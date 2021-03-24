Яндекс.Драйв рассказал, сколько проезжают каршеринговые машины и кто ими пользуется
Дмитрий Елизаров
Яндекс.Драйв опубликовал итоги исследования аудитории сервиса краткосрочной аренды автомобилей и влияния каршеринга на городскую среду. Средний возраст пользователей сервиса растёт, как и водительский стаж, а с увеличением количества занятых машин становится более заметно влияние каршеринга на состояние столичного парковочного пространства.
Среднестатистический автомобиль сервиса совершает 8 поездок в будний день и 9 — в выходные. В особых случаях число поездок может превышать и два десятка. И если среднее время, которое автомобиль проводит в движении, — это 4 часа, то один из зафиксированных рекордов — 6 часов 17 минут за сутки.
Среди автомобилей разных классов, доступных для поминутной аренды в рамках сервиса, усерднее всего трудятся машины бизнес-класса и грузовые микроавтобусы. В движении они проводят в среднем 7 часов 58 минут и 5 часов 56 минут, а проезжают за это время 144 и 125 километров соответственно. Автомобили классов «Эконом» и «Комфорт» используются для более коротких маршрутов, зато на их долю приходится больше поездок — 8,2 и 7,5 против 6,4 у бизнес-класса.
Рост аудитории сервиса Яндекс.Драйв привёл к изменению её возрастной структуры. За последние три года доля пользователей старше 35 лет выросла вдвое. С момента запуска сервиса заметно (с 9 до 12 лет) увеличился средний водительский стаж аудитории.
Количество опытных водителей повысилось до 30% (примерно вдвое), пользователей с небольшим стажем (от 2 до 4 лет) стало меньше — тоже вдвое, до 12%. При этом основная часть аудитории Яндекс.Драйва — это водители в возрасте от 25 до 34 лет.
В целом «взросление» аудитории приводит к тому, что стиль вождения становится спокойнее: пользователи в возрасте около 50 лет, по подсчётам исследователей, совершают резкие торможения вдвое реже, чем водители 21 года (минимальный возраст доступа к сервису).
Активное использование каршеринга приводит к ускоренному высвобождению парковочных мест: каршеринговые машины на парковках обычно не простаивают. В период с 8:00 до 21:00 около 60% парковок Яндекс.Драйва внутри МКАД длятся не более часа. При этом в целом в течение суток автомобиль каршеринга эксплуатируется до шести с половиной часов и совершает за это время 8–9 поездок.
Чаще всего каршеринговые машины берут для того, чтобы добраться до транспортного узла (аэропорта, вокзала или метро) или до мест, откуда затем не получится уехать на машине — до баров, клубов и ресторанов. В остальном схема использования сервиса напоминает модель эксплуатации личных автомобилей: утром машины скапливаются ближе к центру столицы, а к вечеру разъезжаются по спальным районам.
Сервис Яндекс.Драйв начал работу на территории Москвы в феврале 2018 года. С тех пор автомобили сервиса проехали более миллиарда километров, а автопарк вырос примерно в 20 раз и сейчас считается самым крупным в мире — в нём насчитывается больше 11 тысяч машин.