Эксперты: уровень аварийности каршеринга на самом деле не изменился
Дмитрий Елизаров
Экспертный центр «Движение без опасности» в ходе собственного исследования пришёл к выводу, что степень аварийности каршеринга остаётся на одном уровне, а возросшее число аварий — просто следствие расширения автопарка. ДТП же происходят по вине самой малочисленной категории пользователей сервиса.
За прошедший год число аварий с участием каршеринговых автомобилей повысилось на 340%. Однако за то же время число пользователей сервиса увеличилось вчетверо, быстрыми темпами растёт и количество задействованных в этой сфере машин. На основании этих данных эксперты делают вывод, что уровень аварийности каршеринга не только не поднимается, но местами даже снижается. В 2018 году на тысячу пользователей сервиса приходилось 2,02 аварии, а годом позже — ровно 2.
Большинство аварий с участием каршеринговых машин случается по вине водителей 18–25 лет со стажем вождения от 2 до 5 лет. Между тем, по данным экспертов центра, это самая малочисленная категория пользователей: молодёжь в указанном возрасте составляет лишь 6% аудитории каршеринга. При этом 73% тех, кто прибегает к услугам сервиса, имеют возраст от 26 до 45 лет, а их стаж вождения достигает 25 лет.
Среднестатистический же арендатор каршерингового автомобиля — это человек в возрасте около 30 лет с доходом выше среднего и стажем вождения 8–10 лет, имеющий семью и как минимум одного ребёнка. У 93% пользователей имеются собственные автомобили.
В сентябре стало известно, что российские власти могут ввести для каршеринговых сервисов новые, более жёсткие правила работы. Регистрацию в сервисах планируется привязать к порталу госуслуг, машины снабдить особыми номерами, а штрафы для водителей арендованных автомобилей резко увеличить.