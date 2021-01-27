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Более 40 автомобилей-«утопленников» достали из реки в США

Новости

Дмитрий Елизаров

В американском Нэшвилле подвели итоги работ по очистке дна местной реки Камберленд и озера Перси-Прист. Как пишет Autoblog, из воды выловили более четырёх десятков разнообразных автомобилей. Как они туда попали, пока никто не знает.

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  • Изданию удалось распознать на фотографиях, к примеру, Jeep Wrangler YJ, Pontiac LeMans, Ford Focus и Ford Thunderbird девятого поколения. Автомобили пребывают в разной степени сохранности, но большинство выглядит так, как будто провело на дне водоёма не один год.

  • Выяснять, по какой причине каждая конкретная машина оказалась под водой, предстоит правоохранительным органам. Издание предполагает, что как минимум часть машин была затоплена, чтобы скрыть следы угона, а некоторые другие «утопленники» могут быть фигурантами дел о страховых мошенничествах. Человеческих тел в машинах не обнаружили.

  • Извлечением автомобилей занималась группа дайверов-волонтёров, которая действует под названием Adventures with Purpose — сообщество среди прочего занимается розыском пропавших без вести. Свою деятельность эта группа финансирует за счёт добровольных пожертвований.

  • В марте прошлого года эти же дайверы обследовали дно реки Туалатин в штате Орегон — тогда из воды были извлечены лишь шесть автомобилей, среди которых оказались, к примеру, редкий Ford Mustang Mach 1 и купе Mazda RX-7.

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