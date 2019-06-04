ГИБДД запретит каршеринг для злостных нарушителей ПДД
Николай Андреев
Госавтоинспекция планирует ввести ограничения на пользование каршерингом: доступ к поминутной аренде автомобилей закроют тем, кто регулярно нарушает правила дорожного движения или хотя бы раз были лишены водительского удостоверения. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров.
По мнению Мишурова, недобросовестные пользователи сервиса, пренебрегающие ПДД, несут угрозу для законопослушных граждан. Поэтому в ведомстве намерены создать единую базу данных, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов. В планах ГИБДД внести в реестр и российских водителей, и иностранцев.
По данным аналитиков Сбербанка, в 2018 году число пользователей каршеринга по всей стране достигло 229 тысяч человек. Чаще всего краткосрочной арендой автомобилей пользуются в Москве – российская столица вышла на второе место в мире по размеру автопарка арендных автомобилей.