Спрос на подержанные автомобили в России падает второй месяц подряд: итоги февраля

Пробивные: 7 автомобилей, которые застряли в стене (но спаслись)

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Константин Новацкий

В числе нелепых автомобильных происше­ствий инциденты, подобные этим, наименее курьёзны. Как правило, водитель пробивает стену высотного здания или много­уровневой парковки не ради шутки, а по большой невниматель­ности. Например, зазевавшись, перепутав педали или забыв затянуть ручник. И часто исход таких ДТП весьма печален. Но не сегодня — ведь мы собрали сразу семь случаев с каким-никаким, но хэппи-эндом. Смотрите!

# 1. Москва

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Москва, жилой комплекс «Ривер-парк» на улице Коломенской. Из стены много­ярусного паркинга торчит внедорожный Porsche. Автомобиль смог пробить ограждение и почти на треть высунуться на столичный мороз, оставшись при этом на высоте третьего этажа! Везение водителя? И да, и нет.

Несмотря на скромные повреждения личного Macan, его владельцу придётся навестить сервис-центр, а также уладить ряд вопросов по поводу ущерба, причинённого зданию. К счастью, водителем, не сумевшим совладать с кроссовером на парковке, оказался не какой-нибудь безработный, а экс-нападающий нижне­камского хоккейного клуба «Нефтехимик» Денис Казионов.

# 2. Долгопрудный

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В Подмосковье тоже случаются проблемы с ездой по парковкам. В конце января на проспекте Ракето­строителей седан Mercedes-Benz почти выпал с высоты четвёртого этажа. Внезапно разогнавшись, автомобиль проломил кирпичное ограж­дение и завис прямо над въездом в паркинг. 

По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал: даже сидевшая в «Мерседесе» хозяйка без труда выбралась из-за руля. Правда, эвакуировать сам авто­мобиль оказалось сложнее — на это понадо­билось несколько часов. Да и его ремонт едва ли ограничится перекраской бампера и заменой передней фары.

# 3. Казань

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Как часто вы видите немецкие иномарки в роли металло­конструкций? Вот и жители столицы Татар­стана удивились, когда в новостных сводках в очередной раз замаячил строящийся зоопарк «Река Замбези». Проект и без того оказался для региона трудным: в ходе возведения постоянно сдвигались сроки. А тут ещё и громкое ДТП — с визгом колёс, грохотом и полётом, но безо всякой рекламы и даже во вред.

31-летний водитель «Мерседеса» едва ли думал о ярком инфо­поводе для новенького парка. Он всего лишь быстро ехал — ровно до тех пор, пока седан не ударился об ограждение и, потеряв часть кузова, не впечатался в стену вольера. К счастью, никто не пострадал, но в соцсетях региона быстро откопали фразу мэра Казани, сказанную во время осмотра стройки: «Есть „Жигули“ старой модели, а есть „Мерседесы“. И мы берём „Мерседесы“».

# 4. Оклахома, США

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Снова Mercedes-Benz в роли стенобитного орудия, но уже в тысячах кило­метров от России — в американ­ском городке Талса. На одной из высотных парковок Bank of America водитель C-класса сдавал задом и внезапно для самого себя проломил толстую кирпичную стену. Удивление окружающих было куда сильнее — на их глазах в стене здания образовалась захваты­вающая инсталляция в виде застывшей на 20-метро­вой высоте машины.

Что произошло? Со слов 67-летнего «инициатора» ДТП, его нога преда­тельски застряла между педалями газа и тормоза, из-за чего авто­мобиль попятился назад до появления характерного глухого звука. И в тот досадный день пострадал не только Mercedes-Benz, но и несколько автомобилей на улице — их повредило обломками стены.

# 5. Чунцин

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А это — Китай и ещё одна пробитая стена, из которой торчит автомобиль. Правда, его кузов искорёжен намного сильнее, что наводит на размыш­ления: не летел ли водитель минивэна со скоростью света — или хотя бы на максимально доступных для Haima 170 километрах в час?

На самом деле нет, скорость была «щадящей», а вот последствия ДТП могли стать фаталь­ными. Прочные стены прилично погасили прыть водителя, но тот оказался заблоки­рован в машине и выбрался лишь через заднюю дверь, почти не пострадав в инциденте. А машина... Да уж: ей, как и всему, что находилось на улице, крупно досталось.

# 6. Калифорния, США

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А вот — обратная ситуация, причём буквально. В 2018 году в одну из стомато­логических клиник городка Санта-Ана очень странно постучались. Во-первых, при помощи авто­мобиля, а во-вторых, вместо первого этажа навестили сразу второй.

Местным копам не пришлось долго ехать на вызов — их здание распо­лагалось по соседству. Странную манеру парковаться водитель объяснил уже в больнице: употребил наркотики, сел за руль «Ниссана» и вскоре оказался в мед­учреждении. Правда, не в том, не в тот час и явно с наруше­нием пары законов физики. После удара о столб седан подлетел и угодил в оконный проём, образовав такую дыру, на какую не способна ни одна бормашинка.

# 7. Таиланд

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Если вас когда-нибудь попросят наглядно проиллюстри­ровать пример удачи, покажите или опишите эти кадры из тайского города Нонт­хабури. Водитель кроссовера Toyota C-HR не ломился сквозь несущие конструкции и не сшибал заборы, очертя голову. Он всего лишь сдавал задним ходом и, перепутав режимы «автомата», повис на 15-метровой высоте на глазах изумлённых прохожих.

По правде говоря, опасным вождением здесь не пахло. Зато налицо опасно хлипкие ограж­дения паркинга, не способные удержать машину на 5–10 кило­метрах в час. Водитель (это была женщина, недавно севшая за руль) испугался, что машина едет не туда, и вместо тормоза добавил газу. Каким-то чудом «Тойота» смогла сохранить баланс и продер­жаться до тех пор, пока не подоспела помощь. Щепотку абсурда в инцидент добавил тот факт, что крытый паркинг в Нонт­хабури прикреплён к местному мини­стерству здраво­охранения.

Вы всегда внимательны за рулём?

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