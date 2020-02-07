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Число ДТП с участием каршеринга в Москве выросло на 242 процента

Новости

Николай Андреев

В 2019 году число аварий с участием автомобилей сервисов кратко­срочной аренды (каршеринг) в Москве выросло на 242 процента относительно 2018 года. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на заместителя руководителя Центра органи­зации дорожного движения (ЦОДД) Артура Шахбазяна.

  • Одновременно с ростом количества ДТП с участием каршеринга увеличилась и смертность от аварий в таких машинах. В прошлом году в столице погибло 14 человек: на шесть больше, чем в 2018-м. Аварий с автомобилями такси в Москве за 2019 год тоже стало значительно приба­вилось — на 80 процентов (до 1693). В них погибли 43 человека (в 2018-м — 36).

  • В ЦОДД связали повышение аварийности с тем, что сервисы по перевозке пас­сажиров и кратко­срочной аренды автомобилей пользуются всё большей популяр­ностью. Сейчас в Москве на один автомобиль такси и каршеринга приходится большее число поездок, чем на личном транспорте. Насколько больше, в ЦОДД не уточнили.

  • Для повышения безопасности дорожного движения в 2020 году в Москве установят 100 новых светофоров, 350 островков безопас­ности для пешеходов и оборудуют новое освещение на 250 пешеходных переходов.

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