Ехал-ехал и сгорел: случаи, когда машины внезапно загорались
Михаил Лобачёв
Пожар – явление крайне неприятное, а его последствия в большинстве случаев оказываются разрушительными. И хорошо, если в ситуации возгорания удаётся избежать человеческих жертв. Горят бани, дома и даже машины. Иногда пламя охватывает достаточно «свежие» и на вид абсолютно исправные автомобили. Вспоминаем несколько случаев, когда «ничто не предвещало», но всё же произошло...
Новый Genesis G80 загорелся на шоссе в Корее
Спустя недолгое время после начала продаж Genesis G80 второго поколения один из таких седанов загорелся в Южной Корее прямо на оживлённом шоссе. Во время обычной поездки
Рядом с машиной были найдены остатки воздушного фильтра от грузовика: по одной из версий, он попал под днище, а огонь возник из-за образовавшихся искр. Хотя пожар начался после контакта с посторонними предметами, компания Hyundai немедленно начала собственное расследование этого инцидента.
Chrysler сгорел через 22 минуты после покупки
Жительница США, купившая в 2019 году подержанный минивэн Chrysler Pacifica, недолго наслаждалась приобретением: автомобиль загорелся прямо на дороге через 22 минуты после покупки. По информации пожарного департамента Графтона (штат Нью-Гэмпшир, США), инцидент произошёл на шоссе
Koenigsegg Agera R задымился в Китае
Опасность пострадать от огня грозит не только подержанным и достаточно ординарным автомобилям. Такому риску подвержены и редкие суперкары, тщательно собираемые вручную из качественных и дорогих компонентов. Например, очень не повезло этому Koenigsegg Agera R, который загорелся в Китае. Автомобиль удалось припарковать и даже воспользоваться огнетушителем – однако от значительных повреждений это не спасло. Предполагается, что к пожару привёл взрыв батареи.
Tesla Model S сгорела во время тест-драйва во Франции
Пожарам подвержены не только обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, в которых полно раскалённых деталей, а топливные магистрали время от времени теряют герметичность, — электромобили тоже страдают от этой напасти. Потушить их бывает гораздо сложнее, причём для этого не обязательно попадать в крупную аварию — иногда достаточно «человеческого фактора» при сборке. Этот седан Tesla Model S был уничтожен огнём во Франции летом 2016 года. Инцидент произошёл в Биаррице во время масштабного тест-драйва Electric Road Trip. По информации Electrek, в момент возгорания в Tesla находились три человека – двое участников тест-драйва и представитель Tesla.
После того как на приборной панели возник предупреждающий сигнал, он потребовал у водителя немедленно остановиться на обочине. Люди успели покинуть автомобиль — и через короткое время он загорелся. Через месяц после инцидента были опубликованы результаты внутреннего расследования Tesla: выяснилось, что при сборке сотрудник неправильно затянул одно из болтовых соединений электрических контактов.
Дымящийся BMW i8 и метод погружения
В случае, если огонь возник в тяговой батарее, справиться с ним бывает особенно сложно. Это доказывает инцидент с BMW i8, который в Нидерландах пришлось тушить посредством полного погружения в ёмкость с водой. В 2019 году электрокар задымился прямо в автосалоне, торгующем BMW и MINI. Сотрудники оперативно выкатили машину на улицу. Чтобы гарантированно справиться с возгоранием, автомобиль с помощью крана-манипулятора пришлось полностью погрузить в воду и оставить так на сутки.
Jaguar I-Pace
Электрический кроссовер британской фирмы был уничтожен огнём в Нидерландах в декабре 2018 года – это был первый зафиксированный случай пожара
Прототип Audi А7 сгорел в Альпах
В 2017 году «что-то пошло не так» с предсерийным Audi A7, проходившим испытания в Альпах. Свидетелем происшествия в Австрии стал фотограф, специализирующийся на «шпионских» снимках предсерийных машин. По его словам, подкреплённым карточками, изначально пламя возникло под капотом автомобиля. Заметив его, водитель немедленно остановился — все находившиеся в салоне люди успели эвакуироваться. Прибывшие на место сотрудники службы помощи на дорогах пытались погасить пламя огнетушителем, однако в этом не преуспели. Предсерийный чёрный Audi A7 с номерными знаками города Ингольштадта (там расположена штаб-квартира Audi) выгорел дотла.
Ford Mustang: переборщили с газом
Ночной дрифт на парковках торговых центров не доводит до добра. В этом убедился водитель Ford Mustang из Техаса. На видео, которое снял один из очевидцев, купе с 5,0-литровым V8 под полным газом демонстрирует эффектное вращение на залитой дождём площадке. Вскоре после этого подкапотное пространство «Мустанга» охватило пламя. Справиться с огнём удалось только прибывшим на место пожарным, однако моторный отсек Mustang к этому моменту выгорел.
Эксклюзивный концепт Ferrari пострадал от огня
Концепт Ferrari Modulo, представленный на Туринском автосалоне 1970 года, пострадал от огня уже в наши дни. Информацией об инциденте поделился в своём твиттере нынешний владелец автомобиля Джим Гликенхаус. Заднюю часть автомобиля охватило пламя из-за глушителя, сделанного по заказу владельца концепта не названной им фирмой. Повреждения эксклюзивного Ferrari могли быть и более значительными, однако в дело вовремя вмешалась автоматическая система пожаротушения, которой была оборудована машина.