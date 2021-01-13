9 (странных) американских внедорожников, которые продают на Авто.ру

Я — легенда: 9 автомобилей, которым поставили памятники

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Алексей Олефиренко

Памятники технике — это нормально и привычно. Бесчисленные танки Т-34, боевые самолёты и харизма­тичные тракторы времён индустри­ализации прямо это подтверждают. Граждан­ским автомо­билям такие почести достаются нечасто, но это не значит, что такого не случается вовсе. Мы нашли девять занима­тельных памятников, посвящённых машинам: восемь суще­ствующих и один — пока ещё планируемый.

Renault Type AG1

Сентябрь 1914 года, Первая мировая война. На территории Франции идут ожесточённые бои, немецкая армия старается выполнить план штаба по захвату Парижа за 39 дней. С 5 сентября активная фаза боевых действий разворачи­вается близ реки Марны.

Хотя французской армии удавалось сдер­живать натиск немцев, генералы Гальени и Лод понимали, что против немецких войск шансы призрачны. Худший прогноз сбылся: 7 сентября генерал фон Клюк перебросил две дополни­тельные дивизии к Марне и французам пришлось отступить.

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Но за день до этого в Париж на подмогу прибыла дивизия из Марокко. Однако была логисти­ческая задача: подкреп­ление требовалось оперативно доставить на поле боя, а железная дорога для этих целей подходила плохо. Тогда французские военачаль­ники приняли оригиналь­ное решение — призвать на помощь более 700 парижских такси Renault Type AG1, которые за пару поездок в оба конца не только доставили на поле боя 6000 солдат, но и помогли вывезти раненых. Необычный ход сработал и даже стал отправной точкой для контр­наступ­ления французской армии близ Марны.

Разумеется, подвиг таксистов и Renault Type AG1 не мог остаться без внимания. Во-первых, после войны немолодые машины (а модель выпускалась с 1905 по 1910 год) получили прозвище Renault Taxi de la Marne («Марнское такси»). Во-вторых, в сентябре 1951 года на парижской площади имени 11 ноября 1918 года (дата капитуляции Германии в Первой мировой) открыли памятник, посвящённый тому самому «Марнскому такси». В мраморной скульптуре без труда угадывается профиль автомо­биля Рено, который стал одним из символов победы.

Trabant 601

В отличие от памятника Renault во Франции, созданного скульптором Маурицио Тоффо­летти, четверо­ногий Трабант не был установлен по чьей-либо просьбе или заказу. Однажды утром он просто возник на Старо­местской площади в Праге. Появление датировано 1990 годом.

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Автором шедевра под названием «Quo vadis?» («Куда идёшь?» — вопрос, заданный апостолом Петром Иисусу Христу в одной из библейских легенд) является Давид Чёрный. Согласно официаль­ной легенде, скульптура посвящена жителям ГДР, которые бежали из коммуни­стической части Германии в капитали­стическую. Легально попасть в Западную Германию можно было через посоль­ство ФРГ в Праге, и многие жители Восточной Германии приезжали к нему на Трабантах: там они оформляли статус полити­ческого беженца и бросали машины-символы ГДР прямо под окнами посольства. Чем, конечно, пользо­вались предприимчивые чехи.

Достаточно долго скульптуру никто не трогал, но в 2001 году её перенесли в парк дворца Лобковичей, где сейчас находится посоль­ство Германии. Так что, если хочется посмотреть на Трабант с ногами вместо колёс, теперь вы знаете, где его искать.

Seat 600

Италию, Германию и СССР поставили «на колёса» маленькие автомо­бильчики — доступные и очарова­тельные. Не была исключением и Испания, где местным автомо­бильным героем стал Seat 600 — ближайший родственник одно­имённого Фиата. И чтобы будущие поколения не забывали о маленьком герое, в Фуэнхироле (провинция Малага) воздвигли памятник в его честь.

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Инициаторами создания монумента был клуб любителей авто­мобилей Seat при дилерском центре Seat Bellamar. Автором скульптуры стал местный художник Хосе Гомес Гуэрреро — автор другого известного памятника Monumento a la Peseta. Для изготовления Seat 600 скульптор использовал стекло­пластик и бронзу, чтобы инсталляция получилась долговечной и относи­тельно лёгкой.

Торжественное открытие памятника состоялось в июне 2008 года. Покрывало с монумента снимали участники клуба, облачённые в наряды 1950-х годов.

Volkswagen Beetle

Если география субкомпактных Фиатов и Сеатов была несколько ограни­ченной, то немецкий Volkswagen Beetle сумел покорить не только Европу, но также страны Северной и Южной Америки. Одной из таких стран была Бразилия, где «Жук» выпускался аж до 1986 года! Бразильцам настолько полюбился немецкий карапуз, что в честь него решили возвести памятник.

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Для создания монумента не потребовались ни бронза, ни стекло­волокно – лишь два экзем­пляра Beetle белого и тёмно-серого цвета, один из которых лишился шасси. Машины соединили по колёсам, образовав тем самым подобие символа «инь и ян». «Инь и ян» — это противо­борство двух крайностей, символ как нельзя лучше подходящий для описания характера и жизни Жука: на нём ездили мужчины и женщины, злодеи и меценаты, его любили и ненавидели.

Монумент был установлен на одной из улиц Рио-де-Жанейро в 2006 году. Сохранился ли он до наших дней, учитывая непростую криминогенную обстановку в стране, — неизвестно.

Ford Model T

Августовским утром 1912 года отца О’Коннора — настоятеля Собора Пресвятой Девы Марии и Святой Анны в Корке (Ирландия) — разбудила его экономка. Она сказала, что к священнику прибыл гость из Америки. Отец О’Коннор догадывался о цели визита: к нему не раз приезжали американцы, которые хотели узнать о своих ирландских корнях. Не был исключением и этот случай.

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Гость заявил, что его деда по материнской линии, вероятнее всего, звали Патриком Эхерном. И О’Коннор, сверившись с архивом, выяснил, что Патрик Эхерн действи­тельно существовал — он родился в 1804 году в Фэйр-Лейне, на севере Корка. Более того, священник поведал гостю о его дедушке по отцовской линии, который родился в Западном Корке — в деревушке Баллина­скарти. Звали деда Джон Форд. Гостем священника, как вы уже могли догадаться, был Генри Форд.

«Отец конвейера» всегда интересовался своим происхож­дением и старался найти способ отблагодарить «историче­скую родину». Именно поэтому первый неамерикан­ский завод Ford, где собирали Model T, появился не где-нибудь, а в ирландском Корке — предприятие открылось в 1917 году. «Историческая родина» тоже старалась отплатить Форду за интерес и рабочие места, поэтому в Баллина­скарти поставили памятник, оформ­ленный в виде Ford Model T. Монумент изготовлен из нержавеющей стали и был официально открыт в 2000 году.

Mercedes-Benz W196

Если быть точным, то монумент, открытый 20 мая 2003 года в повороте «Раскасс» трассы Гран-при Монако, посвящён не машине: мемориал был воздвигнут в честь Хуана Мануэля Фанхио, который на тот момент делил звание самого титуло­ванного пилота Формулы-1 с Михаэлем Шумахером. Но разве можно пред­ставить образ Фанхио без Mercedes-Benz W196, который не единожды привозил его на верхнюю ступень пьедестала?

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Авторство скульптуры принадлежит каталонцу Иохиму Росу, а её заказчиком был Сабастьян Сальвадо Пландьюра — президент автомо­бильного клуба Каталонии. Памятник изготовлен из бронзы в масштабе 1:1 и с максимальным вниманием к деталям. У Мерседеса Фанхио открытый кокпит, так что туристы могут сесть внутрь машины и сделать памятные фото.

Любопытно, что у этого памятника существует целых 5 (!) копий: в Барселоне, на Нюрбургринге, в Италии, Аргентине и в музее Mercedes-Benz в Штутгарте.

Cadillac Ranch

Эта инсталляция, созданная в 1974 году Чипом Лордом и Дагом Мичелсом, стала одним из известнейших арт-объектов США. Потому что не каждый день увидишь 10 классических Кадиллаков, наполовину закопанных в землю. Сами американцы нередко приезжают из других штатов, чтобы посмотреть на это чудо.

10 машин в колонне расставлены в соответ­ствии с годом выпуска: самый старый автомобиль, Cadillac Club Sedan, был выпущен в 1949 году, а самый свежий, Sedan de Ville, в 1963-м. Поговаривают, что угол наклона Кадиллаков равен углу граней пирамиды Хеопса, но документаль­ных подтверждений этой байки нет. Известно лишь, что инсталляция должна воплощать «жизнь, свободу и стремление» — старый слоган компании Cadillac.

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Спонсором необычного мероприятия стал миллионер Стэнли Марш. Изначально «Ранчо Кадиллак» распо­лагалось на территории пшеничного поля на северо-востоке Амарилло, но в 1997 году инсталляция переехала в западный пригород населённого пункта: из-за урбани­зации Амарилло вырос, а в окружении домов замученные временем Кадиллаки смотрелись не настолько эффектно.

Как и полагается инсталляции современного искусства, с машинами ранчо можно взаимо­действовать. Многие американские художники-граффит­чики считают своим долгом приложить руку к застывшим автомо­билям. Да и обычным туристам никто не запрещает оставлять записи на кузовах.

СеАЗ-1111 «Ока»

Богата автомобильными памятниками и наша родина. Например, на одной из площадей Серпухова стоит памятник СеАЗ-1111, более известной как «Ока». Открыли монумент сравни­тельно недавно — в сентябре 2012 года, на день города. И причина для появления такого мемориала немного прозаична: «Ока» долго выпускалась на Серпуховском автозаводе и стала одним из символов города.

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До того, как выпускать «Оку», Серпуховский автозавод клепал так называемые «инвалидки». Их передавали ветеранам Великой Отече­ственной войны, которые получили увечья в ходе боевых действий. Самая известная модель — С-3А, которую часто называют «моргуновкой»: именно этой машиной управлял Бывалый в комедии Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Другой моделью СеАЗа была угловатая С-3Д.

Ну а последней моделью завода стала именно «Ока». Своё существо­вание СеАЗ прекратил в 2013 году, а сейчас на его территории рас­полагается индустри­альный парк.

ВАЗ-2170 Приора

Памятника в честь Приоры пока нет, но уже в скором времени он может быть воздвигнут. Об этом в конце 2020 года сообщило издание «Южный автомобиль». Согласно имеющейся информации, монумент появится перед заводом «Чеченавто», где Приору собирали с 2007 по 2019 год и где модель считают спасительницей предприятия.

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Обсуждения насчёт памятника Приоре начались сразу после того, как производство модели прекратилось. Машины семейства были очень популярны на Северном Кавказе. Конкретных дат возведения монумента на данный момент нет, но не исключено, что памятник появится уже в этом году.

P.S. Главная сцена Гудвудского Фестиваля скорости

Если остальные памятники в этом списке более-менее статичны, то главный монумент Фестиваля скорости в британском Гудвуде меняется: скульптуру главной сцены создают с нуля каждый год. 

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Например, в 2002 году фестиваль был посвящён возвращению фирмы Renault в Формулу-1. По этому случаю была изготовлена гигантская крылатая скульптура, на которую помещены реплики болидов, использо­вавших моторы Renault. А в 2013-м фестиваль праздновал 50-ю годовщину Porsche 911. В соответ­ствии с темой, был изготовлен памятник, на котором три 911-х буквально взлетают в небо.

С 1997 года все монументы Гудвудского Фестиваля создаются скульптором Джерри Джуда. И каждый год монумент посвящён какой-нибудь модели или марке. Исключе­нием был лишь 2017 год, когда фестиваль посвятили карьере Берни Экклстоуна.

Есть ли в вашем городе памятники, связанные с автомобилями?

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