Огонь, дичь и Volvo: самые странные автомобили из музыкальных клипов

Начало клипа на песню Otis культовых рэперов Jay Z и Kanye West вы, скорее всего, пере­смотрите несколько раз. Настолько завора­живает безжалостный процесс уничто­жения «Майбаха». Седану 57 срезали крышу, удалили двери, натянули лицо на корму и транспланти­ровали куски его же кузова на задние крылья: они стали ужасающими «аэро­динами­че­скими» компо­нентами. Безумство, но каков результат! Вероятно, это самый задорный Maybach в истории.

Кстати, в 2012 году машину выставили на аукцион. Прогнози­руемая стоимость состав­ляла 100–150 тысяч долларов, однако продана она была за 60 тысяч. Средства направили на благо­творитель­ность. Интересно, сколько бы машина стоила, сохрани она заводское состояние?