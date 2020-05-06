Очень странные дела: автомобильные истории, которые не любят вспоминать
Михаил Лобачев
С автопроизводителями регулярно происходят всякие неожиданности. И пусть на первый взгляд кажется, что на автомобильном заводе или в любом другом подразделении крупной автомобильной компании всё подчинено жёсткой дисциплине и работает как часы, необъяснимые случайности, «человеческий фактор» и силы природы ещё никто не отменял. Вспоминаем неожиданные истории — о нескольких из которых их участники наверняка хотели бы забыть.
Mustang, о котором не помнят проектировщики
В начале апреля компания Ford опубликовала несколько фотоснимков прототипа среднемоторного «Мустанга». Фотографии, сделанные в мае 1966 года, обнаружились в архивах автопроизводителя ещё пять лет назад, однако специалистам американской компании так и не удалось выяснить, что это за проект и кто над ним работал.
Внутренние опросы «старожилов» не помогли: дизайнер Гейл Хэлдерман, работавший над оригинальным «Мустангом», и один из проектировщиков Ford GT40 Рой Ланн сказали, что об этом среднемоторном Mustang они никогда не слышали. При этом оба уверены, что к среднемоторному концепту Ford Mustang Mach 2 1967 года этот прототип не имеет никакого отношения.
И оба оказались неправы. Потому что на фотографиях оказался посадочный макет того самого Mustang Mach 2. Просто работы над концептом велись в состоянии строжайшей секретности и занимавшиеся им сотрудники работали сверхурочно в подвале студии.
Уцелевший электромобиль GM EV1
В декабре 2019 года на парковке в Атланте (Джорджия, США) обнаружился один экземпляр экспериментального электромобиля EV1, который выпускался концерном General Motors в конце девяностых. Однако эта машина не должна была сохраниться: «по документам», все построенные электромобили после закрытия проекта планировали отправить под пресс.
GM EV1 можно было встретить только в Калифорнии и Аризоне. Клиентам его даже не продавали, а сдавали в лизинг. Само появление этого электромобиля было обусловлено ужесточением экологического законодательства в 1996 году: законодатели хотели, чтобы два процента всех продаваемых в Калифорнии машин обладали «нулевым» выхлопом.
Концерн успел построить 1117 машин. На первых 457 экземплярах в качестве тяговых использовались свинцово-кислотные аккумуляторы, и запас хода у такого электромобиля составлял скромные 120 км. Остальные были снабжены никель-металлгидридными аккумуляторами и могли преодолеть вдвое больше — до 240 км.
Однако впоследствии законодательные требования изменились, программа в 2003 году была закрыта, а машины изъяли у владельцев и пустили под пресс. Теорий, объясняющих такую жестокость, была масса: от страха из-за копирования технологий до угрозы нефтедобывающим компаниям. Официально в живых оставалось только два музейных экземпляра. Но, оказывается, что на многоэтажной автостоянке долгие годы мирно пылился третий.
С заботой о пешеходах. Но странной
Усовершенствование систем безопасности — важная часть эволюции современного автопрома. Однако не каждому удаётся изобрести такое простое и эффективное устройство, как трёхточечный ремень безопасности. И поэтому, в погоне за всеобщим благом, происходят и всевозможные курьёзы.
К примеру, в 1974 году британская British Leyland Motor создала прототип автомобиля, призванного защищать пешеходов при возможном наезде. Это сейчас с теми же целями передние бамперы автомобиля изготавливают из мягкого пластика и бесконечно поднимают линию капота. Передок экспериментального Austin-Morris 1300 SRV5 был похож на большую лопату, да ещё и снабжённую подъёмным барьером!
По задумке инженеров, при наезде на пешехода низкий бампер предотвращал серьёзные травмы, а не скатиться под колёса помогал специальный барьер, поднимающийся в случае аварии. Однако в ходе тестов — разумеется, на манекенах — выяснилось, что наибольшими травмами пешеходу грозит жёсткое лобовое стекло. И «лопатообразный» капот, наоборот, способствует встрече с ним головы несчастного, угодившего под колёса. Проект в итоге был закрыт, однако необычный прототип сохранился до наших дней.
Выставочный XRay, украденный с «АвтоВАЗа»
В 2016 году с АвтоВАЗа был похищен выставочный образец Lada XRay: машину чёрного цвета в максимальной комплектации угнали прямо с завода. Как и зачем бандиты пошли на это «преступление века» — непонятно, однако всё закончилось хэппи-эндом. Как минимум, для АвтоВАЗа.
Автомобиль нашли в одном из недостроенных гаражных кооперативов Тольятти через пару недель после преступления. В угоне принимали участие трое злоумышленников: двоих поймали в российском «городе моторов», а ещё один попался в Мордовии.
Пьяные рабочие и остановка конвейера BMW
Если вы думаете, что разгильдяйство — типичная российская черта, то вынуждены вас разочаровать (или обрадовать). В марте 2017 года работа завода BMW в Мюнхене была парализована из-за двух пьяных рабочих.
Пара сборщиков родом из Польши потеряли сознание прямо на рабочем месте —
Выяснилось, что оба «виновника торжества» находятся под воздействием запрещённых на производстве веществ: в крови одного в итоге обнаружили алкоголь, у другого — амфетамин. Кроме того, оба поляка употребили синтетическую курительную смесь. По информации Bild, ущерб от вынужденного простоя завода составил почти миллион евро.
«Сюрприз» дилерам от дилеров
Мексиканские наркоторговцы придумали необычный способ перевозки через границу своего запрещённого товара: они прятали партии наркотиков в «запасках» новых седанов Ford Fusion, которые собираются на заводе в Мексике и затем отправляются в Канаду.
Однако летом 2019 года что-то пошло не так и колёса с «сюрпризом» в виде свёртков амфетамина обнаружили сразу четыре дилера Ford в канадской провинции Онтарио. В дело вмешалась полиция. После серии обысков свёртки обнаружили в 9 машинах, уже поступивших к дилерам. Ещё 6 таких «Фордов» до места назначения доехать не успели — их сняли с поезда. Всего было изъято около 180 кг наркотиков.
Застарелые долги
В 1974 году фирма Volvo заключила с Северной Кореей контракт на поставку 1000 седанов Volvo 144, а также запчастей к ним. В шведском парламенте тогда были сильны позиции левых, а промышленные компании, как и во все времена, были не против выхода на новые рынки.
Так или иначе, автомобили Volvo поступили в КНДР, но вот денег шведская компания за них до сих пор не получила. При заключении контракта предполагалось, что долг коммунистическая республика будет погашать частями, однако шведы в итоге не дождались от Пхеньяна ни одного транша по сей день.
При этом аккуратные шведы продолжают начислять штрафные проценты и два раза в год посылают северокорейской стороне письма с напоминанием о необходимости заплатить долг. Однако на положительное решение вопроса, по правде говоря, уже и не надеются.
Согласно отчету Шведского государственного совета экспортных кредитных гарантий, долг Северной Кореи перед Швецией по итогам 2019 года приблизился к 3,2 млрд крон (около 300 млн евро). А те самые автомобили Volvo, тем временем, в Северной Корее продолжают работать. Остаётся только гордиться качеством этих машин, которые смогли столько времени существовать без фирменного сервиса.
Тяжба Land Rover с Landwind
В 2019 году в Пекине случилось неслыханное доселе: в тяжбе иностранцев (Jaguar Land Rover) против местных (Landwind), скопировавших дизайн кроссовера Range Rover Evoque, выиграли иностранцы! С китайскими автопроизводителями зарубежные компании
Отказали даже концерну General Motors, пожаловавшемуся на Chery QQ — «копию» своего Matiz. А вот Jaguar Land Rover победить в итоге удалось: производство кроссовера Landwind X7 было запрещено, а истцу выплачена компенсация.
Судебное разбирательство заняло несколько лет: дизайн китайского кроссовера возмутил британцев ещё в 2014 году, сразу после его премьеры. Когда модель поступила в продажу, они обратились в суд, который в итоге встал на их сторону. Случай в Китае поистине беспрецедентный!
Бонус: музейные Chevrolet Corvette в глубокой яме
Досадная неожиданность произошла 12 февраля 2014 года в Национальном музее «Корветов», расположенном в штате Кентукки. Прямо посреди павильона провалился грунт, и в эту яму угодили сразу 8 музейных экспонатов, принадлежащих, в том числе, самому концерну General Motors.
Постепенно автомобили были извлечены из провала, часть из них к настоящему времени отреставрирована. А саму пещеру в музейном павильоне заделали, оставив лишь небольшое смотровое окно. Видимо, чтобы помнить.