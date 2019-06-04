ГИБДД запретит каршеринг для злостных нарушителей ПДД

По мнению Мишурова, недобросовестные пользователи сервиса, пренебрегающие ПДД, несут угрозу для законопослушных граждан. Поэтому в ведомстве намерены создать единую базу данных, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов. В планах ГИБДД внести в реестр и российских водителей, и иностранцев.

По данным аналитиков Сбербанка, в 2018 году число пользователей каршеринга по всей стране достигло 229 тысяч человек. Чаще всего краткосрочной арендой автомобилей пользуются в Москве – российская столица вышла на второе место в мире по размеру автопарка арендных автомобилей.

