Особые номера и «отрезвляющие» штрафы: каршеринг ждут большие изменения
Кирилл Малышев
В Госдуме готовят новые правила оказания услуг каршеринга. Их разработают на основе предложений, поступающих от различных ведомств и организаций, пишет «Парламентская газета».
Регистрацию в каршеринговых сервисах хотят реализовать через единый портал госуслуг. Синхронизация с ним позволит гарантированно подтвердить данные клиента и видеть все связанные с ним документы. Сейчас договор заключается на основе присланных через мобильное приложение фотографий прав и паспорта.
Для борьбы с использованием «серых» аккаунтов (например, лишёнными прав лицами или находящимися в чёрных списках операторов аренды) предлагается дать инспекторам ГИБДД право проверять не только права и СТС, но и мобильное приложение на смартфоне водителя.
В п. 2.1.1ПДД могут дописать следующий абзац: «В случае управления транспортным средством, относящимся к сервису краткосрочной аренды (каршеринг), предоставлять для проверки электронный аккаунт такого сервиса».
Чтобы патрулям ДПС было легче выявить в потоке каршеринговые автомобили, для них можно предусмотреть особый формат номерных знаков. По аналогии с теми, что сейчас вешаются на такси и общественный транспорт.
За ряд нарушений ПДД Госдуме предлагают ввести повышенные штрафы для клиентов прокатных машин. Например, за управление без прав – 20 000 – 30 000 рублей против 5000 – 15 000 рублей для обычных водителей, за нетрезвую езду – 50 000 рублей и лишение ВУ на три года против 30 000 рублей и максимум двух лет для остальных.
В статье 12.9 КоАП РФ может появиться приписка: «Превышение установленной скорости движения транспортного средства при использовании транспортного средства сервиса краткосрочной аренды (каршеринг) наказывается административным штрафом в пятикратном размере».
Глава ГИБДД Михаил Черников также предлагал лишать злостных нарушителей доступа к каршерингу.
Единственной поблажкой для клиентов каршеринга станут единые правила расчёта стоимости восстановительного ремонта. Введут ту же систему, что и в ОСАГО.
Ранее глава дептранса Москвы Максим Ликсутов анонсировал появление «Народного каршеринга». Подразумевается, что с помощью специального сервиса частные владельцы смогут сдавать в аренду свои личные машины, пока сами на них не ездят.