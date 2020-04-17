Электрокары из стран, которые купаются в нефти
Максим Кубанцев
Нулевые выбросы ради налоговых льгот, относительно дешёвое (пока) электричество и всевозможные дотации от правительств и муниципалитетов — аргументов в пользу того, чтобы сменить бензиновый или дизельный автомобиль на электрический, уже хватает. Зачастую это оказывается действительно выгодно, особенно в странах, покупающих топливо за границей. Но какая сила заставляет тратить миллионы долларов на разработку электромобилей там, где нефтью умываются по утрам?!
Iran Khodro Runna Electric
Иран — одна из крупнейших стран и по запасам, и по добыче нефти. Да и цены на бензин там весьма низкие. Однако мировой тренд на электромобилизацию нашёл своё отражение даже в этой стране: компания Iran Khodro объявила о выпуске своего первого электрокара.
Модификация Runna Electric создана на основе серийного седана Runna, который, в свою очередь, представляет собой перелицованный Peugeot 206. Тяговая батарея ёмкостью 30 кВтч расположена под полом машины. Переднюю ось приводит в движение электромотор, развивающий 122 л.с. и 220 Нм крутящего момента. На одной зарядке электрический седан способен преодолеть до 220 км.
То, что первый иранский электромобиль построен на платформе Peugeot, неудивительно: история взаимоотношений Iran Khodro с французской компанией началась много лет назад. Тот же седан Samand, который поставляли в Россию с 2006 по 2009 год, базировался на платформе Peugeot 405 — машине, которая как и
Think Global
Норвегия не только славится весьма суровым климатом, но и добывает очень и очень много нефти. Это, впрочем, ничуть не мешает властям активно стимулировать граждан к переходу на электрический транспорт. Уже сейчас «зелёные» автомобили занимают около половины рынка новых машин в Норвегии, а к 2025 году планируется перейти на электротранспорт полностью. Более того — эта северная европейская страна имеет опыт разработки и производства собственных электрических машин.
Бренд Think Global появился в Осло в 1991 году, но изначально марка именовалась Pivco — что расшифровывается как Personal Independent Vehicle Company, а не так, как вы подумали. Каркас кузова первого прототипа PIV2 был сделан из алюминия, а кузовные панели — из термопластика на основе полиэтилена. Асинхронный двигатель питался от никель-кадмиевой батареи и приводил в движение передние колёса. 10 таких машинок успели построить к зимней Олимпиаде в Лилехаммере, которая состоялась в 1994 году.
Потом были пара следующих поколений электрокара, каркас кузова для которого помогали создавать инженеры Lotus. Было и сотрудничество с Ford (смена имени на Think произошла с подачи американцев), и окончательная доводка модели Think City, производство которой стартовало в
Buddy
Трёхместный Buddy — ещё один пример норвежского подхода к проектированию городских электрокаров. Трёхместная машина снабжена 13-киловаттным электродвигателем и не умеет ездить быстрее
Но и этот проект не добился сколь-нибудь выдающихся успехов. Несколько лет назад фирма выпускала считанные машины в неделю, а сейчас, помимо электрокаров, занимается услугами каршеринга и собирает электрические велосипеды.
Zacua
Марка Zacua родом из солнечной Мексики — весьма важного игрока на нефтяном рынке. Бренд родился в 2017 году, а уже через год завод Zacua открылся в городе Пуэбла. Объёмы производства мексиканских электромобилей невелики, поэтому сборка их ведётся практически кустарным способом, с большой долей ручного труда.
В линейке всего две модели — MX2 и MX3. Отличаются они прежде всего типом кузова, а силовые установки одинаковы:
ElLada
На фоне «коллег» из Мексики и Норвегии выпущенная «АвтоВАЗом» в 2011 году модель ElLada на базе универсала Lada Kalina смотрится самым практичным автомобилем. Но, вероятно, вы заметили, что электрические «Лады» улицы российских городов пока не заполонили. Потому что универсал получился слишком дорогим: в 2013 году, до известного скачка валютных курсов, он уже оценивался в 1,25 млн рублей!
Почему? Потому что большая часть электрической начинки в ElLada была импортной: электромотор и бортовая электроника из Швейцарии, тяговые аккумуляторы из Китая... Всего в Тольятти выпустили около сотни электрических Калин. Значительная часть была передана дилерам — как говорится в подобных случаях, «для изучения спроса». Известно, что по одному экземпляру купили глава «Ростеха» Сергей Чемезов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Пять экземпляров ElLada передали ставропольской автоколонне. Предполагалось, что впоследствии парк электрических такси в регионе Кавказских Минеральных Вод доведут до сотни, однако этого так и не случилось. Да и «пробные» пять машин по состоянию на 2018 год пассажиров уже не перевозили. Кажется, не выдержали конкуренции.