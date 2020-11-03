Я ухожу! Автомобили, которые покинули Россию в 2020 году
Константин Новацкий
Российская автомобильная поляна — далеко не райское местечко, где вольготно всем видам четырёхколёсной фауны. Рано или поздно кому-то приходится проиграть и уйти. В сложный для всех 2020 год наш рынок потерял сразу несколько интересных или как минимум любопытных машин. Давайте вспомним их имена и обозначим причины исчезновения.
Mazda3
Уход компактной «Мазды» — отличный пример того, как климат российского рынка способен влиять на автомобильное разнообразие. Японский седан появился на наших просторах в 2019 году — да не один, вместе со стильным хэтчбеком. И до последних месяцев держался за сегмент, сражаясь с Toyota Corolla и «корейцами». Однако в октябре Mazda приняла волевое решение приостановить продажи семейства, чьи позиции в классе ослабли, а стоимость почти сравнялась с «прайсом» старшей Mazda6, которую не просто ввозят, но и собирают на нашей территории.
На настоящий момент заказать «трёшку» невозможно, а немногочисленные машины из дилерских запасов вот-вот исчезнут. Повод ли это грустить? Правильнее смириться: неизбежно дорожающая, целиком импортная модель
Renault Koleos
С российского сайта компании Renault, словно по щелчку Таноса, испарилась информация о кроссовере Koleos. Отныне приобрести флагманскую модель напрямую почти невозможно: поставки дилерам прекратились ещё в начале года, так что рассчитывать на чудом нераспроданные машины не приходится. Теперь о Колеосе в нашей стране можно говорить либо в прошедшем времени, либо с приставкой «б/у».
Причина ухода «француза» вполне очевидна: кошмарно низкий спрос — особенно в сравнении с соплатформенными «Ниссанами» (Koleos и
Renault Dokker
Ещё одна потеря во французской гамме — «каблук» Dokker, продержавшийся в России без малого три года. Весной
Впрочем, объём продаж нельзя назвать скудным: за всё время Renault успела реализовать у нас около пяти тысяч машин в грузовом и грузопассажирском вариантах, и это даёт право рассчитывать на камбэк модели в будущем — уже в новом поколении и, возможно, с локализацией производства.
VW Arteon
Эффектный немецкий лифтбек довольно долго присматривался к нашему рынку. Ставший наследником модели Passat CC, Артеон дебютировал в 2017 году и почти сразу вырвался на дороги Европы. Однако путь до России оказался долгим: лишь в нынешнем июне «новинка» получила рублёвые ценники (от
И вот, не пробыв у нас и полугода, Arteon машет ручкой: ауфвидерзейн! За пять месяцев VW сбыл около сотни машин, так что задерживаться дальше в теории не имело смысла. Однако производитель поспешил заявить, что уход Arteon с российских просторов может стать всего лишь началом паузы — выдержав её, модель, вероятно, вернётся, причём в уже обновлённом виде, с рестайлингом 2019 года. Но скептики говорят, что подобный камбэк выглядит слишком радужным.
Haval H6
Азиатский среднеразмерник обитал на нашем рынке с 2015 года, стабильно находя не самого многочисленного, но всё-таки покупателя. Но судьбу модели в 2020 году порешал не «рыночек», а возраст: H6 немолод, а за его спиной стоят свежие и дерзкие новинки в лице кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x. В июне китайский бренд принял решение закончить российские продажи «шестёрки», а вместе с ней к финишу пришла и младшая модель H2. Отныне гамму Haval наводняют рамные внедорожники H5 и H9, а также новинки
За пределами России H6 тем временем успел сменить поколение, переехать на новую платформу и обновить начинку. H2 тоже не топтался на месте, получив особую спорт-версию. Вполне возможно, что в будущем эта парочка доберётся и до нас. Пока же отмечаем исключительно их уход.
Весь Datsun
Увы, в сложной ситуации дают сбой даже заведомо выигрышные концепции. Достаточно взглянуть на марку Datsun, которая с момента перезапуска в 2013 году поставила своей миссией простоту и доступность в обмен на продажи. Но не срослось: весной в рамках глобальной оптимизации бюджетный японский бренд решил оставить нашу страну. До декабря хэтчбеки
Стоит отметить, что решение целого бренда покинуть российский рынок стало одним из важных шагов концерна Nissan на пути к улучшению неважных финансовых показателей. Так, например, японцы решили уйти из Южной Кореи, а также закрыли своё производство в Испании. Получается, не мы такие — жизнь такая. Хотя бы в данном случае.