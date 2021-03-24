Яндекс.Драйв рассказал, сколько проезжают каршеринговые машины и кто ими пользуется

Яндекс.Драйв опубликовал итоги исследования аудитории сервиса кратко­срочной аренды автомо­билей и влияния каршеринга на городскую среду. Средний возраст пользова­телей сервиса растёт, как и водитель­ский стаж, а с увеличе­нием количества занятых машин становится более заметно влияние каршеринга на состояние столичного парко­вочного пространства.

Среднестатистический автомобиль сервиса совершает 8 поездок в будний день и 9 — в выходные. В особых случаях число поездок может превышать и два десятка. И если среднее время, которое автомобиль проводит в движении, — это 4 часа, то один из зафиксиро­ванных рекордов — 6 часов 17 минут за сутки.

Среди автомобилей разных классов, доступных для поминутной аренды в рамках сервиса, усерднее всего трудятся машины бизнес-класса и грузовые микро­автобусы. В движении они проводят в среднем 7 часов 58 минут и 5 часов 56 минут, а проезжают за это время 144 и 125 километров соответ­ственно. Автомобили классов «Эконом» и «Комфорт» используются для более коротких маршрутов, зато на их долю приходится больше поездок — 8,2 и 7,5 против 6,4 у бизнес-класса.

Рост аудитории сервиса Яндекс.Драйв привёл к изменению её возрастной структуры. За последние три года доля пользовате­лей старше 35 лет выросла вдвое. С момента запуска сервиса заметно (с 9 до 12 лет) увеличился средний водительский стаж аудитории.

Количество опытных водителей повысилось до 30% (примерно вдвое), пользовате­лей с небольшим стажем (от 2 до 4 лет) стало меньше — тоже вдвое, до 12%. При этом основная часть аудитории Яндекс.Драйва — это водители в возрасте от 25 до 34 лет.