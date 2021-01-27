Более 40 автомобилей-«утопленников» достали из реки в США

Изданию удалось распознать на фотографиях, к примеру, Jeep Wrangler YJ, Pontiac LeMans, Ford Focus и Ford Thunderbird девятого поколения. Автомобили пребывают в разной степени сохранности, но большинство выглядит так, как будто провело на дне водоёма не один год.

Выяснять, по какой причине каждая конкретная машина оказалась под водой, предстоит правоохранительным органам. Издание предполагает, что как минимум часть машин была затоплена, чтобы скрыть следы угона, а некоторые другие «утопленники» могут быть фигурантами дел о страховых мошенничествах. Человеческих тел в машинах не обнаружили.

Извлечением автомобилей занималась группа дайверов-волонтёров, которая действует под названием Adventures with Purpose — сообщество среди прочего занимается розыском пропавших без вести. Свою деятельность эта группа финансирует за счёт добровольных пожертвований.