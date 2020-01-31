Не ищут лёгких путей: автомобили самых необычных профессий
Команда Авто.ру
Представить машину в роли снегоуборщика, молоковоза или скорой помощи может каждый. Но иногда у автомобилей оказываются настолько диковинные профессии, что им и название найти бывает непросто.
Пограничник-контрабандист
История, в которую невозможно поверить, если бы она не была чистой правдой. В начале
Спортсмен-рекордсмен
С разбегу и не скажешь, что же на самом деле происходит на этих снимках... Ну а происходит тут попытка установить рекорд скорости на шоссейном велосипеде! Виновник торжества — французский велогонщик Жозе Мейфрре — остервенело накручивает педали в воздушном мешке (или, если угодно, в слипстриме) Mercedes-Benz 300 SL. Вы, наверное, не поверите, но 19 июля 1962 года на участке немецкого автобана близ Фрайбурга этот тандем достиг скорости в
В дальнейшем рекорд пытались превзойти не раз, но далеко не всегда удачно. Скажем, через 15 лет полным фиаско закончилась попытка велогонщика Жан-Клод Рюда, хотя помогал ему Porsche 935 с победителем «Ле-Мана» Анри Пескароло за рулем. Но в 2019 году
Экспресс-почтальон
На самом деле автомобили в почтовой службе не редкость, а совсем наоборот — привычное дело. Но вы сначала дослушайте! В прошлом веке целый автопарк удлинённых 6,5-метровых шестиколёсных Citroen DS и CX, переделанных кузовным ателье Automobiles Tissier, занимались экспресс-доставкой свежей прессы из Парижа во Франкфурт. И про один из таких мы даже сняли большой видеоролик. С гидропневматикой на каждой оси, увеличенным до 280 л топливным баком и 2,3-литровой «четвёркой» мощностью 141 л.с. удлинённые Ситроены, даже под завязку забитые газетами, выдавали на шоссе
Мобильная голубятня
Голубь — символ мира. Но это ведь как посмотреть... Например, передвижные голубятни сотню лет назад строили отнюдь не для мирных задач: в годы Первой и даже Второй мировой войны голубей активно использовали для связи. Получается, что голубятня на колёсах — это дедушка современных войск связи. Конкретно на этих снимках – переоборудованный в мобильную голубятню английский автобус LGOC
Церковь на колёсах
Кровопролитным военным конфликтам человечество обязано и появлению передвижных… церквей! Вообще-то, переоборудованные под храмы железнодорожные вагоны были весьма популярны в США ещё в XIX веке. Но именно Первая мировая война с огромным количеством потерь с обеих сторон и постоянно меняющейся линией фронта потребовала мобильности ещё и от армейских капелланов. Необходимость в храмах на колёсах не отпала и по сей день. Никто, конечно, не кричит об этом на каждом углу, но сегодня в составе российских Вооружённых Сил числятся сразу несколько переделанных в передвижные церкви КамАЗов с прицепами.
Гоночный эвакуатор
Сегодня гоночные автомобили спокойно путешествуют в комфортабельном чреве грузовиков, самолётов или кораблей. Но разве мы вспоминаем что-то обычное? Никак нет!
В 1950-х годах прошлого века Mercedes-Benz разработал по-настоящему гоночный эвакуатор Das Blaue Wunder. С совершенно офигенским дизайном, удлинённой рамой от купе S300 Adenauer (W186), интерьером от «Понтона» и трёхлитровым мотором от суперкара 300 SL. Зачем? Ну, во-первых, конечно, для красоты. А ещё «Синее чудо» в случае серьёзной поломки боевой машины на тренировке или квалификации позволяло... быстренько сгонять в Германию за запасным автомобилем. От Монцы до Штутгарта всего каких-то 500 км — для бешеного эвакуатора, спокойно разгонявшегося до
Автомобиль-библиотека
Если человек не стремится к просвещению, то — можете не сомневаться — просвещение само доберётся до человека. Можно посмеяться над так называемыми передвижными клубами, нёсшими культуру в отдалённые регионы Советского Союза. Можно, но не стоит... Набитые книгами и учебниками автобусы и грузовики — на самом деле вполне привычное явление на дорогах всего мира. Передвижные библиотеки появились задолго до изобретения автомобиля.
Еще в середине XIX века по американской глубинке колесили гужевые фургоны издательства Harper & Brothers, знакомившие всех желающих с фирменной печатной продукцией. Появление же первых автомобилей-библиотек относят
Испытатель шин
Автомобиль, с помощью которого испытывают покрышки для легковушек? Ничего интересного. Но конкретно этот
С помощью гидропневматики грузовую шину можно было поднимать, опускать, наклонять относительно центральной оси и фиксировать в разных положениях. Ещё «Ситроен» оснащался сразу двумя моторами V8 от Chevrolet Corvette. Один приводил в движение саму машину, другой — раскручивал грузовую покрышку на стенде. Ну очень интересная конструкция!
Испытатель коэффициента сцепления
С первого взгляда эту «восьмёрочку» можно принять за машину сопровождения, которая помогает приземлившимся самолётам найти своё парковочное место. Вот и ВАЗ-2108 «Аэро» имеет прямое отношение к аэродромной технике. Только это не эскорт, а тестовая лаборатория для взлётно-посадочных полос.
Применялась эта штуковина для точного прогнозирования тормозного пути приземляющихся лайнеров. В задней части хэтчбека установлено пятое измерительное колесо, с помощью которого определялся коэффициент сцепления с поверхностью покрытия. А также скорость, при которой начинается аквапланирование. Всего по заказу «Аэрофлота» было собрано 10 таких «восьмёрок».
Церемониальный перевозчик цветов
Катафалк — не самая веселая, но вполне распространённая профессия автомобиля. А что вы скажете о машинах, специально приспособленных для транспортировки венков и букетов? Были ведь и такие. Что тут скажешь — просто помолчим...