Пробивные: 7 автомобилей, которые застряли в стене (но спаслись)

Москва, жилой комплекс «Ривер-парк» на улице Коломенской. Из стены много­ярусного паркинга торчит внедорожный Porsche. Автомобиль смог пробить ограждение и почти на треть высунуться на столичный мороз, оставшись при этом на высоте третьего этажа! Везение водителя? И да, и нет.

Несмотря на скромные повреждения личного Macan, его владельцу придётся навестить сервис-центр, а также уладить ряд вопросов по поводу ущерба, причинённого зданию. К счастью, водителем, не сумевшим совладать с кроссовером на парковке, оказался не какой-нибудь безработный, а экс-нападающий нижне­камского хоккейного клуба «Нефтехимик» Денис Казионов.