Электрокары из стран, которые купаются в нефти

Иран — одна из крупнейших стран и по запасам, и по добыче нефти. Да и цены на бензин там весьма низкие. Однако мировой тренд на электро­мобилизацию нашёл своё отражение даже в этой стране: компания Iran Khodro объявила о выпуске своего первого электрокара.

Модификация Runna Electric создана на основе серийного седана Runna, который, в свою очередь, представ­ляет собой пере­лицованный Peugeot 206. Тяговая батарея ёмкостью 30 кВтч расположена под полом машины. Переднюю ось приводит в движение электро­мотор, развивающий 122 л.с. и 220 Нм крутящего момента. На одной зарядке электрический седан способен преодолеть до 220 км.