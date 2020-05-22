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Каршерингу в Москве разрешили работать. Но с ограничениями

Новости

Николай Андреев

Московские власти анонсировали первый этап смягчения ограни­чений, введённых для снижения распро­странения коронавируса. С 25 мая возобновят работу сервисы каршеринга, но арендовать авто­мобиль можно будет на срок не меньше пяти дней.

  • Для использования прокатных автомобилей клиент должен получить цифровой пропуск. Кроме того, власти обязали операторов каршеринга дезинфи­цировать машины после каждой аренды.

  • Представители Яндекс.Драйва, самого крупного сервиса каршеринга России, рассказали агентству «Москва», что при получении доступа к машине потребуется цифровой пропуск для работающих, который действует длитель­ное время. Он будет проверяться у клиента каждый день в течение всего срока аренды.

Запрет на использование каршеринга в Москве был введён 13 апреля, одновременно со стартом пропускного режима. Тогда мэр города Сергей Собянин заявил, что операторы не смогут соблюдать необходимый уровень дезинфекции всех автомобилей.

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