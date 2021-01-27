Более 40 автомобилей-«утопленников» достали из реки в США
Дмитрий Елизаров
В американском Нэшвилле подвели итоги работ по очистке дна местной реки Камберленд и озера Перси-Прист. Как пишет Autoblog, из воды выловили более четырёх десятков разнообразных автомобилей. Как они туда попали, пока никто не знает.
Изданию удалось распознать на фотографиях, к примеру, Jeep Wrangler YJ, Pontiac LeMans, Ford Focus и Ford Thunderbird девятого поколения. Автомобили пребывают в разной степени сохранности, но большинство выглядит так, как будто провело на дне водоёма не один год.
Выяснять, по какой причине каждая конкретная машина оказалась под водой, предстоит правоохранительным органам. Издание предполагает, что как минимум часть машин была затоплена, чтобы скрыть следы угона, а некоторые другие «утопленники» могут быть фигурантами дел о страховых мошенничествах. Человеческих тел в машинах не обнаружили.
Извлечением автомобилей занималась группа дайверов-волонтёров, которая действует под названием Adventures with Purpose — сообщество среди прочего занимается розыском пропавших без вести. Свою деятельность эта группа финансирует за счёт добровольных пожертвований.
В марте прошлого года эти же дайверы обследовали дно реки Туалатин в штате Орегон — тогда из воды были извлечены лишь шесть автомобилей, среди которых оказались, к примеру, редкий Ford Mustang Mach 1 и купе Mazda RX-7.