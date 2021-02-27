Пользователь каршеринга, возможно, поставил рекорд по перевозке груза. Видео
Дмитрий Елизаров
Телеграм-канал «Новости Москвы» опубликовал запись, возможно, самого необычного примера эксплуатации грузового каршеринга. В фургон Citroen Jumpy пользователь умудрился погрузить несколько многометровых металлических балок, увеличив длину фургона минимум вдвое — и даже тронулся с места.
Длина грузового отделения Citroen Jumpy по данным Яндекс.Драйва составляет 2,5 метра, но пользователь загрузил в него балки длиной не менее 10 метров. Для этого пришлось открыть все имеющиеся в наличии двери: балки, таким образом, торчали на несколько метров как с правого борта, так и с задней стороны фургона.
По одной из версий, таким способом клиент каршеринга транспортировал металлопрокат по внутренней территории некоего предприятия. Выезжать на дороги общего пользования в таком виде запрещено. Достоверно оценить общий вес груза не получится, но вероятнее всего, он превышает заявленную для Citroen Jumpy максимальную грузоподъёмность в 1,2 тонны: на видео хорошо заметно, как фургон просел в районе задней оси.
Как сообщили Журналу Авто.ру в Яндекс.Драйве, правила сервиса предусматривают запрет на эксплуатацию автомобилей с превышением максимально разрешённой массы груза. За нарушение запрета клиенту грозит штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, если при загрузке поклажи пользователь повредил салон или кузов автомобиля, ему придётся компенсировать расходы на ремонт.
В начале нынешнего года ГИБДД объявила о скором запуске базы данных с информацией о злостных нарушителях ПДД. Доступ к ней откроют в том числе и сервисам каршеринга. Предполагается, что это даст им возможность не допускать к аренде автомобилей водителей, регулярно нарушающих правила.