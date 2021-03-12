Пробивные: 7 автомобилей, которые застряли в стене (но спаслись)
Константин Новацкий
В числе нелепых автомобильных происшествий инциденты, подобные этим, наименее курьёзны. Как правило, водитель пробивает стену высотного здания или многоуровневой парковки не ради шутки, а по большой невнимательности. Например, зазевавшись, перепутав педали или забыв затянуть ручник. И часто исход таких ДТП весьма печален. Но не сегодня — ведь мы собрали сразу семь случаев с каким-никаким, но хэппи-эндом. Смотрите!
# 1. Москва
Москва, жилой комплекс «Ривер-парк» на улице Коломенской. Из стены многоярусного паркинга торчит внедорожный Porsche. Автомобиль смог пробить ограждение и почти на треть высунуться на столичный мороз, оставшись при этом на высоте третьего этажа! Везение водителя? И да, и нет.
Несмотря на скромные повреждения личного Macan, его владельцу придётся навестить сервис-центр, а также уладить ряд вопросов по поводу ущерба, причинённого зданию. К счастью, водителем, не сумевшим совладать с кроссовером на парковке, оказался не какой-нибудь безработный, а экс-нападающий нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Денис Казионов.
# 2. Долгопрудный
В Подмосковье тоже случаются проблемы с ездой по парковкам. В конце января на проспекте Ракетостроителей седан Mercedes-Benz почти выпал с высоты четвёртого этажа. Внезапно разогнавшись, автомобиль проломил кирпичное ограждение и завис прямо над въездом в паркинг.
По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал: даже сидевшая в «Мерседесе» хозяйка без труда выбралась из-за руля. Правда, эвакуировать сам автомобиль оказалось сложнее — на это понадобилось несколько часов. Да и его ремонт едва ли ограничится перекраской бампера и заменой передней фары.
# 3. Казань
Как часто вы видите немецкие иномарки в роли металлоконструкций? Вот и жители столицы Татарстана удивились, когда в новостных сводках в очередной раз замаячил строящийся зоопарк «Река Замбези». Проект и без того оказался для региона трудным: в ходе возведения постоянно сдвигались сроки. А тут ещё и громкое ДТП — с визгом колёс, грохотом и полётом, но безо всякой рекламы и даже во вред.
31-летний водитель «Мерседеса» едва ли думал о ярком инфоповоде для новенького парка. Он всего лишь быстро ехал — ровно до тех пор, пока седан не ударился об ограждение и, потеряв часть кузова, не впечатался в стену вольера. К счастью, никто не пострадал, но в соцсетях региона быстро откопали фразу мэра Казани, сказанную во время осмотра стройки: «Есть „Жигули“ старой модели, а есть „Мерседесы“. И мы берём „Мерседесы“».
# 4. Оклахома, США
Снова Mercedes-Benz в роли стенобитного орудия, но уже в тысячах километров от России — в американском городке Талса. На одной из высотных парковок Bank of America водитель
Что произошло? Со слов 67-летнего «инициатора» ДТП, его нога предательски застряла между педалями газа и тормоза, из-за чего автомобиль попятился назад до появления характерного глухого звука. И в тот досадный день пострадал не только Mercedes-Benz, но и несколько автомобилей на улице — их повредило обломками стены.
# 5. Чунцин
А это — Китай и ещё одна пробитая стена, из которой торчит автомобиль. Правда, его кузов искорёжен намного сильнее, что наводит на размышления: не летел ли водитель минивэна со скоростью света — или хотя бы на максимально доступных для Haima 170 километрах в час?
На самом деле нет, скорость была «щадящей», а вот последствия ДТП могли стать фатальными. Прочные стены прилично погасили прыть водителя, но тот оказался заблокирован в машине и выбрался лишь через заднюю дверь, почти не пострадав в инциденте. А машина... Да уж: ей, как и всему, что находилось на улице, крупно досталось.
# 6. Калифорния, США
А вот — обратная ситуация, причём буквально. В 2018 году в одну из стоматологических клиник городка Санта-Ана очень странно постучались. Во-первых, при помощи автомобиля, а во-вторых, вместо первого этажа навестили сразу второй.
Местным копам не пришлось долго ехать на вызов — их здание располагалось по соседству. Странную манеру парковаться водитель объяснил уже в больнице: употребил наркотики, сел за руль «Ниссана» и вскоре оказался в медучреждении. Правда, не в том, не в тот час и явно с нарушением пары законов физики. После удара о столб седан подлетел и угодил в оконный проём, образовав такую дыру, на какую не способна ни одна бормашинка.
# 7. Таиланд
Если вас когда-нибудь попросят наглядно проиллюстрировать пример удачи, покажите или опишите эти кадры из тайского города Нонтхабури. Водитель кроссовера Toyota
По правде говоря, опасным вождением здесь не пахло. Зато налицо опасно хлипкие ограждения паркинга, не способные удержать машину на 5–10 километрах в час. Водитель (это была женщина, недавно севшая за руль) испугался, что машина едет не туда, и вместо тормоза добавил газу. Каким-то чудом «Тойота» смогла сохранить баланс и продержаться до тех пор, пока не подоспела помощь. Щепотку абсурда в инцидент добавил тот факт, что крытый паркинг в Нонтхабури прикреплён к местному министерству здравоохранения.