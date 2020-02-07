Число ДТП с участием каршеринга в Москве выросло на 242 процента
Николай Андреев
В 2019 году число аварий с участием автомобилей сервисов краткосрочной аренды (каршеринг) в Москве выросло на 242 процента относительно 2018 года. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артура Шахбазяна.
Одновременно с ростом количества ДТП с участием каршеринга увеличилась и смертность от аварий в таких машинах. В прошлом году в столице погибло 14 человек: на шесть больше, чем
в 2018-м.Аварий с автомобилями такси в Москве за 2019 год тоже стало значительно прибавилось — на 80 процентов (до 1693). В них погибли 43 человека (в 2018-м— 36).
В ЦОДД связали повышение аварийности с тем, что сервисы по перевозке пассажиров и краткосрочной аренды автомобилей пользуются всё большей популярностью. Сейчас в Москве на один автомобиль такси и каршеринга приходится большее число поездок, чем на личном транспорте. Насколько больше, в ЦОДД не уточнили.
Для повышения безопасности дорожного движения в 2020 году в Москве установят 100 новых светофоров, 350 островков безопасности для пешеходов и оборудуют новое освещение на 250 пешеходных переходов.