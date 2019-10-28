На продажу выставили точную копию эвакуатора из «Тачек»
Николай Андреев
В фейсбуке выставили на продажу пикап GMC 100 1955 года, стилизованный под персонажа Мэтр из мультфильма «Тачки». За автомобиль, находящийся в американском штате Теннесси, просят 50 000 долларов (3,18 миллиона рублей).
Пикап только выглядит ржавым — на самом деле, автомобиль выкрасил художник. Владелец GMC 100 вместо радиаторной решётки сделал улыбку с двумя большими зубами, наклеил на лобовое стекло полупрозрачную плёнку с рисунком глаз и установил на грузовую платформу устройство для буксировки машин, которое по возрасту соответствует самому эвакуатору.
Восьмицилиндровый двигатель с характерным воздухозаборником прошёл капитальный ремонт, а в салоне появилась двухцветная кожаная отделка. Также автомобиль оснастили DVD-плеером с внешними динамиками — для трансляции голоса персонажа наружу.
Хозяин автомобиля рассказал, что модифицированный GMC 100 обычно используется на различных фестивалях. По его словам, стоимость всех доработок сильно превысила сумму, которую он просит за эту машину.