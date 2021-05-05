Названа страна-лидер по использованию каршеринга, и это не Россия
Дмитрий Елизаров
Аналитическая компания Statista опубликовала итоги исследования каршеринговых рынков за последние 12 месяцев — с февраля
По подсчётам компании, чаще всего каршеринг используют жители Индии: 32% опрошенных подтвердили, что обращались к услугам таких сервисов за прошедший год. На втором месте — Китай с результатом 17%.
На третьей позиции в глобальном рейтинге и первой среди европейских стран оказалась Испания: здесь каршерингом пользовались (единожды или регулярно) 11%. Аналогичный результат продемонстрировали жители Италии, США отстали на 2%.
Вторую пятёрку топ-10 составляют Германия, Великобритания, Австрия, Швейцария и Франция (с результатом 6%). Опрос проводился онлайн в три приёма, в общей сложности в нём приняли участие около 12 тысяч человек.
При этом, по данным той же Statista, в России за 2020 год число поездок на каршеринговых автомобилях снизилось до 70 миллионов, тогда как в
2019-моно было 78 миллионов. А в 2017-мроссияне обращались к услугам сервиса поминутной аренды всего 12 миллионов раз.
Между тем крупнейший в мире каршеринговый сервис базируется как раз в нашей стране. Парк Яндекс.Драйва насчитывает 16 тысяч автомобилей разных марок, сервис представлен в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.