Гараж Посейдона: машины, которые пришлось доставать из воды

В сентябре 2019 года южнокорейское судно Golden Ray, гружённое тысячами подер­жанных машин, легло на бок у берегов американ­ского штата Джорджия. Экипаж успел эвакуиро­ваться, но в нескольких отсеках начался пожар, а часть корабля ушла под воду вместе с содержимым.

Понадобился почти год, чтобы развернуть полно­масштабные работы по утили­зации судна. Металли­ческую тушу Golden Ray было решено резать по частям, используя плавучие краны и цепную пилу.