В Казани поймали банду, снимавшую дорогие детали с машин каршеринга

По версии полицейских, преступники брали автомобили в аренду в разных городах, приезжали на них в гараж и скручи­вали дорогие детали, которые незаметны снаружи. Например, снимали детали выхлопной системы, внутрен­ние усилители бамперов и запасные колёса.

Банду вычислили с помощью датчиков, установ­ленных в авто­мобили каршеринга. Когда системы монито­ринга нескольких машин показали одинаковые неисправ­ности, специ­алисты сервиса определили странную законо­мерность и обратились в полицию.