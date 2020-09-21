Особые номера и «отрезвляющие» штрафы: каршеринг ждут большие изменения

В Госдуме готовят новые правила оказания услуг каршеринга. Их разра­ботают на основе предложений, поступающих от различных ведомств и организаций, пишет «Парламентская газета».

Регистрацию в каршеринговых сервисах хотят реали­зовать через единый портал госуслуг. Синхрони­зация с ним позволит гарантиро­ванно подтвердить данные клиента и видеть все связанные с ним документы. Сейчас договор заключается на основе присланных через мобильное прило­жение фото­графий прав и паспорта.

Для борьбы с использо­ванием «серых» аккаунтов (например, лишёнными прав лицами или находящи­мися в чёрных списках операторов аренды) пред­лагается дать инспекторам ГИБДД право проверять не только права и СТС, но и мобильное приложение на смартфоне водителя. В п. 2.1.1 ПДД могут дописать следующий абзац: «В случае управления транс­портным средством, относящимся к сервису кратко­срочной аренды (каршеринг), предо­ставлять для проверки электронный аккаунт такого сервиса».

Чтобы патрулям ДПС было легче выявить в потоке каршерин­говые авто­мобили, для них можно предусмотреть особый формат номерных знаков. По аналогии с теми, что сейчас вешаются на такси и общественный транспорт.

За ряд нарушений ПДД Госдуме предлагают ввести повышенные штрафы для клиентов прокатных машин. Например, за управление без прав – 20 000 – 30 000 рублей против 5000 – 15 000 рублей для обычных водителей, за нетрезвую езду – 50 000 рублей и лишение ВУ на три года против 30 000 рублей и максимум двух лет для остальных.

В статье 12.9 КоАП РФ может появиться приписка: «Превышение установ­ленной скорости движения транс­портного средства при использо­вании транспортного средства сервиса кратко­срочной аренды (каршеринг) наказы­вается админи­стративным штрафом в пятикратном размере».

Глава ГИБДД Михаил Черников также предлагал лишать злостных нарушителей доступа к каршерингу.



Единственной поблажкой для клиентов каршеринга станут единые правила расчёта стоимости восстано­витель­ного ремонта. Введут ту же систему, что и в ОСАГО.