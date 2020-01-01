Самые интересные машины, придуманные 100 лет назад

Нет в мире другого автомобиля, мифическая слава которого настолько превос­ходит его реальные достиже­ния. Без упоми­нания о «Бентли-Блоуэр» не обходится ни одна статья об автомобилях 20-х годов XX века, именно такая модель стояла в гараже литера­турного, а не киношного Джеймса Бонда, а стоимость доживших до наших дней экзем­пляров сравнима с ценой билета в космос. А ведь Blower не выиграл ни одной значимой гонки и вообще слыл машиной грубой, ненадёжной, некрасивой и плохо управ­ляемой. Тем не менее, именно этот прожор­ливый монстр с приводным компрес­сором Roots у всех ассоци­ируется с гоночными успехами Bentley 20-х годов. Говорят, расход топлива «Блоуэра» составлял четыре литра. Не подумайте, что на 100 км, — в минуту!