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ГИБДД запретит каршеринг для злостных нарушителей ПДД

Новости

Николай Андреев

Госавтоинспекция планирует ввести ограничения на пользование каршерингом: доступ к поминутной аренде автомобилей закроют тем, кто регулярно нарушает правила дорожного движения или хотя бы раз были лишены водительского удостоверения. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров.

  • По мнению Мишурова, недобросовестные пользователи сервиса, пренебрегающие ПДД, несут угрозу для законопослушных граждан. Поэтому в ведомстве намерены создать единую базу данных, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов. В планах ГИБДД внести в реестр и российских водителей, и иностранцев.

  • По данным аналитиков Сбербанка, в 2018 году число пользователей каршеринга по всей стране достигло 229 тысяч человек. Чаще всего краткосрочной арендой автомобилей пользуются в Москве – российская столица вышла на второе место в мире по размеру автопарка арендных автомобилей.

Нарушаете на каршеринговых автомобилях?

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