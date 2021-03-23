Квиз: что вы знаете про автомобильные симуляторы
Редакция Авто.ру
Да, мы обожаем автомобили. И вы, кажется, тоже. Но реальная жизнь не похожа на наши с вами мечты: пробки, забитые парковки, тесные заправки и снова пробки. Зато в виртуальном мире можно выбрать локацию поинтереснее и отправиться в поездку за рулём... чего угодно — от малолитражки до суперкара с V12! И способов сделать это сотни: серьёзные симуляторы, весёлые аркады, битвы на выбывание. Вместе с компанией HP и игровым ноутбуком OMEN 15 (2020) мы решили проверить, насколько хорошо вы в них разбираетесь.
- Для начала вопрос попроще. Для какой игровой серии с 2013 года разные автокомпании готовят концепты, зачастую существующие только в виртуальной реальности?
- В какой аркадной гоночной игре за основу мира взята уменьшенная в 35 раз копия США?
- Какой автомобильной марке посвящена отдельная игра серии Need for Speed?
- На разработку этого симулятора копили с миру по нитке: с помощью краудфандинга было собрано 5 миллионов долларов, а спонсорам было позволено тестировать игру на ранних этапах разработки. После её выхода особо усердные фанаты даже получали отчисления за свои старания. И это…
- Какую серии игр озвучивала «святая троица» из Top Gear и Grand Tour Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй?
- Во время пандемии некоторые гоночные чемпионаты перешли в виртуальную реальность. Так, марка Porsche запустила свой киберспортивный кубок с главным призом в 100 тысяч долларов США. В каком симуляторе сражаются игроки?
- Над созданием какой аркадной гонки поработал знаменитый дизайнер Кизил Салим?
- Эту игру называют духовным наследником знаменитой FlatOut. Самая важная составляющая осталась прежней: безумные гонки и система повреждений, позволяющая сделать из машины соперника дымящуюся груду железа. О какой гонке речь?
- Эту игру считают чуть ли не лучшей аркадной гонкой современности. Тут и огромный автопарк, и огромный открытый мир с невероятной детализацией, которая раскрывается лишь на мощном игровом компьютере. На Full HD экране OMEN 15 (2020), например, мы разглядели даже трещины на брусчатке! Итак, речь идёт про….
- Когда другие гонки предлагают игрокам обогнать соперников на треке, эта превращает автомобили в инструменты для футбола. Мы серьёзно – по трассе летает огромный мяч, который игрокам надо загнать в ворота соперника. И это не сюжет очередной серии Top Gear, а игра под названием…
Этот квиз мы придумали вместе с компанией HP, которая обновила флагманский игровой ноутбук OMEN 15-ek0039ur (2020). Сегодня это лучшее, что есть у HP в игровом сегменте, и вот почему.
Компактный металлический корпус с множеством вентиляционных отверстий: прошли времена, когда игровые ноутбуки были размером с микроволновку.
Мощный процессор Intel® Core™ i7 10-го поколения и видеокарта NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER™ с технологией Max-Q, которая позволит наслаждаться самыми требовательными играми на Full HD экране с IPS матрицей (поддерживает частоту обновления до 300 Гц) где угодно и когда угодно. А выносливый аккмулятор обеспечит до 12,5 часов работы без подзарядки.
Роскошный звук от премиального бренда Bang & Olufsen.
Впервые в индустрии на OMEN 15 (2020) используется инфракрасный термодатчик для более точного управления системой охлаждения OMEN Tempest Cooling, в состав которой входит ещё и мощный вентилятор с напряжением 12В. Ноутбук не шумит даже при высокой нагрузке, а при помощи OMEN Command Center его можно сделать ещё тише.
Никаких HDD: только накопитель SSD объёмом 512GB для мгновенной скорости загрузки приложений и игровых уровней.