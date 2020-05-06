Очень странные дела: автомобильные истории, которые не любят вспоминать

В начале апреля компания Ford опубликовала несколько фото­снимков прототипа средне­моторного «Мустанга». Фото­графии, сделанные в мае 1966 года, обнаружились в архивах авто­производителя ещё пять лет назад, однако специалистам американской компании так и не удалось выяснить, что это за проект и кто над ним работал.

Внутренние опросы «старожилов» не помогли: дизайнер Гейл Хэлдер­ман, работавший над оригинальным «Мустангом», и один из проекти­ровщиков Ford GT40 Рой Ланн сказали, что об этом среднемоторном Mustang они никогда не слышали. При этом оба уверены, что к средне­моторному концепту Ford Mustang Mach 2 1967 года этот прототип не имеет никакого отношения.

И оба оказались неправы. Потому что на фотографиях оказался посадочный макет того самого Mustang Mach 2. Просто работы над концептом велись в состоянии строжайшей секретности и занимав­шиеся им сотрудники работали сверхурочно в подвале студии.