Консервы твоей мечты: армейские машины-сокровища прямо со складов

А они настоящие? Реальные машины, которые выглядят как герои мультиков

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Алексей Олефиренко

У вас ведь тоже бывают моменты, когда хочется вернуться в детство, сесть в игрушечный автомо­бильчик и отправиться в волшебную страну, где есть молочные реки, шоколадные деревья и единороги, а не непогашенная ипотека, текущий полотенце­сушитель и домашнее задание ребёнка? Где взять рогатых лошадей и съедобный ландшафт — мы, честно говоря, не знаем, а вот про машины с игрушечной внешностью сейчас расскажем.

Austin Healey Sprite

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Глядя на Austin Healey Sprite первого поколения, очень сложно сдержать улыбку — кажется, что машина буквально рада тебя видеть (в хорошем смысле, а не то, о чём вы подумали). И хочется ответить ей взаим­ностью, поддав жару на пустынных загородных дорогах.

Тем более, для этих целей Sprite подходит отлично: в своё время (с 1958 по 1961 год) родстер считался полноценным спорткаром. Да, на разгон до 100 километров в час он тратит более 20 секунд, а его 0,9-литровая «четвёрка» развивает лишь 43 лошадиные силы, но скромная масса (600 килограммов) и компактные габариты делают его очень подвижным. Посмотрите этот видеоролик. Весело, не так ли?

В период с 1958 по 1961 год изготовили 48 987 Спрайтов первого поколения. Многие из них живы до сих пор.

Peel Trident

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В истории компании Peel Engineering с острова Мэн было не так много авто­мобилей, но все они в той или иной степени прослави­лись. Одно­местный Peel P50 известен своими габаритами: его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький серийный авто­мобиль на планете. Ну а его наследник, Peel Trident, запомнился неординарной внешностью.

Trident выглядит так, словно его нарисовал какой-нибудь мульти­пликатор: он и стреми­тельный, и нелепый одно­временно. Главной изюминкой трёх­колёсной машинки является плекси­гласовый пузырёк, обеспечи­вающий шикарную обзорность и не менее шикарную нагрева­емость салона. К слову, чтобы попасть внутрь Trident, этот самый пузырёк надо откинуть вперёд. А потом ездить очень аккуратно: «поймать уши» на этой машине можно, но один раз!

В движение такую кроху, которая выпускалась с 1965 по 1966 год, приводил двухтактный моторчик DKW мощностью 4,5 лошадиные силы. Построили всего 82 экзем­пляра Trident, каждый из них стоил 150 фунтов стерлингов.

Nissan S-Cargo

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В конце прошлого века компания Nissan выпустила линейку Pike Cars, в которую вошли четыре модели с неокласси­ческим дизайном: хэтчбеки Be-1 и Pao, кабриолет Figaro и коммер­ческий фургончик S-Cargo. Все они по-своему очарова­тельны, но именно S-Cargo с его дуго­образным профилем выглядит так, будто его нарисовал ребёнок с богатым воображе­нием и недюжинными художе­ственными навыками.

Впервые машину показали на Токийском автосалоне 1989 года. В том же году началось её производство. К 1992 году построили 8 тысяч фургончиков, из которых несколько десятков попали в Россию. У нас подобные машины бегают, в основном, в службах доставки суши или пиццы, но некоторые экзем­­пляры находятся в частном пользовании.

Технически S-Cargo не настолько интересен, как внешне: рядная четвёрка, передний привод, трёхступен­­чатый автомат. Но кому какое дело до фактов и чисел, когда этот фургончик настолько очарователен?

Mitsuoka Orochi

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От всяких няш-мяш ненадолго переходим к устрашающим, но оттого не менее мультяшным автомо­билям. Как и в случае с ниссанов­скими Pike Cars, любая модель марки Mitsuoka может совер­шенно комфортно чувствовать себя в этой подборке. Но самым странным творением компании однозначно является спорткар Orochi.

Как заявляют в Mitsuoka, Orochi — настоящий суперкар, но это и правда, и неправда одно­временно. Да, в основе Orochi лежит платформа от Honda NSX первого поколения, но двигатель у Mitsuoka слабее, чем у Хонды из прошлого века: за сиденьями пассажиров расположен 3,3-литровый V6 от Toyota, который развивает всего 233 лошадиные силы. Состыкован он с пятиступен­чатой автомати­ческой коробкой передач. Но суперкар — это не только сухие цифры в паспорте, но и внешность. И Orochi, названный в честь восьми­хвостого и восьми­главого дракона, снаружи смотрится крайне экстравагантно.

Мнения насчёт дизайна модели полярно разделились: кто-то считает его очень интересным, а кто-то — вопиюще уродливым. Популярный автомо­бильный сайт Jalopnik, например, назвал самой некрасивой машиной в истории именно Orochi.

Geely LC

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Признайтесь, вам нравятся панды. Они милые, игривые, неуклюжие, эмоци­ональные – невозможно не улыбаться, когда видишь этих шерстяных весель­чаков. Вот и в марке­тинговом отделе Geely подумали так же, а потом дали добро на выпуск автомобиля-панды. Так на свет появился хэтчбек Geely LC, который, в зави­симости от рынка, может ещё называться Geely Panda или Geely EMOtion.

К счастью, на миловидной внешности достоин­ства LC не заканчи­ваются. Он дешёвый, экономичный и, как и большин­ство китайских автомо­билей, неплохо оснащён: есть кондици­онер, шесть подушек безопас­ности, достойная по меркам того времени аудио­система. Кроме того, Geely LC стал одной из первых моделей, которая зара­ботала максималь­ные пять звёзд в китайском краш-тесте C-NCAP.

Хэтч выпускался с 2011 по 2016 год. Учитывая, что его наследник, Geely Yuanjing X1, получился без намёка на мультяш­ность, эксперимент с пандами, кажется, в Geely посчитали неудачным.

Tata Magic Iris/Ace Zip

Tata Magic Iris
Tata Magic Iris
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Tata Magic Iris

Глядя на этих двух трудолюбивых малышей из Индии, очень сложно поверить, что у машин нет души: ну не может у бездушного куска пласт­массы и железа быть настолько милый взгляд! Похоже, что источником вдохно­вения для микровэна Magic Iris и грузовичка Ace Zip послужил антропо­морфный «Фыр-фыр» из советского мульт­фильма «Как ослик грустью заболел». Ведь их мордашки, в зависи­мости от ракурса, тоже выражают разный спектр эмоций.

По своему техническому устройству и габаритам обе модели ближе к мото­рикшам, чем к полноценным автомо­билям: их длина не превышает трёх метров, а в движение они приводятся одно­цилиндровым дизель­ным моторчиком, который выдаёт 11 лошадиных сил. Это не мешает Ace Zip таскать грузы массой под 600 кило­граммов, а вэну Magic Iris — перевозить четверых людей! А ведь эти «индийцы» размером с оригиналь­ные хэтчбеки MINI!

Waymo Firefly

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Системы автономного управления сейчас разрабаты­вает чуть ли не каждая автомо­бильная компания. Даже отече­ственный КамАЗ всерьёз намерен вывести на дороги грузовики, в которых водитель сможет подпевать в караоке Сергею Любавину, не отвлекаясь на дорогу. Не отстают в этом направ­лении и софтверные гиганты. Над автопилотом работает Яндекс, участились разговоры об инноваци­онном электрокаре Apple с автопилотом… Ну и куда в этой компании без Google.

У компании есть подразделение Waymo, которое вот уже более 10 лет занимается системами автономного управления. В наши дни главными носите­лями высоких технологий Waymo являются полуавто­номные минивэны Chrysler Pacifica, но пять лет назад компания испыты­вала свои радары и лидары на субком­пактных электро­мобиль­чиках, которые кажутся безвредными божьими коровками. Назывались эти крохи Waymo Firefly.

Увы, Firefly никогда не смогут стать серийными: они были лишь платформой для тестиро­вания технологий. Но выглядят машинки очень мило. Учитывая, что по дорогам США карапузы наездили не одну сотню километров, они достойно заняли место в этом списке.

Ora R1

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Хоть Waymo Firefly в 2017 году и отправился на задворки истории, есть авто­мобили, готовые пере­хватить эстафету мультяш­ности. Это и Honda e, и Ora R1 — причём последняя модель получилась даже более «живой», нежели очарова­тельный хэтчбек Хонды.

Ora — это молодая компания, входящая в состав Great Wall Motors, а R1 – её первая модель. Концепту­ально она напоминает Smart ForFour последнего поколения, но технически не имеет с ним ничего общего. Хотя бы по той причине, что R1 может быть строго электри­ческим и строго передне­приводным. На передней оси хэтчбека расположен маленький электро­моторчик мощностью 48 лошадиных сил, но, поскольку хэтчбек получился лёгким (990 кило­граммов), он способен разгоняться до 100 с небольшим километров в час. Пускай ему и потребуется на это некоторое время.

Кстати, у самой марки Great Wall тоже есть авто­мобиль, который уместно смотрелся бы в Симпсонах или Футураме…

Great Wall Futurist

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…Правда, существует вероятность, что его тоже будут выпускать под маркой Ora. Речь идёт о седане Great Wall Futurist, представ­ленном на Пекинском автосалоне в сентябре прошлого года.

Неофутуристичная внешность концепта была разра­ботана Филом Симмонсом, который раньше рисовал внедорож­ники Land Rover. В той же стилистике выдержан и салон. И, в принципе, это вся информация, которая известна о Футуристе на данный момент. Поговари­вают, что он будет полностью электриче­ским с запасом хода 700 километров. Но это неточно.

Alpha Ace Coupe

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В случае с Ace Coupe от калифор­нийского стартапа Alpha конкретики чуть побольше. Во-первых, модель будет строго электриче­ской: она построена на модульной «скейт­борд»-платформе с аккуму­ляторным блоком в подполье, который будет обеспечивать запас хода до 400 километров.

Во-вторых, предзаказы на машину уже открыты. Хотя итоговая стоимость Ace Coupe пока неизвестна. Как и мощность. Есть лишь информация, что до сотни базовая двух­дверка будет разгоняться примерно за 6 секунд, а топовая — за 4,6 секунды.

Наконец, в-третьих, и внешность, и интерьер модели получились настолько необычными, что Ace Coupe можно смело помещать в Cyberpunk 2077 или какой-то супер­геройский мульт­сериал про постапокалип­тическое будущее.

А теперь серьёзный вопрос: мультики смотрите?

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