-Мана» Анри Пескароло за рулем. Но в 2019 году 45-лет ­ний Нейл Кэмбелл разогнался до 280,556 кило­метров в час на вело­сипеде особой конструкции, следуя за Porsche Cayenne.