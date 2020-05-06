Новые Шкоды и «эмки»: 9 автомобильных новинок мая для России

Очень странные дела: автомобильные истории, которые не любят вспоминать

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Михаил Лобачев

С автопроизводителями регулярно происходят всякие неожиданности. И пусть на первый взгляд кажется, что на автомо­бильном заводе или в любом другом подраз­делении крупной автомобильной компании всё подчинено жёсткой дисциплине и работает как часы, необъяснимые случай­ности, «человеческий фактор» и силы природы ещё никто не отменял. Вспоминаем неожиданные истории — о нескольких из которых их участники наверняка хотели бы забыть.

Mustang, о котором не помнят проектировщики

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В начале апреля компания Ford опубликовала несколько фото­снимков прототипа средне­моторного «Мустанга». Фото­графии, сделанные в мае 1966 года, обнаружились в архивах авто­производителя ещё пять лет назад, однако специалистам американской компании так и не удалось выяснить, что это за проект и кто над ним работал.

Внутренние опросы «старожилов» не помогли: дизайнер Гейл Хэлдер­ман, работавший над оригинальным «Мустангом», и один из проекти­ровщиков Ford GT40 Рой Ланн сказали, что об этом среднемоторном Mustang они никогда не слышали. При этом оба уверены, что к средне­моторному концепту Ford Mustang Mach 2 1967 года этот прототип не имеет никакого отношения.

И оба оказались неправы. Потому что на фотографиях оказался посадочный макет того самого Mustang Mach 2. Просто работы над концептом велись в состоянии строжайшей секретности и занимав­шиеся им сотрудники работали сверхурочно в подвале студии.

Уцелевший электромобиль GM EV1

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В декабре 2019 года на парковке в Атланте (Джорджия, США) обнаружился один экзем­пляр эксперимен­тального электро­мобиля EV1, который выпускался концерном General Motors в конце девяностых. Однако эта машина не должна была сохраниться: «по документам», все построенные электро­мобили после закрытия проекта планировали отправить под пресс.

GM EV1 можно было встретить только в Калифорнии и Аризоне. Клиентам его даже не продавали, а сдавали в лизинг. Само появление этого электро­мобиля было обусловлено ужесточением экологи­ческого законо­дательства в 1996 году: законодатели хотели, чтобы два процента всех продаваемых в Калифорнии машин обладали «нулевым» выхлопом.

Концерн успел построить 1117 машин. На первых 457 экземп­лярах в качестве тяговых использо­вались свинцово-кислотные аккуму­ляторы, и запас хода у такого электро­мобиля составлял скромные 120 км. Остальные были снабжены никель-металлгидридными аккуму­ляторами и могли преодолеть вдвое больше — до 240 км.

Однако впоследствии законодательные требования изменились, программа в 2003 году была закрыта, а машины изъяли у владельцев и пустили под пресс. Теорий, объясняющих такую жестокость, была масса: от страха из-за копиро­вания технологий до угрозы нефте­добывающим компаниям. Официально в живых оставалось только два музейных экземпляра. Но, оказывается, что на много­этажной автостоянке долгие годы мирно пылился третий.

С заботой о пешеходах. Но странной

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Усовершенствование систем безопасности — важная часть эволюции современного авто­прома. Однако не каждому удаётся изобрести такое простое и эффективное устройство, как трёхточечный ремень безопас­ности. И поэтому, в погоне за всеобщим благом, происходят и всевозможные курьёзы.

К примеру, в 1974 году британская British Leyland Motor создала прототип авто­мобиля, призванного защищать пешеходов при возможном наезде. Это сейчас с теми же целями передние бамперы автомобиля изготав­ливают из мягкого пластика и бесконечно поднимают линию капота. Передок эксперимен­тального Austin-Morris 1300 SRV5 был похож на большую лопату, да ещё и снабжённую подъёмным барьером!

По задумке инженеров, при наезде на пешехода низкий бампер предотвращал серьёзные травмы, а не скатиться под колёса помогал специальный барьер, поднимающийся в случае аварии. Однако в ходе тестов — разумеется, на манекенах — выяснилось, что наибольшими травмами пешеходу грозит жёсткое лобовое стекло. И «лопато­образный» капот, наоборот, способ­ствует встрече с ним головы несчастного, угодив­шего под колёса. Проект в итоге был закрыт, однако необычный прототип сохранился до наших дней.

Выставочный XRay, украденный с «АвтоВАЗа»

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В 2016 году с АвтоВАЗа был похищен выставочный образец Lada XRay: машину чёрного цвета в максимальной комплектации угнали прямо с завода. Как и зачем бандиты пошли на это «преступ­ление века» — непонятно, однако всё закончилось хэппи-эндом. Как минимум, для АвтоВАЗа.

Автомобиль нашли в одном из недостроенных гаражных кооперативов Тольятти через пару недель после преступ­ления. В угоне принимали участие трое злоумыш­ленников: двоих поймали в российском «городе моторов», а ещё один попался в Мордовии.

Пьяные рабочие и остановка конвейера BMW

Если вы думаете, что разгильдяйство — типичная российская черта, то вынуждены вас разо­чаровать (или обрадовать). В марте 2017 года работа завода BMW в Мюнхене была парали­зована из-за двух пьяных рабочих.

Пара сборщиков родом из Польши потеряли сознание прямо на рабочем месте — из-за этого конвейер завода простаивал около 40 минут. Коллеги срочно вызвали скорую помощь отключившимся.

Выяснилось, что оба «виновника торжества» находятся под воздей­ствием запрещённых на производстве веществ: в крови одного в итоге обнаружили алкоголь, у другого — амфетамин. Кроме того, оба поляка употребили синтети­ческую курительную смесь. По информации Bild, ущерб от вынуж­денного простоя завода составил почти миллион евро.

«Сюрприз» дилерам от дилеров

Ford Fusion
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Мексиканские наркоторговцы придумали необычный способ перевозки через границу своего запрещённого товара: они прятали партии наркотиков в «запасках» новых седанов Ford Fusion, которые собираются на заводе в Мексике и затем отправ­ляются в Канаду.

Однако летом 2019 года что-то пошло не так и колёса с «сюрпризом» в виде свёртков амфе­тамина обнаружили сразу четыре дилера Ford в канадской провинции Онтарио. В дело вмешалась полиция. После серии обысков свёртки обнаружили в 9 машинах, уже поступивших к дилерам. Ещё 6 таких «Фордов» до места назначения доехать не успели — их сняли с поезда. Всего было изъято около 180 кг наркотиков.

Застарелые долги

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В 1974 году фирма Volvo заключила с Северной Кореей контракт на поставку 1000 седанов Volvo 144, а также запчастей к ним. В шведском парла­менте тогда были сильны позиции левых, а промыш­ленные компании, как и во все времена, были не против выхода на новые рынки.

Так или иначе, автомобили Volvo поступили в КНДР, но вот денег шведская компания за них до сих пор не получила. При заключении контракта предпо­лагалось, что долг коммуни­стическая республика будет погашать частями, однако шведы в итоге не дождались от Пхеньяна ни одного транша по сей день.

При этом аккуратные шведы продолжают начислять штрафные проценты и два раза в год посылают северо­корейской стороне письма с напомина­нием о необхо­димости заплатить долг. Однако на положи­тельное решение вопроса, по правде говоря, уже и не надеются.

Согласно отчету Шведского государ­ственного совета экспортных кредитных гарантий, долг Северной Кореи перед Швецией по итогам 2019 года приблизился к 3,2 млрд крон (около 300 млн евро). А те самые автомобили Volvo, тем временем, в Северной Корее продолжают работать. Остаётся только гордиться качеством этих машин, которые смогли столько времени существовать без фирменного сервиса.

Тяжба Land Rover с Landwind

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В 2019 году в Пекине случилось неслыханное доселе: в тяжбе иностранцев (Jaguar Land Rover) против местных (Landwind), скопиро­вавших дизайн кроссовера Range Rover Evoque, выиграли иностранцы! С китайскими автопроизво­дителями зарубежные компании из-за копирования судились и прежде, но успеха не добивались. А затевали судебные разбира­тельства обычно лишь в профилактических целях.

Отказали даже концерну General Motors, пожаловавшемуся на Chery QQ — «копию» своего Matiz. А вот Jaguar Land Rover победить в итоге удалось: производство кроссовера Landwind X7 было запрещено, а истцу выплачена компенсация.

Судебное разбирательство заняло несколько лет: дизайн китайского кроссовера возмутил британцев ещё в 2014 году, сразу после его премьеры. Когда модель поступила в продажу, они обратились в суд, который в итоге встал на их сторону. Случай в Китае поистине беспреце­дентный!

Бонус: музейные Chevrolet Corvette в глубокой яме

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Досадная неожиданность произошла 12 февраля 2014 года в Национальном музее «Корветов», распо­ложенном в штате Кентукки. Прямо посреди павильона провалился грунт, и в эту яму угодили сразу 8 музейных экспонатов, принад­лежащих, в том числе, самому концерну General Motors.

Постепенно автомобили были извлечены из провала, часть из них к настоящему времени отреставри­рована. А саму пещеру в музейном павильоне заделали, оставив лишь небольшое смотровое окно. Видимо, чтобы помнить.

Курьёзы в больших компаниях — это…

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