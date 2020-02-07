Число ДТП с участием каршеринга в Москве выросло на 242 процента

Одновременно с ростом количества ДТП с участием каршеринга увеличилась и смертность от аварий в таких машинах. В прошлом году в столице погибло 14 человек: на шесть больше, чем в 2018-м. Аварий с автомобилями такси в Москве за 2019 год тоже стало значительно приба­вилось — на 80 процентов (до 1693). В них погибли 43 человека (в 2018-м — 36).