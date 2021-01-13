Я — легенда: 9 автомобилей, которым поставили памятники
Алексей Олефиренко
Памятники технике — это нормально и привычно. Бесчисленные танки
Renault Type AG1
Сентябрь 1914 года, Первая мировая война. На территории Франции идут ожесточённые бои, немецкая армия старается выполнить план штаба по захвату Парижа за 39 дней. С 5 сентября активная фаза боевых действий разворачивается близ реки Марны.
Хотя французской армии удавалось сдерживать натиск немцев, генералы Гальени и Лод понимали, что против немецких войск шансы призрачны. Худший прогноз сбылся: 7 сентября генерал фон Клюк перебросил две дополнительные дивизии к Марне и французам пришлось отступить.
Но за день до этого в Париж на подмогу прибыла дивизия из Марокко. Однако была логистическая задача: подкрепление требовалось оперативно доставить на поле боя, а железная дорога для этих целей подходила плохо. Тогда французские военачальники приняли оригинальное решение — призвать на помощь более 700 парижских такси Renault Type AG1, которые за пару поездок в оба конца не только доставили на поле боя 6000 солдат, но и помогли вывезти раненых. Необычный ход сработал и даже стал отправной точкой для контрнаступления французской армии близ Марны.
Разумеется, подвиг таксистов и Renault Type AG1 не мог остаться без внимания. Во-первых, после войны немолодые машины (а модель выпускалась с 1905 по 1910 год) получили прозвище Renault Taxi de la Marne («Марнское такси»). Во-вторых, в сентябре 1951 года на парижской площади имени 11 ноября 1918 года (дата капитуляции Германии в Первой мировой) открыли памятник, посвящённый тому самому «Марнскому такси». В мраморной скульптуре без труда угадывается профиль автомобиля Рено, который стал одним из символов победы.
Trabant 601
В отличие от памятника Renault во Франции, созданного скульптором Маурицио Тоффолетти, четвероногий Трабант не был установлен по чьей-либо просьбе или заказу. Однажды утром он просто возник на Староместской площади в Праге. Появление датировано 1990 годом.
Автором шедевра под названием «Quo vadis?» («Куда идёшь?» — вопрос, заданный апостолом Петром Иисусу Христу в одной из библейских легенд) является Давид Чёрный. Согласно официальной легенде, скульптура посвящена жителям ГДР, которые бежали из коммунистической части Германии в капиталистическую. Легально попасть в Западную Германию можно было через посольство ФРГ в Праге, и многие жители Восточной Германии приезжали к нему на Трабантах: там они оформляли статус политического беженца и бросали машины-символы ГДР прямо под окнами посольства. Чем, конечно, пользовались предприимчивые чехи.
Достаточно долго скульптуру никто не трогал, но в 2001 году её перенесли в парк дворца Лобковичей, где сейчас находится посольство Германии. Так что, если хочется посмотреть на Трабант с ногами вместо колёс, теперь вы знаете, где его искать.
Seat 600
Италию, Германию и СССР поставили «на колёса» маленькие автомобильчики — доступные и очаровательные. Не была исключением и Испания, где местным автомобильным героем стал Seat 600 — ближайший родственник одноимённого Фиата. И чтобы будущие поколения не забывали о маленьком герое, в Фуэнхироле (провинция Малага) воздвигли памятник в его честь.
Инициаторами создания монумента был клуб любителей автомобилей Seat при дилерском центре Seat Bellamar. Автором скульптуры стал местный художник Хосе Гомес Гуэрреро — автор другого известного памятника Monumento a la Peseta. Для изготовления Seat 600 скульптор использовал стеклопластик и бронзу, чтобы инсталляция получилась долговечной и относительно лёгкой.
Торжественное открытие памятника состоялось в июне 2008 года. Покрывало с монумента снимали участники клуба, облачённые в наряды 1950-х годов.
Volkswagen Beetle
Если география субкомпактных Фиатов и Сеатов была несколько ограниченной, то немецкий Volkswagen Beetle сумел покорить не только Европу, но также страны Северной и Южной Америки. Одной из таких стран была Бразилия, где «Жук» выпускался аж до 1986 года! Бразильцам настолько полюбился немецкий карапуз, что в честь него решили возвести памятник.
Для создания монумента не потребовались ни бронза, ни стекловолокно – лишь два экземпляра Beetle белого и тёмно-серого цвета, один из которых лишился шасси. Машины соединили по колёсам, образовав тем самым подобие символа «инь и ян». «Инь и ян» — это противоборство двух крайностей, символ как нельзя лучше подходящий для описания характера и жизни Жука: на нём ездили мужчины и женщины, злодеи и меценаты, его любили и ненавидели.
Монумент был установлен на одной из улиц Рио-де-Жанейро в 2006 году. Сохранился ли он до наших дней, учитывая непростую криминогенную обстановку в стране, — неизвестно.
Ford Model T
Августовским утром 1912 года отца О’Коннора — настоятеля Собора Пресвятой Девы Марии и Святой Анны в Корке (Ирландия) — разбудила его экономка. Она сказала, что к священнику прибыл гость из Америки. Отец О’Коннор догадывался о цели визита: к нему не раз приезжали американцы, которые хотели узнать о своих ирландских корнях. Не был исключением и этот случай.
Гость заявил, что его деда по материнской линии, вероятнее всего, звали Патриком Эхерном. И О’Коннор, сверившись с архивом, выяснил, что Патрик Эхерн действительно существовал — он родился в 1804 году в Фэйр-Лейне, на севере Корка. Более того, священник поведал гостю о его дедушке по отцовской линии, который родился в Западном Корке — в деревушке Баллинаскарти. Звали деда Джон Форд. Гостем священника, как вы уже могли догадаться, был Генри Форд.
«Отец конвейера» всегда интересовался своим происхождением и старался найти способ отблагодарить «историческую родину». Именно поэтому первый неамериканский завод Ford, где собирали Model T, появился не где-нибудь, а в ирландском Корке — предприятие открылось в 1917 году. «Историческая родина» тоже старалась отплатить Форду за интерес и рабочие места, поэтому в Баллинаскарти поставили памятник, оформленный в виде Ford Model T. Монумент изготовлен из нержавеющей стали и был официально открыт в 2000 году.
Mercedes-Benz W196
Если быть точным, то монумент, открытый 20 мая 2003 года в повороте «Раскасс» трассы Гран-при Монако, посвящён не машине: мемориал был воздвигнут в честь Хуана Мануэля Фанхио, который на тот момент делил звание самого титулованного пилота Формулы-1 с Михаэлем Шумахером. Но разве можно представить образ Фанхио без Mercedes-Benz W196, который не единожды привозил его на верхнюю ступень пьедестала?
Авторство скульптуры принадлежит каталонцу Иохиму Росу, а её заказчиком был Сабастьян Сальвадо Пландьюра — президент автомобильного клуба Каталонии. Памятник изготовлен из бронзы в масштабе 1:1 и с максимальным вниманием к деталям. У Мерседеса Фанхио открытый кокпит, так что туристы могут сесть внутрь машины и сделать памятные фото.
Любопытно, что у этого памятника существует целых 5 (!) копий: в Барселоне, на Нюрбургринге, в Италии, Аргентине и в музее Mercedes-Benz в Штутгарте.
Cadillac Ranch
Эта инсталляция, созданная в 1974 году Чипом Лордом и Дагом Мичелсом, стала одним из известнейших арт-объектов США. Потому что не каждый день увидишь 10 классических Кадиллаков, наполовину закопанных в землю. Сами американцы нередко приезжают из других штатов, чтобы посмотреть на это чудо.
10 машин в колонне расставлены в соответствии с годом выпуска: самый старый автомобиль, Cadillac Club Sedan, был выпущен в 1949 году, а самый свежий, Sedan de Ville, в
Спонсором необычного мероприятия стал миллионер Стэнли Марш. Изначально «Ранчо Кадиллак» располагалось на территории пшеничного поля на северо-востоке Амарилло, но в 1997 году инсталляция переехала в западный пригород населённого пункта: из-за урбанизации Амарилло вырос, а в окружении домов замученные временем Кадиллаки смотрелись не настолько эффектно.
Как и полагается инсталляции современного искусства, с машинами ранчо можно взаимодействовать. Многие американские художники-граффитчики считают своим долгом приложить руку к застывшим автомобилям. Да и обычным туристам никто не запрещает оставлять записи на кузовах.
СеАЗ-1111 «Ока»
Богата автомобильными памятниками и наша родина. Например, на одной из площадей Серпухова стоит памятник СеАЗ-1111, более известной как «Ока». Открыли монумент сравнительно недавно — в сентябре 2012 года, на день города. И причина для появления такого мемориала немного прозаична: «Ока» долго выпускалась на Серпуховском автозаводе и стала одним из символов города.
До того, как выпускать «Оку», Серпуховский автозавод клепал так называемые «инвалидки». Их передавали ветеранам Великой Отечественной войны, которые получили увечья в ходе боевых действий. Самая известная модель —
Ну а последней моделью завода стала именно «Ока». Своё существование СеАЗ прекратил в 2013 году, а сейчас на его территории располагается индустриальный парк.
ВАЗ-2170 Приора
Памятника в честь Приоры пока нет, но уже в скором времени он может быть воздвигнут. Об этом в конце 2020 года сообщило издание «Южный автомобиль». Согласно имеющейся информации, монумент появится перед заводом «Чеченавто», где Приору собирали с 2007 по 2019 год и где модель считают спасительницей предприятия.
Обсуждения насчёт памятника Приоре начались сразу после того, как производство модели прекратилось. Машины семейства были очень популярны на Северном Кавказе. Конкретных дат возведения монумента на данный момент нет, но не исключено, что памятник появится уже в этом году.
P.S. Главная сцена Гудвудского Фестиваля скорости
Если остальные памятники в этом списке более-менее статичны, то главный монумент Фестиваля скорости в британском Гудвуде меняется: скульптуру главной сцены создают с нуля каждый год.
Например, в 2002 году фестиваль был посвящён возвращению фирмы Renault в Формулу-1. По этому случаю была изготовлена гигантская крылатая скульптура, на которую помещены реплики болидов, использовавших моторы Renault.
С 1997 года все монументы Гудвудского Фестиваля создаются скульптором Джерри Джуда. И каждый год монумент посвящён какой-нибудь модели или марке. Исключением был лишь 2017 год, когда фестиваль посвятили карьере Берни Экклстоуна.