Огонь, дичь и Volvo: самые странные автомобили из музыкальных клипов
Михаил Кондратьев
Музыка и автомобиль — вместе навсегда. В том числе в музыкальных клипах. Глянцевые суперкары как символы роскошной жизни, ржавые хот-роды для сумасшедших погонь или просто красивый фон… В общем, на просмотр всех более-менее знаменитых музыкальных видео с автомобилями вам понадобится примерно вся жизнь — мы почти проверили. И из всего этого многообразия отобрали для вас самые интересные и неожиданные автомобили, а заодно и некоторые клипы с участием автомобилей, которые стоит посмотреть.
Eliminator и CadZZilla
Начнём с автомобилей-знаменитостей. В начале
Пожалуй, ещё более интересный автомобиль в коллекции легендарного музыканта — CadZZilla, названный в честь «Кадиллака», самой группы и Годзиллы одновременно. Огромное купе, построенное в конце
Rage Rod и машины Welderup
Об автомобиле из недавнего клипа на трек Kukushka от Youra & Nekiy Niko пока мало что известно, а жаль. Потому что у него два последовательно установленных двигателя! Но точно можно сказать, что вдохновлён сумасшедший Rage Rod, как и всё видео, стилистикой фильмов «Безумный Макс» и фестивалем Burning Man. Правда, снимался клип не в далёких пустынях Намибии или США, а в Куяльницком лимане неподалёку от Одессы.
И ещё кое-что на манер «Макса» — римейк песни House Of The Rising Sun от группы Five Finger Death Punch и клип, подготовленный при помощи мастерской Welder Up и их невероятных машин. В видео снялись, например, Diesel Rod на базе Dodge 1928 года, оснащённый турбодизелем Cummins (в самом начале). А ещё — монструозный Cadillac Fleetwood 1960 года с оригинальным кузовом, но на шасси от сурового триал-внедорожника.
Maybach без дверей и лимузин Veyron
Начало клипа на песню Otis культовых рэперов Jay Z и Kanye West вы, скорее всего, пересмотрите несколько раз. Настолько завораживает безжалостный процесс уничтожения «Майбаха». Седану 57 срезали крышу, удалили двери, натянули лицо на корму и трансплантировали куски его же кузова на задние крылья: они стали ужасающими «аэродинамическими» компонентами. Безумство, но каков результат! Вероятно, это самый задорный Maybach в истории.
Кстати, в 2012 году машину выставили на аукцион. Прогнозируемая стоимость составляла 100–150 тысяч долларов, однако продана она была за 60 тысяч. Средства направили на благотворительность. Интересно, сколько бы машина стоила, сохрани она заводское состояние?
А из-за клипа Pitbull на композицию Greenlight крепко досталось его величеству — самому Bugatti Veyron! В насыщенном всякими автомобилями видео гиперкар-лимузин показывают лишь частично, но перед съёмками в 2016 году его запечатлели на дорогах во время транспортировки. Не сфотографировать такое невозможно.
Само собой, в действительности ни один W16 не пострадал. Реплику-лимузин подготовили в гараже USA Replica специально для клипа, причём сэкономили на дверях. Видимо, так как ракурс в кадре был определён заранее, ему сделали только необходимую водительскую дверь и единственную заметную на видео — заднюю пассажирскую. В некоторой степени это тоже купе.
Автомобили-инструменты
Может ли бюджетный хэтчбек Chevrolet стать главным героем клипа популярной группы? Ещё бы! Особенно если он сам — музыкальный инструмент. Четыре месяца подготовки и четыре дня съёмок потребовалось для видео на песню Needing/Getting озорного ансамбля OK Go, где в качестве музыкального сопровождения были использованы звуки от самого автомобиля и его движения по особой, тщательно выстроенной «звуковой дорожке».
Поменьше, но всё же изрядно времени потратили авторы этого видео с «Джипом» и техно в его собственном исполнении. Пара недель разучивания «нот», шестнадцать рук, семь часов съёмок — и трек с клипом (Julian Smith — Techno Jeep), от которых невозможно оторваться, готовы.
А для съёмок клипа на хит Dua Lipa — Be The One в 2016 году постарались в компании Lexus, сделав поистине ослепительный седан IS. На кузове четырёхдверки закрепили 41 999 программируемых светодиодов на 175 000 люменов, пару десятков контроллеров и очень много проводов. Всё это для того, чтобы превратить седан в самую завораживающую светодиодную композицию на свете.
Volvo и автомобиль-банан
Как и в случае с дрифтом, автомобили шведской марки редко приходят на ум при словосочетании «музыкальный клип». Однако вот они — композиция (к слову, достаточно заразительная) и клип американского исполнителя Grynch, всецело посвящённые обыкновенному «сараю» Volvo 240!
Напоследок Pontiac Grand Am 1992 года, который невозможно опознать в «костюме» банана. Машина, чем-то напоминающая фургон из фильма «Тупой и ещё тупее», была подготовлена для клипа весельчаков Bloodhound Gang на песню Foxtrot Uniform Charlie Kilo. Сомнительная трансформация даже для не самого потрясающего автомобиля, но песню поклонники рок-группы наверняка послушают с удовольствием.
Бонус
Ну а мимо этой композиции точно никто не пройдёт. Трек Act AFool рэпера Ludacris был использован в далёком 2003 году во второй части «Форсажа». Однако впоследствии песня стала гимном всей франшизы, конца-края которой в обозримом будущем не разглядеть.