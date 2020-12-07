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Гараж Посейдона: машины, которые пришлось доставать из воды

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Константин Новацкий

На что похожи автомобили, которые несколько лет провели на глубине, и как они там оказались? Собрали для вас очень мокрую подборку жертв корабле­крушений и простой человеческой нерас­торопности. Нырять не надо — они давно на берегу!

Коллекция с погибшего корабля

В сентябре 2019 года южнокорейское судно Golden Ray, гружённое тысячами подер­жанных машин, легло на бок у берегов американ­ского штата Джорджия. Экипаж успел эвакуиро­ваться, но в нескольких отсеках начался пожар, а часть корабля ушла под воду вместе с содержимым.

Понадобился почти год, чтобы развернуть полно­масштабные работы по утили­зации судна. Металли­ческую тушу Golden Ray было решено резать по частям, используя плавучие краны и цепную пилу.

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Как только был отсоединён первый кусок, перед командой ликвида­торов предстали те самые авто­мобили: искорёженные, помятые и частично затоп­ленные. Их дальнейшая судьба официально не комменти­руется, но, предполо­жительно, весь металл отправят на переплавку безо всякой выборки. Впрочем, не исключено, что какие-то из уцелевших запчастей для Kia, Hyundai, Mitsubishi и Chevrolet могут всплыть на вторичном рынке.

Контейнеры с сюрпризом

Кстати, о Chevrolet. В апреле недалеко от побережья австралий­ского Ньюкасла были обнаружены морские контейнеры с парой новеньких автомо­билей и покрышками. Как выяснилось, пикапы Silverado выпали с грузового корабля YM Efficiency, осуще­ствляв­шего крупную доставку.

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По документам инцидент с потерей случился ещё в 2018 году, когда судно попало в шторм, так что машинам досталось не только при падении за борт, но и в ходе воздей­ствия морской воды. Несмотря на приличный внешний вид, оба внедорож­ника отправят на свалку: восстанав­ливать электрику после длитель­ного пребывания в соли очень сложно и дорого.

Подводный автосалон

Мечтали о культовой Mazda RX-7? Такую можно найти в речке. Правда, придётся хорошенько потрудиться: снарядить небольшую команду, прочесать илистое дно и — бинго! — вытащить на берег крутой спорткар с обороти­стым роторным мотором. А если очень повезёт, то вместе с Маздой можно разжиться ещё пятью машинами. Так, например, закончились поиски автомобилей в Орегоне.

Помимо японского купе из глубин реки Туалатин вытянули фастбек Ford Mustang Mach1 1973-го с номерами штата Вашингтон, а также несколько пикапов Chevrolet, включая модель LUV.

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Восстановить большую часть автомобилей невозможно: проведя на дне пару десяти­летий, они начали буквально рассыпаться по частям. А вот RX-7 оказалась вполне живучей. Машине дали обсохнуть и устроили большую чистку. Взгляните!

Мокрое дело

Обнаружить на дне озера Фосс в Оклахоме культовый Chevrolet Camaro помогли полицейские учения. Так, с помощью гидро­локаторов водолазы заприметили под слоем ила пару автомо­билей и сообщили местным властям. Когда машины оказались на берегу, их опознали, подняв полицейские архивы.

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Оказалось, что и Camaro, и почти разложив­шийся седан Chevy офици­ально числились пропав­шими в 1970 году. Вместе с ними из города Сейр исчезли несколько человек. Жутковатое дело удалось закрыть довольно быстро: вся неудач­ливая компания была обнаружена внутри. Очевидно, 50 лет назад кто-то не справился с управле­нием и закончил свои дни в озере.

Со дна Байкала

А вот как проводят операции по извлечению утонувших авто­мобилей в России. Этот седан ушёл под лёд Байкала больше четырёх лет назад, и его история не уникальна. На счету ныряль­щиков из экологи­ческой экспе­диции уже сотни поднятых машин. За годы на дне озера скопилось очень много металла: от мото­циклов до катеров и самолётов времён войны. Но, как правило, работать удаётся лишь на малых глубинах и лишь с тем металлом, что ещё крепок.

Водолазы обследуют места, из которых можно вытащить машину, и оценивают шансы на «спасение». Тойоте в этом смысле повезло: она лежала рядом с берегом, в пяти метрах от поверх­ности воды. К водителю и пассажирам удача, увы, не была благосклонна.

Случай на таможне

История найденного под водой Бугатти получила почти конан­дойлевское название «Леди в озере». Известно, что она началась в 1936 году, когда десяти­летний (к тому моменту) Bugatti Type 22 Brescia Roadster был оставлен у пограничного поста между Италией и Швейцарией. Пытав­шийся продать машину владелец сбежал, узнав о непомерно большой таможенной пошлине, которая превышала стоимость автомо­биля. Пикантной подроб­ностью была причина продажи: Bugatti стал своего рода разменной монетой после неудачной партии в покер. Не зная, что делать с неоплачен­ным товаром, пограничники... подвесили родстер на цепи и утопили в озере.

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После того, как воды живописного Лаго-Маджоре заполучили четырёх­колёсный трофей, прошло больше 70 лет, но Bugatti и не думал распадаться на атомы. В 2009 году машину-легенду удалось достать и выставить на аукционе Bonhams. Хотя проржа­вевший остов лишь формально считался автомо­билем, он довольно быстро нашёл покупателя. Сделка обошлась в 260 тысяч евро.

Слышали истории о машинах-утопленниках?

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