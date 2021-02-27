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Пользователь каршеринга, возможно, поставил рекорд по перевозке груза. Видео

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Дмитрий Елизаров

Телеграм-канал «Новости Москвы» опубликовал запись, возможно, самого необычного примера эксплуатации грузового каршеринга. В фургон Citroen Jumpy пользователь умудрился погрузить несколько много­метровых металли­ческих балок, увеличив длину фургона минимум вдвое — и даже тронулся с места.

  • Длина грузового отделения Citroen Jumpy по данным Яндекс.Драйва составляет 2,5 метра, но пользова­тель загрузил в него балки длиной не менее 10 метров. Для этого пришлось открыть все имеющиеся в наличии двери: балки, таким образом, торчали на несколько метров как с правого борта, так и с задней стороны фургона.

  • По одной из версий, таким способом клиент каршеринга транс­портировал металло­прокат по внутренней терри­тории некоего пред­приятия. Выезжать на дороги общего пользо­вания в таком виде запрещено. Достоверно оценить общий вес груза не получится, но вероятнее всего, он превышает заявленную для Citroen Jumpy максимальную грузо­подъёмность в 1,2 тонны: на видео хорошо заметно, как фургон просел в районе задней оси.

  • Как сообщили Журналу Авто.ру в Яндекс.Драйве, правила сервиса преду­сматривают запрет на эксплу­атацию автомобилей с превыше­нием максимально разрешён­ной массы груза. За наруше­ние запрета клиенту грозит штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, если при загрузке поклажи пользователь повредил салон или кузов автомобиля, ему придётся компен­сировать расходы на ремонт.

  • В начале нынешнего года ГИБДД объявила о скором запуске базы данных с информацией о злостных нарушителях ПДД. Доступ к ней откроют в том числе и сервисам каршеринга. Пред­полагается, что это даст им возмож­ность не допускать к аренде автомо­билей водителей, регулярно нарушающих правила.

А что, так правда можно было?

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