Я — легенда: 9 автомобилей, которым поставили памятники

Но за день до этого в Париж на подмогу прибыла дивизия из Марокко. Однако была логисти­ческая задача: подкреп­ление требовалось оперативно доставить на поле боя, а железная дорога для этих целей подходила плохо. Тогда французские военачаль­ники приняли оригиналь­ное решение — призвать на помощь более 700 парижских такси Renault Type AG1, которые за пару поездок в оба конца не только доставили на поле боя 6000 солдат, но и помогли вывезти раненых. Необычный ход сработал и даже стал отправной точкой для контр­наступ­ления французской армии близ Марны.

Разумеется, подвиг таксистов и Renault Type AG1 не мог остаться без внимания. Во-первых, после войны немолодые машины (а модель выпускалась с 1905 по 1910 год) получили прозвище Renault Taxi de la Marne («Марнское такси»). Во-вторых, в сентябре 1951 года на парижской площади имени 11 ноября 1918 года (дата капитуляции Германии в Первой мировой) открыли памятник, посвящённый тому самому «Марнскому такси». В мраморной скульптуре без труда угадывается профиль автомо­биля Рено, который стал одним из символов победы.