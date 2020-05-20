В Казани поймали банду, снимавшую дорогие детали с машин каршеринга
Николай Андреев
В Казани задержали нескольких человек, которые воровали детали с автомобилей сервисов краткосрочной аренды. Похитителей взяли в гараже во время разборки каршерингового кроссовера Hyundai Creta. Об этом сообщает Baza.
По версии полицейских, преступники брали автомобили в аренду в разных городах, приезжали на них в гараж и скручивали дорогие детали, которые незаметны снаружи. Например, снимали детали выхлопной системы, внутренние усилители бамперов и запасные колёса.
Банду вычислили с помощью датчиков, установленных в автомобили каршеринга. Когда системы мониторинга нескольких машин показали одинаковые неисправности, специалисты сервиса определили странную закономерность и обратились в полицию.
Всем задержанным при разборе кроссовера в гараже предъявили обвинения в краже. Они заявили, что начали разбирать только одну Крету, но, по данным полицейских, они сняли детали с множества машин.