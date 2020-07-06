Ехал-ехал и сгорел: случаи, когда машины внезапно загорались

Спустя недолгое время после начала продаж Genesis G80 второго поколения один из таких седанов загорелся в Южной Корее прямо на оживлённом шоссе. Во время обычной поездки 54-летняя женщина, находив­шаяся за рулем Genesis, слишком поздно заметила лежащие на дороге остатки картонных коробок и наехала на них. Немедленно на приборной панели авто­мобиля засветился указатель аварийного падения давления масла. Машина остано­вилась сразу после выезда из тоннеля, но огонь к этому времени уже охватил моторный отсек. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь за 7 минут, однако к этому времени у автомобиля уже выгорела передняя часть. Люди не пострадали.

Рядом с машиной были найдены остатки воздушного фильтра от грузовика: по одной из версий, он попал под днище, а огонь возник из-за образо­вавшихся искр. Хотя пожар начался после контакта с посторон­ними предметами, компания Hyundai немедленно начала собственное расследо­вание этого инцидента.