10 самых популярных кроссоверов и внедорожников с пробегом в России

Электрокары из стран, которые купаются в нефти

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Максим Кубанцев

Нулевые выбросы ради налоговых льгот, относительно дешёвое (пока) электри­чество и всевозможные дотации от правитель­ств и муниципа­литетов — аргументов в пользу того, чтобы сменить бензиновый или дизельный автомобиль на электрический, уже хватает. Зачастую это оказывается действи­тельно выгодно, особенно в странах, покупающих топливо за границей. Но какая сила заставляет тратить миллионы долларов на разработку электро­мобилей там, где нефтью умываются по утрам?!

Iran Khodro Runna Electric

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Иран — одна из крупнейших стран и по запасам, и по добыче нефти. Да и цены на бензин там весьма низкие. Однако мировой тренд на электро­мобилизацию нашёл своё отражение даже в этой стране: компания Iran Khodro объявила о выпуске своего первого электрокара.

Модификация Runna Electric создана на основе серийного седана Runna, который, в свою очередь, представ­ляет собой пере­лицованный Peugeot 206. Тяговая батарея ёмкостью 30 кВтч расположена под полом машины. Переднюю ось приводит в движение электро­мотор, развивающий 122 л.с. и 220 Нм крутящего момента. На одной зарядке электрический седан способен преодолеть до 220 км.

То, что первый иранский электромобиль построен на платформе Peugeot, неудиви­тельно: история взаимо­отношений Iran Khodro с французской компанией началась много лет назад. Тот же седан Samand, который поставляли в Россию с 2006 по 2009 год, базировался на платформе Peugeot 405 — машине, которая как и 206-й сейчас, к тому моменту безнадёжно устарела.

Think Global

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Норвегия не только славится весьма суровым климатом, но и добывает очень и очень много нефти. Это, впрочем, ничуть не мешает властям активно стимули­ровать граждан к переходу на электрический транспорт. Уже сейчас «зелёные» авто­мобили занимают около половины рынка новых машин в Норвегии, а к 2025 году планируется перейти на электро­транспорт полностью. Более того — эта северная европейская страна имеет опыт разработки и производ­ства собственных электрических машин.

Бренд Think Global появился в Осло в 1991 году, но изначально марка именовалась Pivco — что расшифро­вывается как Personal Independent Vehicle Company, а не так, как вы подумали. Каркас кузова первого прототипа PIV2 был сделан из алюминия, а кузовные панели — из термопластика на основе поли­этилена. Асинхронный двигатель питался от никель-кадмиевой батареи и приводил в движение передние колёса. 10 таких машинок успели построить к зимней Олимпиаде в Лиле­хаммере, которая состоялась в 1994 году. 

Потом были пара следующих поколений электрокара, каркас кузова для которого помогали создавать инженеры Lotus. Было и сотрудни­чество с Ford (смена имени на Think произошла с подачи американцев), и окончательная доводка модели Think City, производство которой старто­вало в 2005-м… Однако спроса, способного обеспечить существо­вание компании, так и не случилось. Поэтому в 2011-м фирма в четвёртый раз в своей истории начала процедуру банкротства.

Buddy

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Трёхместный Buddy — ещё один пример норвежского подхода к проектиро­ванию городских электро­каров. Трёхместная машина снабжена 13-киловаттным электро­двигателем и не умеет ездить быстрее 80 км/ч. До того, как стать Buddy и обрести норвежское граждан­ство, подобные электро­мобильчики выпускались в Дании под маркой Kewet. Её основатель — датчанин Кнуд Эрик Вастер­гард — торговал промыш­ленным моечным оборудо­ванием и мойками высокого давления. Но решил осуществить мечту и начать производство электро­мобилей. Эдакий Илон Маск из страны Lego.

Но и этот проект не добился сколь-нибудь выдающихся успехов. Несколько лет назад фирма выпускала считанные машины в неделю, а сейчас, помимо электрокаров, занимается услугами каршеринга и собирает электри­ческие велосипеды.

Zacua

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Марка Zacua родом из солнечной Мексики — весьма важного игрока на нефтяном рынке. Бренд родился в 2017 году, а уже через год завод Zacua открылся в городе Пуэбла. Объёмы производства мексиканских электро­мобилей невелики, поэтому сборка их ведётся практически кустарным способом, с большой долей ручного труда.

В линейке всего две модели — MX2 и MX3. Отличаются они прежде всего типом кузова, а силовые установки одинаковы: 34-кило­ваттный электро­двигатель и батарея, запаса которой должно хватить на 160 км. Максимальная скорость ограничена 85 кило­метрами в час. В Мексике такие электрокары стоят от 440 тысяч песо. Для сравнения: новенький Mini Cooper здесь же можно купить за 550 тысяч песо.

ElLada

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На фоне «коллег» из Мексики и Норвегии выпущенная «АвтоВАЗом» в 2011 году модель ElLada на базе универсала Lada Kalina смотрится самым практичным авто­мобилем. Но, вероятно, вы заметили, что электри­ческие «Лады» улицы российских городов пока не заполонили. Потому что универсал получился слишком дорогим: в 2013 году, до известного скачка валютных курсов, он уже оценивался в 1,25 млн рублей!

Почему? Потому что большая часть электрической начинки в ElLada была импортной: электромотор и бортовая электроника из Швейцарии, тяговые аккуму­ляторы из Китая... Всего в Тольятти выпустили около сотни электри­ческих Калин. Значительная часть была передана дилерам — как говорится в подобных случаях, «для изучения спроса». Известно, что по одному экземпляру купили глава «Ростеха» Сергей Чемезов и министр промыш­ленности и торговли Денис Мантуров.

Пять экземпляров ElLada передали ставропольской автоколонне. Предпо­лагалось, что впослед­ствии парк электрических такси в регионе Кавказских Мине­ральных Вод доведут до сотни, однако этого так и не случилось. Да и «пробные» пять машин по состоянию на 2018 год пассажиров уже не пере­возили. Кажется, не выдержали конкуренции.

Нужно ли нефтяным гигантам заниматься разработкой электромобилей?

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