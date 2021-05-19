Машины, которые официально не продаются в России, но их можно купить на Авто.ру
Константин Новацкий
Автомобильный рынок России лишён разнообразия, которое неизменно подмечаешь за границей. Забавные ситикары, новенькие электромобили, японские универсалы, заряженные хэтчбеки — ничего этого у нас официально нет. Однако это совсем не значит, что таких автомобилей в России не найти — их легко можно обнаружить на Авто.ру! Мы выбрали самые занимательные экземпляры.
Acura RDX
У марки Acura в России как-то не задалось: люксовый японский бренд приходил в нашу страну в
Одна из актуальных моделей перед вами. Среднеразмерный RDX в компании считают спортивным кроссовером, оснащают полным приводом (за доплату) и двухлитровым 272-сильным «хондовским» турбомотором в паре с 10-ступенчатым «автоматом».
Доступная на Авто.ру версия, помимо прочего, представлена в комплектации с кожаным салоном, панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, множеством регулировок и памятью положения сидений, камерой заднего вида и ассистентом движения в полосе. За всё это, включая небанальность самой модели, продавец просит более трёх миллионов рублей.
Посмотреть объявление
Другие модели Acura, начиная с самых новых, мы собрали здесь.
Ford Mustang Mach-E
Один из главных соперников Теслы тоже доступен и в России. Разумеется, неофициально, ведь легковые модели Ford отчалили из страны пару лет назад. Речь сейчас об электрическом кроссовере Mustang
Если полагаться на описание, у этой машины пара моторов на 337 «лошадей» и батарея ёмкостью 88 киловатт-часов, которая теоретически способна обеспечить до 480 км на одной зарядке. Оснащение — богатое! Мустанг, продающийся в Санкт-Петербурге, укомплектован стеклянной крышей, качественной музыкой Bang&Olufsen, памятью сидений и довольно широким набором электронных ассистентов. Не впечатляет? А как вам экран мультимедийки Sync 4 диагональю 15,5 дюйма.
Посмотреть объявление
Как насчёт других электрокаров? На Авто.ру их множество.
Hyundai Veloster N
Асимметричный родственник хэтчбека i30 N до нашей страны не доехал, а жаль. 275 лошадиных сил, дифференциал с электронной блокировкой и настроенное на немецких треках шасси — отличный набор для того, чтобы наладить официальные поставки модели, хотя бы в качестве эксперимента, не так ли?
Что предлагает этот, почти уникальный турбо-Велостер, помимо мощи и динамики? Загибаем пальцы: стильную и яркую внешность с красными полосами по кузову, зачётные 19-дюймовые колёса со специально изготовленной резиной Pirelli P Zero, анатомические кресла Recaro, механическую коробку передач с короткой кулисой, 1200-ваттную музыку Infinity, лонч-контроль, выносливые спортивные тормоза, карбоновые украшательства по кузову и ещё полтора десятка интересных позиций. Достаточно горячо, чтобы взглянуть на машину?
Посмотреть объявление
Вот здесь мы собрали другие Велостеры, если вам по душе необычные машины.
DS7 Crossback
Премиальный суббренд компании Citroen пришёл в Россию 10 лет назад, но даже сегодня модели DS3 и DS4 крайне редки на дорогах и парковках. В Европе, тем временем, компания чувствует себя неплохо и предлагает стильный квартет моделей, три из которых могут быть гибриды.
Если вам по душе не только дизайн французского премиума, но и необычная эргономика, приятные материалы отделки, высокий уровень «оцифровки» салона и общая эксклюзивность кроссовера DS7, то такой можно купить на Авто.ру, потратив сумму, эквивалентную стоимости BMW X1. Под капотом «француза» прячется бензиновая «турбочетвёрка», сочетающаяся с восьмиступенчатым «автоматом», а в обивке интерьера доминирует приятная на ощупь замша.
Посмотреть объявление
Нужен ли вам DS? Решите, когда посмотрите и другие модели этого бренда на Авто.ру!
Lincoln Navigator
Большой, чёрный, американский и экстремально калорийный — даже если ко внешности современных Линкольнов (разумеется, не считая новинки Zephyr Reflection) у вас имеются вопросы, остальные особенности большого внедорожника просто стыдно называть сомнительными.
Внушительная 5,4-метровая длина? Отлично — в салоне могут поместиться семеро. Скромный на вид 3,5-литровый мотор EcoBoost? На самом деле при мощности в 456 сил он способен безо всяких проблем тягать трёхтонную махину по любым дорогам, позволяя набирать
Обилие незнакомых заокеанских технологий и дорогой электроники, вроде комплекса безопасности Co-Pilot360 и телефона-ключа? Знакомьтесь и привыкайте к тому, что способно работать на наших просторах. В остальном Navigator может стать просто надёжным люксовым сундуком, лицо которого не успело примелькаться, а эргономика и богатое оснащение — опопсеть. Что до высокой цены? Эксклюзив и премиум! Вы рассчитывали на что-то другое?
Посмотреть объявление
На Авто.ру есть ещё крутые «Линкольны». Взгляните!
Mazda Atenza
Только представьте: где-то в мире существуют «сараи» на базе Jaguar XF, Volvo V60 (не только Cross Country), Kia Optima, Opel Insignia и Mercedes-AMG
Конкретно эта модель на японский манер зовётся Atenza: у неё «правый» руль, 522-литровый багажник с возможностью увеличения до 1648 литров и богатое оснащение — с кожей, адаптивным ксеноном и электронными ассистентами безопасности. По словам продавца (он — второй хозяин автомобиля), Мазда не знала кузовных работ и радует заводским кузовным оттенком без следов «перекраса». Красиво!
Посмотреть объявление
А ещё здесь стоит... дизель! Впрочем, на всякий случай мы подыскали для вас более привычные бензиновые «шестёрки».
Suzuki Hustler
Раз уж мы коснулись «праворуких» моделей, почему бы не обратиться к сегменту кей-каров? Малыш Hustler, представленный в 2014 году, кажется одной из самых любопытных мини-моделей из тех, что добрались до России. У него не только стильная внешность в духе японской манги, но также довольно просторный и функциональный салон, бодрый турбомоторчик, почти кроссоверный дорожный просвет и полный привод. Если что, весит машина всего 0,8 тонны!
Судя по описанию, нареканий по технике нет и в ближайшее время не появится, а помимо увесистой биографии автомобиля, владелец готов рассказать о нюансах эксплуатации машинки лично. Находится Сузуки в Москве: идеальный вариант для тех, кто грезит о кей-каре, но не хочет ехать за ним на другой конец страны.
Посмотреть объявление
Для всех остальных, внезапно влюбившихся в кей-кар, мы подобрали несколько альтернативных предложений на Авто.ру.