Пользователь каршеринга, возможно, поставил рекорд по перевозке груза. Видео

Длина грузового отделения Citroen Jumpy по данным Яндекс.Драйва составляет 2,5 метра, но пользова­тель загрузил в него балки длиной не менее 10 метров. Для этого пришлось открыть все имеющиеся в наличии двери: балки, таким образом, торчали на несколько метров как с правого борта, так и с задней стороны фургона.

По одной из версий, таким способом клиент каршеринга транс­портировал металло­прокат по внутренней терри­тории некоего пред­приятия. Выезжать на дороги общего пользо­вания в таком виде запрещено. Достоверно оценить общий вес груза не получится, но вероятнее всего, он превышает заявленную для Citroen Jumpy максимальную грузо­подъёмность в 1,2 тонны: на видео хорошо заметно, как фургон просел в районе задней оси.

Как сообщили Журналу Авто.ру в Яндекс.Драйве, правила сервиса преду­сматривают запрет на эксплу­атацию автомобилей с превыше­нием максимально разрешён­ной массы груза. За наруше­ние запрета клиенту грозит штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, если при загрузке поклажи пользователь повредил салон или кузов автомобиля, ему придётся компен­сировать расходы на ремонт.