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Яндекс.Драйв рассказал, сколько проезжают каршеринговые машины и кто ими пользуется

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Дмитрий Елизаров

Яндекс.Драйв опубликовал итоги исследования аудитории сервиса кратко­срочной аренды автомо­билей и влияния каршеринга на городскую среду. Средний возраст пользова­телей сервиса растёт, как и водитель­ский стаж, а с увеличе­нием количества занятых машин становится более заметно влияние каршеринга на состояние столичного парко­вочного пространства.

  • Среднестатистический автомобиль сервиса совершает 8 поездок в будний день и 9 — в выходные. В особых случаях число поездок может превышать и два десятка. И если среднее время, которое автомобиль проводит в движении, — это 4 часа, то один из зафиксиро­ванных рекордов — 6 часов 17 минут за сутки.

  • Среди автомобилей разных классов, доступных для поминутной аренды в рамках сервиса, усерднее всего трудятся машины бизнес-класса и грузовые микро­автобусы. В движении они проводят в среднем 7 часов 58 минут и 5 часов 56 минут, а проезжают за это время 144 и 125 километров соответ­ственно. Автомобили классов «Эконом» и «Комфорт» используются для более коротких маршрутов, зато на их долю приходится больше поездок — 8,2 и 7,5 против 6,4 у бизнес-класса.

  • Рост аудитории сервиса Яндекс.Драйв привёл к изменению её возрастной структуры. За последние три года доля пользовате­лей старше 35 лет выросла вдвое. С момента запуска сервиса заметно (с 9 до 12 лет) увеличился средний водительский стаж аудитории.

  • Количество опытных водителей повысилось до 30% (примерно вдвое), пользовате­лей с небольшим стажем (от 2 до 4 лет) стало меньше — тоже вдвое, до 12%. При этом основная часть аудитории Яндекс.Драйва — это водители в возрасте от 25 до 34 лет.

  • В целом «взросление» аудитории приводит к тому, что стиль вождения становится спокойнее: пользователи в возрасте около 50 лет, по подсчётам исследова­телей, совершают резкие торможения вдвое реже, чем водители 21 года (минимальный возраст доступа к сервису).

  • Активное использование каршеринга приводит к ускоренному высвобож­дению парко­вочных мест: карше­ринговые машины на парковках обычно не простаивают. В период с 8:00 до 21:00 около 60% парковок Яндекс.Драйва внутри МКАД длятся не более часа. При этом в целом в течение суток автомобиль каршеринга эксплуати­руется до шести с половиной часов и совер­шает за это время 8–9 поездок. 

  • Чаще всего каршеринговые машины берут для того, чтобы добраться до транс­портного узла (аэропорта, вокзала или метро) или до мест, откуда затем не получится уехать на машине — до баров, клубов и ресторанов. В остальном схема использо­вания сервиса напоминает модель эксплуатации личных автомо­билей: утром машины скапли­ваются ближе к центру столицы, а к вечеру разъезжаются по спальным районам.

  • Сервис Яндекс.Драйв начал работу на территории Москвы в феврале 2018 года. С тех пор автомобили сервиса проехали более миллиарда километров, а автопарк вырос примерно в 20 раз и сейчас считается самым крупным в мире — в нём насчитывается больше 11 тысяч машин.

Доводилось пользоваться каршерингом?

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