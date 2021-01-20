А они настоящие? Реальные машины, которые выглядят как герои мультиков

Глядя на Austin Healey Sprite первого поколения, очень сложно сдержать улыбку — кажется, что машина буквально рада тебя видеть (в хорошем смысле, а не то, о чём вы подумали). И хочется ответить ей взаим­ностью, поддав жару на пустынных загородных дорогах.

Тем более, для этих целей Sprite подходит отлично: в своё время (с 1958 по 1961 год) родстер считался полноценным спорткаром. Да, на разгон до 100 километров в час он тратит более 20 секунд, а его 0,9-литровая «четвёрка» развивает лишь 43 лошадиные силы, но скромная масса (600 килограммов) и компактные габариты делают его очень подвижным. Посмотрите этот видеоролик. Весело, не так ли?

В период с 1958 по 1961 год изготовили 48 987 Спрайтов первого поколения. Многие из них живы до сих пор.