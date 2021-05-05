Названа страна-лидер по использованию каршеринга, и это не Россия

По подсчётам компании, чаще всего каршеринг используют жители Индии: 32% опрошенных подтвердили, что обращались к услугам таких сервисов за прошедший год. На втором месте — Китай с результатом 17%.

На третьей позиции в глобальном рейтинге и первой среди европейских стран оказалась Испания: здесь каршерингом пользовались (единожды или регулярно) 11%. Аналогичный результат продемон­стриро­вали жители Италии, США отстали на 2%.

Вторую пятёрку топ-10 составляют Германия, Велико­британия, Австрия, Швейцария и Франция (с резуль­татом 6%). Опрос проводился онлайн в три приёма, в общей сложности в нём приняли участие около 12 тысяч человек.

При этом, по данным той же Statista, в России за 2020 год число поездок на каршеринговых авто­мобилях снизилось до 70 миллионов, тогда как в 2019-м оно было 78 миллионов. А в 2017-м россияне обращались к услугам сервиса поминутной аренды всего 12 миллионов раз.