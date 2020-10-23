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Огонь, дичь и Volvo: самые странные автомобили из музыкальных клипов

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Михаил Кондратьев

Музыка и автомобиль — вместе навсегда. В том числе в музыкаль­ных клипах. Глянцевые суперкары как символы роскошной жизни, ржавые хот-роды для сума­сшедших погонь или просто красивый фон… В общем, на просмотр всех более-менее знаменитых музыкальных видео с автомо­билями вам понадобится примерно вся жизнь — мы почти проверили. И из всего этого много­образия отобрали для вас самые интересные и неожиданные авто­мобили, а заодно и некоторые клипы с участием авто­мобилей, которые стоит посмотреть.

Eliminator и CadZZilla

Начнём с автомобилей-знаменитостей. В начале 1980-х основатель группы ZZ Top Билли Гиббонс — большой любитель кастомных машин — заказал изготов­ление запоми­нающегося авто­мобиля, который станет символом следующего альбома кол­лектива. Им стал хот-род на базе двух­дверной модели Ford 33: красный и с большими логотипами группы по бокам. Он украсил обложку альбома Eliminator (машину называли точно так же) и снялся в нескольких клипах ZZ Top. Впослед­ствии Гиббонс нередко просто катался на хот-роде в повсе­дневной жизни. Впрочем, как и на других кастомах из своей много­численной коллекции.

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Пожалуй, ещё более интересный автомобиль в коллекции леген­дарного музыканта — CadZZilla, названный в честь «Кадил­лака», самой группы и Годзиллы одно­временно. Огромное купе, построенное в конце 1980-х на базе Cadillac Series 62 1948 года, перво­начально планиро­вали оставить с ориги­нальной внешностью, но прокачать по технике. Однако дело в итоге дошло и до полностью кастомного кузова.

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Правда, в клипах CadZZilla с номерным знаком I8TOKYO («я съел Токио» — отсылка к фильму о Годзилле) появлялся только мельком. Поэтому посмотрите бодрящий клип ZZ Top 2012 года с кучей хот-родов в пустыне. Песня называется I Gotsta Get Paid.

Rage Rod и машины Welderup

Об автомобиле из недавнего клипа на трек Kukushka от Youra & Nekiy Niko пока мало что известно, а жаль. Потому что у него два последо­вательно установ­ленных двигателя! Но точно можно сказать, что вдох­новлён сума­сшедший Rage Rod, как и всё видео, стили­стикой фильмов «Безумный Макс» и фести­валем Burning Man. Правда, снимался клип не в далёких пустынях Намибии или США, а в Куяль­ницком лимане неподалёку от Одессы.

И ещё кое-что на манер «Макса» — римейк песни House Of The Rising Sun от группы Five Finger Death Punch и клип, подготов­ленный при помощи мастерской Welder Up и их невероятных машин. В видео снялись, например, Diesel Rod на базе Dodge 1928 года, оснащённый турбо­дизелем Cummins (в самом начале). А ещё — монстру­озный Cadillac Fleetwood 1960 года с ориги­нальным кузовом, но на шасси от сурового триал-внедорожника.

Maybach без дверей и лимузин Veyron

Начало клипа на песню Otis культовых рэперов Jay Z и Kanye West вы, скорее всего, пере­смотрите несколько раз. Настолько завора­живает безжалостный процесс уничто­жения «Майбаха». Седану 57 срезали крышу, удалили двери, натянули лицо на корму и транспланти­ровали куски его же кузова на задние крылья: они стали ужасающими «аэро­динами­че­скими» компо­нентами. Безумство, но каков результат! Вероятно, это самый задорный Maybach в истории.

Кстати, в 2012 году машину выставили на аукцион. Прогнози­руемая стоимость состав­ляла 100–150 тысяч долларов, однако продана она была за 60 тысяч. Средства направили на благо­творитель­ность. Интересно, сколько бы машина стоила, сохрани она заводское состояние?

А из-за клипа Pitbull на композицию Greenlight крепко досталось его вели­честву — самому Bugatti Veyron! В насыщенном всякими авто­мобилями видео гиперкар-лимузин показывают лишь частично, но перед съёмками в 2016 году его запечат­лели на дорогах во время транс­портировки. Не сфото­графиро­вать такое невозможно.

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Само собой, в действительности ни один W16 не пострадал. Реплику-лимузин подготовили в гараже USA Replica специально для клипа, причём сэкономили на дверях. Видимо, так как ракурс в кадре был определён заранее, ему сделали только необходимую водитель­скую дверь и един­ственную заметную на видео — заднюю пассажир­скую. В некоторой степени это тоже купе.

Автомобили-инструменты

Может ли бюджетный хэтчбек Chevrolet стать главным героем клипа популярной группы? Ещё бы! Особенно если он сам — музыкальный инструмент. Четыре месяца подготовки и четыре дня съёмок потребо­валось для видео на песню Needing/Getting озорного ансамбля OK Go, где в качестве музыкаль­ного сопровож­дения были исполь­зованы звуки от самого автомо­биля и его движения по особой, тщательно выстроенной «звуковой дорожке».

Поменьше, но всё же изрядно времени потратили авторы этого видео с «Джипом» и техно в его собственном испол­нении. Пара недель разучи­вания «нот», шестнадцать рук, семь часов съёмок — и трек с клипом (Julian Smith — Techno Jeep), от которых невозможно оторваться, готовы.

А для съёмок клипа на хит Dua Lipa — Be The One в 2016 году постарались в компании Lexus, сделав поистине ослепи­тель­ный седан IS. На кузове четырёх­дверки закрепили 41 999 программи­руемых свето­диодов на 175 000 люменов, пару десятков контрол­леров и очень много проводов. Всё это для того, чтобы превратить седан в самую заворажи­вающую свето­диодную композицию на свете.

Volvo и автомобиль-банан

Как и в случае с дрифтом, авто­мобили шведской марки редко приходят на ум при слово­сочета­нии «музыкаль­ный клип». Однако вот они — композиция (к слову, достаточно зарази­тель­ная) и клип американ­ского испол­нителя Grynch, всецело посвящённые обыкно­венному «сараю» Volvo 240! 

Напоследок Pontiac Grand Am 1992 года, который невозможно опознать в «костюме» банана. Машина, чем-то напоминающая фургон из фильма «Тупой и ещё тупее», была подготов­лена для клипа весель­чаков Bloodhound Gang на песню Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Сомнитель­ная транс­формация даже для не самого потряса­ющего автомобиля, но песню поклон­ники рок-группы наверняка послушают с удоволь­ствием.

Бонус

Ну а мимо этой композиции точно никто не пройдёт. Трек Act A­Fool рэпера Ludacris был исполь­зован в далёком 2003 году во второй части «Форсажа». Однако впослед­ствии песня стала гимном всей франшизы, конца-края которой в обозримом будущем не разглядеть.

У вас есть любимые музыкальные клипы с участием автомобилей?

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