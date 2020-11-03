Я ухожу! Автомобили, которые покинули Россию в 2020 году

Уход компактной «Мазды» — отличный пример того, как климат россий­ского рынка способен влиять на автомо­бильное разно­образие. Японский седан появился на наших просторах в 2019 году — да не один, вместе со стильным хэтчбеком. И до последних месяцев держался за сегмент, сражаясь с Toyota Corolla и «корейцами». Однако в октябре Mazda приняла волевое решение приоста­новить продажи семей­ства, чьи позиции в классе ослабли, а стоимость почти срав­нялась с «прайсом» старшей Mazda6, которую не просто ввозят, но и собирают на нашей территории.

На настоящий момент заказать «трёшку» невозможно, а немного­численные машины из дилерских запасов вот-вот исчезнут. Повод ли это грустить? Правиль­нее смириться: неизбежно дорожающая, целиком импортная модель С-класса — не такое уж привлека­тельное предло­жение на фоне дорожающих валют и загради­тельных утильсборов. Зато есть хорошая новость: на смену Mazda3 в Россию должен прийти стильный кроссовер Mazda CX-30 , который точно обогатит кошелёк компании.