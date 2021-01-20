А они настоящие? Реальные машины, которые выглядят как герои мультиков
Алексей Олефиренко
У вас ведь тоже бывают моменты, когда хочется вернуться в детство, сесть в игрушечный автомобильчик и отправиться в волшебную страну, где есть молочные реки, шоколадные деревья и единороги, а не непогашенная ипотека, текущий полотенцесушитель и домашнее задание ребёнка? Где взять рогатых лошадей и съедобный ландшафт — мы, честно говоря, не знаем, а вот про машины с игрушечной внешностью сейчас расскажем.
Austin Healey Sprite
Глядя на Austin Healey Sprite первого поколения, очень сложно сдержать улыбку — кажется, что машина буквально рада тебя видеть (в хорошем смысле, а не то, о чём вы подумали). И хочется ответить ей взаимностью, поддав жару на пустынных загородных дорогах.
Тем более, для этих целей Sprite подходит отлично: в своё время (с 1958 по 1961 год) родстер считался полноценным спорткаром. Да, на разгон до 100 километров в час он тратит более 20 секунд, а его 0,9-литровая «четвёрка» развивает лишь 43 лошадиные силы, но скромная масса (600 килограммов) и компактные габариты делают его очень подвижным. Посмотрите этот видеоролик. Весело, не так ли?
В период с 1958 по 1961 год изготовили 48 987 Спрайтов первого поколения. Многие из них живы до сих пор.
Peel Trident
В истории компании Peel Engineering с острова Мэн было не так много автомобилей, но все они в той или иной степени прославились. Одноместный Peel P50 известен своими габаритами: его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький серийный автомобиль на планете. Ну а его наследник, Peel Trident, запомнился неординарной внешностью.
Trident выглядит так, словно его нарисовал какой-нибудь мультипликатор: он и стремительный, и нелепый одновременно. Главной изюминкой трёхколёсной машинки является плексигласовый пузырёк, обеспечивающий шикарную обзорность и не менее шикарную нагреваемость салона. К слову, чтобы попасть внутрь Trident, этот самый пузырёк надо откинуть вперёд. А потом ездить очень аккуратно: «поймать уши» на этой машине можно, но один раз!
В движение такую кроху, которая выпускалась с 1965 по 1966 год, приводил двухтактный моторчик DKW мощностью 4,5 лошадиные силы. Построили всего 82 экземпляра Trident, каждый из них стоил 150 фунтов стерлингов.
Nissan S-Cargo
В конце прошлого века компания Nissan выпустила линейку Pike Cars, в которую вошли четыре модели с неоклассическим дизайном: хэтчбеки
Впервые машину показали на Токийском автосалоне 1989 года. В том же году началось её производство. К 1992 году построили 8 тысяч фургончиков, из которых несколько десятков попали в Россию. У нас подобные машины бегают, в основном, в службах доставки суши или пиццы, но некоторые экземпляры находятся в частном пользовании.
Технически S-Cargo не настолько интересен, как внешне: рядная четвёрка, передний привод, трёхступенчатый автомат. Но кому какое дело до фактов и чисел, когда этот фургончик настолько очарователен?
Mitsuoka Orochi
От всяких няш-мяш ненадолго переходим к устрашающим, но оттого не менее мультяшным автомобилям. Как и в случае с ниссановскими Pike Cars, любая модель марки Mitsuoka может совершенно комфортно чувствовать себя в этой подборке. Но самым странным творением компании однозначно является спорткар Orochi.
Как заявляют в Mitsuoka, Orochi — настоящий суперкар, но это и правда, и неправда одновременно. Да, в основе Orochi лежит платформа от Honda NSX первого поколения, но двигатель у Mitsuoka слабее, чем у Хонды из прошлого века: за сиденьями пассажиров расположен 3,3-литровый V6 от Toyota, который развивает всего 233 лошадиные силы. Состыкован он с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Но суперкар — это не только сухие цифры в паспорте, но и внешность. И Orochi, названный в честь восьмихвостого и восьмиглавого дракона, снаружи смотрится крайне экстравагантно.
Мнения насчёт дизайна модели полярно разделились: кто-то считает его очень интересным, а кто-то — вопиюще уродливым. Популярный автомобильный сайт Jalopnik, например, назвал самой некрасивой машиной в истории именно Orochi.
Geely LC
Признайтесь, вам нравятся панды. Они милые, игривые, неуклюжие, эмоциональные – невозможно не улыбаться, когда видишь этих шерстяных весельчаков. Вот и в маркетинговом отделе Geely подумали так же, а потом дали добро на выпуск автомобиля-панды. Так на свет появился хэтчбек Geely LC, который, в зависимости от рынка, может ещё называться Geely Panda или Geely EMOtion.
К счастью, на миловидной внешности достоинства LC не заканчиваются. Он дешёвый, экономичный и, как и большинство китайских автомобилей, неплохо оснащён: есть кондиционер, шесть подушек безопасности, достойная по меркам того времени аудиосистема. Кроме того, Geely LC стал одной из первых моделей, которая заработала максимальные пять звёзд в китайском краш-тесте C-NCAP.
Хэтч выпускался с 2011 по 2016 год. Учитывая, что его наследник, Geely Yuanjing X1, получился без намёка на мультяшность, эксперимент с пандами, кажется, в Geely посчитали неудачным.
Tata Magic Iris/Ace Zip
Глядя на этих двух трудолюбивых малышей из Индии, очень сложно поверить, что у машин нет души: ну не может у бездушного куска пластмассы и железа быть настолько милый взгляд! Похоже, что источником вдохновения для микровэна Magic Iris и грузовичка Ace Zip послужил антропоморфный «Фыр-фыр» из советского мультфильма «Как ослик грустью заболел». Ведь их мордашки, в зависимости от ракурса, тоже выражают разный спектр эмоций.
По своему техническому устройству и габаритам обе модели ближе к моторикшам, чем к полноценным автомобилям: их длина не превышает трёх метров, а в движение они приводятся одноцилиндровым дизельным моторчиком, который выдаёт 11 лошадиных сил. Это не мешает Ace Zip таскать грузы массой под 600 килограммов, а вэну Magic Iris — перевозить четверых людей! А ведь эти «индийцы» размером с оригинальные хэтчбеки MINI!
Waymo Firefly
Системы автономного управления сейчас разрабатывает чуть ли не каждая автомобильная компания. Даже отечественный КамАЗ всерьёз намерен вывести на дороги грузовики, в которых водитель сможет подпевать в караоке Сергею Любавину, не отвлекаясь на дорогу. Не отстают в этом направлении и софтверные гиганты. Над автопилотом работает Яндекс, участились разговоры об инновационном электрокаре Apple с автопилотом… Ну и куда в этой компании без Google.
У компании есть подразделение Waymo, которое вот уже более 10 лет занимается системами автономного управления. В наши дни главными носителями высоких технологий Waymo являются полуавтономные минивэны Chrysler Pacifica, но пять лет назад компания испытывала свои радары и лидары на субкомпактных электромобильчиках, которые кажутся безвредными божьими коровками. Назывались эти крохи Waymo Firefly.
Увы, Firefly никогда не смогут стать серийными: они были лишь платформой для тестирования технологий. Но выглядят машинки очень мило. Учитывая, что по дорогам США карапузы наездили не одну сотню километров, они достойно заняли место в этом списке.
Ora R1
Хоть Waymo Firefly в 2017 году и отправился на задворки истории, есть автомобили, готовые перехватить эстафету мультяшности. Это и Honda e, и Ora R1 — причём последняя модель получилась даже более «живой», нежели очаровательный хэтчбек Хонды.
Ora — это молодая компания, входящая в состав Great Wall Motors, а R1 – её первая модель. Концептуально она напоминает Smart ForFour последнего поколения, но технически не имеет с ним ничего общего. Хотя бы по той причине, что R1 может быть строго электрическим и строго переднеприводным. На передней оси хэтчбека расположен маленький электромоторчик мощностью 48 лошадиных сил, но, поскольку хэтчбек получился лёгким (990 килограммов), он способен разгоняться до 100 с небольшим километров в час. Пускай ему и потребуется на это некоторое время.
Кстати, у самой марки Great Wall тоже есть автомобиль, который уместно смотрелся бы в Симпсонах или Футураме…
Great Wall Futurist
…Правда, существует вероятность, что его тоже будут выпускать под маркой Ora. Речь идёт о седане Great Wall Futurist, представленном на Пекинском автосалоне в сентябре прошлого года.
Неофутуристичная внешность концепта была разработана Филом Симмонсом, который раньше рисовал внедорожники Land Rover. В той же стилистике выдержан и салон. И, в принципе, это вся информация, которая известна о Футуристе на данный момент. Поговаривают, что он будет полностью электрическим с запасом хода 700 километров. Но это неточно.
Alpha Ace Coupe
В случае с Ace Coupe от калифорнийского стартапа Alpha конкретики чуть побольше. Во-первых, модель будет строго электрической: она построена на модульной «скейтборд»-платформе с аккумуляторным блоком в подполье, который будет обеспечивать запас хода до 400 километров.
Во-вторых, предзаказы на машину уже открыты. Хотя итоговая стоимость Ace Coupe пока неизвестна. Как и мощность. Есть лишь информация, что до сотни базовая двухдверка будет разгоняться примерно за 6 секунд, а топовая — за 4,6 секунды.
Наконец, в-третьих, и внешность, и интерьер модели получились настолько необычными, что Ace Coupe можно смело помещать в Cyberpunk 2077 или какой-то супергеройский мультсериал про постапокалиптическое будущее.