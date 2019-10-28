На продажу выставили точную копию эвакуатора из «Тачек»

Пикап только выглядит ржавым — на самом деле, автомобиль выкрасил художник. Владелец GMC 100 вместо радиаторной решётки сделал улыбку с двумя большими зубами, наклеил на лобовое стекло полупроз­рачную плёнку с рисунком глаз и установил на грузовую платформу устройство для буксировки машин, которое по возрасту соответ­ствует самому эвакуатору.

Восьмицилиндровый двигатель с характерным воздухозаборником прошёл капитальный ремонт, а в салоне появилась двухцветная кожаная отделка. Также автомобиль оснастили DVD-плеером с внешними динамиками — для трансляции голоса персонажа наружу.