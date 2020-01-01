10 главных автомобильных премьер 2019 года

Самые интересные машины, придуманные 100 лет назад

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Команда Авто.ру

Какие машины определили эпоху, в которую зачитывались Джойсом и Зощенко, хохотали над фильмами Чаплина, танцевали чарльстон, строили коммунизм и обходили «сухой закон».

Citroen Type A (1920)

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Свою эмблему «Ситроен» получил благодаря шевронным шестерням — первому по-настоящему большому бизнесу Андре Ситроена. Во время Первой мировой сын торговца брилли­антами разбогател на производ­стве боеприпасов, а после её окончания Ситроен бросился в омут автомо­бильного бизнеса. Причём в нетипичный для того времени демократичный сегмент. Первая же модель «Ситроен» — type A — стала для Европы примерно тем же, чем Ford T был для США. Масштабы в абсолютных значениях, конечно, несоизмери­мые, но всё равно 20 тысяч выпущенных в 1920-м «ашек» сделали «Ситроен» первым массовым автопроизво­дителем Старого Света.

Lancia Lambda (1922)

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Знаменитый туринский бренд жив до сих пор, но, по сравнению с достижениями столетней давности, нынешние «успехи» Lancia выглядят до обидного жалко. То ли дело раньше... Скажем, представ­ленная в 1922 году модель Lambda — это первый серийный автомобиль мира с кузовом несущей конструкции. Настоящая рево­люция, плоды которой мы пожинаем по сей день!

Austin Seven (1922)

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Если Ford T поставил на колёса США, а тот же Citroen A — конти­нентальную Европу, то почётная роль автомо­бильного мисси­онера Велико­британии принад­лежит вот такой неказистой малютке. «Остин-7» дебюти­ровал в 1922-м, предложив британцам четыре колеса и 700-кубовый моторчик почти по цене мото­цикла. Кстати, «семёрка» напрямую замешана в истории появ­ления двух автомо­бильных брендов с мировым именем. Именно с переделок «остинов» начинал свой автомо­бильный бизнес Уильям Лайонз, основатель «Ягуара». Да и первые автомобили BMW — это всего лишь лицензионные версии той же «семёрки».

Bugatti Type 35 (1924)

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Это не просто автомобиль, принесший мировую славу Этторе Бугатти, — берите много выше! Именно 35-я обессмертила имя знаме­нитого француза итальянского происхож­дения. Изысканная, утончённая и очень красивая Type 35 в своё время заслуженно считалась коро­левой автогонок Старого Света. Сложно поверить, но на счету этой модели и её производных свыше двух тысяч побед в гонках самого разного уровня. Что ты на это скажешь, Льюис Хэмилтон?!

Alfa Romeo 6C 1500 (1925)

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Ну и какая подборка лучших автомобилей без Alfa Romeo? Тем более, что модель 6C 1500 заслуживает попадания в хит-парад и благодаря техни­ческим инновациям (например, первый в истории миланской фирмы сдвоенный верхний распред­вал), и спортивным достижениям (1-е место в абсолютном зачёте на «Милле Милья-1929»), и, конечно же, своей красоте. Тут, пожалуй, комментарии не требуются...

Ford A (1927)

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Сменщик легендарной «Жестяной Лиззи», Ford A, тоже стал всемирным хитом и мульти­миллионером. Воплотив в «ашке» всё самое-самое того времени, Генри Форд основательно про­апгрейдил дороги Соеди­нённых Штатов, которые предыдущие 20 лет он же заполнял моделью Т. Новый Ford A не только продолжил автомо­бильную колони­зацию Америки, но и запустил аналогичный процесс в России. Ведь первая по-насто­ящему массовая легковушка Страны Советов — ГАЗ-А — не что иное, как лицензионная версия Ford. Да и завод в Нижнем Новгороде строили по образу и подобию «фордовского» Ривер-Руж.

La Salle 303 (1927)

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Дебютная модель этого, ныне почти полностью забытого, бренда сразу вошла в историю. Дело в том, что «Ла Салль-303» считается первым в мире авто­мобилем, изначально созданным профес­сиональными дизайнерами. Его экстерьером и интерьером занимались специ­алисты только что организо­ванной «джиэмовской» студии Art & Color, во главе которой был постав­лен легендарный Харли Эрл — в недалёком будущем один из самых известных автомобильных дизайнеров Америки.

Duesenberg J (1928)

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Он должен был стать символом величия промыш­ленной Америки, но в итоге оказался автомо­бильным примером пира во время чумы. В 1928-м, в год своего дебюта, Duesenberg J был самым совер­шенным, самым престижным, самым мощным и, вполне возможно, самым красивым автомобилем Америки. Да что там Америки — всего мира! Но бриллиант в короне автомо­бильной империи Эббана Лобана Корда, огранённый гением братьев Дюзенберг, появился в самый неудачный из всех неудачных моментов. Меньше чем через год после дебюта Duesenberg J начнётся Великая Депрессия, в воронку которой засосёт и модель J, и всю автомо­бильную империю мистера Корда...

Mercedes-Benz SSK (1928)

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Великолепный образчик передовой инженерной мысли Фердинанда Порше (и един­ственный немецкий автомобиль в нашей подборке) вполне можно назвать предтечей спортивных род­стеров Mercedes-Benz второй половины века. И да, автор этой машины — именно доктор Порше: для него SSK стал одной из последних моделей, разрабо­танных за пределами собствен­ного инженерного бюро. Построенный на укороченном шасси предста­вительской модели Type 630, Mercedes-Benz SSK (Super Sport Kurz — «супер­спортивный укоро­ченный») не врал ни одной буквой своего имени. Он правда был про спорт, он правда был супер! 7-литро­вая компрес­сорная «шестёрка» мощностью под 300 л.с. разгоняла этот двух­местный родстер почти до 200 км/ч. Неплохо для машины, выпущенной 100 лет назад...

Bentley Blower (1929)

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Нет в мире другого автомобиля, мифическая слава которого настолько превос­ходит его реальные достиже­ния. Без упоми­нания о «Бентли-Блоуэр» не обходится ни одна статья об автомобилях 20-х годов XX века, именно такая модель стояла в гараже литера­турного, а не киношного Джеймса Бонда, а стоимость доживших до наших дней экзем­пляров сравнима с ценой билета в космос. А ведь Blower не выиграл ни одной значимой гонки и вообще слыл машиной грубой, ненадёжной, некрасивой и плохо управ­ляемой. Тем не менее, именно этот прожор­ливый монстр с приводным компрес­сором Roots у всех ассоци­ируется с гоночными успехами Bentley 20-х годов. Говорят, расход топлива «Блоуэра» составлял четыре литра. Не подумайте, что на 100 км, — в минуту!

Какая машина из ревущих 20-х — самая важная?

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