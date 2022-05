Огонь, дичь и Volvo: самые странные автомобили из музыкальных клипов

И ещё кое-что на манер «Макса» — римейк песни House Of The Rising Sun от группы Five Finger Death Punch и клип, подготов­ленный при помощи мастерской Welder Up и их невероятных машин. В видео снялись, например, Diesel Rod на базе Dodge 1928 года, оснащённый турбо­дизелем Cummins (в самом начале). А ещё — монстру­озный Cadillac Fleetwood 1960 года с ориги­нальным кузовом, но на шасси от сурового триал-внедорожника.