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На продажу выставили точную копию эвакуатора из «Тачек»

Новости

Николай Андреев

В фейсбуке выставили на продажу пикап GMC 100 1955 года, стилизованный под персонажа Мэтр из мультфильма «Тачки». За автомобиль, находящийся в американском штате Теннесси, просят 50 000 долларов (3,18 миллиона рублей).

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  • Пикап только выглядит ржавым — на самом деле, автомобиль выкрасил художник. Владелец GMC 100 вместо радиаторной решётки сделал улыбку с двумя большими зубами, наклеил на лобовое стекло полупроз­рачную плёнку с рисунком глаз и установил на грузовую платформу устройство для буксировки машин, которое по возрасту соответ­ствует самому эвакуатору.

  • Восьмицилиндровый двигатель с характерным воздухозаборником прошёл капитальный ремонт, а в салоне появилась двухцветная кожаная отделка. Также автомобиль оснастили DVD-плеером с внешними динамиками — для трансляции голоса персонажа наружу.

  • Хозяин автомобиля рассказал, что модифицированный GMC 100 обычно используется на различных фестивалях. По его словам, стоимость всех доработок сильно превысила сумму, которую он просит за эту машину.

Смотрели мультфильм «Тачки»?

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