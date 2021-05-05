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Названа страна-лидер по использованию каршеринга, и это не Россия

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Дмитрий Елизаров

Аналитическая компания Statista опубликовала итоги исследования каршеринговых рынков за последние 12 месяцев — с февраля 2020-го по март 2021-го. Россия не попала даже в топ-10 стран с наибольшей долей пользова­телей сервисов среди населения.

  • По подсчётам компании, чаще всего каршеринг используют жители Индии: 32% опрошенных подтвердили, что обращались к услугам таких сервисов за прошедший год. На втором месте — Китай с результатом 17%.

  • На третьей позиции в глобальном рейтинге и первой среди европейских стран оказалась Испания: здесь каршерингом пользовались (единожды или регулярно) 11%. Аналогичный результат продемон­стриро­вали жители Италии, США отстали на 2%.

  • Вторую пятёрку топ-10 составляют Германия, Велико­британия, Австрия, Швейцария и Франция (с резуль­татом 6%). Опрос проводился онлайн в три приёма, в общей сложности в нём приняли участие около 12 тысяч человек.

  • При этом, по данным той же Statista, в России за 2020 год число поездок на каршеринговых авто­мобилях снизилось до 70 миллионов, тогда как в 2019-м оно было 78 миллионов. А в 2017-м россияне обращались к услугам сервиса поминутной аренды всего 12 миллионов раз.

  • Между тем крупнейший в мире каршеринговый сервис базируется как раз в нашей стране. Парк Яндекс.Драйва насчитывает 16 тысяч автомо­билей разных марок, сервис пред­ставлен в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

Пользовались когда-нибудь каршерингом?

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