Машины, которые официально не продаются в России, но их можно купить на Авто.ру

У марки Acura в России как-то не задалось: люксовый японский бренд приходил в нашу страну в 2013-м, но ушёл уже через три года. Но в мире-то марку знают и любят, причём не только благодаря возрождённому суперкару NSX, но и из-за классных седанов и кроссоверов.

Одна из актуальных моделей перед вами. Средне­размерный RDX в компании считают спортивным кроссовером, оснащают полным приводом (за доплату) и двух­литровым 272-сильным «хондовским» турбо­мотором в паре с 10-ступен­чатым «автоматом».

Доступная на Авто.ру версия, помимо прочего, представ­лена в комплектации с кожаным салоном, панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, множеством регулировок и памятью положения сидений, камерой заднего вида и ассистентом движения в полосе. За всё это, включая небаналь­ность самой модели, продавец просит более трёх миллионов рублей.

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