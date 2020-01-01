Самые интересные машины, придуманные 100 лет назад
Команда Авто.ру
Какие машины определили эпоху, в которую зачитывались Джойсом и Зощенко, хохотали над фильмами Чаплина, танцевали чарльстон, строили коммунизм и обходили «сухой закон».
Citroen Type A (1920)
Свою эмблему «Ситроен» получил благодаря шевронным шестерням — первому
Lancia Lambda (1922)
Знаменитый туринский бренд жив до сих пор, но, по сравнению с достижениями столетней давности, нынешние «успехи» Lancia выглядят до обидного жалко. То ли дело раньше... Скажем, представленная в 1922 году модель Lambda — это первый серийный автомобиль мира с кузовом несущей конструкции. Настоящая революция, плоды которой мы пожинаем по сей день!
Austin Seven (1922)
Если Ford T поставил на колёса США, а тот же Citroen A — континентальную Европу, то почётная роль автомобильного миссионера Великобритании принадлежит вот такой неказистой малютке.
Bugatti Type 35 (1924)
Это не просто автомобиль, принесший мировую славу Этторе Бугатти, — берите много выше! Именно
Alfa Romeo 6C 1500 (1925)
Ну и какая подборка лучших автомобилей без Alfa Romeo? Тем более, что модель 6C 1500 заслуживает попадания в хит-парад и благодаря техническим инновациям (например, первый в истории миланской фирмы сдвоенный верхний распредвал), и спортивным достижениям
Ford A (1927)
Сменщик легендарной «Жестяной Лиззи», Ford A, тоже стал всемирным хитом и мультимиллионером. Воплотив в «ашке» всё самое-самое того времени, Генри Форд основательно проапгрейдил дороги Соединённых Штатов, которые предыдущие 20 лет он же заполнял моделью Т. Новый Ford A не только продолжил автомобильную колонизацию Америки, но и запустил аналогичный процесс в России. Ведь первая
La Salle 303 (1927)
Дебютная модель этого, ныне почти полностью забытого, бренда сразу вошла в историю. Дело в том, что «Ла Салль-303» считается первым в мире автомобилем, изначально созданным профессиональными дизайнерами. Его экстерьером и интерьером занимались специалисты только что организованной «джиэмовской» студии Art & Color, во главе которой был поставлен легендарный Харли Эрл — в недалёком будущем один из самых известных автомобильных дизайнеров Америки.
Duesenberg J (1928)
Он должен был стать символом величия промышленной Америки, но в итоге оказался автомобильным примером пира во время чумы.
Mercedes-Benz SSK (1928)
Великолепный образчик передовой инженерной мысли Фердинанда Порше (и единственный немецкий автомобиль в нашей подборке) вполне можно назвать предтечей спортивных родстеров Mercedes-Benz второй половины века. И да, автор этой машины — именно доктор Порше: для него SSK стал одной из последних моделей, разработанных за пределами собственного инженерного бюро. Построенный на укороченном шасси представительской модели Type 630, Mercedes-Benz SSK (Super Sport Kurz — «суперспортивный укороченный») не врал ни одной буквой своего имени. Он правда был про спорт, он правда был супер!
Bentley Blower (1929)
Нет в мире другого автомобиля, мифическая слава которого настолько превосходит его реальные достижения. Без упоминания о «Бентли-Блоуэр» не обходится ни одна статья об автомобилях