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В Казани поймали банду, снимавшую дорогие детали с машин каршеринга

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Николай Андреев

В Казани задержали нескольких человек, которые воровали детали с автомобилей сервисов краткосрочной аренды. Похитителей взяли в гараже во время разборки каршерингового кроссовера Hyundai Creta. Об этом сообщает Baza.

Hyundai Creta каршеринга Яндекс.Драйв. Фото: Kenner

  • По версии полицейских, преступники брали автомобили в аренду в разных городах, приезжали на них в гараж и скручи­вали дорогие детали, которые незаметны снаружи. Например, снимали детали выхлопной системы, внутрен­ние усилители бамперов и запасные колёса.

  • Банду вычислили с помощью датчиков, установ­ленных в авто­мобили каршеринга. Когда системы монито­ринга нескольких машин показали одинаковые неисправ­ности, специ­алисты сервиса определили странную законо­мерность и обратились в полицию.  

  • Всем задержанным при разборе кроссовера в гараже предъявили обвине­ния в краже. Они заявили, что начали разбирать только одну Крету, но, по данным полицейских, они сняли детали с множества машин.

Попадались автомобили каршеринга без нужных деталей?

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