Баррель водорослей или галлон электричества: каким на самом деле будет топливо будущего

Ехал-ехал и сгорел: случаи, когда машины внезапно загорались

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Михаил Лобачёв

Пожар – явление крайне неприятное, а его послед­ствия в большин­стве случаев оказываются разруши­тельными. И хорошо, если в ситуации возгорания удаётся избежать человече­ских жертв. Горят бани, дома и даже машины. Иногда пламя охватывает достаточно «свежие» и на вид абсолютно исправные авто­мобили. Вспоминаем несколько случаев, когда «ничто не предвещало», но всё же произошло...

Новый Genesis G80 загорелся на шоссе в Корее

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Спустя недолгое время после начала продаж Genesis G80 второго поколения один из таких седанов загорелся в Южной Корее прямо на оживлённом шоссе. Во время обычной поездки 54-летняя женщина, находив­шаяся за рулем Genesis, слишком поздно заметила лежащие на дороге остатки картонных коробок и наехала на них. Немедленно на приборной панели авто­мобиля засветился указатель аварийного падения давления масла. Машина остано­вилась сразу после выезда из тоннеля, но огонь к этому времени уже охватил моторный отсек. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь за 7 минут, однако к этому времени у автомобиля уже выгорела передняя часть. Люди не пострадали. 

Рядом с машиной были найдены остатки воздушного фильтра от грузовика: по одной из версий, он попал под днище, а огонь возник из-за образо­вавшихся искр. Хотя пожар начался после контакта с посторон­ними предметами, компания Hyundai немедленно начала собственное расследо­вание этого инцидента.

Chrysler сгорел через 22 минуты после покупки

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Жительница США, купившая в 2019 году подер­жанный минивэн Chrysler Pacifica, недолго наслаж­далась приобре­тением: автомобиль загорелся прямо на дороге через 22 минуты после покупки. По информации пожарного департамента Графтона (штат Нью-Гэмпшир, США), инцидент произошёл на шоссе I-43 3 апреля 2019 года. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил салон Chrysler Pacifica 2006 года выпуска, за который женщина заплатила автодилеру, торгующему подер­жанными машинами, 2900 долларов. По словам пострадавшей авто­владелицы, деньги на покупку машины она копила долгое время. Автодилер при этом выразил намерение вернуть уплаченные за автомобиль деньги.

Koenigsegg Agera R задымился в Китае

Опасность пострадать от огня грозит не только подер­жанным и достаточно ординарным автомобилям. Такому риску подвержены и редкие суперкары, тщательно собира­емые вручную из каче­ственных и дорогих компо­нентов. Например, очень не повезло этому Koenigsegg Agera R, который загорелся в Китае. Автомобиль удалось при­парковать и даже воспользо­ваться огне­тушителем – однако от значительных повреж­дений это не спасло. Предпо­лагается, что к пожару привёл взрыв батареи.

Tesla Model S сгорела во время тест-драйва во Франции

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Пожарам подвержены не только обычные автомобили с двига­телями внутреннего сгорания, в которых полно раскалённых деталей, а топливные маги­страли время от времени теряют герметич­ность, — электро­мобили тоже страдают от этой напасти. Потушить их бывает гораздо сложнее, причём для этого не обязательно попадать в крупную аварию — иногда достаточно «человеческого фактора» при сборке. Этот седан Tesla Model S был уничтожен огнём во Франции летом 2016 года. Инцидент произошёл в Биаррице во время масштабного тест-драйва Electric Road Trip. По информации Electrek, в момент возгорания в Tesla находились три человека – двое участников тест-драйва и представитель Tesla. 

После того как на приборной панели возник предупреж­дающий сигнал, он потребовал у водителя немедленно остано­виться на обочине. Люди успели покинуть автомобиль — и через короткое время он загорелся. Через месяц после инцидента были опублико­ваны резуль­таты внутреннего расследо­вания Tesla: выяснилось, что при сборке сотрудник неправильно затянул одно из болтовых соедине­ний электрических контактов.

Дымящийся BMW i8 и метод погружения

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В случае, если огонь возник в тяговой батарее, справиться с ним бывает особенно сложно. Это доказывает инцидент с BMW i8, который в Нидер­ландах пришлось тушить посред­ством полного погружения в ёмкость с водой. В 2019 году электрокар задымился прямо в автосалоне, торгующем BMW и MINI. Сотрудники оперативно выкатили машину на улицу. Чтобы гарантиро­ванно справиться с возгоранием, авто­мобиль с помощью крана-мани­пулятора пришлось полностью погрузить в воду и оставить так на сутки.

Jaguar I-Pace

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Электрический кроссовер британской фирмы был уничтожен огнём в Нидер­ландах в декабре 2018 года – это был первый зафиксиро­ванный случай пожара I-Pace, незадолго до этого вышедшего на рынок. Впрочем, как отмечает insideevs.com, он вполне мог стать жертвой поджога. Деревня Румпт, где произошло возгорание, располо­жена рядом с городом Кулем­боргом, в котором отмечается аномально высокое количество поджогов автомобилей.

Прототип Audi А7 сгорел в Альпах

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В 2017 году «что-то пошло не так» с предсерийным Audi A7, прохо­дившим испытания в Альпах. Свидетелем происше­ствия в Австрии стал фотограф, специали­зирующийся на «шпионских» снимках пред­серийных машин. По его словам, подкреп­лённым карточками, изначально пламя возникло под капотом автомобиля. Заметив его, водитель немедленно остановился — все находив­шиеся в салоне люди успели эвакуиро­ваться. Прибывшие на место сотрудники службы помощи на дорогах пытались погасить пламя огнетуши­телем, однако в этом не преуспели. Предсерийный чёрный Audi A7 с номерными знаками города Инголь­штадта (там распо­ложена штаб-квартира Audi) выгорел дотла.

Ford Mustang: переборщили с газом

Ночной дрифт на парковках торговых центров не доводит до добра. В этом убедился водитель Ford Mustang из Техаса. На видео, которое снял один из очевидцев, купе с 5,0-литровым V8 под полным газом демон­стрирует эффектное вращение на залитой дождём площадке. Вскоре после этого подкапотное простран­ство «Мустанга» охватило пламя. Справиться с огнём удалось только прибывшим на место пожарным, однако моторный отсек Mustang к этому моменту выгорел.

Эксклюзивный концепт Ferrari пострадал от огня

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Концепт Ferrari Modulo, представленный на Туринском автосалоне 1970 года, пострадал от огня уже в наши дни. Информацией об инциденте поделился в своём твиттере нынешний владелец авто­мобиля Джим Гликенхаус. Заднюю часть автомобиля охватило пламя из-за глушителя, сделанного по заказу владельца концепта не названной им фирмой. Повреж­дения эксклю­зивного Ferrari могли быть и более значи­тельными, однако в дело вовремя вмешалась авто­мати­ческая система пожаро­тушения, которой была оборудована машина.

Были очевидцем дыма и огня на дороге?

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