Эксперты: уровень аварийности каршеринга на самом деле не изменился

За прошедший год число аварий с участием каршеринговых авто­мобилей повысилось на 340%. Однако за то же время число пользо­вателей сервиса увеличилось вчетверо, быстрыми темпами растёт и количество задейство­ванных в этой сфере машин. На основании этих данных эксперты делают вывод, что уровень аварий­ности каршеринга не только не поднимается, но местами даже снижается. В 2018 году на тысячу пользова­телей сервиса приходилось 2,02 аварии, а годом позже — ровно 2.