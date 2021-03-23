Квиз: что вы знаете про автомобильные симуляторы

Да, мы обожаем автомобили. И вы, кажется, тоже. Но реальная жизнь не похожа на наши с вами мечты: пробки, забитые парковки, тесные заправки и снова пробки. Зато в виртуальном мире можно выбрать локацию поинтереснее и отправиться в поездку за рулём... чего угодно — от малолитражки до суперкара с V12! И способов сделать это сотни: серьёзные симуляторы, весёлые аркады, битвы на выбывание. Вместе с компанией HP и игровым ноутбуком OMEN 15 (2020) мы решили проверить, насколько хорошо вы в них разбираетесь.