«Корейцы», «китайцы» и Rolls-Royce: главные новинки ноября в России

Я ухожу! Автомобили, которые покинули Россию в 2020 году

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Константин Новацкий

Российская автомобильная поляна — далеко не райское местечко, где вольготно всем видам четырёх­колёсной фауны. Рано или поздно кому-то приходится проиграть и уйти. В сложный для всех 2020 год наш рынок потерял сразу несколько интересных или как минимум любопытных машин. Давайте вспомним их имена и обозначим причины исчезновения.

Mazda3

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Уход компактной «Мазды» — отличный пример того, как климат россий­ского рынка способен влиять на автомо­бильное разно­образие. Японский седан появился на наших просторах в 2019 году — да не один, вместе со стильным хэтчбеком. И до последних месяцев держался за сегмент, сражаясь с Toyota Corolla и «корейцами». Однако в октябре Mazda приняла волевое решение приоста­новить продажи семей­ства, чьи позиции в классе ослабли, а стоимость почти срав­нялась с «прайсом» старшей Mazda6, которую не просто ввозят, но и собирают на нашей территории.

На настоящий момент заказать «трёшку» невозможно, а немного­численные машины из дилерских запасов вот-вот исчезнут. Повод ли это грустить? Правиль­нее смириться: неизбежно дорожающая, целиком импортная модель С-класса — не такое уж привлека­тельное предло­жение на фоне дорожающих валют и загради­тельных утильсборов. Зато есть хорошая новость: на смену Mazda3 в Россию должен прийти стильный кроссовер Mazda CX-30, который точно обогатит кошелёк компании.

Renault Koleos

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С российского сайта компании Renault, словно по щелчку Таноса, испарилась информация о кроссовере Koleos. Отныне приобрести флагманскую модель напрямую почти невозможно: поставки дилерам прекратились ещё в начале года, так что рассчиты­вать на чудом нерас­проданные машины не приходится. Теперь о Колеосе в нашей стране можно говорить либо в прошедшем времени, либо с приставкой «б/у».

Причина ухода «француза» вполне очевидна: кошмарно низкий спрос — особенно в срав­нении с соплат­форменными «Ниссанами» (Koleos и X-Trail делят «тележку» CMF-D), которые продаются тысячами. С начала года по осень Renault продала в России всего три сотни кроссоверов, так что бегство с нашего рынка — пусть даже временное, до лучших времён — можно считать логичным. Забавно, что с исчезно­вением большого Koleos флагманом линейки Renault автомати­чески стала Arkana, а самой дорогой моделью с дизелем — полутора­литровый Duster.

Renault Dokker

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Ещё одна потеря во французской гамме — «каблук» Dokker, продер­жавшийся в России без малого три года. Весной 2020-го, пока мир погружался в изоляцию, серти­фикация на модель тихо закон­чилась и в Renault не стали обновлять документы. Как только запасы ввезённых Докеров иссякли, для модели в нашей стране прозвенел финальный гудок.

Впрочем, объём продаж нельзя назвать скудным: за всё время Renault успела реализовать у нас около пяти тысяч машин в грузовом и грузо­пассажирском вариантах, и это даёт право рассчиты­вать на камбэк модели в будущем — уже в новом поколении и, возможно, с локализацией производства.

VW Arteon

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Эффектный немецкий лифтбек довольно долго присматри­вался к нашему рынку. Ставший наследником модели Passat CC, Артеон дебютировал в 2017 году и почти сразу вырвался на дороги Европы. Однако путь до России оказался долгим: лишь в нынешнем июне «новинка» получила рублёвые ценники (от 2 639 000 до 2 999 000 ₽) и худо-бедно начала встречаться в городских пробках.

И вот, не пробыв у нас и полугода, Arteon машет ручкой: ауфвидер­зейн! За пять месяцев VW сбыл около сотни машин, так что задер­живаться дальше в теории не имело смысла. Однако произво­дитель поспешил заявить, что уход Arteon с россий­ских просторов может стать всего лишь началом паузы — выдержав её, модель, вероятно, вернётся, причём в уже обновлённом виде, с рестай­лингом 2019 года. Но скептики говорят, что подобный камбэк выглядит слишком радужным. 

Haval H6

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Азиатский среднеразмерник обитал на нашем рынке с 2015 года, стабильно находя не самого много­численного, но всё-таки покупателя. Но судьбу модели в 2020 году порешал не «рыночек», а возраст: H6 немолод, а за его спиной стоят свежие и дерзкие новинки в лице кроссовера F7 и купе-крос­совера F7x. В июне китайский бренд принял решение закончить россий­ские продажи «шестёрки», а вместе с ней к финишу пришла и младшая модель H2. Отныне гамму Haval наводняют рамные внедорож­ники H5 и H9, а также новинки F-серии. Все они собираются на новеньком заводе под Тулой.

За пределами России H6 тем временем успел сменить поколение, переехать на новую платформу и обновить начинку. H2 тоже не топтался на месте, получив особую спорт-версию. Вполне возможно, что в будущем эта парочка доберётся и до нас. Пока же отмечаем исключительно их уход.

Весь Datsun

Datsun on-DO
Datsun on-DO
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Datsun on-DO

Увы, в сложной ситуации дают сбой даже заведомо выигрышные концепции. Достаточно взглянуть на марку Datsun, которая с момента пере­запуска в 2013 году поставила своей миссией простоту и доступ­ность в обмен на продажи. Но не срослось: весной в рамках глобальной оптими­зации бюджетный японский бренд решил оставить нашу страну. До декабря хэтчбеки mi-DO и седаны on-DO продолжат выпускать на конвейере АвтоВАЗа, после чего портреты этих пере­лицо­ванных моделей Lada Granta можно вешать на стену.

Стоит отметить, что решение целого бренда покинуть российский рынок стало одним из важных шагов концерна Nissan на пути к улучшению неважных финансовых показате­лей. Так, например, японцы решили уйти из Южной Кореи, а также закрыли своё произ­водство в Испании. Получается, не мы такие — жизнь такая. Хотя бы в данном случае.

Будете скучать по ушедшим моделям?

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