Гараж Посейдона: машины, которые пришлось доставать из воды
Константин Новацкий
На что похожи автомобили, которые несколько лет провели на глубине, и как они там оказались? Собрали для вас очень мокрую подборку жертв кораблекрушений и простой человеческой нерасторопности. Нырять не надо — они давно на берегу!
Коллекция с погибшего корабля
В сентябре 2019 года южнокорейское судно Golden Ray, гружённое тысячами подержанных машин, легло на бок у берегов американского штата Джорджия. Экипаж успел эвакуироваться, но в нескольких отсеках начался пожар, а часть корабля ушла под воду вместе с содержимым.
Понадобился почти год, чтобы развернуть полномасштабные работы по утилизации судна. Металлическую тушу Golden Ray было решено резать по частям, используя плавучие краны и цепную пилу.
Как только был отсоединён первый кусок, перед командой ликвидаторов предстали те самые автомобили: искорёженные, помятые и частично затопленные. Их дальнейшая судьба официально не комментируется, но, предположительно, весь металл отправят на переплавку безо всякой выборки. Впрочем, не исключено, что какие-то из уцелевших запчастей для Kia, Hyundai, Mitsubishi и Chevrolet могут всплыть на вторичном рынке.
Контейнеры с сюрпризом
Кстати, о Chevrolet. В апреле недалеко от побережья австралийского Ньюкасла были обнаружены морские контейнеры с парой новеньких автомобилей и покрышками. Как выяснилось, пикапы Silverado выпали с грузового корабля YM Efficiency, осуществлявшего крупную доставку.
По документам инцидент с потерей случился ещё в 2018 году, когда судно попало в шторм, так что машинам досталось не только при падении за борт, но и в ходе воздействия морской воды. Несмотря на приличный внешний вид, оба внедорожника отправят на свалку: восстанавливать электрику после длительного пребывания в соли очень сложно и дорого.
Подводный автосалон
Мечтали о культовой Mazda RX-7? Такую можно найти в речке. Правда, придётся хорошенько потрудиться: снарядить небольшую команду, прочесать илистое дно и — бинго! — вытащить на берег крутой спорткар с оборотистым роторным мотором. А если очень повезёт, то вместе с Маздой можно разжиться ещё пятью машинами. Так, например, закончились поиски автомобилей в Орегоне.
Помимо японского купе из глубин реки Туалатин вытянули фастбек Ford Mustang Mach1
Восстановить большую часть автомобилей невозможно: проведя на дне пару десятилетий, они начали буквально рассыпаться по частям. А вот
Мокрое дело
Обнаружить на дне озера Фосс в Оклахоме культовый Chevrolet Camaro помогли полицейские учения. Так, с помощью гидролокаторов водолазы заприметили под слоем ила пару автомобилей и сообщили местным властям. Когда машины оказались на берегу, их опознали, подняв полицейские архивы.
Оказалось, что и Camaro, и почти разложившийся седан Chevy официально числились пропавшими в 1970 году. Вместе с ними из города Сейр исчезли несколько человек. Жутковатое дело удалось закрыть довольно быстро: вся неудачливая компания была обнаружена внутри. Очевидно, 50 лет назад кто-то не справился с управлением и закончил свои дни в озере.
Со дна Байкала
А вот как проводят операции по извлечению утонувших автомобилей в России. Этот седан ушёл под лёд Байкала больше четырёх лет назад, и его история не уникальна. На счету ныряльщиков из экологической экспедиции уже сотни поднятых машин. За годы на дне озера скопилось очень много металла: от мотоциклов до катеров и самолётов времён войны. Но, как правило, работать удаётся лишь на малых глубинах и лишь с тем металлом, что ещё крепок.
Водолазы обследуют места, из которых можно вытащить машину, и оценивают шансы на «спасение». Тойоте в этом смысле повезло: она лежала рядом с берегом, в пяти метрах от поверхности воды. К водителю и пассажирам удача, увы, не была благосклонна.
Случай на таможне
История найденного под водой Бугатти получила почти конандойлевское название «Леди в озере». Известно, что она началась в 1936 году, когда десятилетний (к тому моменту) Bugatti Type 22 Brescia Roadster был оставлен у пограничного поста между Италией и Швейцарией. Пытавшийся продать машину владелец сбежал, узнав о непомерно большой таможенной пошлине, которая превышала стоимость автомобиля. Пикантной подробностью была причина продажи: Bugatti стал своего рода разменной монетой после неудачной партии в покер. Не зная, что делать с неоплаченным товаром, пограничники... подвесили родстер на цепи и утопили в озере.
После того, как воды живописного Лаго-Маджоре заполучили четырёхколёсный трофей, прошло больше 70 лет, но Bugatti и не думал распадаться на атомы. В 2009 году машину-легенду удалось достать и выставить на аукционе Bonhams. Хотя проржавевший остов лишь формально считался автомобилем, он довольно быстро нашёл покупателя. Сделка обошлась в 260 тысяч евро.